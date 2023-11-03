Росавиация отобрала у «Уральских авиалиний» часть допусков к полётам за рубеж — «Ведомости» Статьи редакции
Это связано с самолётами, которые авиакомпания не успела переоформить из иностранной собственности в российскую.
- Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) временно передало допуски «Уральских авиалиний» на некоторые международные маршруты другим авиакомпаниям. Об этом говорится в приказе ведомства, с которым ознакомились «Ведомости».
- Согласно документу, «Уральские авиалинии» смогут вернуть себе право летать за рубеж по этим направлениям только после того, как подпишут трёхсторонний договор с «Национальной лизинговой компанией» (НЛК) и нынешним лизингодателем. Если это случится — вопрос возврата рассмотрят за два дня. Как пишут «РИА Новости», на подписание договоров авиакомпании дали две недели.
- Отозванные у «Уральских авиалиний» допуски передали «Аэрофлоту», «Азимуту», Red Wings и Azur Air.В частности, «Аэрофлот» получил право на семь рейсов в неделю из Екатеринбурга в Дубай, три рейса из Владивостока и два из Красноярска — в Бангкок, семь из Санкт-Петербурга в Бухару. Входящая в «Аэрофлот» «Россия» получила 14 рейсов из Сочи в Стамбул и четыре — из Иркутска в Пекин.
- Red Wings получила дополнительные допуски в Ташкент, Бухару, Стамбул, Астану и Алматы — из Екатеринбурга и Москвы. «Азимут» расширили возможности для полётов в Ташкент, Дубай и Гянджу, Azur Air получил по одному рейсу в неделю из Екатеринбурга и Уфы в Пхукет.
- Росавиация отозвала часть допусков — те, что «Уральские авиалинии» не использовали. Авиакомпания, получившая их, не обязана выполнять все рейсы — только часть «в зависимости от спроса и собственных возможностей». Источник «Ведомостей» пояснил, что допуски передали временно: до тех пор, пока у «Уральских авиалиний» не появится флот для выполнения рейсов. По его словам, авиакомпания не смогла сообщить Росавиации, когда начнёт полёты по этим направлениям — поэтому часть прав отобрали.
В парке «Уральских авиалиний» — 52 среднемагистральных самолёта Airbus, часть из которых авиакомпания так и не смогла «очистить» от двойной регистрации. Это не позволяет использовать их на большинстве международных направлений.
- В августе 2023 года «Коммерсантъ» сообщил, что «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и iFly согласовали с Минтрансом сделку по выкупу и переоформлению самолётов из иностранной собственности в российскую. Средства на это ведомство выделило из Фонда национального благосостояния. «Уральские авиалинии» планировали выкупить 19 самолётов у разных собственников.
- В начале октября «Ъ» рассказал, что «Уральские авиалинии» и iFly не смогли переоформить самолёты иностранных лизингодателей в российскую собственность до конца сентября, пока действовали лицензии OFAC. Сделать это успел только «Аэрофлот».
- Как сообщали источники издания, компании отказались подписывать договоры с НЛК из-за невыгодных условий. Им предлагали оформить самолёты в финансовый лизинг (то есть по окончании выплат они получат их в собственность), оплатить 30-40% от стоимости судов и ежегодно тратить 30-40% чистой прибыли на их выкуп.
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https://youtu.be/h9s1xjHa08U?si=EcEpkjukVQHbX70z
Плохо. Уменьшение конкуренции
Гтлк, нлк, государство уже плодит само себе конкурентов что-ли?