«Дочка» РЖД показала новый макет обновлённого вагона СВ с полками длиной в два метра и шкафами для верхней одежды Статьи редакции
Это второй проект на замену традиционному СВ.
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- «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, «дочка» РЖД) показала вагон на международной выставке-форуме «Транспорт России». Этот вариант представлен только в виде макета, компания соберёт отзывы и решит, тиражировать ли концепцию.
- В макете компания сохранила традиционное горизонтальное расположение спальных мест, увеличив длину полок на 16 см — до двух метров. Вместо багажной ниши над каждым местом появились закрытые полки и шкафчики для верхней одежды вместо крючков.
- В РЖД добавили, что появились ниши для спортинвентаря — например, сноуборда.
- В купе предусмотрены индивидуальные светильники, мониторы, которыми можно управлять дистанционно, розетки и USB-разъёмы, а также кнопка вызова проводника и индивидуальные сейфы.
- В ФПК отметили, что в отделке использовали материалы отечественного производства, в том числе натуральную кожу, а в дизайне — тёплые оттенки.
- ФПК показала первый вариант обновлённого интерьера вагона СВ в августе 2023 года. Среди его особенностей — увеличенная ширина спальных полок (до 90 см), вертикальная компоновка спальных мест и концепция «объединённого купе» (два соседних соединены дверью).
— Вагоны делаете?
— Не, показываем, зато часто и разные.
— Красивое.
А столик как был убогим, так и остался.
Какой должен быть столик, чтобы он был не "убогим"?
Сикстинская Капелла
Это какой по счету показ?
В тот раз точно был другой вагон - со смежной дверью и 2 полкой НАД.
И про стол надо договариваться.
Сейчас СВ вроде как нужно целиком выкупать. Так что договариваться либо с самим собой, либо с другом/родственником
Второй
"В макете компания сохранила традиционное горизонтальное расположение спальных мест"...
уже неплохо че
Спасибо, что не поменяли на вертикальное, ага
Видимо, всё же тестировали ещё и вертикально-диагональную упаковку пассажиров.
Цены уже как в авиа
СВ дороже давно. Цены как в авиа в обычном купе.
Дороже местами
Я в миджорни и не такое нарисую
Как обычно вагоны только для поездов Москва Питер или Нижний
На выставке форуме Россия вот такое еще показали
Красивый вагон, приятный.
Жаль, СВ-вагоны не на всех поездах дальнего следования, очень дорого, семьи берут купе, а одиночке нет смысла с кем-то делить сутки это пространство по такой цене.
Там есть тариф, когда берёшь всё купе сразу. Цена полтора за два места получается.
Слава китайцам
«Традиционное горизонтальное расположение спальных мест»… А что, можно спать нетрадиционно, то бишь вертикально?
У автора статьи глюки? То ли с речью, то ли с пониманием… или накурился дури?
То ли ВЫ пропустили прошлый показываемый вагон с расположением спальных мест ярусным штабелированием, но выебнуться не на чем.
Может быть, нанять дизайнера, который сделает что-то современное? Ну а если хочется ретро-стиль, то и у данного стиля есть свои достойные примеры, но никак не то, что делает РЖД
Че-то показывали уже, когда покататься-то дадите?
За миллион денег покатают
PS Не скоро
Почему РЖД каждый месяц показывает обновленный вагон СВ?
Хуле смотреть эти картинки - пока не попробуешь, не поймёшь.
У меня всегда вызывают недоверие USB-порты в общественных местах 🥴 Это потенциальный путь заражения телефона (к айфонам тоже относится, хотя они защищены лучше). Да и про характеристики не очень понятно: может, там и 1 А не наберется — тогда телефон будет заряжаться часами. Уж лучше носить свою вилку и включать в 220 В. А если хочется сделать совсем удобно, можно встроить беспроводные — тогда и провод таскать не придется.
Чтоо всмысле заражение
Первый раз слышу такое
Ехать 1000км 18 часов, но зато в коже и теплых оттенках
какбэ и к старому СВ претензий никаких, в новом необходимости то и нет.
а вот чтобы в обычном купэ/пласкарте полки 2м сделали, это видимо космическая недостижимая роскошь. не в этой вселенной %)
Неплохой секс
А вагон?