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Транспорт
Полина Лааксо

«Москвич» объявил рекомендованные цены на седан «Москвич 6» — 2,63 млн и 2,83 млн рублей в зависимости от комплектации Статьи редакции

Отгрузки дилерам начнут «в ближайшее время», рассказала компания.

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  • Автомобильный завод «Москвич» разместил прайс-лист на странице новой модели. На старте продаж машину представят в двух версиях — «Комфорт» по цене от 2,63 млн рублей и «Бизнес» за 2,83 млн рублей и более.
  • Максимальная рекомендованная цена с учётом кредита и участия в программах типа «трейд-ин» — 2,34 млн и 2,54 млн рублей соответственно.
Источник: «Москвич» — здесь и далее
  • Первые «Москвичи 6» выйдут с турбомотором на 1,5 л или 136 л.с. и автоматической трансмиссией CVT. Вариантов окраски кузова пять — чёрный, серый, белый, синий и красный.
  • В базовой комплектации автомобиль оснащён — помимо прочего — полностью светодиодной оптикой, подогревом передних сидений, вертикальным мультимедийным экраном диагональю 10,4 дюйма, камерой заднего вида, бесключевым доступом и датчиками парковки.
  • В «Бизнесе» также есть цифровая приборная панель с цветным экраном на 7 дюймов, климат-контроль, электропривод водительского сиденья, система камер кругового обзора, люк с электроприводом и шторкой, центральный задний подлокотник с подстаканниками и задний центральный подголовник.
  • Машины оборудованы двумя USB-разъёмами для передних пассажиров и ещё двумя для задних, USB-портом для видеорегистратора и розеткой на 12 В.
  • Представленные в апреле 2023 года машины «Москвич 6» производят на базе китайского JAC Sehol A5 Plus. В КНР модель продают по ценам около 98,8-134,8 тысяч юаней — это 1,3-1,8 млн рублей по курсу на 9 октября 2023 года.
  • Кроссоверы «Москвич 3» — это тоже «рестайлинг»: китайских JAC JS4. Они поступили в розничную продажу в декабре 2022 года по цене от 1,97 млн рублей. К августу 2023-го подорожали в среднем до 2,22-2,28 млн.

#новость #москвич

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19 комментариев
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 Alex R

Зачем покупать москвич дороже, если оригинал стоит дешевле на пол миллиона?

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Gorbun iz Notr Dama

Это ноунейм китаец, а то легендарный МОСКВИЧ

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Chil

Название такое патриотичное, не то что жак

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Влад Филимонов

После этой новости в комментариях начался настоящий кошмар

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igotosochi
Вариантов окраски кузова шесть — чёрный, серый, белый, синий и красный.

Шестой-то какой?

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aaa bbb

Некрашеная

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Полина Лааксо
Автор

несуществующий, конечно же

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igotosochi

Приемлемо)

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abram Filin

Ржавый

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Иван Серик

Прозрачный

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Mark

Москвич и миллионы - новая реальность 2020-х!

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Leonid Lapidus

Вот никак не пойму, почему абсолютно все китайцы с турбированными двигателями. Это что, такой тренд сейчас в автомобилестроении?

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Никита

Ну типо приделать турбину к мелкому движку дешевле и практичнее, чем делать больший объем движка.

И да, тренл тоже, спорт кары тоже уходят с v10-12., на v6 - v8 с турбиной двумя или доп электодвижки, а-ля nsx /fisker

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under construction

давно, двигатель более динамичен и при этом более экономный.

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Таир Бакиев

Так и Форды с ФВ тоже, все ради экотребований

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Невкусно и грустно

Даже не 2 конца по отношению к китайцу? (или это без допов?)

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aaa bbb

В дар приму. В хозяйстве пригодится - козе нужна зимняя квартира

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Комментарий удален модератором

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dru dru

Как столько накопить если я хочу работать в поддержке Озона за 100 рублей в час?

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DoctorRa

Москвич может выжить, если запустит народный массовый автомобиль. А это цена максимум в 1300000. Для всего остального слишком большая конкуренция. Проект провальный.

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16 комментариев
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