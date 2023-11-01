«Яндекс» начал учитывать погоду в сервисе планирования маршрутов «Яндекс Маршрутизация» Статьи редакции
Сроки доставки корректируются с учётом фактического прогноза и ситуации на дорогах.
- Новый алгоритм используют в сервисе планирования и мониторинга маршрутов для бизнеса «Яндекс Маршрутизация». Его используют компании, у которых есть службы курьеров или другого выездного персонала. Он учитывает «более 300 параметров», в том числе информацию о машине, времени работы водителя и интервалах доставки.
- «Яндекс» объединил данные «Погоды» и API «Карт». Это позволяет корректировать маршрут поездки, используя фактический прогноз погоды и данные о ситуации на дорогах, рассказали в компании.
- До этого для анализа дорожной ситуации использовались данные о пробках, а влияние погоды учитывалась с помощью коэффициентов, устанавливаемых вручную.
- Решение поможет бизнесу снизить количество задержек при доставке, считают в «Яндексе». При ухудшении погодных условий, компании смогут предупредить клиентов и договориться о новых сроках получения заказов.
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Я.Погода - это когда "в ближайшие полчаса осадков не ожидается" , а уже черные тучи и через 5 минут ливень - вот такая точность. Так что удачи в планировании маршрутов
Это вопрос к метеорологии в целом. Или к погоде, че она под яндекс не подстраивается?
Если прям Яндекс погоду смотреть, то бывают прогнозы поточнее
Подтверждаю. Последний год пользуюсь яндекс погодой. Такое чувство, что точность прогнозов падает все ниже и ниже. Появилось подозрение, что яндекс тестирует какой-то новый способ предсказывать погоду, завязанный на нейросетях, но пока плохо работает. Есть сотрудники яндекс погоды тут? Проясните?
Чем больше город, тем больше разброс по погоде по районам. В Питере в центре нет осадков и не было, а север, например, проливает как из ведра. Что ту писать, осадков не ожидается, местами ливни?
Есть у Япогоды карта осадков с прогнозом развития на стуки вперед и она почти точная.
Какой сервис посоветуйте?
Но ехать можно
Лучше поскользить как на катке
А расскажите как погода влияет на скорость доставки?
На мой взгляд, есть влияние на количество машин на улицах, а это уже к пробкам. Какое еще влияние?
дождь и снег снижают среднюю скорость на дороге, зная куда направляются осадки можно предположить затруднение логистики. Опять же имея две базы можно ретроспективно отследить как менялась дорожная обстановка во время непогоды.
Ну если гололед, то логично, что авто будет ехать гораздо медленнее. Плюс дождь, туман, тоже снижают скорость довольно сильно.
Влияние значительное
Если я на авто куда-то опаздываю, то это по двум причинам происходит: авария или погода (которая тоже может создать аварии)
Есть еще существенное влияние на скорость движения велосипедистов и пешеходов, что особенно актуально для Лавки, например. Вы наверняка замечали, что в гололед или заснеженную погоду начинаешь идти аккуратней, шаг становится меньше, да и в целом идти/ехать физически сложнее
Есть такой сервис? День новых знаний.
Ну и молодцы раз учитывают.
В действительности, смотрю на примере Москвы, как сильные дожди, так все скорость интуитивно сбрасывать начинают и баллы пробок растут, зависимость с пробками наблюдается
Ну это в любом городе нормальная практика. Правила безопасности для всех одинаково работают
Точную погоду предсказать крайне сложно, но сервис думаю будет пользоваться популярностью и скоро другие тоже подхватят
Полезная штука, главное чтобы прогнозировала хотя бы на 70% верно
Пока не ясно, надо тестить