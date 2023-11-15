Транспорт
Таня Боброва

Детский квадроцикл в стиле пикапа Cybertruck снова появился в продаже в США после отзыва в 2022 году Статьи редакции

Стоит $1900.

  • Tesla выпустила Cyberquad — детский квадроцикл в стиле пикапа Cybertruck — в конце 2021 года. В октябре 2022-го Комиссия США по безопасности потребительских товаров (CPSC) установила, что он не соответствует стандартам безопасности, и отозвала транспортные средства. По данным комиссии, к тому моменту компания продала около 5000 квадроциклов.
  • Теперь Cyberquad снова появился в продаже в онлайн-магазине Tesla в США, обратил внимание The Verge. В описании говорится, что это обновлённая модель, соответствующая стандартам безопасности по классу игрушек и не предназначенная для использования в качестве молодёжного квадроцикла.
  • Модель создали Tesla и производитель детских игрушек Radio Flyer, уточняет издание. Она может проехать до 15 миль (около 24 км) на одном заряде батареи при скорости до 10 миль/ч (16 км/ч).
  • Стоит $1900 (около 170 тысяч рублей по курсу на 15 ноября 2023 года). Заказы компания начнёт доставлять до конца ноября 2023 года.
Источник: Radio Flyer / TechCrunch

#новости #tesla #cybertruck

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14 комментариев
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 Слегка Придурковатый

Углы сгладили? Или что там запилили, что они теперь "соответствуют стандартам безопасности"? Или просто "занесли", так сказать?

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Oleg Usmanov

Меня так пугают этот новый дизайн, какой-то стремный. Я бы не купил ребенку аппарат, который разгоняется до 24 км/ч, не хочется отдавать деньги за его лечение еще

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Слегка Придурковатый

16 км/ч ваще-то.

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Давидыч

Это средняя скорость езды ребенка на велосипеде с горки, с него еще и упасть легче

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Тоже хочу

16 км/ч - нефига себе детский

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Eugene Podosenov

Он от 8-и лет, не для грудничков. Я в таком возрасте на велосипеде ездил быстрее, в чём проблема?

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jonewayne

Он более опасен для окружающих, а не для самого ребёнка

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Score of Doom

Мой батя мог купить Valve Index, а купил какую-то четырёхколёсное дерьмо

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Егор Багрин

визуально выглядит не очень удобным для езды

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Silver Surfer

А в чем неудобство? Сидение-то не квадратное

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Екатерина Зибарева

а это безопасно для детей? я представляла что он будет больше , что-тот типо квадроцикла для подростков

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Артемий С.

Ну раз дали добро, значит безопасен

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Невероятный Блондин

Замечательная газонокосилка

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Арсений Селиванов

И? Куда Tesla сплавила эти 5 тысяч детских (!) квадроциклов? Наварили арматурный каркас для защиты от дронов и продали Израилю? Палестине? Украине? Три варианта ответа.

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