Дальнемагистральный самолёт Ил-96-400М совершил первый испытательный полёт Статьи редакции
Он прошёл в штатном режиме.
- Опытный образец модернизированной версии самолёта Ил-96-300 успешно выполнил программу испытаний, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
- Полёт продолжался 26 минут на высотах до 2000 метров и скорости до 390 км/ч. Пилоты выполнили проверку «устойчивости и управляемости самолёта, работоспособности систем, силовой установки и радиотехнических средств захода на посадку».
- Ил-96-400М отличается от предшественника удлинённым на 9,35 м фюзеляжем, «более мощным двигателем ПС‑90А1» и вмещает до 370 пассажиров (Ил-96-300 — до 300 пассажиров). «Большинство систем и оборудования» самолёта изготовлены на российских предприятия.
- Обновлённый дальнемагистральный самолёт, наряду с ближнемагистральным SSJ-100 и среднемагистральным МС-21, дополнит линейку гражданских судов ОАК (входит в «Ростех»), заявил гендиректор корпорации Юрий Слюсарь.
- В октябре 2023 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что Ил-96-400М планируют выпускать под грузовые перевозки и нужды «Специального лётного отряда “России”», который перевозит первых лиц государства.
27K показов
9K открытий
Комментарии к этому посту отлично отражают ситуацию на ресурсе. Ни одного позитивного коммента не прочитал.
есть одна новость которую тут очень ждут
Ага, позитив из всех щелей.
Когда просрали за 25 лет все производство, радоваться тому, что никогда даже в серию не пойдет.
Одни сказки и обещания, а на выхлопе китайское все и даже шильдик оттуда.
Гордиться нечем.
Пессимист это хорошо информированный оптимист.
Позитив есть- ПД-35 будет к 2030, а Rolls-Royce есть здесь и сейчас
Комментирующие на зарплате/ненавистники России успешно исполняют свою работу =)
А ты что хотел ,сюда мигрируют тжники,а не бизнесмены
Тебя смущает, что аудитория ресурса для не самой глупой части населения адекватно оценивает ситуацию в целом?
Когда дом горит как-то не до новых обоев.
Ну написал бы, вместо того чтобы добавить свои 5 копеек в общий котел
Комментарий удален модератором
Пока нормальные люди, создавшие кучу других крутых самолетов кооперируются, чтобы сделать один самолет, другие делают сразу 3 самолета. Особый путь...
Да не в ресурсе дело, а в новости самой
С чего бы это позитивным комментам быть? Ну модернизировали старый самолёт, все равно его производство будет в районе считанных единиц, если будет.
В последний раз я радовался новостям из России когда запустили ракету к Луне, думал: ну вот могут же ещё. Я вы тут говорите про позитивные комментарии.
Ваш комментарий тоже отрицательный так то.
Да забанить вот этих вот всех! Набрать новых через госуслуги!
Так, а что вы ожидали? По моему это было ожидаемо...
и даже никаких мыслей, почему так?
Народишко прогнил, к сожалению. Потерянное поколение. Следующее будет лучше.
Ну когда на Авиасейлс появятся билеты на эту вундервафлю тогда и прочтешь 🤡😹
Вот только он устарел ещё в проекте. Никому не нужны 4х-двигательные самолёты сейчас — они топлива много жрут.
СЛО "Россия" плевать на расход топлива. Точно так же как Борту №1 США, который летает на 747 с 4 двигателями.
Так что слово "устарел" тут неприменимо.
Старая авиационная штука:
- Почему через океан летают на самолетах с 4 двигателями?
- Потому что с пятью не делают
Так он же для первых лиц государства, там кол-во топлива не важно...
мне нужны, так надежнее. один отрыгнет - три еще останутся. вполне возможно они нагружают турбины наполовину, чтоб в случае чего поднять мощность и долететь без последствий
Не хочешь - не летай.
Летай на боингах и эйрбасах, для которых скоро не останется запчастей
Учитывая нынешнюю ситуацию, для внутреннего рынка этого достаточно, а нам как раз все равно на расход.
В России много топлива, и, видимо будут субсидии на него для авиакомпаний, все норм.
Ну планировали может в момент, когда это еще актуально было
Анонс новостей 2024 года:
"ТУ-104 М совершил первый испытательный полёт. Полёт прошёл в штатном режиме."
