S7 сократит осенне-зимнее расписание из-за сложностей c обслуживанием двигателей Airbus — «Ъ» Статьи редакции
Зима — традиционное время для ТО, а перевозчик ищет решения по ремонту американских двигателей, говорят источники.
- Авиакомпания сократит расписание c ноября по март на 10-15% год к году, узнал «Ъ». По словам близкого к S7 источника на рынке, это связано с «плановым техобслуживанием самолётов».
- Собеседники в Минтрансе и отрасли добавили, что перевозчик столкнулся со сложностями с обслуживанием Airbus A320/А321neo и установленных на них двигателей Pratt & Whitney (P&W). Всего в парке S7 есть 103 самолёта, и, по данным Flightradar, 21 из них не летает.
- Авиакомпания «действительно эксплуатирует не все самолёты», признал близкий к ней источник и напомнил, что «зима — традиционно высокий сезон для ТО». Продолжительность работ зависит от их типа и доступности ангаров.
- По словам двух источников в Минтрансе, двигатели P&W — последнего поколения и выпускаются гораздо меньшей серией, чем CFM, установленные на Airbus neo других перевозчиков. Чуть более 70 A320/А321neo есть у «Аэрофлота», «Уральских авиалиний», «Северного ветра» и «Северо-Запада». По словам источника, на neo крупнейших компаний установлены двигатели CFM Leap — с ними меньше проблем. Авиакомпании комментировать ситуацию с Airbus не стали.
- Ещё один источник сказал, что S7 планировала избавиться от самолётов neo и запросить разрешение на вывоз за рубеж как минимум 22 бортов. В самой компании сообщили «Ъ», что не подавали заявок на вывоз за границу, на другие вопросы не ответили. Близкий к S7 собеседник подтвердил, что сейчас она находится «в поисках решения по ремонту двигателей P&W».
- В январе 2023 года S7 уже приостанавливала эксплуатацию A321neo, объяснив это традиционным для зимы плановым техобслуживанием для подготовки к высокому летнему сезону. Как и тогда, зимнее сокращение не повлияет на перевозки «ни в объёмах страны, ни в масштабах авиакомпании», отметил близкий к Минтрансу источник. Эксперт Infomost Consulting Алексей Синицкий согласен, что сокращение провозных ёмкостей на 15% не может принципиально повлиять на бизнес.
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Я, конечно, не эксперт, но 15 процентов звучит слишком весомо чтобы ну никак не повлиять
«У нас есть ресурсы содержать самолеты в пригодном состоянии и противостоять санкциям»
Но мы их, конечно же, вам не покажем
То есть в данном случае даже каннибализация не поможет.
Скорей всего уже некого каннибалить
Ой. А что случилось?
Как говорится, санкции нам не помеха. То ли ещё будет.
Ну это лучше чем дождаться пока они падать начнут массово. Молодцы, что набрались смелости сказать как есть - для российском компании уже неплохо
Не понял. Санкции нам только в помощь же, мы из устойчивой стабильности перешли же к устойчивому росту. Не понял пока почему сокращают, а не увеличивать расписание. Какие то неправильные новости, надо еще эту Эс7 посмотреть под лупой.
А вот военные самолёты до сих пор никаких проблем не испытывают и успешно летают, правильно понимаю?
в псковском аэропорту испытывают, и уже не летают