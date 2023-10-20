Volvo подтвердила, что отключила свои онлайн-сервисы для российских клиентов Статьи редакции
Автовладельцы начали массово жаловаться на проблемы с сервисами в сентябре 2023 года.
- Шведский автопроизводитель отключил для клиентов в России приложение Volvo Cars, сервис обмена техническими данными с дилерами (TIE), а также систему VIDA, с помощью которой сервисные центры могли проводить диагностику неисправностей и обновлять ПО машин. Об этом сообщила компания в ответ на запрос Autonews.
- В Volvo объяснили решение требованием соблюдать санкции ЕС. Ограничения касаются всех автомобилей бренда, поставленных в Россию, даже если обратиться за сервисной поддержкой в другой стране, отметили в компании.
- На вопрос, можно ли считать это отказом в гарантийном обслуживании, в Volvo не ответили.
- Владельцы машин и дилеры столкнулись с проблемами с приложением и невозможностью перепрограммировать ключи новых автомобилей ещё в конце сентября 2023 года. При этом дилеры рассказывали Autonews, что отключения онлайн-сервисов начались ещё в 2022-м.
- Вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вячеслав Жигалов говорил изданию, что это затронуло все ушедшие из России бренды, но чем дороже и сложнее автомобиль, тем больше риск возникновения с ним «нерешаемых проблем».
- О передаче активов Volvo в России местному инвестору Минпромторг рассказал в сентябре 2023 года. Сумму сделки и имя инвестора ведомство не раскрыло, но уточнило, что она не включала опцион на обратный выкуп.
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Бедный Путин, теперь то он не сможет на своем Вольво перепрограммировать ключ и ему придется вывести войска.
Вольво соблюдает санкции, а не борется с Путиным, или какими-то войсками. Короче, Вольво просто не лезет в политику.
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Прочитал Valve, чуть не грохнулся наземь...
У Valve все нормально)
Аналогично
Да нее, Габен наш слоняра
Как там заявляла Урсула, Боррель и прочие? Санкции не должны ударять по обычным гражданам?
Понимаю ваше возмущение.
Но причем тут обычные люди?
Если правильно помню, в 2019 Волво от 4.5 млн стоило.
Думаю около 95% населения себе такую машину купить не могли.
Причем тут санкции? Вольво отдельная компания, захотели - отключили
Так обычные граждане на вольво не ездят.
Это вы что хотите сказать санкции ударяют по кому-то? А пятеру строгача не хочется за дискредитацию экономики России и импортозамещения? Даю последний шанс исправиться и написать почему только выиграли.
А в Израиле уже Volvo отключила приложение Volvo Cars?
А на страну, которая защищается накладывают санкции?
Эта пять! тезка!
Там Вольво жуткий премиум класс и машин можно пересчитать по пальцем
Как нам говорили младореформаторы: Бизнес вне границ и вне политики. Капиталисты сами решают где им выгодно. Как оказалось, это не так.
Про бизнес вне политики, я слышал только от скрепышей
Напомню, что Вольво полностью принадлежит якобы дружественным нам китайцам.
Вольво продали Китаю на условиях, которые не дают Китаю полный контроль над брендом.
Беру попкорн, и наблюдаю, чем мы ответим китайцам. Какие жёсткие обратные санкции их ждут.
Может, это такой тайный план, чтобы мы все на "полностью" китайские пепелацы пересели...
Зачем Volvo, если есть Geely,
хотя постойте-ка…
Наверное затем, что автопром Китая мягко говоря слабый.
Фантики они делать научились.
А качества там речь не идет.
С таксистами поговорите, что с китайскими машинами после 50-70 тысяч начинается.
Плюс можно поизучать ролики касательно работы систем безопасности, качества метала.
Плюс всего этого сотрудничества — можно Вольву обслуживать деталями Джили. Ту все же какой-никакой выход есть
Очередной политический мув направленный сугубо на гражданское население. Или в зоне СВО на XC90 ездят, чтоб в случае ДТП не пострадать?)) Понимают ли эти люди в пиджаках, что такая политика работает против них? Если раньше я смеялся когда кто-то мог отказаться от производителя из-за страны (например бабушка которая против американских телефонов) то сейчас это не так уж и смешно выглядит. Абсолютно такие же военные действия только в экономической среде, мол делайте как ЕС хочет иначе будем все забирать и класть болт на обязательства. Кринж.
Только сегодня машина прислала уведомление что пора ТО
Уже пора ТОГО
Их борьба с войной
А потом китайцы отключат ваш Москвич. Volvo-то кому принадлежит?)
Москвич если я не ошибаюсь отключить невозможно. Можно просто не поставлять электронику которую просто не делают в рф
А теперь вспоминаем кому принадлежит Volvo и делаем выводы насчет "надежных стратегических партнеров"
Там имеется соглашение с условиями.
Как там?Всё на пользу!
Точно! Херово, конечно, только Volvo хочет работать, в РФ им работать не дают. Есть же, бляха, юркие Москвичи!
Более того говорил с бывшим ОД Вольво, в финке год стоят более 100 машин для нашей страны и ввезти не могут
VOLVO - контора пидарасов! 👍
Что отключила сервисы-да. Держались до последнего
Скоро на всех российских стоянках, полях и вдоль дорог:
Этого точно не будет, взломают, перепрошьют, накатят джейлбрейк, в 90ые от тазов прикручивали детали к иномаркам
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А как насчет их хозяев из Geely?
Намекаешь на нефритовый стержень в спину???
Почитайте условия сделки между Geely и Volvo, разберитесь в вопросе и вернитесь сюда, сможете ответить на свой вопрос.
Дилеры не попросили ещё ввести обеспечительные меры?
Когда там уже прошивки на 4пда будут?
Обновление +/- актуальных платформ онлайн с серверов в Швеции.
Запросил СЦ Вольво в спб КП на ТО. В среднем 30-40 тыс. Запчасти есть, вида давно у всех взломанная