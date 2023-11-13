«Делимобиль» запустил фиксированный тариф до метро или другого общественного транспорта в отдалённых районах Москвы Статьи редакции
Стоит 79 рублей, тариф действует не всегда.
- С помощью тарифа «С пересадкой» пользователи смогут доехать из отдалённых районов Москвы и области до метро, МЦД, электрички или другого общественного транспорта за 79 рублей, сообщил каршеринг.
- Тариф работает в определённых районах за пределами ТТК, например: в Бибирево, Братеево, Вешняках, Зеленограде, Измайлово, Крылатском, Лианозово, Медведково, Новоподрезково, Переделкино, Строгино, Троицке, Ясенево и прочих, а также в городах — Долгопрудном, Королёве, Люберцах и некоторых других.
- Пользователь должен будет завершить аренду в одной из зон высокого спроса, отмеченной на карте в приложении. Добраться до точки нужно за определённое время: от 35 до 60 минут. В сервисе считают, что этого достаточно, чтобы преодолеть маршрут даже с учётом пробок. Если пользователь не уложится, дополнительное время будет оплачиваться по тарифу «Минуты».
- Тариф включается в определённые часы: пользователь увидит машину «С пересадкой» на карте, когда спрос в выбранной зоне будет ниже. Также пользователи могут воспользоваться фильтром.
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Золотые слова. Можно в любой сервис вкручивать.
Пометка классическая со звездочкой
Всегда можно:
0.8 euro. Как у них экономика сходится с такими ценами на авто?
Дык там фишка в том, что пользователь перегоняет машину в зону повышенного спроса, а оттуда люди поедут уже по повышенному тарифу, видимо, в сумме выгодно получается
Да, они еще раньше давали скидку, если из зоны обычной везёшь в повышенную. А вот если наоборот — ценник выше как раз
У Яндекса также. Если едешь из глухих районов в метро – скидывают до 25% от цены по поминутному тарифу. Иногда прям очень выгодно выходит
А вот если едешь от метро в глухой район, то цена такая, что проще такси взять
Раньше из глубинки в зоны высокого спроса машины перегоняли специальные люди, которым надо платить зп, теперь это будут делать сами пользователи делимобиль и ещё платить за это будут.
Экономика более чем успешно сходится.
Если бы экономика бы не сходилась — не ставили бы. Профит там точно за ними. Ну и в данном случае еще и за юзером
Учитывая, как все из рук вон плохо с маршрутками, то новости хорошие. Давайте и газели шейрить. Водиле плюс в карму и денюшку, пассажиры скинутся на бенз и агрегатору процент. Я бизнес гений, стартап готов, дайте два мильона
Я на той неделе в Питере в автобусе поездил вечером в час пик, чуть не сдох
В Москве сделали прикольный сервис "По пути", там через приложение строишь маршрут, приезжает желтая мерседес-маршрутка и везет тебя, а по пути еще людей, если кто заказал
Годно
Годная тема кстати. Но народ тяжелее собрать будет, куда проще побухтеть в чатах ЖК на дептранс
А что по стоимости? Звучит выгодно
Такие бизнесмены есть у всяких ЖК, правда они с трансдепом согласовывают
Это те, которые не повезут, если оплата безналом. Знаем таких
Довольно спорно. Но при этом если тебе только час до метро добираться, то стоит в жизни что-то менять.
Квартиру у метро брать в ипотеку на 40 лет?
Ну если работаешь на удаленке, например, и не надо каждый день куда-то ездить так, то норм
Мне некоторые отдаленные районы нравятся и жить там часто не хуже, чем в Москве в 5-ти минутах от какого-то метро
делимобиль, вспомнил почему то киберпанк.
У Яндекс Такси похожее есть, удивился его низкой стоимости...
А что значит действует не всегда? В повышенные часы пик не будет типо действовать?))
В посте написано же:Тариф включается в определённые часы: пользователь увидит машину «С пересадкой» на карте, когда спрос в выбранной зоне будет ниже.
Наоборот, когда ожидается повышенный спрос в точке Х, к этому времени туда будет действовать такой тариф. Фактически люди сами будут подгонять машины туда, где их можно будет продать дороже.
О, теперь можно не платить по 4 сотки, чтобы до метро доехать
https://youtu.be/mb6fWXuyD-w?t=2
С нынешними ценами такие прайсы кажутся подозрительно дешевыми
В Москве нужно заказывать такси чтобы добраться до метро,
На окраинах всяких точно
Худшее состояние авто - у Делимобиля
Ездим на Черри тиго 4, Тойота Рав 4, Gelly – всё нормально с состоянием.
В сервисе много чего могут насчитать в свою сторону. Удивительная калькуляция от 35 до 60 минут....
Обсуждали тут с ребятам их ipo, но говорят они на другом зарабатывают - на битых бамперах клиентов https://t.me/mkot_finance/878
Рост числа поездок = рост числа бамперов ?
🚙 Делимобиль выйдет на IPO в первой половине 2024 года
Появляются очертания и примерные сроки. Forbes пишет о планах Дели выйти на IPO весной. Ориентир размещения - до 10 млрд. рублей. Учитывая предыдущие планы о доле акций в открытом обращении около 15%, компанию хотят оценить...
🚙 Делимобиль выйдет на IPO в первой половине 2024 года
Появляются очертания и примерные сроки. Forbes пишет о планах Дели выйти на IPO весной. Ориентир размещения - до 10 млрд. рублей. Учитывая предыдущие планы о доле акций в открытом обращении около 15%, компанию хотят оценить в 70-90 млрд.
🐾Мнение: Планы именно на весну не случайны. У компании уже есть несколько выпусков облигаций, и она "морально" готова к IPO с 2021 года. Но Дели вышел на прибыльность в начале текущего года. И поскольку все аналитики считают показатели, коэффициенты, мультипликаторы LTM, т.е. за последние 12 месяцев, то по итогам финансового года - оценки будут самые вкусные. Для продавцов.
Астра открыла окно возможностей и держится все еще выше цены размещения. А Henderson уже сдулся на 12%.
Но мы очень рады появляющемуся разнообразию классных компаний на бирже. А цена? Цену обсудим потом, как расторгуются.
🐾 Кот.Финанс | #акции