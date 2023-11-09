Аэропорты предложили развивать аэродромы за счёт льготных кредитов, а для их возвращения ввести сбор с пассажиров — «Ъ» Статьи редакции
В Минтрансе против «перекладывания каких-либо расходов на пассажиров в виде дополнительных сборов».
- Холдинги «Новапорт» (аэропорты Новосибирска, Калининграда и другие) и «Аэропорты регионов» (аэропорты Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Самары и прочие) предложили выделить из ФНБ средства на восстановление и модернизацию аэродромной инфраструктуры. Об этом рассказали источники «Ъ» на авиарынке и в правительстве.
- Речь, по данным газеты, о предоставлении аэропортам льготных кредитов под 2% сроком на 25-30 лет. Возвращать деньги компании якобы хотят через введение сбора с пассажира в 3-5% от стоимости билета. Деньги должны пойти на реконструкцию взлётно-посадочных полос и другой инфраструктуры, пишет издание.
- В Минтранс направили поручение правительства рассмотреть предложенный вариант финансирования, говорят источники. Один из них уточнил, что предложение рассматривается как вариант дальнейшего финансирования аэродромов через государственно-частное партнёрство.
- В холдингах не ответили на запросы «Ъ», в аэропортах от комментариев отказались. В Минтрансе сообщили, что «механизмы выделения средств ещё не утверждены и находятся на обсуждении». Но в министерстве считают «недопустимым перекладывать расходы на пассажиров в виде дополнительных сборов».
- По словам одного из собеседников, вопрос прорабатывается в связи с завершением в 2024 году федерального проекта «Развитие региональных аэропортов».
- С учётом «очевидного будущего сокращения госфинансирования авиаотрасли» растущие расходы «столь же очевидно придётся покрыть авиакомпаниям, а издержки перевозчиков — пассажирам», отметил собеседник в одном из крупных региональных аэропортов. Источники в двух авиакомпаниях указывают, что тарифы аэропортов и так «существенно влияют на цену перевозки».
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Отличная идея взять дешёвые деньги из кармана государства, вложить в развитие своих активов, а финансовую нагрузку переложить на плечи рядовых граждан. Гениально 🔥🔥🔥👍
Не государства а налоговлательщиков, то есть финансовая нагрузка ложится на всех налогоплательщиков + налогоплательщиков пассажиров.
Денег нет, но вы держитесь)
Ласковый телёнок 2 мамок сосёт(
Еще льготные ипотеки подредачить так, чтобы вроде и были, а попробуй возьми, как с семейной ипотекой, например. И вуаля, свободные квоты на подгоны
Пусть реконструируют из доходов по аренде, а то кофечай за 500₽ это сильно
Гениально! Протестируют, потом внедрят во все сферы? Хотя «пассажиры» государства и так оплачивают всё, не только какое-то там развитие, но всяческое безумие отдельных пенсионеров.
Только надолго ли ещё хватит ресурса (читай — россиян), непонятно.
Фонд благосостояния друзей путина
А как отказать другу детства, с которым через столько прошли? В один горшок ходили, в одну секцию по дзюдо были записаны. Брат за брата
одно предложение охуительнее другого
Вот вам и выбор без выбора
Так эти аэропорты недавно модернизировали. Куда они все дели ? Хотят опять под предлогом модернизации попил средств сделать?
Да и тарифы для авиакомпаний у них и так немаленькие. Вопросы, вопросы требуют ответов.
«в министерстве считают «недопустимым перекладывать расходы на пассажиров в виде дополнительных сборов»
Минтранс, ну не надо вот эту заботу проявлять. Мы люди богатые, заплатим. Единственная поправка: 3-5% - это слишком мало. Вот 14% - в самый раз.
Не подкидывайте им идеи!
Нет, не сейчас. В марте-апреле. Пока рано
Так победим
Уже победили
Правительство пока будет против, а после выборов разрешит
А ничего у них не треснет ? Может еще налоги авиакомпаний возложат на пассажиров? А потом еще и воздушные судна будут ремонтироваться и заправляться за счет граждан? А авиакомпани будут только прибыль получать.
Нет. Вы же выбрали все это. Всё терпите и не бухтите. Осталось всего ничего до 2030 года а там до 2050 каких-то 20 лет
Скоро не с кого будет сборы собирать. Самолеты на последнем издыхании. Запчастей нет, мастеров ремонта нет, новых самолётов нет. Аэропорты будут закрыты, пересядем на поезда.
в половине страны нет поездов.
Осваиваем "а за ним комарики на воздушном шарике".
Будут собирать с пассажиров поездов. Какая по большому счету разница?
почему то кажется, что этот ресурс уже исчерпан.
Отличная идея взять дешёвые деньги из кармана государства, вложить в развитие своих активов, а финансовую нагрузку переложить на плечи рядовых граждан. Гениально 🔥🔥🔥👍
Ну так владельцы аэропортов и инфраструктуры - это самые бедные граждане-миллионеры /миллиардеры. Нужно понять и принять.
Минфин хоть бы уже поменял на своём сайте определение что есть такое ФНБ, т.к. оно противоречит тем действиям, которые они с ним производят. Благосостояние на уровне газпромовского "национального достояния".
Тема изначально имела более точный заголовок. "Ошкуривая лохов аэропорты будут развивать свои темы" - как то так.
А министерство транспорта против! Мы стоим на страже кошельков своих граждан. Ну и зарубежных тоже. Какой благородный жест. Видимо не договорились с аэропортами как будут делить деньги от сборов.
Не пойму, шо вы возмущаетесь? Третий год во внутренней эмиграции, полет нормальный без всяких самолётов, сборов и налогов) ну раз вы хотите заплатить сбор, никто вас останавливать не будет)
Может пусть платят маркетплейсы?😁
Что даст точно такой же итог
Насколько я помню, сбор аэропорта в Самаре с КАЖДОГО вылетающего пассажира в цене билета около 1тр. Это чтобы лучше понимать, сколько хапают сейчас эти аэропорты..
Там всего 3 млн пассажиров в год (влетающих и вылетающих в сумме), т.е. 1.5 млн вылетающих. Это же маленький региональный аэропорт. То есть это 1.5 млрд рублей в год или 16м баксов, моя маленькая контора в 10 человек проедает 1/5 от этого. Это кот наплакал - в реальном бюджете аэропорта совсем незначительная часть.
и деешвый кредит хотят и еще процент с пассажиров драть хотят выше этого кредите в несколько раз, в цене конечного билета не только лежит стоимость услуг аэропорта но и траты и прибыль авиакомпании, которая у аэропорта и так покупает кучу услуг начиная от ремонта и кончая питанием, топливом и тд. и выходит что амортизация взлетной полосы в билете это жалки доли процента на деле, а наценку просят аж 3-5 со всей конечно стоимости. в итоге этот кредит аэропорты могут спокойно переложить в банк под процент при такой ставке, а наценка стоимости билетов не только реконсрукцию окупит моментально но и на дистанции сверхприбыль даст,
Не столь бедные холдинги с бесчисленным количеством аэропортов в разных городах решили скооперироваться и попросить деньги из ФБН? А что ФБН уже стал типа пенсионного фонда или банка, или МВФ? Возможно вышеупомянутые холдинги выручку от билетов давали ФБН. Тогда можно просить и прокладывать новую взлётку. Даже с подогревом.