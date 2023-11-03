Латвия запретит движение автомобилей с российскими номерами с 14 февраля 2024 года, кроме транзита Статьи редакции
До этого времени машины нужно перерегистрировать в стране или вывезти, иначе транспорт конфискуют.
- Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки в Закон о дорожном движении. Они запрещают автомобилям с российскими номерами передвигаться по территории страны.
- Владельцы автомобилей должны зарегистрировать или вывезти их из Латвии не позднее 14 февраля 2024 года. Если после этой даты транспортное средство заметят на дорогах, его конфискуют. За нарушение также предусмотрены штрафы.
- Передвигаться по стране на автомобиле, зарегистрированном в России, можно будет транзитом. Транзит разрешён в течение 24 часов, перед въездом в Латвию нужно передать данные об автомобиле и водителе в дирекцию безопасности дорожного движения. Исключение также сделали для дипломатов.
- Латвия, Эстония, а также Литва, Польша и Финляндия в сентябре 2023-го запретили проезд через погранпункты на автомобилях с российскими номерами. При этом Литва сделала исключение для тех, кто едет транзитом в Калининград, а Финляндия — для граждан ЕС, сотрудников дипмиссий и некоторых других категорий.
- Перерегистрировать автомобили с российскими номерами или вывезти их из страны также требует Эстония
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— Ви есть ехать по великийс Латфия с российский номерас?
— Не-не, транзит ☝🏻
— Проесшайтес.
Вечно обиженные,какое то ущербное мышление …и что дальше то?
Поднасрать россиянам (неважно, каким вообще) - одна из общегосударственных целей
Дальше - больше... Похоже бизнес на Украине не закончится (VC то сайт про бизнес?)...
После глубоко анализа комментариев пришел к выводу - латвия фашисты, карлик, ничего не значащее образование, подстилка сатаны. Россия великая держава , в которой ничего не происходит , все происходящее сейчас с ней происходит с ней просто так - не один геостротег , политик, пропагандист поливающий грязью 24/7 соседние страны в течении вот уже 2 лет не причем. Скоро останется одна россия , дальше образование межгалактической сверхдержавы
И все к 2030-му.
Подстилка транзитная, живут за счет транзита 🤣
Они — грабят свою страну вывозя ценные ископаемые чужим странам,
Наши — делают страну богаче за счет продажи ископаемых чужим странам.
Мы не одинаковые.
250х450 км.
Только что посмотрел в интернете размер этого крошечного, но гордого образования, которое возглавляет самый лучший представитель латышей - гомосексуалист Ринкевич.
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Новости убогих -)
дейсвительно, как и остальные новости о жизни россиян после начала тн СВО
Я починил.
Надо смотреть структуру латвийской экономики, но учитывая, что Россия после всех политических решений сейма все еще на третьем месте по объему экспортных операций Латвии - мое крайне поверхностное заключение выглядит примерно так:
Вместо того, чтобы думать об экономике и гражданах, латвийское правительство занимается популизмом.
ссылка на статью: https://bb.lv/statja/ekonomika/2023/02/09/v-proshlom-godu-rossiya-ostavalas-tretim-po-obemu-eksportnym-partnerom-latvii
Ну моментальное торможение невозможно. От перегрузки лопнет тело, которое моментально тормозит.
Так это и есть транзит. Это же не Латвия продала/купила.
Но в целом пищевая продукция не под санкциями. Ее и везут. Потому в Пятерочке нет еще пирамид только из банок березового сока. Нет столько помидор в Краснодарском крае, что бы кетчупом страну снабдить. И инкубаторские яйца для курей до сих пор покупаются в Германии. Вот оно через Латвию и ползет.
Это уже выстрел себе в ногу, а не популизм. Осталось в голову.
Номер 1 по импорту винчика в РФ, неплохо!
Антисеймитство
Антироссийство
Nu beidzot. Tagad mēs dziedināsim!
Не так уж и все плохо. А как на счет варианта, оставить свою тачку на платной стоянке Латвии и поехать дальше, по своим делам через каршеринг? Или такое не работает?
По российскому паспорту не выдадут машину в каршеринге😏
Да уже подсуетились,машину можно прямо на границе взять в прокат.
Из Латвии с любовью!
А че транзит не убрали?
Без него все банкротство?
потому что тот же Калининград пока ещё не немецкий.
Боже как мне жаль (нет)
Латвия - одно из моих любимых государств. Триумф справедливости, демократии и процветания. Счастья для все даром и далее по тексту. Буду держать в курсе, да.
В день всех влюбленных всем, даже не влюбленным будет подарочек
Ну вот и что они этим хотели показать и доказать?
что не хотят видеть россиян в стране, или по крайней мере чтобы было не видно по номерам что это россияне.