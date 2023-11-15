Два крупных российских дилера отказались ввозить машины по параллельному импорту — поставки подорожали, а спрос упал Статьи редакции
Чтобы увеличить интерес к машинам, они собираются устроить «распродажу».
- Дилеры «Автодом» и «Автоспеццентр», объединённые одной управляющей компанией, решили закрыть направление поставок автомобилей по параллельному импорту. Об этом сообщают ТАСС и «Газета.ru».
- Причины — выросшая стоимость доставки из Европы и самих автомобилей, а также ограничения по поставкам и упавший спрос со стороны потребителей.
- При этом оба дилера считают, что у премиальных европейских марок нет альтернативы на рынке, но спрос на машины, ввезённые по параллельному импорту, падает. Поэтому дилеры устроят «тотальную распродажу» складов таких автомобилей. Когда она пройдёт — неизвестно. Среди популярных в 2023 году марок, ввезённых параллельным импортом, дилеры называют Audi, BMW, Mercedes и Porsche.
- Российское правительство легализовало ввоз товаров без разрешения правообладателя весной 2022 года. Список брендов Минпромторг всё время пересматривает: добавляет компании, которые ушли с рынка, и убирает тех, кто возобновил поставки.
- С 1 октября 2023 года изменились правила ввоза автомобилей по параллельному импорту: компании, которые не прекращали поставки в страну, могут его запрещать. Это больше касается китайских марок — их ввозили по «серому» импорту, но сейчас большинство фирм официально представлены в стране, писал Autonews.
- В июле 2023-го Россия вышла на первое место в мире по импорту машин из Китая. В ноябре «Автостат» сообщал, что 80% ввезённых в страну новых легковых автомобилей приходятся на китайские машины, остальные 20% делят между собой Казахстан, Киргизия, Армения и ОАЭ. Всего за десять месяцев в Россию ввезли 889,4 тысячи машин.
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А почему спрос упал?
Что-то случилось
Стали меньше кредитов выдавать
В первую очередь стоимость машин стала запредельной
Не только машин...
Автомобиль снова стал роскошью. Stonks!
Потому что все уже купили себе машины, которые хотели
Смех смехом,а придется теперь ездить на китайский машинах,хотя раньше…сел в тачку в обычную и поехал в ЕС если нужно,теперь все.
Ничего, будем развивать отечественный автопром. Все что не делается, все к лучшему