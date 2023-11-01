Транспорт
Артур Томилко

«Яндекс» начал учитывать погоду в сервисе планирования маршрутов «Яндекс Маршрутизация» Статьи редакции

Сроки доставки корректируются с учётом фактического прогноза и ситуации на дорогах.

  • Новый алгоритм используют в сервисе планирования и мониторинга маршрутов для бизнеса «Яндекс Маршрутизация». Его используют компании, у которых есть службы курьеров или другого выездного персонала. Он учитывает «более 300 параметров», в том числе информацию о машине, времени работы водителя и интервалах доставки.
  • «Яндекс» объединил данные «Погоды» и API «Карт». Это позволяет корректировать маршрут поездки, используя фактический прогноз погоды и данные о ситуации на дорогах, рассказали в компании.
  • До этого для анализа дорожной ситуации использовались данные о пробках, а влияние погоды учитывалась с помощью коэффициентов, устанавливаемых вручную.
  • Решение поможет бизнесу снизить количество задержек при доставке, считают в «Яндексе». При ухудшении погодных условий, компании смогут предупредить клиентов и договориться о новых сроках получения заказов.

#новость #яндекс

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61 комментарий
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 ilia

Я.Погода - это когда "в ближайшие полчаса осадков не ожидается" , а уже черные тучи и через 5 минут ливень - вот такая точность. Так что удачи в планировании маршрутов

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Капитан Эчпочмак

Это вопрос к метеорологии в целом. Или к погоде, че она под яндекс не подстраивается?

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3 комментария
Freak

Если прям Яндекс погоду смотреть, то бывают прогнозы поточнее

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1 комментарий
Griby Lenina

Подтверждаю. Последний год пользуюсь яндекс погодой. Такое чувство, что точность прогнозов падает все ниже и ниже. Появилось подозрение, что яндекс тестирует какой-то новый способ предсказывать погоду, завязанный на нейросетях, но пока плохо работает. Есть сотрудники яндекс погоды тут? Проясните?

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Makropod

Чем больше город, тем больше разброс по погоде по районам. В Питере в центре нет осадков и не было, а север, например, проливает как из ведра. Что ту писать, осадков не ожидается, местами ливни?
Есть у Япогоды карта осадков с прогнозом развития на стуки вперед и она почти точная.

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6 комментариев
Porki

Какой сервис посоветуйте?

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1 комментарий
Жанна

Но ехать можно

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Артур Мороз

Лучше поскользить как на катке

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Sergey Tischenko

А расскажите как погода влияет на скорость доставки?
На мой взгляд, есть влияние на количество машин на улицах, а это уже к пробкам. Какое еще влияние?

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Ненавижу Лицемеров

дождь и снег снижают среднюю скорость на дороге, зная куда направляются осадки можно предположить затруднение логистики. Опять же имея две базы можно ретроспективно отследить как менялась дорожная обстановка во время непогоды.

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Вадя Кулаков

Ну если гололед, то логично, что авто будет ехать гораздо медленнее. Плюс дождь, туман, тоже снижают скорость довольно сильно.

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Василий Соболь

Влияние значительное
Если я на авто куда-то опаздываю, то это по двум причинам происходит: авария или погода (которая тоже может создать аварии)

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Павел Эрелт

Есть еще существенное влияние на скорость движения велосипедистов и пешеходов, что особенно актуально для Лавки, например. Вы наверняка замечали, что в гололед или заснеженную погоду начинаешь идти аккуратней, шаг становится меньше, да и в целом идти/ехать физически сложнее

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debil
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Alexander
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Сергей
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Вадим Д.

Есть такой сервис? День новых знаний.
Ну и молодцы раз учитывают.

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Alexander

В действительности, смотрю на примере Москвы, как сильные дожди, так все скорость интуитивно сбрасывать начинают и баллы пробок растут, зависимость с пробками наблюдается

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Тот самый чел

Ну это в любом городе нормальная практика. Правила безопасности для всех одинаково работают

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Эксперт Александрович

Точную погоду предсказать крайне сложно, но сервис думаю будет пользоваться популярностью и скоро другие тоже подхватят

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Саша Слуцкий

Полезная штука, главное чтобы прогнозировала хотя бы на 70% верно

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Максим Серебрянников

Пока не ясно, надо тестить

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58 комментариев
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