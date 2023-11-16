Транспорт
Маша Цепелева

«Яндекс» представил электровелосипед для курьеров собственной разработки Статьи редакции

Первые 100 штук будут доступны для аренды курьерам-партнёрам в Москве в конце зимы.

Здесь и далее фото «Яндекса»
  • «Яндекс» показал электровелосипед на YaC 2023. Компания разработала его, чтобы «сделать процесс доставки более комфортным, быстрым и безопасным», учитывая пожелания курьеров.
  • Рама изготовлена из алюминия, она прочная, но не утяжеляет конструкцию, утверждают в компании. Сиденье сконструировано так, чтобы курьер «меньше уставал даже во время долгих поездок». Есть багажник для курьерской сумки с рамкой и USB-порт для зарядки смартфона.
  • В электровелосипеде установлен IoT-модуль для обмена данными с сервером. Это помогает автоматически регулировать скорость, чтобы не велосипед не смог разогнаться выше установленного в разных районах лимита. Аккумулятор защищён от самовозгорания и снабжён системой мониторинга, добавили в компании.
  • Первые около 100 электровелосипедов смогут арендовать курьеры-партнёры «Яндекс Еды» и «Маркет Деливери» в Москве в конце зимы 2023 года. Компания постепенно будет увеличивать их количество и к осени 2024-го планирует расширить парк до нескольких тысяч.

#новости #яндекс

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19 комментариев
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 debil
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Антон Музеев

🤦🏻‍♂️ где такого курьера видели? Чистый, вылизанный и в белых носках.
Яндекс, вы чего 🤷🏻‍♂️

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Максим Ростокин

И без шапки. Мама дома даст ремня)

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Dmitry Porkhaev

Ну вот в Москва-Сити, по фото не ясно?

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Дарья Кистенева

Сейчас кстати стало больше их в форменной одежде, может доходы так повлияли

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Олег Пешков

Фото лучше не приближать. Такое чувство что его Михалыч после сиськи пива варил.

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Abnatop Sky

Михалыч после сиськи пива - сварит однозначно лучше.
Тут варил лИ сУнь хУй после плошки риса.

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Вадим Д.
курьеров собственной разработки

Осилили-таки, молодцы! Таких можно и почте в аренду сдавать.

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Виталий Кузнецов

А функции снегохода имеются?

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Abnatop Sky
А функции снегохода имеются?

Конечно. Полноприводный курьер.

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Erofeev

Вообще актуальнее было бы представить сани, по сезону они немного опоздали

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Abnatop Sky
Рама изготовлена из алюминия, она прочная, но не утяжеляет конструкцию, утверждают в компании. Сиденье сконструировано так, чтобы курьер «меньше уставал даже во время долгих поездок»

Цельная рама с жесткой задней вилкой?
Из амортизации - только сиденье??
Передавайте позвоночнику и почкам курьера - БОЛЬШОЙ ПРИВЕТ.

Хотя кому интересно здоровье курьера? ДАВАЙ НОРМУ!

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Я сказал свое имя машине

Так не по горам-лесам заказы разводят, в городе двухподвес не нужен

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Abnatop Sky
в городе двухподвес не нужен

"В городе двухподвес не нужен" если:
- ты катаешь по велодорожкам и/или для себя а не развозишь коробку с заказами,
- ты катаешь на велике с ножным приводом а не электро.

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under construction

может тебе еще ДМС и официальное устройство на работу, а не скрепное ГПХ?

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РУССКИЙ
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Kirill Ryzhikov

Простите, а вы русский?

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Дмитрий Машинистов

Вчера видел картину где термосумка яндекса лежала в большом мусорном баке. Теперь представляю этот велик где-то в канаве)

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Griby Lenina

Где острые шипы на сиденье? Где квадратные колеса? Этот слишком удобен.

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16 комментариев
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