Транспорт
Таня Боброва

Аэропорты предложили развивать аэродромы за счёт льготных кредитов, а для их возвращения ввести сбор с пассажиров — «Ъ» Статьи редакции

В Минтрансе против «перекладывания каких-либо расходов на пассажиров в виде дополнительных сборов».

  • Холдинги «Новапорт» (аэропорты Новосибирска, Калининграда и другие) и «Аэропорты регионов» (аэропорты Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Самары и прочие) предложили выделить из ФНБ средства на восстановление и модернизацию аэродромной инфраструктуры. Об этом рассказали источники «Ъ» на авиарынке и в правительстве.
  • Речь, по данным газеты, о предоставлении аэропортам льготных кредитов под 2% сроком на 25-30 лет. Возвращать деньги компании якобы хотят через введение сбора с пассажира в 3-5% от стоимости билета. Деньги должны пойти на реконструкцию взлётно-посадочных полос и другой инфраструктуры, пишет издание.
  • В Минтранс направили поручение правительства рассмотреть предложенный вариант финансирования, говорят источники. Один из них уточнил, что предложение рассматривается как вариант дальнейшего финансирования аэродромов через государственно-частное партнёрство.
  • В холдингах не ответили на запросы «Ъ», в аэропортах от комментариев отказались. В Минтрансе сообщили, что «механизмы выделения средств ещё не утверждены и находятся на обсуждении». Но в министерстве считают «недопустимым перекладывать расходы на пассажиров в виде дополнительных сборов».
  • По словам одного из собеседников, вопрос прорабатывается в связи с завершением в 2024 году федерального проекта «Развитие региональных аэропортов».
  • С учётом «очевидного будущего сокращения госфинансирования авиаотрасли» растущие расходы «столь же очевидно придётся покрыть авиакомпаниям, а издержки перевозчиков — пассажирам», отметил собеседник в одном из крупных региональных аэропортов. Источники в двух авиакомпаниях указывают, что тарифы аэропортов и так «существенно влияют на цену перевозки».

#новость #аэропорты

615 показов
1.5K открытий
0
59 комментариев
Написать комментарий...
 Alex

Отличная идея взять дешёвые деньги из кармана государства, вложить в развитие своих активов, а финансовую нагрузку переложить на плечи рядовых граждан. Гениально 🔥🔥🔥👍

Ответить
Развернуть ветку
spaceinvader

Не государства а налоговлательщиков, то есть финансовая нагрузка ложится на всех налогоплательщиков + налогоплательщиков пассажиров.

Денег нет, но вы держитесь)

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Яэль

Ласковый телёнок 2 мамок сосёт(

Ответить
Развернуть ветку
Ovechkin

Еще льготные ипотеки подредачить так, чтобы вроде и были, а попробуй возьми, как с семейной ипотекой, например. И вуаля, свободные квоты на подгоны

Ответить
Развернуть ветку
Борис Интеграторов
Ответить
Развернуть ветку
Виталий

Пусть реконструируют из доходов по аренде, а то кофечай за 500₽ это сильно

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Гениально! Протестируют, потом внедрят во все сферы? Хотя «пассажиры» государства и так оплачивают всё, не только какое-то там развитие, но всяческое безумие отдельных пенсионеров.

Только надолго ли ещё хватит ресурса (читай — россиян), непонятно.

Ответить
Развернуть ветку
Нейрослав Жепетеев
Ответить
Развернуть ветку
12 комментариев
Хозяин местных лахтаботов

Фонд благосостояния друзей путина

Ответить
Развернуть ветку
Sokol

А как отказать другу детства, с которым через столько прошли? В один горшок ходили, в одну секцию по дзюдо были записаны. Брат за брата

Ответить
Развернуть ветку
Посторонним В

одно предложение охуительнее другого

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Беляков

Вот вам и выбор без выбора

Ответить
Развернуть ветку
Станислав

Так эти аэропорты недавно модернизировали. Куда они все дели ? Хотят опять под предлогом модернизации попил средств сделать?

Ответить
Развернуть ветку
Gre Li

Да и тарифы для авиакомпаний у них и так немаленькие. Вопросы, вопросы требуют ответов.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

«в министерстве считают «недопустимым перекладывать расходы на пассажиров в виде дополнительных сборов»

Минтранс, ну не надо вот эту заботу проявлять. Мы люди богатые, заплатим. Единственная поправка: 3-5% - это слишком мало. Вот 14% - в самый раз.

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Патрикеев

Не подкидывайте им идеи!

