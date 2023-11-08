Отраслевая ассоциация предложила создать общий «чёрный список» пассажиров для всех авиакомпаний — «Ъ» Статьи редакции
И продлить срок нахождения в нём с одного года до трёх лет.
- Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет S7, «Уральские авиалинии» и других) направила в Минтранс предложение включить состав нарушений для внесения пассажиров в «чёрные списки» курение и мелкое хулиганство на борту. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на письмо.
- Среди других предложений — разрешить авиакомпаниям меняться данными о таких пассажирах, расширить срок нахождения в списках с одного года до трёх лет и дать к ним доступ туроператорам, чтобы у дебоширов не оставалось лазеек для перелётов. Проект изменений в Воздушный кодекс и КоАП разработал «Аэрофлот» и поддержали другие авиакомпании из АЭВТ, говорится в письме.
- В «Аэрофлоте» подтвердили газете, что подготовили «проекты изменений в федеральные законы в инициативном порядке». Собеседник издания в Минтрансе сказал, что обращение «получено недавно и пока находится на изучении». Официально в министерстве не дали комментариев.
- «Аэрофлот» выступает за ужесточение «чёрных списков» с 2013 года, напоминает «Ъ». С 2018-го авиакомпании могут включать пассажиров, которые создавали угрозу безопасности на борту, в «чёрные списки» и не продавать им билеты на свои рейсы в течение года.
- По словам источника в одной из авиакомпаний, «предложения будут иметь профилактический эффект и позволят значительно уменьшить количество правонарушений на бортах». Пока же пассажиры, «заблокированные одной компанией, беспрепятственно летают другой».
- Опрошенные «Ъ» участники рынка отмечают, что проблема дебоширов актуальная, но как технически реализовать предложения не до конца ясно: даже если отечественные системы бронирования Leonardo и ORS смогут создать единый реестр, неизвестно, смогут ли они дать доступ к нему туроператорам и захотят ли те заниматься «фильтрацией» туристов.
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Кстати, а не является ли это каким-нибудь там нарушением прав человека? Или даже, простигосподи, нарушением Конституции?
Живёт, допустим, Васян в условном Диксоне. Один раз набедокурил, было дело, покурил. Осознал. И всё теперь - никак он с этого Диксона три года не сможет улететь, получается? Вижу я в этом как минимум нарушение базовых прав человека.
А то он не знал что это нарушение? По хорошему тут нужен большой штраф и арест на 15-30 дней. Что бы неповадно было.
Ну окей, штраф, и пусть даже арест (нахуя только?). Но какого фига в дальнейшем его банят?
Допустим - банить за второе нарушение в течении трёх лет, на 3+ года. Как проблемного.
Для обычного человека разве штраф не большой ? С учётом того что при таких ситуациях самолёт садится в ближайший аэропорт, все расходы и штрафы ложатся на дебошира
Штраф
Расход топлива, время т.д
+ Деблшир оказывается в другом городе
За всё это платить будем нарушитель
А где компенсация другим пассажирам?
Наказание нужно, но не бан
Вообще запрет курения на борту это просто навязанная безопасность, до 90х купили и не падали
Можно просто цену билета увеличить для пассажиров из черного списка.
потом он будет еще больше орать что его нагнули и опять придется сажать самолет
Я хз как у нас, но "у них" где-то читал, что любой бизнесмен-предприниматель имеет право не обслуживать кого захочет без указания причин. И это вроде закреплено законодательно. У нас насколько мне известно отказать в обслуживании сложно, поскольку имеется некая правовая дыра и в случае особо упоротого гражданина можно нарваться на штрафы и компенсации морального вреда.
У кого "у них"?
Указал обобщенно поскольку помню только то, что это в какой-то зарубежной стране, а в какой точно не помню.
Набедокурил? В самолете "набедокурил" часто представляет угрозу жизни и здоровью остальных пассажиров. так что базовые права Васяна заканчиваются там, где начинаются базовые права других людей.
является. Разные могут быть ситуации. А тут тебя банят доступ к инфраструктурному сервису. Запретить нужно Аэрофлот!
Тоже думаю, что это хуйня какая-то.
О чем вы, права человека это западная лицемерная сказка. Только благодаря татаро-монголам и печенегам у нас эта хрень не прижилась.
Общий ЧС — отличное дело, давно пора его сделать.
Но три года бана за курение (что нарушение, разумеется) — как-то слишком.
Штраф и в список, но без бана. Повторное нарушение — штраф покрупнее и бан на годик.
Сними бан в СОКРе, гуманист ))
Поддерживаю! Гуманизм должен быть гуманным ко всему. К ботам, к нейрочеловекам и к курящим дядям!
Бан является нарушением свободы нейроботов и нейрочеловеков!
🤔 Три года не прошло ещё (-:
Фу, гуманист... Я человеков не люблю, если только нейро, но тут я покамест одинок.
Двойные стандарты )) Так слишком или нет?
Стереотипно мыслишь! Стандарты у меня гораздо более разветвлённые (-:
Бюрократ )) С диктаторскими замашками и разветвленной системой репрессий. Пффф!
На следующих выборах проголосую не за тебя, а за Блондина. Вот
🤮 он какой. А кого выбираете?
Ты за меня где-то голосовал?!
Я объединюсь с Симкой - тоже жертвой репрессий - и мы совместно устроим
Комментарий удален модератором
звучит бредово только лиш ьиз-за того что авиакомания не судебный орган чтоб глобально челвока в чемто ограничивать и кажыдй сотрудник сугубо на личное усмотрение что-то может считать нарушением а что-то нет
Плюс не исключаем злоупотребления служебным положением некоторых сотрудников авиакомпаний (пример - регистрация на Уральских авиалиниях, где был скандал про мужика, который не докапывался только до тех, у кого татарские ФИО или кто летел в Казань). И вряд ли этих сотрудников накажут, того товарища, например, так и не наказали, хотя резонанс был большой. Так что летать будет ещё "бодрее-веселее"
Могли бы сделать как при вводе электронного ОСАГО) при покупке билета приходит нечитаемый СМС код, форма виснет и сбрасывается) теневой бан от глобальной платформы продажи билетов)
Комментарий удален модератором
social rating coming soon. stay tuned
Срочно, всем авиакомпаниям! Внести в самый черный список этого человека. С уважением, Аэрофлот.
Придурки уже летают на своих самолётах. Теперь они решают проблему. Как заработать на адекватных.
Поговорим за демократию?
Для начала туда внесут весь актив Дагестана, видимо.
Предлагаю - как наш ответ Чемберлену - создать общественный черный список авиакомпаний, а также пилотов и стюардесс. Первым в этот список заносим Вадима Д, неважно что он не имеет отношения к авиации - пусть будет в списке.
Давно пора! Всех агрессивных алкоголиков штрафовать и арест на 15 дней. Пусть вместо отпуска, права качает в камере, трезвый.