Ну так то в А380 расход на человека меньше, чем в флагманских двухтурбинных дальнемагистральных боингах.
Большинство систем изготовлено на российских предприятиях. А то меньшинство, без которого он не полетит где?
не на российских
Да пофиг где. Но особенно интересен на этом фоне факт, что без российского титана перестанут летать эйрбасы и боинги. Причем очень быстро.
Вот кстати, интересно послушать мнения экспертов, правда ли это так.
Мне кажется, что негативные комментарии тут не от самой новости, а от того, что за последние два десятка лет нам уже столько опытных образцов самолетов , смартфонов, автомобилей, чипов показывали и говорили, что вот еще чуть -чуть и это чудо запустят в массовое производство. А потом деньги попилены, директор с гос. деньгами за рубежом, или оказывается, что товар является китайской/тайваньской/вьетнамской/индийской разработкой, а из российского там только зарегистрированный товарный знак. Люди разуверились в опытных образцах,пока в массовое производство не запустили -не надо рассказывать об этом нашим людям
Да ну что вы, мы просто токсики тут все))
норм, что не так?
Боязно.
Всё заебок. Злопыхатели, хуле
Сейчас тебе детально и наглядно объяснят, подожди немного
да все так , людям не угодить
Имеются ли аналоги у данного чуда?
анало говнет
Особая ржака что полёт состоялся с поля воронежского авиазавода в то время как аэропорт Воронежа уже полтора года не работает из-за священной военной операции.
Для военных все аэропорты не прекращали свою функцию, удали чепуху
Не все поездом перевести с ДВ можно
А в чем ржака-то?
А откуда он взлетать должен был, если его в Воронеже делают?
Двигатели и электроника где произведены?
А детали, элементы этих двигателей, электроники где произведены?
Комментарий удален модератором
В узбекистоне, как всегда. Ааа, стоп... Не плачь, углубек
Авиалайнеры с 4 двигателями – прошлый век. История не про бизнес в принципе.
Раньше рейсы через океан запрещены были с 2 двигателями. Ибо банально не долететь. Потом про лоббировали разрешение.
Пойду Байдену скажу об этом.
А почему?
планируют выпускать под грузовые перевозки
что за бред )
хотя чему я удивляюсь
груз 200 будут как пассажиров считать
Комментарий удален модератором
В принципе, 3-4 рейса в день из Воронежа полностью закроют потребности Минобороны при текущем отсутствии потерь.
Это не бред. Салона современного нет, поэтому либо как дорогущий джет, либо грузы возить.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Сам планер Ил96 отличный. Проблема только в том, что двигателей нет нормальных для него. Ну и конечно западники все производство комплектующих прикрыли под лозунг, зачем нам свои самолеты? Есть же боинги.
А из чего было финансировать производство самолетов? Может вы деньги предлагали?
Тогда надо продавать отличный планер на экспорт. Пускай пиндосы там свои движки навесят и летают.
"«Большинство систем и оборудования» самолёта изготовлены на российских предприятиях." в 1980-м году, и были выкуплены на Алиэкспрессе перефаршированными передовой китайской электроникой 2010-го года выпуска
Интересный двигатель там стоит:Двигатель ПС-90А1 создан в 2007 году для широкофюзеляжного транспортного самолета Ил-96-400Т. Главная особенность двигателя ПС90А1 – увеличенная до 17 400 кгс тяга взлетного режима. Двигатель имеет малоэмиссионную камеру сгорания и звукопоглощающие конструкции второго поколения. Степень унификации с базовым двигателем ПС90А составляет 98 %.
А базовому движку уже больше 33 лет, как догадается внимательный читатель ).
Комментарий удален модератором
Просим Чемезова и всех его друзей из правительства на борт
Аэрофлот пока в боинги продолжает вкладываться
Отличная новость, но я все таки больше жду MC-21, а так любой позитив априори хорошо! 👍
То есть обычных пассажиров эти самолёты обойдут стороной?
В принципе да, надо только внимательно следить, не летит ли над тобой такой самолет.
ты же только синими рейсами летаешь
Для авиакомпаний они убыточны будут.
