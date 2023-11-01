Транспорт
Артур Томилко

Дальнемагистральный самолёт Ил-96-400М совершил первый испытательный полёт Статьи редакции

Он прошёл в штатном режиме.

  • Опытный образец модернизированной версии самолёта Ил-96-300 успешно выполнил программу испытаний, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
  • Полёт продолжался 26 минут на высотах до 2000 метров и скорости до 390 км/ч. Пилоты выполнили проверку «устойчивости и управляемости самолёта, работоспособности систем, силовой установки и радиотехнических средств захода на посадку».
  • Ил-96-400М отличается от предшественника удлинённым на 9,35 м фюзеляжем, «более мощным двигателем ПС‑90А1» и вмещает до 370 пассажиров (Ил-96-300 — до 300 пассажиров). «Большинство систем и оборудования» самолёта изготовлены на российских предприятия.
  • Обновлённый дальнемагистральный самолёт, наряду с ближнемагистральным SSJ-100 и среднемагистральным МС-21, дополнит линейку гражданских судов ОАК (входит в «Ростех»), заявил гендиректор корпорации Юрий Слюсарь.
  • В октябре 2023 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что Ил-96-400М планируют выпускать под грузовые перевозки и нужды «Специального лётного отряда “России”», который перевозит первых лиц государства.
Источник: Правительство России

#новость #самолёты

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502 комментария
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 Oleg Rico

Комментарии к этому посту отлично отражают ситуацию на ресурсе. Ни одного позитивного коммента не прочитал.

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Отнюдь

есть одна новость которую тут очень ждут

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20 комментариев
Владимир Егоров

Ага, позитив из всех щелей.

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21 комментарий
Mike Espoo

Когда просрали за 25 лет все производство, радоваться тому, что никогда даже в серию не пойдет.
Одни сказки и обещания, а на выхлопе китайское все и даже шильдик оттуда.

Гордиться нечем.

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9 комментариев
Кот Василий

Пессимист это хорошо информированный оптимист.

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Алекс Д.

Позитив есть- ПД-35 будет к 2030, а Rolls-Royce есть здесь и сейчас

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21 комментарий
Petr

Комментирующие на зарплате/ненавистники России успешно исполняют свою работу =)

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13 комментариев
Алексей

А ты что хотел ,сюда мигрируют тжники,а не бизнесмены

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4 комментария
Влад Светлый

Тебя смущает, что аудитория ресурса для не самой глупой части населения адекватно оценивает ситуацию в целом?
Когда дом горит как-то не до новых обоев.

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2 комментария
Eli

Ну написал бы, вместо того чтобы добавить свои 5 копеек в общий котел

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34 комментария
fullstackoff

Пока нормальные люди, создавшие кучу других крутых самолетов кооперируются, чтобы сделать один самолет, другие делают сразу 3 самолета. Особый путь...

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29 комментариев
Николай Борисов

Да не в ресурсе дело, а в новости самой

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Labeling

С чего бы это позитивным комментам быть? Ну модернизировали старый самолёт, все равно его производство будет в районе считанных единиц, если будет.

В последний раз я радовался новостям из России когда запустили ракету к Луне, думал: ну вот могут же ещё. Я вы тут говорите про позитивные комментарии.

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2 комментария
Garmonbon

Ваш комментарий тоже отрицательный так то.

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Малолайкин

Да забанить вот этих вот всех! Набрать новых через госуслуги!

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Саша Антипов

Так, а что вы ожидали? По моему это было ожидаемо...

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Некто

и даже никаких мыслей, почему так?

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John Desmond

Народишко прогнил, к сожалению. Потерянное поколение. Следующее будет лучше.

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йуц фыв

Ну когда на Авиасейлс появятся билеты на эту вундервафлю тогда и прочтешь 🤡😹

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Бинарный Ёж

Вот только он устарел ещё в проекте. Никому не нужны 4х-двигательные самолёты сейчас — они топлива много жрут.

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John Smith

СЛО "Россия" плевать на расход топлива. Точно так же как Борту №1 США, который летает на 747 с 4 двигателями.
Так что слово "устарел" тут неприменимо.

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38 комментариев
Фёдор Ченков

Старая авиационная штука:
- Почему через океан летают на самолетах с 4 двигателями?
- Потому что с пятью не делают

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17 комментариев
Алекс Д.

