Cruise из-за аварий ограничил работу беспилотных такси в США — они не будут ездить без водителя за рулём Статьи редакции
В октябре 2023 года беспилотник Cruise переехал уже сбитого пешехода — после этого сервису запретили работу в Калифорнии.
- Подразделение беспилотников Cruise, принадлежащее General Motors, объявило, что приостановит работу такси без водителей за рулём. Как уточняет Financial Times, ездить продолжат только машины, внутри которых находится водитель.
- Компания объяснила, что эта приостановка даст ей время изучить собственные системы и алгоритмы, чтобы понять — как улучшить работу и «заслужить доверие общественности». Также в Cruise отметили, что это решение «никак не связано с новыми дорожными происшествиями».
- 24 октября 2023 года Департамент транспортных средств Калифорнии (DMV) приостановил действие лицензии, которая позволяет беспилотному такси Cruise работать без ограничений и без водителя за рулём в Сан-Франциско. Её компания получила меньше трёх месяцев назад — в августе 2023-го.
- Причина — произошедшая 3 октября авария. Женщину-пешехода сбил автомобиль, за рулём которого находился человек. В результате её отбросило под колёса ехавшего рядом беспилотника Cruise. Он попытался экстренно затормозить, но наезда избежать не удалось, объясняли в компании. В результате женщину смогли извлечь из-под машины и доставили в больницу.
- Расследование инцидента начали полиция Сан-Франциско и Национальное управление безопасностью движения на трассах США.
- DMV объяснил, что Cruise утаил от ведомства некоторые видеоматериалы — из них видно, что беспилотник, прежде чем полностью остановиться, проехал ещё как минимум шесть метров. Также в департаменте заявили, что технологии компании небезопасны для общественного использования.
- Это не единственный инцидент с Cruise: в августе, спустя неделю после выдачи разрешения, беспилотник компании врезался в пожарную машину. Пострадал один пассажир, а компания на 50% сократила парк автомобилей в Сан-Франциско. После этого местные власти просили пересмотреть решение о выдаче лицензии.
- Cruise основана в 2013 году в Сан-Франциско. В 2016-м компанию купила General Motors за $1 млрд. В январе 2020-го Cruise показала свою первую серийную машину для совместных поездок. В октябре 2021-го она объявила о планах запустить такси в США, а к 2023-му — в Дубае. Тестирование машин без водителя за рулём компания начала в США в феврале 2022-го.
- Кроме Сан-Франциско, Cruise работает в расположенных в штате Техас городах Хьюстон и Остин, а также в Фениксе, штат Аризона. Во всех городах действуют ограничения — беспилотники могут ездить по улицам только ночью.
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Сел в беспилотное такси и говорю вслух:
— Ничего себе, автомобиль без водителя!
А машина в ответ:
— Знаете, я вообще-то искусственный интеллект для сложных бизнес-процессов, а такси это так, для души..
Пока одни запрещают, другие уже вовсю внедряют..
Это пока их мало, никакой проблемы нет. А когда такие системы будут занимать 50% рынка? Куда людям податься?
О, да, предлагаю отменить механизацию на производствах, отменить тяжелую строительную технику, типа кранов там всяких, экскаваторов. Ведь один экскаватор заменяет с десяток землекопов. А людям куда податься?
Ведь всем известно, что работа придумана, чтобы людей занять, а не для того, чтобы достигать каких-то конечных результатов :)))
Хорошая шутка, а если подумать?!
он подумает, когда работодатель отправит его в творческий отпуск за ненадобностью
У них была куча времени переучиться. И в любом случае массовое внедрение подобных систем займёт ещё уйму времени.
Ну прокомментировал и прокомментировал. С кем не бывает.
Электромобиль никогда не нарушит скоростной режим или не выедет на встречную полосу там, где это запрещено правилами. От ошибок людей мы страдаем больше, чем от ошибок ИИ в электромобилях.
Но кому это интересно, то ли дело обсуждать беспилотники.
Это правильные и демократичные наезды на пешеходов
А вот в Рашке ...А вот Путин....
Ничего страшного. Бывает. Это же не Яндекс. Сделают выводы, исправятся и попробуют ещё раз. Слава Америке.
Охуенный у них автопилот, конечно. На месте водителя я бы еще спрашивал «Дорогу покажешь?».
Про хирургов говорят, что у каждого есть «свое кладбище». С технологиями так же. Пока беспилотные автомобили завоюют доверие на «их кладбищах» будут добавляться могилы. И совсем этого избежать не удастся. Самолеты до сих пор падают, вместе с пилотами.