несмотря на всю токсичность комментарий , это успех и большой плюс для будущего страны
На самом то деле ИЛ 96 прекраснейший самолёт, но доступность готовых Боингов и Эирбасов в купе с тем, что начали продвигать двухдвигательные самолёты, да и развал СССР - всё это отразилось на судьбе 96х:(
А этого красавца кто-нибудь из присутствующих помнит? Песок подмету.
https://tvzvezda.ru/news/201712211812-cdew.htm
Не сайт, а перепись душнил какая-то
Потерянная технология. Причем ведь его продолжали делать в штучном количестве для первых лиц. Но именно гражданскую версию, как и другие отечественные самолеты похоронили ради иностранных бортов, объясняя это тем, что они не проходят современные требования. Хотя на деле для внутреннего рынка это не столь существенно.
Не технология потеряна, а импульс.
Чтобы самолётом пользоваться, этот самолёт должен быть экономически выгоден. А для этого его должно быть как грязи по всему глобусу, чтобы подмены были, детали были, сервисники его знали хорошо, пилоты чтобы на похожей машине учились с первых курсов. И производство было отлажено, чтобы стоимость была невысокой.
Чтобы это случилось из текущего момента, нужно десятки лет пахать в убыток (т.е. государство должно это всё субсидировать). Ну или вернуться в 93-й и расстрелять из штурмовиков танковую колонну у Белого Дома.
390км в час это 210kn, что всего на 60kn больше взлетной скорости. То есть, двигатели так толком и не запустили. Планировал на низкой высоте без какой либо нагрузки на управление. О какой устойчивости и управляемости идет речь - не понятно. Взлетел, сделал круг в посадочном режиме и все. Не упал - уже хорошо.
Ну выглядит логичным - поднимать скорости / нагрузки постепенно. Сейчас протестировали на 210, снимут метрики, посмотрят что все норм или не норм, потом протестируют на большей скорости.
"без какой либо нагрузки на управление"
А ты хотел, чтобы бочку крутанули разок-другой в первом полёте?
хорошо, что это не дрон почты - вот это положительная новость.
"двигатели так толком и не запустили" - максимальный режим двигателям дают как раз на взлёте. На всех остальных стадиях полёта режим меньше.
А тем временем, CR929 превратился в C929 без Российской авионики и с движком от Rolls-Royce.
Для ЛЛ- маркировка CR, означала China Russia
Все так, только С в названии это Comac. Типа как A в A320 это Airbus.
нефритовый стержень в псину от китайских братушек
опять гойда какая-то
а что там по МС-21?
то хоть действительно новый самолет
Как и многое другое, в будущем.
Он стал старым
https://aviation21.ru/ms-21-dajdzhest-za-oktyabr-2023/
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
На этом и держимся
Сделали самолет для первых лиц государства, а радоваться должны мы? Где полноценная гражданская авиация?
Вот непонятно почему нельзя запустить это в серию
@Oleg Rico вот да.
За них радоваться и писать как там, "позитивные комментарии"?
Всё бы хорошо, но экипаж до 2х так и не уменьшили(если бы смогли, это было бы супер) Где будут брать бортинженеров непонятно
Ну совершил и совершил, че бубнить
Самолет более вместительный, более мощный, ДАЛЬНЕмагистральный при наших расстояниях, но почему-то использовать собираются "для грузов" и "первых лиц"...А менее вместительные версии "первые лица" никак - чтобы уж людей перевозить побольше обычных?
"«Большинство систем и оборудования» самолёта изготовлены на российских предприятия" - очень хочется верить, но что-то как-то не выходит - прям десятилетиями ничего и никак, а тут сразу на все дистанции махом практически и конструировать научились, и производить?.. Про то, насколько все это современно и эффективно молчу ибо не знаю)
Хороший самолёт получился. Всем кто принимал участие респект.
хорошая попытка, наверное, но я в него не полезу
Так вас туда и не пустят, если читать новости до конца.Глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что Ил-96-400М планируют выпускать под грузовые перевозки и нужды «Специального лётного отряда “России”», который перевозит первых лиц государства.
"В октябре 2023 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что Ил-96-400М планируют выпускать под грузовые перевозки и нужды «Специального лётного отряда “России”», который перевозит первых лиц государства."- я конечно "очень рад" за первых лиц государства. Я думаю, че они так плохо работают, а дело было в отсутствии обновленного Ил-96-400М
Возбуждающий пост)) на 500 комментов потянул
В СССР за 30 лет
Конструкторское бюро Антонова
Ан-24 произведено 1200, отправлено на экспорт всех модификаций 220 единиц в 38 стран мира.
