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Транспорт
Евгения Евсеева

Tesla объявила дату первых поставок Cybertruck — 30 ноября 2023 года Статьи редакции

Компания планировала начать массовое производство модели ещё в 2021 году.

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  • Дату опубликовал в X официальный аккаунт Cybertruck. TechCrunch отмечает, что в этот день состоится мероприятие на заводе Tesla в Остине, штат Техас, на котором машины получат несколько покупателей. Сколько — неизвестно.
  • Дата поставок появилась вместе с публикацией отчётности компании за третий квартал 2023 года. Выручка увеличилась на 9% год к году, до $23,35 млрд, чистая прибыль упала на 44% — до $1,8 млрд.
  • Tesla отметила, что прибыль снизилась в том числе из-за снижения цен на автомобили, выросших затрат на модернизацию производств и расходов на производство Cybertruck, ИИ и другие разработки.
  • В записке акционерам компания отметила, что уже работает «опытное производство» пикапов, мощность которого составляет 125 тысяч автомобилей в год, пишет CNBC.
  • Илон Маск предупредил, что как минимум в течение 18 месяцев Cybertruck не принесёт особого вклада в денежный поток компании. На звонке с инвесторами он иронично отметил, что «мы сами вырыли себе могилу». По его словам, особенные продукты, которые выходят впервые за долгое время, очень сложно вывести на рынок и сделать коммерчески успешными.
Фото Bloomberg
  • Илон Маск представил Cybertruck в ноябре 2019 года. Начало массового производства автомобиля несколько раз переносили, а в июле 2023-го компания обещала начать его до конца года.
Транспорт
Полина Лааксо
Планы на Cybertruck и ИИ, анонс новых машин, позиция по Twitter и удалёнке: что сказал Маск на собрании акционеров Tesla Статьи редакции

Выступление предпринимателя подняло акции компании на 1%. На закрытии торгов они стоили по $166,52 за штуку.

Кадр с собрания. Источник: Electrek

#новость #tesla #cybertruck

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16 комментариев
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 Премудрый пискарь

Ура! Ура! Наконец-то смешной автомобильчик зубило выпускать начнут! Ура! Ура! Ура!

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Ванга

Маск в этом плане отстал лет на 30

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Дамир Нигматуллин

40

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Зеленое будущее
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Alex

Когда читаю о: «прибыль снизилась из-за снижения цен на автомобили…», чувствую себя в какой-то параллельной вселенной (живу в РФ). Такое бывает, что цены снижаются?

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Александр Озерцов

Попробуйте считать в долларах. Правда, есть вероятность, что вы начнёте что-то подозревать касательно ЗП.

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Pavel Cree

Россия страна большая, с мощной экономикой, богатыми ресурсами. Так что все эти повышения цен она уж как-нибудь переживет.

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Макс Фактор

Так тонко что даже толсто

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Марк Кац
что как минимум в течение 18 месяцев не Cybertruck принесёт
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Pavel Chernev

Кому он уже нужен? Хайп прошел

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Fred Han

Хорошо 👍

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дед Мазай и тайцы
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Vitaly Ya

Долго, дорого и не очень прибыльно. ИИ потенциально может принести гораздо больше.

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Алексей Сергеевич

Как?

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Иван Серик
Tesla отметила, что прибыль снизилась в том числе из-за снижения цен на автомобили, выросших затрат на модернизацию производств и расходов на производство Cybertruck, ИИ и другие разработки.

А у нас цена только растёт!
Ведь:

Поводов для бескойства нет. Мы контролируем..

Контролируем и отжимаем чужое, своего-то нет!

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Antny Slmv

помню, несколько лет назад один мой товарищ в сторисы выкладывал пост с внесением предоплаты) интересно, доставят или уже вернули платеж.

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13 комментариев
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