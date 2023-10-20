Транспорт
Таня Боброва

Volvo подтвердила, что отключила свои онлайн-сервисы для российских клиентов Статьи редакции

Автовладельцы начали массово жаловаться на проблемы с сервисами в сентябре 2023 года.

  • Шведский автопроизводитель отключил для клиентов в России приложение Volvo Cars, сервис обмена техническими данными с дилерами (TIE), а также систему VIDA, с помощью которой сервисные центры могли проводить диагностику неисправностей и обновлять ПО машин. Об этом сообщила компания в ответ на запрос Autonews.
  • В Volvo объяснили решение требованием соблюдать санкции ЕС. Ограничения касаются всех автомобилей бренда, поставленных в Россию, даже если обратиться за сервисной поддержкой в другой стране, отметили в компании.
  • На вопрос, можно ли считать это отказом в гарантийном обслуживании, в Volvo не ответили.
  • Владельцы машин и дилеры столкнулись с проблемами с приложением и невозможностью перепрограммировать ключи новых автомобилей ещё в конце сентября 2023 года. При этом дилеры рассказывали Autonews, что отключения онлайн-сервисов начались ещё в 2022-м.
  • Вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вячеслав Жигалов говорил изданию, что это затронуло все ушедшие из России бренды, но чем дороже и сложнее автомобиль, тем больше риск возникновения с ним «нерешаемых проблем».
  • О передаче активов Volvo в России местному инвестору Минпромторг рассказал в сентябре 2023 года. Сумму сделки и имя инвестора ведомство не раскрыло, но уточнило, что она не включала опцион на обратный выкуп.

#новость #volvo

1.8K показов
1.9K открытий
0
88 комментариев
Написать комментарий...
 John Smith

Бедный Путин, теперь то он не сможет на своем Вольво перепрограммировать ключ и ему придется вывести войска.

Ответить
Развернуть ветку
Мурад Муртазалиев

Вольво соблюдает санкции, а не борется с Путиным, или какими-то войсками. Короче, Вольво просто не лезет в политику.

Ответить
Развернуть ветку
11 комментариев

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Максим Ростокин

Прочитал Valve, чуть не грохнулся наземь...

Ответить
Развернуть ветку
Zloy Marketolog

У Valve все нормально)

Ответить
Развернуть ветку
Александр Пустовалов

Аналогично

Ответить
Развернуть ветку
Ванга

Да нее, Габен наш слоняра

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
John Smith

Как там заявляла Урсула, Боррель и прочие? Санкции не должны ударять по обычным гражданам?

Ответить
Развернуть ветку
Mike Espoo

Понимаю ваше возмущение.
Но причем тут обычные люди?
Если правильно помню, в 2019 Волво от 4.5 млн стоило.
Думаю около 95% населения себе такую машину купить не могли.

Ответить
Развернуть ветку
12 комментариев
8fdb60801e9d39a5286aa01dd1f4f4

Причем тут санкции? Вольво отдельная компания, захотели - отключили

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Ivan Boldyrev

Так обычные граждане на вольво не ездят.

Ответить
Развернуть ветку
Макс Кроу

Это вы что хотите сказать санкции ударяют по кому-то? А пятеру строгача не хочется за дискредитацию экономики России и импортозамещения? Даю последний шанс исправиться и написать почему только выиграли.

Ответить
Развернуть ветку
Kirill

А в Израиле уже Volvo отключила приложение Volvo Cars?

Ответить
Развернуть ветку
Мурад Муртазалиев

А на страну, которая защищается накладывают санкции?

Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Кветковский

Эта пять! тезка!

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Калашников

Там Вольво жуткий премиум класс и машин можно пересчитать по пальцем

Ответить
Развернуть ветку
тыр -пыр -дыр

Как нам говорили младореформаторы: Бизнес вне границ и вне политики. Капиталисты сами решают где им выгодно. Как оказалось, это не так.

Ответить
Развернуть ветку
Мурад Муртазалиев

Про бизнес вне политики, я слышал только от скрепышей

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Вася Пражкин

Напомню, что Вольво полностью принадлежит якобы дружественным нам китайцам.