Так он же для первых лиц государства, там кол-во топлива не важно...

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10 комментариев
Да-Это-Же-Арнольд-Шварценеггер Актёр-И-Просто-Хороший-Мужик

мне нужны, так надежнее. один отрыгнет - три еще останутся. вполне возможно они нагружают турбины наполовину, чтоб в случае чего поднять мощность и долететь без последствий

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29 комментариев
dss

Не хочешь - не летай.
Летай на боингах и эйрбасах, для которых скоро не останется запчастей

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2 комментария
DosRaven

Учитывая нынешнюю ситуацию, для внутреннего рынка этого достаточно, а нам как раз все равно на расход.

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2 комментария
Андрей Костяшин

В России много топлива, и, видимо будут субсидии на него для авиакомпаний, все норм.

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4 комментария
Крутой Физрук

Ну планировали может в момент, когда это еще актуально было

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Малолайкин

Анонс новостей 2024 года:
"ТУ-104 М совершил первый испытательный полёт. Полёт прошёл в штатном режиме."

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Kiss

Ну так то в А380 расход на человека меньше, чем в флагманских двухтурбинных дальнемагистральных боингах.

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2 комментария
Дмитрий Зима

Большинство систем изготовлено на российских предприятиях. А то меньшинство, без которого он не полетит где?

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Евгений Кондратьев

не на российских

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48 комментариев
Evgeny

Да пофиг где. Но особенно интересен на этом фоне факт, что без российского титана перестанут летать эйрбасы и боинги. Причем очень быстро.

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13 комментариев
дед Мазай и энтомологи

Вот кстати, интересно послушать мнения экспертов, правда ли это так.

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4 комментария
Александр Павлов

Мне кажется, что негативные комментарии тут не от самой новости, а от того, что за последние два десятка лет нам уже столько опытных образцов самолетов , смартфонов, автомобилей, чипов показывали и говорили, что вот еще чуть -чуть и это чудо запустят в массовое производство. А потом деньги попилены, директор с гос. деньгами за рубежом, или оказывается, что товар является китайской/тайваньской/вьетнамской/индийской разработкой, а из российского там только зарегистрированный товарный знак. Люди разуверились в опытных образцах,пока в массовое производство не запустили -не надо рассказывать об этом нашим людям

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Посторонним В

Да ну что вы, мы просто токсики тут все))

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nelidalv

норм, что не так?

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Яэль

Боязно.

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1 комментарий
Малолайкин

Всё заебок. Злопыхатели, хуле

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Фанат Аллы Пугачевой

Сейчас тебе детально и наглядно объяснят, подожди немного

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Роман Славутин

да все так , людям не угодить

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Николай

Имеются ли аналоги у данного чуда?

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Кирилл Макеев

анало говнет

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1 комментарий
Хозяин

Особая ржака что полёт состоялся с поля воронежского авиазавода в то время как аэропорт Воронежа уже полтора года не работает из-за священной военной операции.

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jobisdone

Для военных все аэропорты не прекращали свою функцию, удали чепуху

Не все поездом перевести с ДВ можно

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2 комментария
Anton Innokentievich

А в чем ржака-то?

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4 комментария
Станислав

А откуда он взлетать должен был, если его в Воронеже делают?

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Улугбек

Двигатели и электроника где произведены?
А детали, элементы этих двигателей, электроники где произведены?

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6 комментариев
Anton Innokentievich

В узбекистоне, как всегда. Ааа, стоп... Не плачь, углубек

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drapeg
Ил-96-400М отличается от предшественника удлинённым на 9,35 м фюзеляжем, «более мощным двигателем ПС‑90А1»

Авиалайнеры с 4 двигателями – прошлый век. История не про бизнес в принципе.

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Станислав

Раньше рейсы через океан запрещены были с 2 двигателями. Ибо банально не долететь. Потом про лоббировали разрешение.

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6 комментариев
John Smith

Пойду Байдену скажу об этом.

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Anton Innokentievich

А почему?

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4 комментария
Ginger Man
вмещает до 370 пассажиров (Ил-96-300 — до 300 пассажиров)
планируют выпускать под грузовые перевозки

что за бред )
хотя чему я удивляюсь

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Mike Elkin

груз 200 будут как пассажиров считать

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Роботы из зубной пасты

В принципе, 3-4 рейса в день из Воронежа полностью закроют потребности Минобороны при текущем отсутствии потерь.

