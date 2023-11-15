Транспорт
Полина Лааксо

Tesla удалила из пользовательского соглашения запрет на перепродажу Cybertruck в течение года после покупки Статьи редакции

За нарушение условия грозила неустойка в $50 тысяч и более.

  • Внимание на то, что положение о санкциях за перепродажу удалили, обратило издание Electrek. Многим пользователям не понравилось, что компания указывает, что им делать с купленным на собственные деньги автомобилем. По словам Electrek, не исключено, что пункт откорректируют и вернут в изменённом виде.
  • В соответствии с уже удалённым положением покупатель не мог «продать и попытаться продать пикап в течение года после поставки». В противном случае компания имела право потребовать судебного запрета на передачу права собственности, а также взыскать неустойку в размере $50 тысяч или равную «сумме, полученной как вознаграждение при продаже или передаче машины, — в зависимости от того, что будет больше».
  • Исключение могли сделать для тех, кто вынужден продать Cybertruck из-за «непредвиденных причин». В таком случае пришлось бы предоставить Tesla преимущественное право выкупа и, если она откажется, но признает причины весомыми, получить письменное разрешение на перепродаже.
Источник: InsideEVs
  • Глава Tesla Илон Маск представил Cybertruck в ноябре 2019 года. Начало массового производства несколько раз переносили. Поставить первые пикапы обещают 30 ноября 2023 года, их продавали за $40-70 тысяч.
  • Вес автомобиля в зависимости от комплектации составит 2990-3170 кг. Несмотря на тяжеловесность Cybertruck разгоняется до 97 км/ч за три секунды. В планах — нарастить выпуск до 200 тысяч машин в год, рассказывал Маск.

#tesla #новости

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40 комментариев
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 Вадим Д.

Почитывают vc, молодцы!

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Яэль

Эксперты им всё объяснили?)

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Вадим Д.

И доказали ☝🏻

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Siddharth

Да, но...

не исключено, что пункт откорректируют и вернут в изменённом виде.
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Santiago

Только если в этой теме эксперты докажут что данный запрет как раз был необходим, и Тесла опять "ничего не понимает в бизнесе".

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Aza Dzi

Тесла понимает все получше всех остальных

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Yep Yep

Твоя, вот и бесишься

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Siddharth

Круто, как раз хотел купить и перепродать!

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Nicholas G

Вероятно защита от перекупов, которые цену накрутят

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Aza Dzi

Но таких ребят в начале выпуска Теслы было много

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Байд Джонов

Да пригласите уже Маска на VC. Здесь ему нормально бизнес-планов накидают.

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Alexander

В панамку

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Вася Пражкин

И в панамку, и в кармашки и на погоны еще положат.

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Siddharth

А я всё не понимал, откуда у него такие щёки

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Алина Бизнесвуман

Осталось только русский выучить

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Слегка Придурковатый

Well, fraer, you gave it back.

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ЕЯ

Hey Jude, don't make it bad, звучит лучше)

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Тимофей Измайлов

Ого, кто же там влияние такое оказал интересно

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n.shmelev

Почитывают комментарии на VC

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Максим Ц.

Маск похоже понял, что идея мягко говоря так себе

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Зенин

Решили все-таки отменить борьбу с перекупами. Плохо

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Aza Dzi

Возможно сейчас неактуально уже

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Bl0ck3d

Вот он пример того что компания видит хейт и исправляет ошибки.

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Степан Беленький

А какие у них еще варианты? Думаю там хейт крупного масштаба

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Bl0ck3d

Посмотри на мтс, Тинькофф, сколько бы говна не лилось им поебать абсолютли

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Степан Беленький

Ну всё же Теслу с МТСом по масштабу я бы не сравнивал)

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Иванов Иван

Я бы обратил внимание не только на масштаб но и про какие страны мы говорим..

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Alexander

Вы преувеличиваете значимость кучки говна на VC в сравнении с масштабами страны.

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Курильщик

окстился

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Арбузио Бандерос

Самая быстрая переобувка

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Чай поставьте

Они просто увидели возмущенные комментарии на VC и испугались

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n.shmelev

А че это они так быстро переобулись

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Елена Виноградова

И это не сюрприз для меня!

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Alexander
Мне уже этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного: покоя, умиротворения и вот этой гармонии от слияния с бесконечно вечным...
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Дмитрий Куприянов
Tesla удалила из пользовательского соглашения запрет на перепродажу Cybertruck в течение года после покупки

А они уже успели его добавить что ли? Только вот недавно же новость была

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Артур Маслов

Вот так на пустом месте получилось две новости.
У Маска вест пиар такой, похуй что пернуть в эфир лишь бы говорили.
А потом набегают теслаебы и начинают его защищать

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Дана

Как они быстро пару обуви сменили. Походу там люди тоже не особо довольны были такими условиями

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тыр -пыр -дыр

Есть у меня подозрение, что в данной модели автомобиля - нашли какой то косяк! И что бы побыстрее избавиться от этого хлама, решили отказаться от своих же правил.

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Костя Лебедев

Не знал, что Тесла читает новости на этом сайте. Испугались, забегали, затряслись поджилки у буржуев, отменили людоедскую идею. Вот это по нашему и заботливо.

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Unknown

Хайпанули и откатили. Молодцы

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