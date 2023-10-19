Транспорт
Артур Томилко

Правительство утвердило «дорожную карту» регулирования электросамокатов — «Ъ» Статьи редакции

Она предполагает обязательную регистрацию в цифровом реестре, штрафы за нарушение ПДД, а такж создание инфраструктуры для велосипедистов и самокатчиков.

  • «Дорожная карта» состоит из 27 пунктов, которые планируется реализовать до 2025 года. С финальной версией документа ознакомился «Ъ».
  • До конца 2023 года Минтранс должен разработать проект поправок в КоАП, ужесточающих ответственность для пользователей электросамокатов. Сейчас максимальный штраф для них составляет 1500 рублей, насколько он увеличится — неизвестно.
  • В 2024 году Минтранс, МВД и Минцифры внесут в правительство проект изменений в ПДД. В них должны уточнить поняти «СИМ» (средство индивидуальной мобильности), «электровелосипед», «мопед» и «мотоцикл». Правила дополнят терминами «лицо, использующее для передвижения СИМ» и «опережение пешехода», а также введут новые знаки для парковок электросамокатов.
  • Кроме того, владельцев СИМ обяжут регистрировать свои транспортные средства в федеральном реестре, останавливаться по требованию сотрудников ГИБДД и проходить проверку на состояние алкогольного опьянения. Все случаи ДТП с участием электросамокатов будут попадать в официальную статистику ГИБДД и Росстата.
  • Согласно «дорожной карте», регионы должны будут разработать планы развития инфраструктуры для СИМ и велосипедов, в которых в том числе должны быть предусмотрены меры по разделению потоков пешеходов и пользователей электросамокатов.
  • В 2025 году Минздрав должен представить исследование по определению «характерных травм, их лечения и реабилитации при использовании СИМ», а также разработать рекомендации по снижению травматизма.
Фото РБК

#новость #электросамокаты

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33 комментария
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 Слегка Придурковатый

Дорожная карта должна состоять всего лишь из одного пункта: убрать электропомойки из городов.

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Сергей Житников

не дождешься. не заслужил из-за своего никнейма.

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Иван Серик
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Mark Barkov

Наконец-то они сделают велодорожки или прогонят их с тротуаров. Задолбали шашочники на самокатах
Столько столкновений…..

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Елизавета Т

Равно как и пешеходы на велодорожках))

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Я сказал свое имя машине

В наушниках, уткнувшиеся в телефон

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Mark Barkov

Это уже дебизм наших сограждан. Недавно наблюдал случай, когда пешеходная зона была разделена на 2 части: для пешеходов и для велосипедистов.
В итоге, картина маслом:
Пешеходы идут по велодорожке
Велосипедисты едут по пешеходной части 😂

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Елизавета Т

Вот да)) именно так и есть у нас на новомодном проспекте в городе. Это просто ЪУЪ

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Hallederiz

та же фигня. Особенно неприятно удивили родители и бабули, усадившие карапузов играть посреди велодорожки. Одна бабуля - прямо на знак 4.4.1 на асфальте

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John Smith

Законодательно нужно снимать ответственность за сбитие пешехода на велодорожке. Заявляю как авто и мотовладелец, а так же временами пешеход. Но такого к сожалению никогда не будет.

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fullstackoff
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Александр Солдатов

Ну наконец-то... Развитие инфраструктуры! С этого и надо начинать. Пол полосы у автомобилистов можно забрать хотя бы для начала.

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VVV

Уже забрали под гребаные автобусы. В итоге они там не ездят и полоса просто простаивает.
Нах нах

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Елизавета Т

У нас в городе забрали 2/3 пешеходного тротуара под велодорожки и отчитались)) в итоге всё равно все ходят, как хотят, потому что на оживлённой улице сложно потокам пешеходов ходить по дороге в метр шириной, ну, а велосипедисты всегда виноваты, как обычно)) И даже там, где построили новый проспект, проложили велодорожку отдельно, через метр клумбы от тротуара, всё равно ходят по ней. Я даже не знаю, что сказать таким людям

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Екатерина Гузей

Как в воду напердели если честно. Меня летом сбили на пешеходном переходе. Девушка только штраф 500р заплатила, а у меня перелом скуловой кости))) а они все пряниками кормят их.

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Евгений Дроздов

А сервис что? Самокат был личный или шеринг?

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Alex S.

Подай гражданский иск на девушку

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Neutron

а деньги на все это есть?

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Игорь

Деньги есть, мозгов нет. Я не верю в велодорожки и т.п. в обозримом будущем. Не те люди и не с той мотивацией управляют всем этим делом.

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Сергей Я

В Москве то будет.

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Игорь

Да и сейчас формально есть. Только от таких велодорожек толку мало, когда надо у каждого бордюра останавливаться. И в любой момент эта дорожка может закончиться)

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Евгений Дроздов

Я пр Бульварному кольцу на Самокате иногда гоняю. Это трындец: такси высаживает пассажиров на велодорожке. Пешеходы перебегают дорогу. И дорожка временами просто кончается (при пересечении с Мясницкой).. Короче толку от нее не много.

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Roman

вижу в тебе огонь, дерзай, покажи как нужно управлять!

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Mark Barkov

На тендер закинут, появятся миллион предпринимателей которые захотят это сделать

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Вадим Д.

О, новый реестр, давно не было.

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Alex Dem

"- Мочить ...ов и велосипедистов!
- А велосипедистов то за что?"
Как это замечательно, что в стране все проблемы наконец то решены, что решили взяться за всяких двухколесных, а то что это они бесплатно ездят? Непорядок...

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Monica Wright

ну если будут предусмотрены штрафы , может движение самокатов и велосипедов станет безопаснее

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Цкуро Бесцветный

Для участников СВО и их детей будут льготы. И для многодетных... И для студентов... Ну и еще много для кого )))

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Тоже хочу

А нельзя для начала запретить ездить на них на платформах и в переходах?

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Тоже хочу

По отчетам инфрастуркутура уже есть:

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Цкуро Бесцветный

Чем больше самокатчиков на Болотной, тем меньше самокатчиков :)

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James Bomond

Сим, сим, закройся

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Макс Мартин
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