Росавиация временно приостановила ночные полёты из России в Израиль Статьи редакции
Приостанавливают и отменяют рейсы авиакомпании по всему миру.
- Росавиация с 03:00 мск 8 октября 2023 года ввела ограничения на ночные полёты из российских аэропортов в Израиль «до особых распоряжений» — из-за «нестабильной военно-политической ситуации в стране». Ведомство дало авиакомпаниям указания по возврату и обмену билетов без штрафных санкций.
- Накануне Red Wings сообщила о «временном сокращении программы полётов» в и из Израиля. Пока авиакомпания перенесла время вылета рейса из Сочи в Тель-Авив и обратно.
- Также отменила два рейса из Нью-Дели в Тель-Авив и обратно Air India. Авиакомпания Air France сообщила, что приостанавливает полёты в Тель-Авив «до дальнейшего уведомления».
- Как минимум до 9 октября полёты приостановила немецкая Lufthansa. Венгерская Wizz Air остановила полёты между Будапештом, Дебреценом и Тель-Авивом «после переговоров с местными и международными органами».
- Air Astana остановила продажу билетов до Тель-Авива, все рейсы в город отменены «до дополнительного уведомления». Среди других компаний, приостановивших полёты — Swiss Air, Austrian Airlines, Turkish Airlines, LOT, Wizz Air, Air Baltic, а также Delta, United, American Airlines, AZAL,
- Утром 7 октября 2023 года палестинское исламистское движение ХАМАС объявило о начале военной операции «Буря Аль-Аксы». Израиль подвергся ракетной атаке с территории сектора Газа. В ответ страна начала операцию «Железные мечи» и стал наносить авиаудары по Газе. С ночи 8 октября на всей территории Израиля ввели особое положение.
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Пацаны из Израиля, которые призывали меня идти на баррикады, полагаю, уже вместе с Кацем входят в сектор Газа
А помните, раньше на VC писали про бизнес и стартапы? Ну иногда про то, как их кинул Тинькоф, Озон или WB? Что мы, доросли до Каца? Или упали до Каца? Какая разница, чем там Кац занимается, нюхает ромашки в поле или чистит дуло своего М16?
ну с этим шайзе в т.н. Приемной проблем по прежнему нет
А здесь могут кинуть авиакомпании.
Иди пиши
кац призывал вас идти на баррикады?
Кац же там весь за мирное сопротивление в духе белорусов, так что в сектор Газа явно входят без него
И на выборы ходи
Любитель фраппе из суперспецназа уже покинул Израиль?
А почему только ночные?
Что-то знают, чего никто не знает?
Росавиация похоже думает, что терорристы днем спят.