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Транспорт
Маша Цепелева

«2ГИС» обновил версию для CarPlay и Android Auto — добавил интерфейс для правого руля, контекстные подсказки и другое Статьи редакции

Доступно с последней версией приложения для телефона.

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  • «2ГИС» обновил версию карт CarPlay и Android Auto, рассказали vc.ru в компании.
  • Появилось быстрое переключение между версией для автомобиля и приложением на телефоне. Карта с маршрутом с дисплея машины откроется на смартфоне и наоборот.
Источник здесь и далее: «2ГИС»
  • Если обновить приложение «2ГИС» до последней версии, то при подключении к автомобилю на карте будет отображаться «градусник» маршрута — индикатор пробок на дороге.
  • Появились контекстные подсказки: можно посмотреть, сколько времени надо потратить до на дорогу до «избранных» мест, например дома или работы.
  • На экране «Поиска» теперь отображаются АЗС, шиномонтаж, автосервисы и другое. Появился раздел с быстрыми настройками — для мгновенного включения и выключения опций.
Стандартные категории в «Поиске»
  • Интерфейс адаптировали для владельцев праворульных машин. Версию можно выбрать в настройках, она чётче показывает полосу движения.

#новости #2гис

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 Вадим Д.

«Градусник» маршрута — крутотень же просто 👍🏻

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Хэппи милф

Не тогда, когда едешь 200 км, и под конец пути градусник выглядит мелко

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оскар

Если с пробками совсем жопа, то появится ректальный

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Сухой Стояк

Недавно пересел на Яндекс.Карты, оказалось что он лучше строит пешеходные маршруты.
До этого несколько лет пользовался в основном 2гис.

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Piu-piu

Всегда удивляла популярность 2гис в регионах. В мск и спб ни разу не видел чтобы ими кто-то пользовался.

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Рядовой Шутник

Точно, никто не пользуется.
А mau в 4-5 млн в МСК и 2-2,5 млн в СпБ это так, случайно вышло.

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A. Romanova

это все конечно хорошо, но в итоге как правильно - двагис или дубльгис?

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Яэль

Ну, если ГИС написано просто русскими буквами, то почему "2" должно читаться с подвыподвертом?

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Ястржембский

А когда добавят увеличение изображений в веб-версии, чтобы расписание врачей прочесть можно было?

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giftmouse

перепрокладка маршрута теперь нормально работает?

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2ГИС

Проблем с этим не фиксировали. На всякий случай можно написать в приложении (Меню→Обратная связь) — ребята детальнее изучат и ответят.

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Oleg B.

То есть сделали все фичи, которые уже есть в Я.Картах? Или я ошибаюсь?

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Stepan Korobeinikov

А то что кнопки как в яндексе, и всё как в яндексе, это видимо чистая случайность, так в целом самостоятельный взрослый сервис, да?

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умный человек

best practice

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Рядовой Шутник

Заимствования 2ГИС и Яндекс.Карт/Навигатора в обе стороны работают.

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Gennady Myasnikov

Одно из самых дебильных заимствований Гис'ом у яКарт стало то, что при поиске чего-то конкретного, карта предлагает кучу чего-то похожего, но вообще не того

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Artem Petrenkov

В автомобильных приложениях возможности интерфейса сильно ограничены

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Рядовой Шутник

Никто вашим Вагизом не пользуется!

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Artemiy Ivanov

Кто знает, есть хоть один сервис кроме гугл карт который умеет с проекцией работать?

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Карл

Надо поставить, Яндекс любит страдать идиотией. Недавно из Шереметьево меня отправлял через Долгопрудный ради 5 минут экономии времени на Ленинградке.

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