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1 комментарий
Вася Пражкин

Это не бред. Салона современного нет, поэтому либо как дорогущий джет, либо грузы возить.

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Станислав

Сам планер Ил96 отличный. Проблема только в том, что двигателей нет нормальных для него. Ну и конечно западники все производство комплектующих прикрыли под лозунг, зачем нам свои самолеты? Есть же боинги.

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Santiago

А из чего было финансировать производство самолетов? Может вы деньги предлагали?

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Хозяин

Тогда надо продавать отличный планер на экспорт. Пускай пиндосы там свои движки навесят и летают.

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Малолайкин

"«Большинство систем и оборудования» самолёта изготовлены на российских предприятиях." в 1980-м году, и были выкуплены на Алиэкспрессе перефаршированными передовой китайской электроникой 2010-го года выпуска

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Вася Пражкин

Интересный двигатель там стоит:

Двигатель ПС-90А1 создан в 2007 году для широкофюзеляжного транспортного самолета Ил-96-400Т. Главная особенность двигателя ПС­90А1 – увеличенная до 17 400 кгс тяга взлетного режима. Двигатель имеет малоэмиссионную камеру сгорания и звукопоглощающие конструкции второго поколения. Степень унификации с базовым двигателем ПС­90А составляет 98 %.

А базовому движку уже больше 33 лет, как догадается внимательный читатель ).

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9 комментариев
Хозяин местных лахтаботов

Просим Чемезова и всех его друзей из правительства на борт

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James Bomond

Аэрофлот пока в боинги продолжает вкладываться

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Олег Бринц

Отличная новость, но я все таки больше жду MC-21, а так любой позитив априори хорошо! 👍

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Слегка Придурковатый

То есть обычных пассажиров эти самолёты обойдут стороной?

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Вася Пражкин

В принципе да, надо только внимательно следить, не летит ли над тобой такой самолет.

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3 комментария
igotosochi

ты же только синими рейсами летаешь

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drapeg

Для авиакомпаний они убыточны будут.

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Татьяна Сухова

несмотря на всю токсичность комментарий , это успех и большой плюс для будущего страны

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Ahora

На самом то деле ИЛ 96 прекраснейший самолёт, но доступность готовых Боингов и Эирбасов в купе с тем, что начали продвигать двухдвигательные самолёты, да и развал СССР - всё это отразилось на судьбе 96х:(

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Яэль

А этого красавца кто-нибудь из присутствующих помнит? Песок подмету.
https://tvzvezda.ru/news/201712211812-cdew.htm

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5 комментариев
Unknown

Не сайт, а перепись душнил какая-то

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DosRaven

Потерянная технология. Причем ведь его продолжали делать в штучном количестве для первых лиц. Но именно гражданскую версию, как и другие отечественные самолеты похоронили ради иностранных бортов, объясняя это тем, что они не проходят современные требования. Хотя на деле для внутреннего рынка это не столь существенно.

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Roman Orlov

Не технология потеряна, а импульс.

Чтобы самолётом пользоваться, этот самолёт должен быть экономически выгоден. А для этого его должно быть как грязи по всему глобусу, чтобы подмены были, детали были, сервисники его знали хорошо, пилоты чтобы на похожей машине учились с первых курсов. И производство было отлажено, чтобы стоимость была невысокой.

Чтобы это случилось из текущего момента, нужно десятки лет пахать в убыток (т.е. государство должно это всё субсидировать). Ну или вернуться в 93-й и расстрелять из штурмовиков танковую колонну у Белого Дома.

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Александр Лукьянов
Полёт продолжался 26 минут на высотах до 2000 метров и скорости до 390 км/ч. Пилоты выполнили проверку «устойчивости и управляемости самолёта, работоспособности систем, силовой установки и радиотехнических средств захода на посадку».

390км в час это 210kn, что всего на 60kn больше взлетной скорости. То есть, двигатели так толком и не запустили. Планировал на низкой высоте без какой либо нагрузки на управление. О какой устойчивости и управляемости идет речь - не понятно. Взлетел, сделал круг в посадочном режиме и все. Не упал - уже хорошо.

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Oleg Sapronov

Ну выглядит логичным - поднимать скорости / нагрузки постепенно. Сейчас протестировали на 210, снимут метрики, посмотрят что все норм или не норм, потом протестируют на большей скорости.