Ответить
Развернуть ветку
ihovsky

Вольво продали Китаю на условиях, которые не дают Китаю полный контроль над брендом.

Ответить
Развернуть ветку
Мурад Муртазалиев

Беру попкорн, и наблюдаю, чем мы ответим китайцам. Какие жёсткие обратные санкции их ждут.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Я сказал свое имя машине

Может, это такой тайный план, чтобы мы все на "полностью" китайские пепелацы пересели...

Ответить
Развернуть ветку
whoyabloko

Зачем Volvo, если есть Geely,
хотя постойте-ка…

Ответить
Развернуть ветку
Mike Espoo

Наверное затем, что автопром Китая мягко говоря слабый.
Фантики они делать научились.
А качества там речь не идет.
С таксистами поговорите, что с китайскими машинами после 50-70 тысяч начинается.
Плюс можно поизучать ролики касательно работы систем безопасности, качества метала.

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Allestor Klei

Плюс всего этого сотрудничества — можно Вольву обслуживать деталями Джили. Ту все же какой-никакой выход есть

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Максим Бондаренко

Очередной политический мув направленный сугубо на гражданское население. Или в зоне СВО на XC90 ездят, чтоб в случае ДТП не пострадать?)) Понимают ли эти люди в пиджаках, что такая политика работает против них? Если раньше я смеялся когда кто-то мог отказаться от производителя из-за страны (например бабушка которая против американских телефонов) то сейчас это не так уж и смешно выглядит. Абсолютно такие же военные действия только в экономической среде, мол делайте как ЕС хочет иначе будем все забирать и класть болт на обязательства. Кринж.

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Калашников

Только сегодня машина прислала уведомление что пора ТО

Ответить
Развернуть ветку
James Bomond

Уже пора ТОГО

Ответить
Развернуть ветку
Sasha

Их борьба с войной

Ответить
Развернуть ветку
Zloy Marketolog

А потом китайцы отключат ваш Москвич. Volvo-то кому принадлежит?)

Ответить
Развернуть ветку
Porki

Москвич если я не ошибаюсь отключить невозможно. Можно просто не поставлять электронику которую просто не делают в рф

Ответить
Развернуть ветку
Yury Kornev

А теперь вспоминаем кому принадлежит Volvo и делаем выводы насчет "надежных стратегических партнеров"

Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Кветковский

Там имеется соглашение с условиями.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Вадим Д.

Как там?

Всё на пользу!

Точно! Херово, конечно, только Volvo хочет работать, в РФ им работать не дают. Есть же, бляха, юркие Москвичи!

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Калашников

Более того говорил с бывшим ОД Вольво, в финке год стоят более 100 машин для нашей страны и ввезти не могут

Ответить
Развернуть ветку
Bleach69

VOLVO - контора пидарасов! 👍

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Калашников

Что отключила сервисы-да. Держались до последнего

Ответить
Развернуть ветку
Griby Lenina

Скоро на всех российских стоянках, полях и вдоль дорог:

Ответить
Развернуть ветку
Aleksei M

Этого точно не будет, взломают, перепрошьют, накатят джейлбрейк, в 90ые от тазов прикручивали детали к иномаркам

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Dee

А как насчет их хозяев из Geely?

Ответить
Развернуть ветку
Мурад Муртазалиев

Намекаешь на нефритовый стержень в спину???

Ответить
Развернуть ветку
ihovsky

Почитайте условия сделки между Geely и Volvo, разберитесь в вопросе и вернитесь сюда, сможете ответить на свой вопрос.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
James Bomond

Дилеры не попросили ещё ввести обеспечительные меры?

Ответить
Развернуть ветку
Cringe Artist

Когда там уже прошивки на 4пда будут?

Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Кветковский

Обновление +/- актуальных платформ онлайн с серверов в Швеции.

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Калашников

Запросил СЦ Вольво в спб КП на ТО. В среднем 30-40 тыс. Запчасти есть, вида давно у всех взломанная

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
85 комментариев
Раскрывать всегда
null