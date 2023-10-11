Владелец каршеринга Green Crab пожаловался на качество основных моделей в парке — электромобилей Evolute Статьи редакции
Это локализованные копии китайского Dongfeng, которые производят в России с сентября 2022 года.
- Владелец каршеринга Green Crab, электрокомпания «Русгидро», недовольна качеством электромобилей Evolute. Об этом рассказал гендиректор «Русгидро» Дмитрий Беляев на круглом столе в Совете Федерации по перспективам развития электротранспорта, сообщают «Ведомости».
- Около 20% парка «в моменте может находиться в простое» из-за «детских болезней», добавил Беляев, но не уточнил, о каких именно неисправностях речь. По словам топ-менеджера, проблемы возникают и с зарядкой электрокаров. Машины в лизинге, поэтому за них приходится платить и во время простоя.
- Проблемы в эксплуатации могут заключаться в невысокой адаптации электромобилей для работы в российских условиях, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.
- Департамент послепродажного обслуживания занимается поддержкой Green Crab ежедневно и «в регион регулярно выезжают инженеры Evolute с необходимым оборудованием для устранения неполадок», рассказал представитель автопроизводителя. Компания ведёт переговоры с партнёрами «для привлечения дополнительных ресурсов на поддержку каршеринга».
- Green Crab создан в 2021 году как СП «Русгидро» и «Соллерса», последний в 2023 году вышел из проекта. Сервис работает во Владивостоке и Южно-Сахалинске. В основе парка — 67 седанов Evolute i-Pro и 28 кроссоверов i-Joy, они используются с декабря 2022 года. В 2023–2024 годах каршеринг планирует закупить ещё 40 электромобилей.
- Evolute — это локализованные копии китайских электрокаров Dongfeng. Машины Evolute занимают второе место по популярности в России в своём сегменте. По данным «Автостата», за три квартала 2023 года продано 1410 электромобилей. На первом месте электрические Volkswagen (продано 1503 штуки). В сентябре 2023-го продажи Evolute I-Pro выросли на 54%, до 139 штук.
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Купил ̶Н̶и̶с̶с̶а̶н̶ Китайсан - ебись с ним сам
Ниссан так то японский если что
Седаны от Эволюта-Дунфэна это по факту глубокая модификация Ниссана Альмеры середины нулевых
такую поговорку испортили
Ну человек старался, написал шутку, а ты всё испортил..
В 2023–2024 годах каршеринг планирует закупить ещё 40 электромобилей
Им там это понравилось что ли?
Так им всего 32 авто надо, они с запасом 40 возьмут, все нормально
Чем работа в российских условиях (во Владивостоке) отличается от работы в китайских условиях?
повышенная духовность
Климатические и дорожные условия сильно отличаются.
Электромобили для региона где 1/2 года отрицательные температуры - отличный выбор! Забыли китайцы законы физики под русгидро адаптировать, нужно законодательно обязать я считаю!
Что-то Норвегия вроде севернее, и там уже 80% машин электро
Вы не путайте, статистика она точность любит:) Не «машин электро», а продаваемых новых машин. Далее в Осло я вижу 1/4 года отрицательных температур, вдвое меньше, и зимы куда теплее, фактически -2 самый холод. Одно дело, когда повестка «экология любой ценой», и цена эта высока. И не забывайте о законах, налогах и субсидиях. Во Владивостоке вы эти факторы наблюдаете?
Я тоже не понял откуда вдруг эта мода на электромобили.
Ещё пару лет назад вожди нам рассказывали что это всё какие-то европиндосские игрушки, а у нас нефть и ГБО на крайняк!
Можете смеяться, но был (и есть) план закрывать центр Москвы для личного транспорта на ДВС. Под эту историю неспешно подтягивали инфраструктуру (заводы для батареек, платные дороги и парковки в городе, каршеринг, автопилоты, модернизация сетей и т.д.).
Сейчас, понятно, перенесли на будущее, но мы скорее всего придём к этому и Москва опять покажет всему миру, что Ликсутов - чемпион.
А народ потихоньку начинает пробовать и понимает, что все страшилки про электрички - полная хрень. У электричек есть масса плюсов и для богатенького жителя мегаполиса, и для обитателей котеджей.
Очень хорошо работает с единственным отзывом.
Китайцы все машины поломали, вот и некеому возить, а следовательно и нет клиентов
Да что ж ты будешь делать!
Я вот шутил, что скоро будут новости, что они ломаются
И больше шутить не буду
Ездил на них. Ничего плохого сказать не могу, машины новые , цены приемлемые. Был один косяк с их стороны там тачка не открылась но деньги списались сразу за 6 часов .Вернули на внутренний баланс приложения.
После просьбы вернуть на карту, прислали заявление, заполнил и через недели 2 деньги вернули на карту.
В целом все ок, желаю им развития
Первый блин комом, ответили ему на заводе. Надо немножко подождать, добавили чуть позже.
А в Китае условия лучше? Там погода куда сильнее скачет от сезона к сезону порой