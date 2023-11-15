Детский квадроцикл в стиле пикапа Cybertruck снова появился в продаже в США после отзыва в 2022 году Статьи редакции
Стоит $1900.
- Tesla выпустила Cyberquad — детский квадроцикл в стиле пикапа Cybertruck — в конце 2021 года. В октябре 2022-го Комиссия США по безопасности потребительских товаров (CPSC) установила, что он не соответствует стандартам безопасности, и отозвала транспортные средства. По данным комиссии, к тому моменту компания продала около 5000 квадроциклов.
- Теперь Cyberquad снова появился в продаже в онлайн-магазине Tesla в США, обратил внимание The Verge. В описании говорится, что это обновлённая модель, соответствующая стандартам безопасности по классу игрушек и не предназначенная для использования в качестве молодёжного квадроцикла.
- Модель создали Tesla и производитель детских игрушек Radio Flyer, уточняет издание. Она может проехать до 15 миль (около 24 км) на одном заряде батареи при скорости до 10 миль/ч (16 км/ч).
- Стоит $1900 (около 170 тысяч рублей по курсу на 15 ноября 2023 года). Заказы компания начнёт доставлять до конца ноября 2023 года.
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Углы сгладили? Или что там запилили, что они теперь "соответствуют стандартам безопасности"? Или просто "занесли", так сказать?
Меня так пугают этот новый дизайн, какой-то стремный. Я бы не купил ребенку аппарат, который разгоняется до 24 км/ч, не хочется отдавать деньги за его лечение еще
16 км/ч ваще-то.
Это средняя скорость езды ребенка на велосипеде с горки, с него еще и упасть легче
16 км/ч - нефига себе детский
Он от 8-и лет, не для грудничков. Я в таком возрасте на велосипеде ездил быстрее, в чём проблема?
Он более опасен для окружающих, а не для самого ребёнка
Мой батя мог купить Valve Index, а купил какую-то четырёхколёсное дерьмо
визуально выглядит не очень удобным для езды
А в чем неудобство? Сидение-то не квадратное
а это безопасно для детей? я представляла что он будет больше , что-тот типо квадроцикла для подростков
Ну раз дали добро, значит безопасен
Замечательная газонокосилка
И? Куда Tesla сплавила эти 5 тысяч детских (!) квадроциклов? Наварили арматурный каркас для защиты от дронов и продали Израилю? Палестине? Украине? Три варианта ответа.