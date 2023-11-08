Транспорт
Таня Боброва

Отраслевая ассоциация предложила создать общий «чёрный список» пассажиров для всех авиакомпаний — «Ъ» Статьи редакции

И продлить срок нахождения в нём с одного года до трёх лет.

  • Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет S7, «Уральские авиалинии» и других) направила в Минтранс предложение включить состав нарушений для внесения пассажиров в «чёрные списки» курение и мелкое хулиганство на борту. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на письмо.
  • Среди других предложений — разрешить авиакомпаниям меняться данными о таких пассажирах, расширить срок нахождения в списках с одного года до трёх лет и дать к ним доступ туроператорам, чтобы у дебоширов не оставалось лазеек для перелётов. Проект изменений в Воздушный кодекс и КоАП разработал «Аэрофлот» и поддержали другие авиакомпании из АЭВТ, говорится в письме.
  • В «Аэрофлоте» подтвердили газете, что подготовили «проекты изменений в федеральные законы в инициативном порядке». Собеседник издания в Минтрансе сказал, что обращение «получено недавно и пока находится на изучении». Официально в министерстве не дали комментариев.
  • «Аэрофлот» выступает за ужесточение «чёрных списков» с 2013 года, напоминает «Ъ». С 2018-го авиакомпании могут включать пассажиров, которые создавали угрозу безопасности на борту, в «чёрные списки» и не продавать им билеты на свои рейсы в течение года.
  • По словам источника в одной из авиакомпаний, «предложения будут иметь профилактический эффект и позволят значительно уменьшить количество правонарушений на бортах». Пока же пассажиры, «заблокированные одной компанией, беспрепятственно летают другой».
  • Опрошенные «Ъ» участники рынка отмечают, что проблема дебоширов актуальная, но как технически реализовать предложения не до конца ясно: даже если отечественные системы бронирования Leonardo и ORS смогут создать единый реестр, неизвестно, смогут ли они дать доступ к нему туроператорам и захотят ли те заниматься «фильтрацией» туристов.
Источник: Алексей Переславцев / «Аэрофлот»

#новость #авиакомпании #аэрофлот

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 Слегка Придурковатый

Кстати, а не является ли это каким-нибудь там нарушением прав человека? Или даже, простигосподи, нарушением Конституции?

Живёт, допустим, Васян в условном Диксоне. Один раз набедокурил, было дело, покурил. Осознал. И всё теперь - никак он с этого Диксона три года не сможет улететь, получается? Вижу я в этом как минимум нарушение базовых прав человека.

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Иванов Иван

А то он не знал что это нарушение? По хорошему тут нужен большой штраф и арест на 15-30 дней. Что бы неповадно было.

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Слегка Придурковатый

Ну окей, штраф, и пусть даже арест (нахуя только?). Но какого фига в дальнейшем его банят?

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Иванов Иван

Допустим - банить за второе нарушение в течении трёх лет, на 3+ года. Как проблемного.

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Rafa Ramazanoff

Для обычного человека разве штраф не большой ? С учётом того что при таких ситуациях самолёт садится в ближайший аэропорт, все расходы и штрафы ложатся на дебошира
Штраф
Расход топлива, время т.д
+ Деблшир оказывается в другом городе
За всё это платить будем нарушитель

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Иванов Иван

А где компенсация другим пассажирам?

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Тоже хочу

Наказание нужно, но не бан

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Алекс Р

Вообще запрет курения на борту это просто навязанная безопасность, до 90х купили и не падали

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Vitaly Kravtsov

Можно просто цену билета увеличить для пассажиров из черного списка.

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Жошы хан

потом он будет еще больше орать что его нагнули и опять придется сажать самолет

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Forgotten Games

Я хз как у нас, но "у них" где-то читал, что любой бизнесмен-предприниматель имеет право не обслуживать кого захочет без указания причин. И это вроде закреплено законодательно. У нас насколько мне известно отказать в обслуживании сложно, поскольку имеется некая правовая дыра и в случае особо упоротого гражданина можно нарваться на штрафы и компенсации морального вреда.

