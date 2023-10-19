Правительство утвердило «дорожную карту» регулирования электросамокатов — «Ъ» Статьи редакции
Она предполагает обязательную регистрацию в цифровом реестре, штрафы за нарушение ПДД, а такж создание инфраструктуры для велосипедистов и самокатчиков.
- «Дорожная карта» состоит из 27 пунктов, которые планируется реализовать до 2025 года. С финальной версией документа ознакомился «Ъ».
- До конца 2023 года Минтранс должен разработать проект поправок в КоАП, ужесточающих ответственность для пользователей электросамокатов. Сейчас максимальный штраф для них составляет 1500 рублей, насколько он увеличится — неизвестно.
- В 2024 году Минтранс, МВД и Минцифры внесут в правительство проект изменений в ПДД. В них должны уточнить поняти «СИМ» (средство индивидуальной мобильности), «электровелосипед», «мопед» и «мотоцикл». Правила дополнят терминами «лицо, использующее для передвижения СИМ» и «опережение пешехода», а также введут новые знаки для парковок электросамокатов.
- Кроме того, владельцев СИМ обяжут регистрировать свои транспортные средства в федеральном реестре, останавливаться по требованию сотрудников ГИБДД и проходить проверку на состояние алкогольного опьянения. Все случаи ДТП с участием электросамокатов будут попадать в официальную статистику ГИБДД и Росстата.
- Согласно «дорожной карте», регионы должны будут разработать планы развития инфраструктуры для СИМ и велосипедов, в которых в том числе должны быть предусмотрены меры по разделению потоков пешеходов и пользователей электросамокатов.
- В 2025 году Минздрав должен представить исследование по определению «характерных травм, их лечения и реабилитации при использовании СИМ», а также разработать рекомендации по снижению травматизма.
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Дорожная карта должна состоять всего лишь из одного пункта: убрать электропомойки из городов.
не дождешься. не заслужил из-за своего никнейма.
Наконец-то они сделают велодорожки или прогонят их с тротуаров. Задолбали шашочники на самокатах
Столько столкновений…..
Равно как и пешеходы на велодорожках))
В наушниках, уткнувшиеся в телефон
Это уже дебизм наших сограждан. Недавно наблюдал случай, когда пешеходная зона была разделена на 2 части: для пешеходов и для велосипедистов.
В итоге, картина маслом:
Пешеходы идут по велодорожке
Велосипедисты едут по пешеходной части 😂
Вот да)) именно так и есть у нас на новомодном проспекте в городе. Это просто ЪУЪ
та же фигня. Особенно неприятно удивили родители и бабули, усадившие карапузов играть посреди велодорожки. Одна бабуля - прямо на знак 4.4.1 на асфальте
Законодательно нужно снимать ответственность за сбитие пешехода на велодорожке. Заявляю как авто и мотовладелец, а так же временами пешеход. Но такого к сожалению никогда не будет.
Ну наконец-то... Развитие инфраструктуры! С этого и надо начинать. Пол полосы у автомобилистов можно забрать хотя бы для начала.
Уже забрали под гребаные автобусы. В итоге они там не ездят и полоса просто простаивает.
Нах нах
У нас в городе забрали 2/3 пешеходного тротуара под велодорожки и отчитались)) в итоге всё равно все ходят, как хотят, потому что на оживлённой улице сложно потокам пешеходов ходить по дороге в метр шириной, ну, а велосипедисты всегда виноваты, как обычно)) И даже там, где построили новый проспект, проложили велодорожку отдельно, через метр клумбы от тротуара, всё равно ходят по ней. Я даже не знаю, что сказать таким людям
Как в воду напердели если честно. Меня летом сбили на пешеходном переходе. Девушка только штраф 500р заплатила, а у меня перелом скуловой кости))) а они все пряниками кормят их.
А сервис что? Самокат был личный или шеринг?
Подай гражданский иск на девушку
а деньги на все это есть?
Деньги есть, мозгов нет. Я не верю в велодорожки и т.п. в обозримом будущем. Не те люди и не с той мотивацией управляют всем этим делом.
В Москве то будет.
Да и сейчас формально есть. Только от таких велодорожек толку мало, когда надо у каждого бордюра останавливаться. И в любой момент эта дорожка может закончиться)
Я пр Бульварному кольцу на Самокате иногда гоняю. Это трындец: такси высаживает пассажиров на велодорожке. Пешеходы перебегают дорогу. И дорожка временами просто кончается (при пересечении с Мясницкой).. Короче толку от нее не много.
вижу в тебе огонь, дерзай, покажи как нужно управлять!
На тендер закинут, появятся миллион предпринимателей которые захотят это сделать
О, новый реестр, давно не было.
"- Мочить ...ов и велосипедистов!
- А велосипедистов то за что?"
Как это замечательно, что в стране все проблемы наконец то решены, что решили взяться за всяких двухколесных, а то что это они бесплатно ездят? Непорядок...
ну если будут предусмотрены штрафы , может движение самокатов и велосипедов станет безопаснее
Для участников СВО и их детей будут льготы. И для многодетных... И для студентов... Ну и еще много для кого )))
А нельзя для начала запретить ездить на них на платформах и в переходах?
По отчетам инфрастуркутура уже есть:
Чем больше самокатчиков на Болотной, тем меньше самокатчиков :)
Сим, сим, закройся