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Семён Печкин

"без какой либо нагрузки на управление"
А ты хотел, чтобы бочку крутанули разок-другой в первом полёте?

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1 комментарий
Некто

хорошо, что это не дрон почты - вот это положительная новость.

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Хозяин

"двигатели так толком и не запустили" - максимальный режим двигателям дают как раз на взлёте. На всех остальных стадиях полёта режим меньше.

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Алекс Д.

А тем временем, CR929 превратился в C929 без Российской авионики и с движком от Rolls-Royce.
Для ЛЛ- маркировка CR, означала China Russia

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EpiSH

Все так, только С в названии это Comac. Типа как A в A320 это Airbus.

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2 комментария
Себастиан Перейра

нефритовый стержень в псину от китайских братушек
опять гойда какая-то

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Aleksei M

а что там по МС-21?
то хоть действительно новый самолет

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Мурад Муртазалиев

Как и многое другое, в будущем.

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Joe cocker

Он стал старым

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Alexander Golubev

https://aviation21.ru/ms-21-dajdzhest-za-oktyabr-2023/

МС-21 – дайджест за октябрь-2023
5 октября на Иркутском авиационном заводе под председательством гендиректора ПАО «Яковлев» Андрея…
aviation21.ru
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Дима Польковский

На этом и держимся

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Sergei Soloviev

Сделали самолет для первых лиц государства, а радоваться должны мы? Где полноценная гражданская авиация?

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Кузьмич

Вот непонятно почему нельзя запустить это в серию

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1 комментарий
Яэль

@Oleg Rico вот да.
За них радоваться и писать как там, "позитивные комментарии"?

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FIRE Peasant

Всё бы хорошо, но экипаж до 2х так и не уменьшили(если бы смогли, это было бы супер) Где будут брать бортинженеров непонятно

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Максим Ц.

Ну совершил и совершил, че бубнить

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ilia

Самолет более вместительный, более мощный, ДАЛЬНЕмагистральный при наших расстояниях, но почему-то использовать собираются "для грузов" и "первых лиц"...А менее вместительные версии "первые лица" никак - чтобы уж людей перевозить побольше обычных?

"«Большинство систем и оборудования» самолёта изготовлены на российских предприятия" - очень хочется верить, но что-то как-то не выходит - прям десятилетиями ничего и никак, а тут сразу на все дистанции махом практически и конструировать научились, и производить?.. Про то, насколько все это современно и эффективно молчу ибо не знаю)

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Антон Наседкин

Хороший самолёт получился. Всем кто принимал участие респект.

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Дмитрий Пелипас

хорошая попытка, наверное, но я в него не полезу

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ИноПост

Так вас туда и не пустят, если читать новости до конца.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что Ил-96-400М планируют выпускать под грузовые перевозки и нужды «Специального лётного отряда “России”», который перевозит первых лиц государства.
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Дмитрий Павлов

"В октябре 2023 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что Ил-96-400М планируют выпускать под грузовые перевозки и нужды «Специального лётного отряда “России”», который перевозит первых лиц государства."- я конечно "очень рад" за первых лиц государства. Я думаю, че они так плохо работают, а дело было в отсутствии обновленного Ил-96-400М

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Кузьмич

Возбуждающий пост)) на 500 комментов потянул

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Barabas77

В СССР за 30 лет
Конструкторское бюро Антонова
Ан-24 произведено 1200, отправлено на экспорт всех модификаций 220 единиц в 38 стран мира.

КБ Туполева
Ту-154 произведено 930, экспортировано 156 самолетов различных модификаций в 28 стран.

Ту-134 произведено 852 машины, экспортировано 135 экземпляров различной модификации.

КБ Ильюшина
Ил-62 произведено 276, экспортировано 92 машины.
Ил-18 произведено 790, экспортировано 108 машин

КБ Яковлева
Як-40 произведено 1011, поставлено на экспорт 125, в том числе 3 в США, 5 в ФРГ и 3 в Итальянскую республику.

А что произвели буржуи за 30 лет ?
И на *** они нужны такие эффективные ?

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Хозяин

С мясом и резинками для трусов были проблемы, зато на самолётах полмира возили.

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7 комментариев
drapeg
А что произвели буржуи за 30 лет ?