Ответить
Развернуть ветку
дед Мазай и теоретики

Нет, не сейчас. В марте-апреле. Пока рано

Ответить
Развернуть ветку
Fred Han

Так победим

Ответить
Развернуть ветку
дед Мазай и теоретики

Уже победили

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
illusive man

Правительство пока будет против, а после выборов разрешит

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Сергеевич

А ничего у них не треснет ? Может еще налоги авиакомпаний возложат на пассажиров? А потом еще и воздушные судна будут ремонтироваться и заправляться за счет граждан? А авиакомпани будут только прибыль получать.

Ответить
Развернуть ветку
Случайные фотографии

Нет. Вы же выбрали все это. Всё терпите и не бухтите. Осталось всего ничего до 2030 года а там до 2050 каких-то 20 лет

Ответить
Развернуть ветку
Энтони Лавджой

Скоро не с кого будет сборы собирать. Самолеты на последнем издыхании. Запчастей нет, мастеров ремонта нет, новых самолётов нет. Аэропорты будут закрыты, пересядем на поезда.

Ответить
Развернуть ветку
Яэль

в половине страны нет поездов.
Осваиваем "а за ним комарики на воздушном шарике".

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
дед Мазай и теоретики

Будут собирать с пассажиров поездов. Какая по большому счету разница?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
under construction

почему то кажется, что этот ресурс уже исчерпан.

Ответить
Развернуть ветку
Alex

Отличная идея взять дешёвые деньги из кармана государства, вложить в развитие своих активов, а финансовую нагрузку переложить на плечи рядовых граждан. Гениально 🔥🔥🔥👍

Ответить
Развернуть ветку
Viacheslav

Ну так владельцы аэропортов и инфраструктуры - это самые бедные граждане-миллионеры /миллиардеры. Нужно понять и принять.
Минфин хоть бы уже поменял на своём сайте определение что есть такое ФНБ, т.к. оно противоречит тем действиям, которые они с ним производят. Благосостояние на уровне газпромовского "национального достояния".

Ответить
Развернуть ветку
Aleksandr Khellzhao

Тема изначально имела более точный заголовок. "Ошкуривая лохов аэропорты будут развивать свои темы" - как то так.

Ответить
Развернуть ветку
Никита Чижов

А министерство транспорта против! Мы стоим на страже кошельков своих граждан. Ну и зарубежных тоже. Какой благородный жест. Видимо не договорились с аэропортами как будут делить деньги от сборов.

Ответить
Развернуть ветку
НаряднаяШайга

Не пойму, шо вы возмущаетесь? Третий год во внутренней эмиграции, полет нормальный без всяких самолётов, сборов и налогов) ну раз вы хотите заплатить сбор, никто вас останавливать не будет)

Ответить
Развернуть ветку
debil
Ответить
Развернуть ветку
Black7

Может пусть платят маркетплейсы?😁

Ответить
Развернуть ветку
Инженер-душнила

Что даст точно такой же итог

Ответить
Развернуть ветку
Vlad

Насколько я помню, сбор аэропорта в Самаре с КАЖДОГО вылетающего пассажира в цене билета около 1тр. Это чтобы лучше понимать, сколько хапают сейчас эти аэропорты..

Ответить
Развернуть ветку
Aleksandr Novikov

Там всего 3 млн пассажиров в год (влетающих и вылетающих в сумме), т.е. 1.5 млн вылетающих. Это же маленький региональный аэропорт. То есть это 1.5 млрд рублей в год или 16м баксов, моя маленькая контора в 10 человек проедает 1/5 от этого. Это кот наплакал - в реальном бюджете аэропорта совсем незначительная часть.

Ответить
Развернуть ветку
Научный микроскоп

и деешвый кредит хотят и еще процент с пассажиров драть хотят выше этого кредите в несколько раз, в цене конечного билета не только лежит стоимость услуг аэропорта но и траты и прибыль авиакомпании, которая у аэропорта и так покупает кучу услуг начиная от ремонта и кончая питанием, топливом и тд. и выходит что амортизация взлетной полосы в билете это жалки доли процента на деле, а наценку просят аж 3-5 со всей конечно стоимости. в итоге этот кредит аэропорты могут спокойно переложить в банк под процент при такой ставке, а наценка стоимости билетов не только реконсрукцию окупит моментально но и на дистанции сверхприбыль даст,

Ответить
Развернуть ветку
Артур Максимов

Не столь бедные холдинги с бесчисленным количеством аэропортов в разных городах решили скооперироваться и попросить деньги из ФБН? А что ФБН уже стал типа пенсионного фонда или банка, или МВФ? Возможно вышеупомянутые холдинги выручку от билетов давали ФБН. Тогда можно просить и прокладывать новую взлётку. Даже с подогревом.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
56 комментариев
Раскрывать всегда
null