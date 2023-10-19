Tesla объявила дату первых поставок Cybertruck — 30 ноября 2023 года Статьи редакции
Компания планировала начать массовое производство модели ещё в 2021 году.
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- Дату опубликовал в X официальный аккаунт Cybertruck. TechCrunch отмечает, что в этот день состоится мероприятие на заводе Tesla в Остине, штат Техас, на котором машины получат несколько покупателей. Сколько — неизвестно.
- Дата поставок появилась вместе с публикацией отчётности компании за третий квартал 2023 года. Выручка увеличилась на 9% год к году, до $23,35 млрд, чистая прибыль упала на 44% — до $1,8 млрд.
- Tesla отметила, что прибыль снизилась в том числе из-за снижения цен на автомобили, выросших затрат на модернизацию производств и расходов на производство Cybertruck, ИИ и другие разработки.
- В записке акционерам компания отметила, что уже работает «опытное производство» пикапов, мощность которого составляет 125 тысяч автомобилей в год, пишет CNBC.
- Илон Маск предупредил, что как минимум в течение 18 месяцев Cybertruck не принесёт особого вклада в денежный поток компании. На звонке с инвесторами он иронично отметил, что «мы сами вырыли себе могилу». По его словам, особенные продукты, которые выходят впервые за долгое время, очень сложно вывести на рынок и сделать коммерчески успешными.
- Илон Маск представил Cybertruck в ноябре 2019 года. Начало массового производства автомобиля несколько раз переносили, а в июле 2023-го компания обещала начать его до конца года.
Ура! Ура! Наконец-то смешной автомобильчик зубило выпускать начнут! Ура! Ура! Ура!
Маск в этом плане отстал лет на 30
40
Когда читаю о: «прибыль снизилась из-за снижения цен на автомобили…», чувствую себя в какой-то параллельной вселенной (живу в РФ). Такое бывает, что цены снижаются?
Попробуйте считать в долларах. Правда, есть вероятность, что вы начнёте что-то подозревать касательно ЗП.
Россия страна большая, с мощной экономикой, богатыми ресурсами. Так что все эти повышения цен она уж как-нибудь переживет.
Так тонко что даже толсто
Кому он уже нужен? Хайп прошел
Хорошо 👍
Долго, дорого и не очень прибыльно. ИИ потенциально может принести гораздо больше.
Как?
А у нас цена только растёт!Поводов для бескойства нет. Мы контролируем..
Ведь:
Контролируем и отжимаем чужое, своего-то нет!
помню, несколько лет назад один мой товарищ в сторисы выкладывал пост с внесением предоплаты) интересно, доставят или уже вернули платеж.