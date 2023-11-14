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Транспорт
Таня Боброва

«Дочка» РЖД показала новый макет обновлённого вагона СВ с полками длиной в два метра и шкафами для верхней одежды Статьи редакции

Это второй проект на замену традиционному СВ.

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  • «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, «дочка» РЖД) показала вагон на международной выставке-форуме «Транспорт России». Этот вариант представлен только в виде макета, компания соберёт отзывы и решит, тиражировать ли концепцию.
Источник: РЖД
  • В макете компания сохранила традиционное горизонтальное расположение спальных мест, увеличив длину полок на 16 см — до двух метров. Вместо багажной ниши над каждым местом появились закрытые полки и шкафчики для верхней одежды вместо крючков.
  • В РЖД добавили, что появились ниши для спортинвентаря — например, сноуборда.
Источник: РЖД
Источник: РЖД
  • В купе предусмотрены индивидуальные светильники, мониторы, которыми можно управлять дистанционно, розетки и USB-разъёмы, а также кнопка вызова проводника и индивидуальные сейфы.
  • В ФПК отметили, что в отделке использовали материалы отечественного производства, в том числе натуральную кожу, а в дизайне — тёплые оттенки.
  • ФПК показала первый вариант обновлённого интерьера вагона СВ в августе 2023 года. Среди его особенностей — увеличенная ширина спальных полок (до 90 см), вертикальная компоновка спальных мест и концепция «объединённого купе» (два соседних соединены дверью).

#новости #ржд #фпк

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33 комментария
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 Вадим Д.

— Вагоны делаете?
— Не, показываем, зато часто и разные.
— Красивое.

А столик как был убогим, так и остался.

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Алексей До

Какой должен быть столик, чтобы он был не "убогим"?

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Hero
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умный человек

Сикстинская Капелла

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Ivan Petrov

Это какой по счету показ?

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Яэль

В тот раз точно был другой вагон - со смежной дверью и 2 полкой НАД.
И про стол надо договариваться.

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John Smith
И про стол надо договариваться

Сейчас СВ вроде как нужно целиком выкупать. Так что договариваться либо с самим собой, либо с другом/родственником

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Филипыч

Второй

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Georgiy Tibua

"В макете компания сохранила традиционное горизонтальное расположение спальных мест"...
уже неплохо че

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Artur Shaikhutdinov

Спасибо, что не поменяли на вертикальное, ага

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Вадим Д.

Видимо, всё же тестировали ещё и вертикально-диагональную упаковку пассажиров.

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Татьяна Горлова

Цены уже как в авиа

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Бинарный Ёж

СВ дороже давно. Цены как в авиа в обычном купе.

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Шмыс

Дороже местами

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Name Surname

Я в миджорни и не такое нарисую

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Rownie

Как обычно вагоны только для поездов Москва Питер или Нижний

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Alexander

На выставке форуме Россия вот такое еще показали

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Яэль

Красивый вагон, приятный.
Жаль, СВ-вагоны не на всех поездах дальнего следования, очень дорого, семьи берут купе, а одиночке нет смысла с кем-то делить сутки это пространство по такой цене.

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dmmoskva

Там есть тариф, когда берёшь всё купе сразу. Цена полтора за два места получается.

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A V

Слава китайцам

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Elena.Gordeeva.TS

«Традиционное горизонтальное расположение спальных мест»… А что, можно спать нетрадиционно, то бишь вертикально?
У автора статьи глюки? То ли с речью, то ли с пониманием… или накурился дури?

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Яэль

То ли ВЫ пропустили прошлый показываемый вагон с расположением спальных мест ярусным штабелированием, но выебнуться не на чем.

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Elena Pliner

Может быть, нанять дизайнера, который сделает что-то современное? Ну а если хочется ретро-стиль, то и у данного стиля есть свои достойные примеры, но никак не то, что делает РЖД

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Maxim Demin

Че-то показывали уже, когда покататься-то дадите?

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Алина Бизнесвуман

За миллион денег покатают

PS Не скоро

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Тоже хочу

Почему РЖД каждый месяц показывает обновленный вагон СВ?

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Слегка Придурковатый

Хуле смотреть эти картинки - пока не попробуешь, не поймёшь.

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Yakov

У меня всегда вызывают недоверие USB-порты в общественных местах 🥴 Это потенциальный путь заражения телефона (к айфонам тоже относится, хотя они защищены лучше). Да и про характеристики не очень понятно: может, там и 1 А не наберется — тогда телефон будет заряжаться часами. Уж лучше носить свою вилку и включать в 220 В. А если хочется сделать совсем удобно, можно встроить беспроводные — тогда и провод таскать не придется.

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Филипыч

Чтоо всмысле заражение
Первый раз слышу такое

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Eddie II

Ехать 1000км 18 часов, но зато в коже и теплых оттенках

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Voin Mraka

какбэ и к старому СВ претензий никаких, в новом необходимости то и нет.

а вот чтобы в обычном купэ/пласкарте полки 2м сделали, это видимо космическая недостижимая роскошь. не в этой вселенной %)

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Энтони Лавджой

Неплохой секс

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Филипыч

А вагон?

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