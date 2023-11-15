Транспорт
Евгения Евсеева

Российский разработчик грузовых дронов вместе с индийским партнёром построит в Индии завод по их производству Статьи редакции

Начало сборки российских дронов намечено уже на март 2024 года.

  • Российская компания «Транспорт будущего» подписала с индийским производителем Sasaa Electronics меморандум о намерениях по созданию совместного предприятия (СП) в Индии, сообщил разработчик.
  • Соглашение «о развитии отрасли беспилотных авиасистем (БАС) в Индии» стороны заключили 14 ноября 2023 года в Дубае на авиасалоне Dubai Airshow 2023. Компании планируют изготавливать беспилотные летательные аппараты для сельскохозяйственного мониторинга и доставки грузов в горную местность в Индии.
  • Начало крупноузловой сборки российских дронов намечено на март 2024 года. Совместное производство должно занять до 25% местного рынка дронов и в перспективе — приносить до $1,3 млрд в год.
  • «Конечная цель — максимальная локализация производства», — заявил гендиректор Sasaa Electronics Ракеш Гоел, его слова приводит «Коммерсантъ». По его словам, инвестиции будут «небольшими, меньше $10 млн», так как индийская компания рассчитывает использовать «имеющуюся производственную базу». В «Транспорте будущего» уточнили vc.ru, что стороны собираются построить совместный завод.
  • «Ъ» отмечает, что ему не удалось найти информацию именно о Sasaa Electronics. В ноябре 2022 года в Индии зарегистрировали компанию с похожим названием — Sggs Electronics, одним из её директоров указан Ракеш Гоел. Он также занимает пост директора индийской Sasaa Venture. Та производит периферийные устройства для автомобилей, например, переходники, а также камеры видеонаблюдения, телевизионные приставки, зарядные устройства и другое.
Грузовой дрон, фото «Транспорт будущего»
  • «Транспорт будущего» занимается разработкой гражданских БАС: для доставки пассажиров и грузов в труднодоступные места, помощи при ликвидации ЧС, мониторинга и обработки полей. У компании есть два дрона: большой грузовой и беспилотное аэротакси.
  • По данным «Контур.Фокуса», ООО «Транспорт будущего» на 90% принадлежит ООО «Здоровое будущее» и на 10% — ООО «Бирюч». Последнее юрлицо — это инновационный центр «Бирюч», созданный в 2013 году ГК «Эфко», производителем майонеза «Слобода».
  • В апреле 2023-го компания анонсировала строительство завода в Тольятти для производства грузовых дронов. В ноябре правительство одобрило ей экспериментальный правовой режим для тестирования дронов в Самарской области.

#новости #транспортбудущего

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32 комментария
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 Ivan Petrov

Что то не пойму это очередной провал или достижение, не строить заводы в РФ?

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Santiago

Бизнес строит там, где ему выгодно. В новости сказано, что они же строят другой завод - в Тольятти. Увидели возможность построить СП в Индии - строят и в Индии.

И еще понравился кусочек из их предыдущего пресс-релиза в 2021 году:К концу 2022 года Hi-Fly Taxi будет летать по выделенным маршрутам в Белгородской области на расстояние до 50 км, говорят в компании.

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Невкусно и грустно
К концу 2022 года Hi-Fly Taxi будет летать по выделенным маршрутам в Белгородской области на расстояние до 50 км, говорят в компании.

Как успехи? Летают?

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Иван Серик

Возможно летают, но не долго..

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Сергей Журавлёв

Релоканты, сэр. Ну Сикорский тоже когда то уехал из РИ

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Olga Kalashinkova

И чем это для него закончилось...

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Сергей Журавлёв

Он создал вертолет?

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Olga Kalashinkova

Я думаю чтобы легче было отгружать на восточные страны, все равно сейчас больше ни с кем не торгуем. А из Индии эти маршруты куда проще. Мое мнение

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Abnatop Sky
то очередной провал или достижение, не строить

Это тактический манёвр.

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nochnoy.ru

Где вы почитали про то что их не строят в РФ?

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сергей мартынов

Это маскировка что грузовые

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Black7

Для крупнокалиберных грузов

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nochnoy.ru

Ну да, это ж непорядок что "бабы ёги" делают на Украине а не у нас

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Копчик
делают на Украине
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nochnoy.ru

минуточку! тяжёные многоногие дроны, а не мавики - их что не на Украине делают разве?

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Копчик
В начале августа 2021 года стало известно о поставках сельскохозяйственных роботов, разработанных китайской компанией XAG, на Украину. Закуплено 245 дронов за $5 млн.
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Freak

А что потом будут делать с этими дронами? Кому продавать?

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Aleksey

Менять на застрявшие там рупии

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Эрнест Вам Дамович

А почему застряли?

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High Stakes

Кадило застряло.

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Santiago

Судя по тексту новости, индусам же.

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nochnoy.ru

Страна с такими размерами как РФ должна быть главным потребителем подобных штук.

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37th parallel

Китаю и Индии продадим, кому еще

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Sharik Sharikov

Новый мировой порядок !! Нафиг запад , не хотим быть колонией пиндосов и англосаксов, будем колонией индусов и китайцев ….

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nochnoy.ru

США - колония Китая?

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Иван Серик

Омерику открыли зря!

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Griby Lenina

В 2024 завод построим. Два.

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M S

Рабочие места создадим в Индии. Это прорыв!

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Abnatop Sky
Рабочие места создадим в Индии. Это прорыв!

Проблема создания рабочих мест в Индии - очень актуальна в настоящщее время именно в Индии.

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Serney

Мы боремся с бедностью, вон в Африке победили

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Siddharth

Спасибо, что грузовых...

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Комментарий удален автором поста

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Станислав

Ну завод открывают под реальную задачу. Если дроны действительно будут делать, то дешевле все делать в Индии, там и рабочая сила дешевле, + логистика не нужна будет. Все по делу.

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29 комментариев
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