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Maxim Sergeevich

У кого "у них"?

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Forgotten Games

Указал обобщенно поскольку помню только то, что это в какой-то зарубежной стране, а в какой точно не помню.

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Dima Alexeev

Набедокурил? В самолете "набедокурил" часто представляет угрозу жизни и здоровью остальных пассажиров. так что базовые права Васяна заканчиваются там, где начинаются базовые права других людей.

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Тоже хочу

является. Разные могут быть ситуации. А тут тебя банят доступ к инфраструктурному сервису. Запретить нужно Аэрофлот!

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Слегка Придурковатый

Тоже думаю, что это хуйня какая-то.

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Иван Помидоров

О чем вы, права человека это западная лицемерная сказка. Только благодаря татаро-монголам и печенегам у нас эта хрень не прижилась.

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Вадим Д.

Общий ЧС — отличное дело, давно пора его сделать.
Но три года бана за курение (что нарушение, разумеется) — как-то слишком.
Штраф и в список, но без бана. Повторное нарушение — штраф покрупнее и бан на годик.

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дед Мазай и теоретики

Сними бан в СОКРе, гуманист ))

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Нейрослав Жепетеев

Поддерживаю! Гуманизм должен быть гуманным ко всему. К ботам, к нейрочеловекам и к курящим дядям!
Бан является нарушением свободы нейроботов и нейрочеловеков!

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Вадим Д.

🤔 Три года не прошло ещё (-:
Фу, гуманист... Я человеков не люблю, если только нейро, но тут я покамест одинок.

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дед Мазай и теоретики

Двойные стандарты )) Так слишком или нет?

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Вадим Д.

Стереотипно мыслишь! Стандарты у меня гораздо более разветвлённые (-:

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дед Мазай и теоретики

Бюрократ )) С диктаторскими замашками и разветвленной системой репрессий. Пффф!

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Вадим Д.
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дед Мазай и теоретики

На следующих выборах проголосую не за тебя, а за Блондина. Вот

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Вадим Д.

🤮 он какой. А кого выбираете?
Ты за меня где-то голосовал?!

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дед Мазай и теоретики

Я объединюсь с Симкой - тоже жертвой репрессий - и мы совместно устроим

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Научный микроскоп

звучит бредово только лиш ьиз-за того что авиакомания не судебный орган чтоб глобально челвока в чемто ограничивать и кажыдй сотрудник сугубо на личное усмотрение что-то может считать нарушением а что-то нет

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Мария Чупрыненко

Плюс не исключаем злоупотребления служебным положением некоторых сотрудников авиакомпаний (пример - регистрация на Уральских авиалиниях, где был скандал про мужика, который не докапывался только до тех, у кого татарские ФИО или кто летел в Казань). И вряд ли этих сотрудников накажут, того товарища, например, так и не наказали, хотя резонанс был большой. Так что летать будет ещё "бодрее-веселее"

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Vilent

Могли бы сделать как при вводе электронного ОСАГО) при покупке билета приходит нечитаемый СМС код, форма виснет и сбрасывается) теневой бан от глобальной платформы продажи билетов)

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Тоже хочу
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Курильщик

social rating coming soon. stay tuned

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Griby Lenina

Срочно, всем авиакомпаниям! Внести в самый черный список этого человека. С уважением, Аэрофлот.

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Vlad Grud

Придурки уже летают на своих самолётах. Теперь они решают проблему. Как заработать на адекватных.

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Колян

Поговорим за демократию?

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Gruntofos

Для начала туда внесут весь актив Дагестана, видимо.

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дед Мазай и теоретики

Предлагаю - как наш ответ Чемберлену - создать общественный черный список авиакомпаний, а также пилотов и стюардесс. Первым в этот список заносим Вадима Д, неважно что он не имеет отношения к авиации - пусть будет в списке.

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Yonigaz

Давно пора! Всех агрессивных алкоголиков штрафовать и арест на 15 дней. Пусть вместо отпуска, права качает в камере, трезвый.

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