КБ Туполева
Ту-154 произведено 930, экспортировано 156 самолетов различных модификаций в 28 стран.
Ту-134 произведено 852 машины, экспортировано 135 экземпляров различной модификации.
КБ Ильюшина
Ил-62 произведено 276, экспортировано 92 машины.
Ил-18 произведено 790, экспортировано 108 машин
КБ Яковлева
Як-40 произведено 1011, поставлено на экспорт 125, в том числе 3 в США, 5 в ФРГ и 3 в Итальянскую республику.
А что произвели буржуи за 30 лет ?
И на *** они нужны такие эффективные ?
С мясом и резинками для трусов были проблемы, зато на самолётах полмира возили.
При чём здесь буржуи? Посмотрите на статистику Airbus и Boeing за 30 лет, производят
https://www.interfax.ru/business/880198
Уничтожили вышеуказанного конкурента и начали ему продавать свои самолёты. Только сейчас чуть тупят, позволяя конкуренту опять налаживать независимое производство
сколько лет убивали отрасль и никто не наказан, а теперь снова приходится изобретать велосипед...
причем добивали (не восстанавливали после естественного краха, когда еще была жива "школа") последние 20 лет. Но все совпадения по срокам - случайны.
Альтернативно эффективно управляли
А зачем России широкий фюзеляж? Опять в Сочи летать?
широкой стране широкий фюзеляж
Комментарий удален модератором
Ты не модератор.
Ура товарищи👌
Диды воевали
Самолеты летали
Целину поднимали
Под расстрел выдавали
А сейчас беспорядок.
При нем пахали целину, при нем летали на Луну.
кто обсирал ранее мс21 и ssj100, поставьте лайк
Ну и всё в массовое производство его, чего тянуть, а не можете....
Красивый, мне нравится
Ура, товарищи
Если бы вы знали, какие они шумные!
Вообще здоровски, очень рад за такое дело, а ещё бы приятнее было, если бы это до санкций поддерживали и развивали ..
Поздравляю
Караван идет
А для вторых лиц государства новые самолёты проектируются?
Крутой самолет, надеюсь все получится.
Подавать статью в таком виде это преступление. А что если бы полет Юрия Гагарина был при Чемезове, Слюсаре и Мантурове. Вы бы также не упомянули человека творившего историю?
Надо дополнить
Самолет пилотировал экипаж: командир воздушного судна, шеф-пилот ПАО «Ил», заслуженный летчик-испытатель РФ Сергей Сухарь, заслуженный летчик-испытатель РФ Игорь Зинов, заслуженный штурман-испытатель РФ Сергей Горемыкин, бортинженер-испытатель 1 класса Павел Литвяков, бортовой электрик-испытатель Дмитрий Семенов.
Таким образом, как 86-тые требовали в СССР такого количества спецов на каждый рейс, так и 96-той новый тоже продолжает?
Ммми... красота. Интересно, сколько будут стоить билеты в бургундскую область и лангедокский край?
Китайцы из совместной программы создания дальнего широкофюзеляжного лайнера Россию исключили.
Планы по Ил-96 это мечты в чистом виде, "дайте деньги сейчас, мы вам через 10 лет что-нибудь сделаем". А через 10 лет "или ишак, или падишах, или тот кто давал обещания". Можно обещать кучу модернизаций, новую авионику, новые двигатели, новое композитное крыло. Да что угодно можно обещать. Тем более, что если двигателисты подведут, то авиастроители не виноваты.
Даже если будут построены 10, 20, 30 самолетов, то удивительным образом окажется, что эксплуатировать их очень дорого, а главное неудобно. Что компьютерного тренажера нет, вернее есть, но он очень плохой. Что запчасти даже российского производства поставлять дольше, чем санкционные запчасти через 10 посредников... Что запчасти удивительным образом очень дорогие и плохие. (тормозные колодки китайского производства на Ту-154 были лучше и дешевле чем российские) На видео на 38 секунде стоят на консервации Ил-96-300 в ливрее Аэрофлота. Что-то Аэрофлот не спешит их возвращать в свой флот. Боюсь, что Ил-96-400М повторит их судьбу.
фак ю юсей анд еу
ну и комменты у Вас.
Как можно носить в себе столько проклятий и посылов нахуй?
Такие новости вызывают гордость за отечественный комплекс авиастроительства, надеюсь это только начало и нас будут радовать новые модели