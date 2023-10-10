«Авто.ру» добавил функцию создания объявлений с помощью YandexGPT Статьи редакции
И проверку пунктуации и орфографии.
- Для описания автомобиля с помощью нейросети пользователь должен создать объявление (нажать кнопку «Разместить бесплатно»), а затем выбрать основные характеристики через «выпадающие» списки (марка, модель, год выпуска, тип кузова, двигателя и другое), рассказали в компании.
- После этого нужно нажать на «Создать описание с YaGPT», и нейросеть создаст текст, в котором укажет особенности машины — например, её состояние или популярность среди автомобилистов. После этого текст можно отредактировать самому.
- Пользователи, которые хотят составлять всё описание самостоятельно, могут продолжить это делать. В этом случае YandexGPT может помочь с проверкой пунктуации и орфографии. Для этого внизу окна с описанием пользователю нужно нажать на кнопку «Исправить ошибки». После этого нейросеть отредактирует текст при необходимости.
- По данным сервиса, обычно составление описания занимает у пользователей от семи до 30 минут. С YandexGPT это можно сделать за несколько секунд.
- «Яндекс» добавил в «Алису» YandexGPT, научив помощника писать тексты и предлагать идеи, в мае 2023 года. Летом нейросеть научилась тезисно пересказывать русскоязычные тексты и поддерживать контекст беседы. Технологию также используют «Маркет», «Лавка» и «Практикум».
- В сентябре компания выпустила YandexGPT 2 и начала тестировать её для создания быстрых ответов в поиске.
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Гениально. И самому париться не надо, и нанимать никого не нужно
Технологии начали полное порабощение...
вот бы с Авито так работало )
Они теперь text summarization в каждую дырку будут пихать
Теперь будет больше воды в объявлениях)