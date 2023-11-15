Tesla удалила из пользовательского соглашения запрет на перепродажу Cybertruck в течение года после покупки Статьи редакции
За нарушение условия грозила неустойка в $50 тысяч и более.
- Внимание на то, что положение о санкциях за перепродажу удалили, обратило издание Electrek. Многим пользователям не понравилось, что компания указывает, что им делать с купленным на собственные деньги автомобилем. По словам Electrek, не исключено, что пункт откорректируют и вернут в изменённом виде.
- В соответствии с уже удалённым положением покупатель не мог «продать и попытаться продать пикап в течение года после поставки». В противном случае компания имела право потребовать судебного запрета на передачу права собственности, а также взыскать неустойку в размере $50 тысяч или равную «сумме, полученной как вознаграждение при продаже или передаче машины, — в зависимости от того, что будет больше».
- Исключение могли сделать для тех, кто вынужден продать Cybertruck из-за «непредвиденных причин». В таком случае пришлось бы предоставить Tesla преимущественное право выкупа и, если она откажется, но признает причины весомыми, получить письменное разрешение на перепродаже.
- Глава Tesla Илон Маск представил Cybertruck в ноябре 2019 года. Начало массового производства несколько раз переносили. Поставить первые пикапы обещают 30 ноября 2023 года, их продавали за $40-70 тысяч.
- Вес автомобиля в зависимости от комплектации составит 2990-3170 кг. Несмотря на тяжеловесность Cybertruck разгоняется до 97 км/ч за три секунды. В планах — нарастить выпуск до 200 тысяч машин в год, рассказывал Маск.
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Почитывают vc, молодцы!
Эксперты им всё объяснили?)
И доказали ☝🏻
Да, но...не исключено, что пункт откорректируют и вернут в изменённом виде.
Только если в этой теме эксперты докажут что данный запрет как раз был необходим, и Тесла опять "ничего не понимает в бизнесе".
Тесла понимает все получше всех остальных
Твоя, вот и бесишься
Круто, как раз хотел купить и перепродать!
Вероятно защита от перекупов, которые цену накрутят
Но таких ребят в начале выпуска Теслы было много
Да пригласите уже Маска на VC. Здесь ему нормально бизнес-планов накидают.
В панамку
И в панамку, и в кармашки и на погоны еще положат.
А я всё не понимал, откуда у него такие щёки
Осталось только русский выучить
Well, fraer, you gave it back.
Hey Jude, don't make it bad, звучит лучше)
Ого, кто же там влияние такое оказал интересно
Почитывают комментарии на VC
Маск похоже понял, что идея мягко говоря так себе
Решили все-таки отменить борьбу с перекупами. Плохо
Возможно сейчас неактуально уже
Вот он пример того что компания видит хейт и исправляет ошибки.
А какие у них еще варианты? Думаю там хейт крупного масштаба
Посмотри на мтс, Тинькофф, сколько бы говна не лилось им поебать абсолютли
Ну всё же Теслу с МТСом по масштабу я бы не сравнивал)
Я бы обратил внимание не только на масштаб но и про какие страны мы говорим..
Вы преувеличиваете значимость кучки говна на VC в сравнении с масштабами страны.
окстился
Самая быстрая переобувка
Они просто увидели возмущенные комментарии на VC и испугались
А че это они так быстро переобулись
И это не сюрприз для меня!
А они уже успели его добавить что ли? Только вот недавно же новость была
Вот так на пустом месте получилось две новости.
У Маска вест пиар такой, похуй что пернуть в эфир лишь бы говорили.
А потом набегают теслаебы и начинают его защищать
Как они быстро пару обуви сменили. Походу там люди тоже не особо довольны были такими условиями
Есть у меня подозрение, что в данной модели автомобиля - нашли какой то косяк! И что бы побыстрее избавиться от этого хлама, решили отказаться от своих же правил.
Не знал, что Тесла читает новости на этом сайте. Испугались, забегали, затряслись поджилки у буржуев, отменили людоедскую идею. Вот это по нашему и заботливо.
Хайпанули и откатили. Молодцы