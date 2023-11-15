Транспорт
Евгения Евсеева

Два крупных российских дилера отказались ввозить машины по параллельному импорту — поставки подорожали, а спрос упал Статьи редакции

Чтобы увеличить интерес к машинам, они собираются устроить «распродажу».

  • Дилеры «Автодом» и «Автоспеццентр», объединённые одной управляющей компанией, решили закрыть направление поставок автомобилей по параллельному импорту. Об этом сообщают ТАСС и «Газета.ru».
  • Причины — выросшая стоимость доставки из Европы и самих автомобилей, а также ограничения по поставкам и упавший спрос со стороны потребителей.

В дальнейшем поставки будут штучными, и мы переориентируем приоритеты на развитие официальных поставок китайских электромобилей и гибридных авто. Важно, что при этом мы сохраним сервисные мощности, поставку запчастей и выполнение обязательств перед клиентами европейских марок в полном объёме ещё длительный период.

пресс-служба «Автодома» и «Автоспеццентра»
  • При этом оба дилера считают, что у премиальных европейских марок нет альтернативы на рынке, но спрос на машины, ввезённые по параллельному импорту, падает. Поэтому дилеры устроят «тотальную распродажу» складов таких автомобилей. Когда она пройдёт — неизвестно. Среди популярных в 2023 году марок, ввезённых параллельным импортом, дилеры называют Audi, BMW, Mercedes и Porsche.
Фото «Автодом»
  • Российское правительство легализовало ввоз товаров без разрешения правообладателя весной 2022 года. Список брендов Минпромторг всё время пересматривает: добавляет компании, которые ушли с рынка, и убирает тех, кто возобновил поставки.
  • С 1 октября 2023 года изменились правила ввоза автомобилей по параллельному импорту: компании, которые не прекращали поставки в страну, могут его запрещать. Это больше касается китайских марок — их ввозили по «серому» импорту, но сейчас большинство фирм официально представлены в стране, писал Autonews.
  • В июле 2023-го Россия вышла на первое место в мире по импорту машин из Китая. В ноябре «Автостат» сообщал, что 80% ввезённых в страну новых легковых автомобилей приходятся на китайские машины, остальные 20% делят между собой Казахстан, Киргизия, Армения и ОАЭ. Всего за десять месяцев в Россию ввезли 889,4 тысячи машин.

#новости #автодом #автомобили #параллельныйимпорт

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10 комментариев
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 Марат Ганиев

А почему спрос упал?

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Piu-piu

Что-то случилось

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Alex R

Стали меньше кредитов выдавать

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Ale K

В первую очередь стоимость машин стала запредельной

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Саша Слуцкий

Не только машин...

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Revenant

Автомобиль снова стал роскошью. Stonks!

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Евгений В.

Потому что все уже купили себе машины, которые хотели

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debil
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Mr Black

Смех смехом,а придется теперь ездить на китайский машинах,хотя раньше…сел в тачку в обычную и поехал в ЕС если нужно,теперь все.

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root/ilya

Ничего, будем развивать отечественный автопром. Все что не делается, все к лучшему

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7 комментариев
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