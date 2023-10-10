Транспорт
Таня Боброва

«Авто.ру» добавил функцию создания объявлений с помощью YandexGPT Статьи редакции

И проверку пунктуации и орфографии.

  • Для описания автомобиля с помощью нейросети пользователь должен создать объявление (нажать кнопку «Разместить бесплатно»), а затем выбрать основные характеристики через «выпадающие» списки (марка, модель, год выпуска, тип кузова, двигателя и другое), рассказали в компании.
  • После этого нужно нажать на «Создать описание с YaGPT», и нейросеть создаст текст, в котором укажет особенности машины — например, её состояние или популярность среди автомобилистов. После этого текст можно отредактировать самому.
  • Пользователи, которые хотят составлять всё описание самостоятельно, могут продолжить это делать. В этом случае YandexGPT может помочь с проверкой пунктуации и орфографии. Для этого внизу окна с описанием пользователю нужно нажать на кнопку «Исправить ошибки». После этого нейросеть отредактирует текст при необходимости.
  • По данным сервиса, обычно составление описания занимает у пользователей от семи до 30 минут. С YandexGPT это можно сделать за несколько секунд.
Источник: «Авто.ру»
  • «Яндекс» добавил в «Алису» YandexGPT, научив помощника писать тексты и предлагать идеи, в мае 2023 года. Летом нейросеть научилась тезисно пересказывать русскоязычные тексты и поддерживать контекст беседы. Технологию также используют «Маркет», «Лавка» и «Практикум».
  • В сентябре компания выпустила YandexGPT 2 и начала тестировать её для создания быстрых ответов в поиске.

#новость #автору #yandexgpt

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5 комментариев
Арам Манучарян

Гениально. И самому париться не надо, и нанимать никого не нужно

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Владимир Покуц

Технологии начали полное порабощение...

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Protein Wars

вот бы с Авито так работало )

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Невкусно и грустно

Они теперь text summarization в каждую дырку будут пихать

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Владимир Пивульский

Теперь будет больше воды в объявлениях)

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