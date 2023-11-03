Транспорт
Таня Боброва

Латвия запретит движение автомобилей с российскими номерами с 14 февраля 2024 года, кроме транзита Статьи редакции

До этого времени машины нужно перерегистрировать в стране или вывезти, иначе транспорт конфискуют.

  • Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки в Закон о дорожном движении. Они запрещают автомобилям с российскими номерами передвигаться по территории страны.
  • Владельцы автомобилей должны зарегистрировать или вывезти их из Латвии не позднее 14 февраля 2024 года. Если после этой даты транспортное средство заметят на дорогах, его конфискуют. За нарушение также предусмотрены штрафы.
  • Передвигаться по стране на автомобиле, зарегистрированном в России, можно будет транзитом. Транзит разрешён в течение 24 часов, перед въездом в Латвию нужно передать данные об автомобиле и водителе в дирекцию безопасности дорожного движения. Исключение также сделали для дипломатов.
  • Латвия, Эстония, а также Литва, Польша и Финляндия в сентябре 2023-го запретили проезд через погранпункты на автомобилях с российскими номерами. При этом Литва сделала исключение для тех, кто едет транзитом в Калининград, а Финляндия — для граждан ЕС, сотрудников дипмиссий и некоторых других категорий.
  • Перерегистрировать автомобили с российскими номерами или вывезти их из страны также требует Эстония

#новость #латвия

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53 комментария
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 Вадим Д.

— Ви есть ехать по великийс Латфия с российский номерас?
— Не-не, транзит ☝🏻
— Проесшайтес.

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Mr Black

Вечно обиженные,какое то ущербное мышление …и что дальше то?

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Роман

Поднасрать россиянам (неважно, каким вообще) - одна из общегосударственных целей

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4 комментария
Байд Джонов

Дальше - больше... Похоже бизнес на Украине не закончится (VC то сайт про бизнес?)...

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3 комментария
Михаил

После глубоко анализа комментариев пришел к выводу - латвия фашисты, карлик, ничего не значащее образование, подстилка сатаны. Россия великая держава , в которой ничего не происходит , все происходящее сейчас с ней происходит с ней просто так - не один геостротег , политик, пропагандист поливающий грязью 24/7 соседние страны в течении вот уже 2 лет не причем. Скоро останется одна россия , дальше образование межгалактической сверхдержавы

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Император Нолимоций

И все к 2030-му.

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Дмитрий Андреевич

Подстилка транзитная, живут за счет транзита 🤣

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Score of Doom

Они — грабят свою страну вывозя ценные ископаемые чужим странам,
Наши — делают страну богаче за счет продажи ископаемых чужим странам.

Мы не одинаковые.

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Сергей Доктор

250х450 км.
Только что посмотрел в интернете размер этого крошечного, но гордого образования, которое возглавляет самый лучший представитель латышей - гомосексуалист Ринкевич.

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Я сказал свое имя машине

Новости убогих -)

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Дно пробито

дейсвительно, как и остальные новости о жизни россиян после начала тн СВО

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4 комментария
Тоже хочу
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Император Нолимоций

Я починил.

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Wittgenstein

Надо смотреть структуру латвийской экономики, но учитывая, что Россия после всех политических решений сейма все еще на третьем месте по объему экспортных операций Латвии - мое крайне поверхностное заключение выглядит примерно так:

Вместо того, чтобы думать об экономике и гражданах, латвийское правительство занимается популизмом.

ссылка на статью: https://bb.lv/statja/ekonomika/2023/02/09/v-proshlom-godu-rossiya-ostavalas-tretim-po-obemu-eksportnym-partnerom-latvii

В прошлом году Россия оставалась третьим по…
В прошлом года Латвия экспортировала товаров на сумму 21,27 млрд евро, что на 29,3% или 4,82 млрд…
bb.lv
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Demyan Belakov

Ну моментальное торможение невозможно. От перегрузки лопнет тело, которое моментально тормозит.

Так это и есть транзит. Это же не Латвия продала/купила.
Но в целом пищевая продукция не под санкциями. Ее и везут. Потому в Пятерочке нет еще пирамид только из банок березового сока. Нет столько помидор в Краснодарском крае, что бы кетчупом страну снабдить. И инкубаторские яйца для курей до сих пор покупаются в Германии. Вот оно через Латвию и ползет.

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2 комментария
Байд Джонов

Это уже выстрел себе в ногу, а не популизм. Осталось в голову.

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1 комментарий
Dee

Номер 1 по импорту винчика в РФ, неплохо!

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ivan krapivin

Антисеймитство

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Байд Джонов

Антироссийство

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Alex Shevchenko
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Earlbkv

Nu beidzot. Tagad mēs dziedināsim!

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Echo

Не так уж и все плохо. А как на счет варианта, оставить свою тачку на платной стоянке Латвии и поехать дальше, по своим делам через каршеринг? Или такое не работает?

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Alex Shevchenko

По российскому паспорту не выдадут машину в каршеринге😏

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4 комментария
Mr Black

Да уже подсуетились,машину можно прямо на границе взять в прокат.

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Иван Серик

Из Латвии с любовью!

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Дмитрий Андреевич

А че транзит не убрали?
Без него все банкротство?

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Mike Elkin

потому что тот же Калининград пока ещё не немецкий.

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Костя Михалков

Боже как мне жаль (нет)

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Evgeny

Латвия - одно из моих любимых государств. Триумф справедливости, демократии и процветания. Счастья для все даром и далее по тексту. Буду держать в курсе, да.

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Вася Никитин

В день всех влюбленных всем, даже не влюбленным будет подарочек

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Докер

Ну вот и что они этим хотели показать и доказать?

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Дно пробито

что не хотят видеть россиян в стране, или по крайней мере чтобы было не видно по номерам что это россияне.

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