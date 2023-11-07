«Уральские авиалинии» согласовали условия переоформления западных самолётов в российскую собственность — «Ъ» Статьи редакции
В ноябре 2023 года Росавиация временно передала допуски перевозчика на некоторые международные маршруты другим авиакомпаниям.
- Перевозчик смог согласовать финальные условия лизинговых контрактов на свои самолёты, узнал «Ъ». По данным газеты, подконтрольная Росавиации «НЛК Финанс» готова заплатить за них иностранным собственникам из средств ФНБ. В Минтрансе и Росавиации пока не ответили на запросы, в авиакомпаниях отказались от комментариев.
- Источники издания в отрасли говорят, что в ближайшее время «Уральские авиалинии» должны подписать с «НЛК Финанс» договоры финансового лизинга на 19 Airbus на 17 лет. После этого лайнеры перейдут в собственность авиакомпании. По словам близких к Минтрансу источников и собеседников в правительстве, стороны отказались от одного из «самых жёстких требований» — о ежегодном переводе до 40% чистой прибыли компании в пользу «НЛК Финанс».
- При этом перевозчик должен будет перевести чистую прибыль за 2022 год — это требование Минтранс установил для компаний, получивших тогда «антисанкционные» субсидии. Также, по данным газеты, будет скорректирован размер депозита — его точный размер определят «в ближайшее время». Прежде перевозчиков хотели обязать внести 30-40% от стоимости судна при стандартных 10-20%.
- Близкий к Минтрансу источник подтвердил, что «стороны выходят на этап подписаний». Он отметил, что временная передача допусков «Уральских авиалиний» на рейсы в ОАЭ, Таиланд, Казахстан и Узбекистан не была «акцией устрашения или принуждения». В ноябре 2023 года Росавиция, как писали «Ведомости», передала допуски на некоторые международные маршруты другим авиакомпаниям.
- По словам собеседника «Ъ», регулятор при передаче допусков руководствовался тем, что «Уральские авиалинии», чей флот пока находится в двойной регистрации, летает только в Киргизию и Таджикистан. Так предотвратили риски ареста самолётов, не переведённых пока в российскую собственность. При желании перевозчика занять допуски он их получит, пояснил источник.
- По другой версии, которую приводит издание, «Уральские авиалинии» планировали открыть продажу на некоторые направления, и регулятор решил «превентивно предотвратить проблемы с возвратом билетов или пассажиров в случае ареста бортов». При этом в продаже есть билеты по маршруту Москва — Карши (Узбекистан). Источник объяснил это тем, что авиакомпания готова завершить сделки с «НЛК Финанс» в ближайшее время.
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В России воообще запрещено правду говорить? Просто спиздили самолеты. Спиздили заводы, возят санкционные продукты из за бугра, пиздят софт, фильмы, игры и тд. Своего производства или импортазамещения не предвидится никогда.
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А что он сказал не так? Если ворованные фильмы и софт ещё можно списать на визге из двачевкого свинарника "АРЯЯЯЯ Я ЗА ИНТЕРНЕТ ПЛАЧУ", то что вы, уважаемый новорег, скажете по поводу воровства авиалайнеров?
Человек в открытую бросил говна на вентилятор, сказав, что Россия ничего не производит. Что является откровеной ложью, что тут обсуждать?)
Это популисткое и детское заявление
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
А как пиздить 300 млрд $ и собственность Газпрома в Германии, так это заебись. Разрушать инфраструктуру СП — тоже заебись.
Т.е. вы вините в этом запад в том что они спиздили 300млрд?
А винить того кто не вывел их перед началом пиздеца не хотите обвинить? или того кто не предупредил ЦБ вывести деньги из-за бугра вы не хотите обвинить? Или например того кто вообще хранил деньги там не хотите обвинить?
А ему нельзя. Куратор поругает)
А что случилось?
Спиздили самолеты и мы это одобряем. Собственно, как и пиратство.
давайте без желтых заголовков, ну
КАК они могут переоформить самолёты в собственность, если они уже в собственности? На самолётах - уже российские регистрационные знаки, которые однозначно определяют принадлежность.
регистрационные знаки определяют место регистрации, а не право собственности.
ИМЕННО!
Т.е. "собственник" - внезапно решил САМОСТОЯТЕЛЬНО изменить место регистрации ВС? АХАХА.
Вообще непонятен сам посыл статьи. Выражаясь юридическим языком - ЭТО уже не самолёты. DuckTyping здесь - не работает, увы. И ЧТО они там собрались "переоформлять" - тоже непонятно.
А после "переоформления" - они что, думают что не возникнет проблем с обслуживанием??? НУ-ну.
Можно что-то «украсть» и назвать своим, но в разные юрисдикции потом с этим летать, как видно, не получается
так туда и так не нужно им летать
туда им летать нужно и хочется. Они там деньги зарабатывают
Ну правильно, горшочек ещё наварит. Или нет? Время «бесконечных», казалось бы, фондов ушло безвозвратно.
Ну самолёты то нужны в любом случае, не на повозках же с лошадьми ездить
т.е. Вы - ЗА загрязнение окружающей среды???
Так сказать подтолкнули переговорный процесс. Ну и хорошо, что все договорились. Осталось поработать с порядком в управлении и эксплуатации ВС в этой авиакомпании, чтобы меньше инцидентов было. Удачи им.
Не знаю, правильно ли понял схематоз, но мне чудится, что это либо:
а) попытка спихнуть ответственность за проблемы с полетами на частную авиакомпанию.
б) попытка изъять частную авиакомпанию в пользу государства.
Поверхностным поиском нашел, что НЛК — дочка НСК. Обе компании существуют меньше года, но при этом за счет средств ФНБ!!! дочерняя компания предоставляет услуги лизинга на самолеты довольно старой и успешной авиакомпании. Условия видятся не слишком выгодными для авиакомпании, но выбор невелик.
НУ ДА. А откуда ещё брать тушки для каннибализации? Борта AFL - сами себе формы не пройдут.
Ну спиздили и спиздили, че бухтеть