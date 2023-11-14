«2ГИС» обновил версию для CarPlay и Android Auto — добавил интерфейс для правого руля, контекстные подсказки и другое Статьи редакции
Доступно с последней версией приложения для телефона.
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- «2ГИС» обновил версию карт CarPlay и Android Auto, рассказали vc.ru в компании.
- Появилось быстрое переключение между версией для автомобиля и приложением на телефоне. Карта с маршрутом с дисплея машины откроется на смартфоне и наоборот.
- Если обновить приложение «2ГИС» до последней версии, то при подключении к автомобилю на карте будет отображаться «градусник» маршрута — индикатор пробок на дороге.
- Появились контекстные подсказки: можно посмотреть, сколько времени надо потратить до на дорогу до «избранных» мест, например дома или работы.
- На экране «Поиска» теперь отображаются АЗС, шиномонтаж, автосервисы и другое. Появился раздел с быстрыми настройками — для мгновенного включения и выключения опций.
- Интерфейс адаптировали для владельцев праворульных машин. Версию можно выбрать в настройках, она чётче показывает полосу движения.
«Градусник» маршрута — крутотень же просто 👍🏻
Не тогда, когда едешь 200 км, и под конец пути градусник выглядит мелко
Если с пробками совсем жопа, то появится ректальный
Недавно пересел на Яндекс.Карты, оказалось что он лучше строит пешеходные маршруты.
До этого несколько лет пользовался в основном 2гис.
Всегда удивляла популярность 2гис в регионах. В мск и спб ни разу не видел чтобы ими кто-то пользовался.
Точно, никто не пользуется.
А mau в 4-5 млн в МСК и 2-2,5 млн в СпБ это так, случайно вышло.
это все конечно хорошо, но в итоге как правильно - двагис или дубльгис?
Ну, если ГИС написано просто русскими буквами, то почему "2" должно читаться с подвыподвертом?
А когда добавят увеличение изображений в веб-версии, чтобы расписание врачей прочесть можно было?
перепрокладка маршрута теперь нормально работает?
Проблем с этим не фиксировали. На всякий случай можно написать в приложении (Меню→Обратная связь) — ребята детальнее изучат и ответят.
То есть сделали все фичи, которые уже есть в Я.Картах? Или я ошибаюсь?
А то что кнопки как в яндексе, и всё как в яндексе, это видимо чистая случайность, так в целом самостоятельный взрослый сервис, да?
best practice
Заимствования 2ГИС и Яндекс.Карт/Навигатора в обе стороны работают.
Одно из самых дебильных заимствований Гис'ом у яКарт стало то, что при поиске чего-то конкретного, карта предлагает кучу чего-то похожего, но вообще не того
В автомобильных приложениях возможности интерфейса сильно ограничены
Никто вашим Вагизом не пользуется!
Кто знает, есть хоть один сервис кроме гугл карт который умеет с проекцией работать?
Надо поставить, Яндекс любит страдать идиотией. Недавно из Шереметьево меня отправлял через Долгопрудный ради 5 минут экономии времени на Ленинградке.