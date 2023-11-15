Российский разработчик грузовых дронов вместе с индийским партнёром построит в Индии завод по их производству Статьи редакции
Начало сборки российских дронов намечено уже на март 2024 года.
- Российская компания «Транспорт будущего» подписала с индийским производителем Sasaa Electronics меморандум о намерениях по созданию совместного предприятия (СП) в Индии, сообщил разработчик.
- Соглашение «о развитии отрасли беспилотных авиасистем (БАС) в Индии» стороны заключили 14 ноября 2023 года в Дубае на авиасалоне Dubai Airshow 2023. Компании планируют изготавливать беспилотные летательные аппараты для сельскохозяйственного мониторинга и доставки грузов в горную местность в Индии.
- Начало крупноузловой сборки российских дронов намечено на март 2024 года. Совместное производство должно занять до 25% местного рынка дронов и в перспективе — приносить до $1,3 млрд в год.
- «Конечная цель — максимальная локализация производства», — заявил гендиректор Sasaa Electronics Ракеш Гоел, его слова приводит «Коммерсантъ». По его словам, инвестиции будут «небольшими, меньше $10 млн», так как индийская компания рассчитывает использовать «имеющуюся производственную базу». В «Транспорте будущего» уточнили vc.ru, что стороны собираются построить совместный завод.
- «Ъ» отмечает, что ему не удалось найти информацию именно о Sasaa Electronics. В ноябре 2022 года в Индии зарегистрировали компанию с похожим названием — Sggs Electronics, одним из её директоров указан Ракеш Гоел. Он также занимает пост директора индийской Sasaa Venture. Та производит периферийные устройства для автомобилей, например, переходники, а также камеры видеонаблюдения, телевизионные приставки, зарядные устройства и другое.
- «Транспорт будущего» занимается разработкой гражданских БАС: для доставки пассажиров и грузов в труднодоступные места, помощи при ликвидации ЧС, мониторинга и обработки полей. У компании есть два дрона: большой грузовой и беспилотное аэротакси.
- По данным «Контур.Фокуса», ООО «Транспорт будущего» на 90% принадлежит ООО «Здоровое будущее» и на 10% — ООО «Бирюч». Последнее юрлицо — это инновационный центр «Бирюч», созданный в 2013 году ГК «Эфко», производителем майонеза «Слобода».
- В апреле 2023-го компания анонсировала строительство завода в Тольятти для производства грузовых дронов. В ноябре правительство одобрило ей экспериментальный правовой режим для тестирования дронов в Самарской области.
830 показов
936 открытий
Что то не пойму это очередной провал или достижение, не строить заводы в РФ?
Бизнес строит там, где ему выгодно. В новости сказано, что они же строят другой завод - в Тольятти. Увидели возможность построить СП в Индии - строят и в Индии.
И еще понравился кусочек из их предыдущего пресс-релиза в 2021 году:К концу 2022 года Hi-Fly Taxi будет летать по выделенным маршрутам в Белгородской области на расстояние до 50 км, говорят в компании.
Как успехи? Летают?
Возможно летают, но не долго..
Релоканты, сэр. Ну Сикорский тоже когда то уехал из РИ
И чем это для него закончилось...
Он создал вертолет?
Я думаю чтобы легче было отгружать на восточные страны, все равно сейчас больше ни с кем не торгуем. А из Индии эти маршруты куда проще. Мое мнение
Это тактический манёвр.
Где вы почитали про то что их не строят в РФ?
Это маскировка что грузовые
Для крупнокалиберных грузов
Ну да, это ж непорядок что "бабы ёги" делают на Украине а не у нас
минуточку! тяжёные многоногие дроны, а не мавики - их что не на Украине делают разве?
А что потом будут делать с этими дронами? Кому продавать?
Менять на застрявшие там рупии
А почему застряли?
Кадило застряло.
Судя по тексту новости, индусам же.
Страна с такими размерами как РФ должна быть главным потребителем подобных штук.
Китаю и Индии продадим, кому еще
Новый мировой порядок !! Нафиг запад , не хотим быть колонией пиндосов и англосаксов, будем колонией индусов и китайцев ….
США - колония Китая?
Омерику открыли зря!
В 2024 завод построим. Два.
Рабочие места создадим в Индии. Это прорыв!
Проблема создания рабочих мест в Индии - очень актуальна в настоящщее время именно в Индии.
Мы боремся с бедностью, вон в Африке победили
Спасибо, что грузовых...
Комментарий удален автором поста
Ну завод открывают под реальную задачу. Если дроны действительно будут делать, то дешевле все делать в Индии, там и рабочая сила дешевле, + логистика не нужна будет. Все по делу.