При чём здесь буржуи? Посмотрите на статистику Airbus и Boeing за 30 лет, производят
https://www.interfax.ru/business/880198

Boeing в 2022 году увеличил поставки…
Boeing в 2022 году увеличил поставки коммерческих самолетов до 480
www.interfax.ru
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7 комментариев
Сергей Исаков
А что произвели буржуи за 30 лет ?

Уничтожили вышеуказанного конкурента и начали ему продавать свои самолёты. Только сейчас чуть тупят, позволяя конкуренту опять налаживать независимое производство

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M S

сколько лет убивали отрасль и никто не наказан, а теперь снова приходится изобретать велосипед...

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Некто

причем добивали (не восстанавливали после естественного краха, когда еще была жива "школа") последние 20 лет. Но все совпадения по срокам - случайны.

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Случайные фотографии

Альтернативно эффективно управляли

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Кирилл Кириллов

А зачем России широкий фюзеляж? Опять в Сочи летать?

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Хозяин

широкой стране широкий фюзеляж

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дед Мазай и энтомологи

Ты не модератор.

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Nikolai Kovalev

Ура товарищи👌

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jobisdone

Диды воевали
Самолеты летали
Целину поднимали
Под расстрел выдавали

А сейчас беспорядок.

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Фоксик

При нем пахали целину, при нем летали на Луну.

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1 комментарий
Mike Amir

кто обсирал ранее мс21 и ssj100, поставьте лайк

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Идейный Комментатор

Ну и всё в массовое производство его, чего тянуть, а не можете....

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Роман Кулаков

Красивый, мне нравится

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Sergey Gong

Ура, товарищи

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Александр

Если бы вы знали, какие они шумные!

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Доллар по 28

Вообще здоровски, очень рад за такое дело, а ещё бы приятнее было, если бы это до санкций поддерживали и развивали ..

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Эндрю Л

Поздравляю

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Pavel S

Караван идет

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Melissa Mata

А для вторых лиц государства новые самолёты проектируются?

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Barone Rosso

Крутой самолет, надеюсь все получится.

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Илья Белов

Подавать статью в таком виде это преступление. А что если бы полет Юрия Гагарина был при Чемезове, Слюсаре и Мантурове. Вы бы также не упомянули человека творившего историю?

Надо дополнить
Самолет пилотировал экипаж: командир воздушного судна, шеф-пилот ПАО «Ил», заслуженный летчик-испытатель РФ Сергей Сухарь, заслуженный летчик-испытатель РФ Игорь Зинов, заслуженный штурман-испытатель РФ Сергей Горемыкин, бортинженер-испытатель 1 класса Павел Литвяков, бортовой электрик-испытатель Дмитрий Семенов.

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Яэль

Таким образом, как 86-тые требовали в СССР такого количества спецов на каждый рейс, так и 96-той новый тоже продолжает?

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Денис

Ммми... красота. Интересно, сколько будут стоить билеты в бургундскую область и лангедокский край?

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Иван

Китайцы из совместной программы создания дальнего широкофюзеляжного лайнера Россию исключили.
Планы по Ил-96 это мечты в чистом виде, "дайте деньги сейчас, мы вам через 10 лет что-нибудь сделаем". А через 10 лет "или ишак, или падишах, или тот кто давал обещания". Можно обещать кучу модернизаций, новую авионику, новые двигатели, новое композитное крыло. Да что угодно можно обещать. Тем более, что если двигателисты подведут, то авиастроители не виноваты.
Даже если будут построены 10, 20, 30 самолетов, то удивительным образом окажется, что эксплуатировать их очень дорого, а главное неудобно. Что компьютерного тренажера нет, вернее есть, но он очень плохой. Что запчасти даже российского производства поставлять дольше, чем санкционные запчасти через 10 посредников... Что запчасти удивительным образом очень дорогие и плохие. (тормозные колодки китайского производства на Ту-154 были лучше и дешевле чем российские) На видео на 38 секунде стоят на консервации Ил-96-300 в ливрее Аэрофлота. Что-то Аэрофлот не спешит их возвращать в свой флот. Боюсь, что Ил-96-400М повторит их судьбу.

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artemiy-uo

фак ю юсей анд еу

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Яэль

ну и комменты у Вас.
Как можно носить в себе столько проклятий и посылов нахуй?

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Имам Гаджиев

Такие новости вызывают гордость за отечественный комплекс авиастроительства, надеюсь это только начало и нас будут радовать новые модели

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499 комментариев
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