«Яндекс» представил электровелосипед для курьеров собственной разработки Статьи редакции
Первые 100 штук будут доступны для аренды курьерам-партнёрам в Москве в конце зимы.
- «Яндекс» показал электровелосипед на YaC 2023. Компания разработала его, чтобы «сделать процесс доставки более комфортным, быстрым и безопасным», учитывая пожелания курьеров.
- Рама изготовлена из алюминия, она прочная, но не утяжеляет конструкцию, утверждают в компании. Сиденье сконструировано так, чтобы курьер «меньше уставал даже во время долгих поездок». Есть багажник для курьерской сумки с рамкой и USB-порт для зарядки смартфона.
- В электровелосипеде установлен IoT-модуль для обмена данными с сервером. Это помогает автоматически регулировать скорость, чтобы не велосипед не смог разогнаться выше установленного в разных районах лимита. Аккумулятор защищён от самовозгорания и снабжён системой мониторинга, добавили в компании.
- Первые около 100 электровелосипедов смогут арендовать курьеры-партнёры «Яндекс Еды» и «Маркет Деливери» в Москве в конце зимы 2023 года. Компания постепенно будет увеличивать их количество и к осени 2024-го планирует расширить парк до нескольких тысяч.
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🤦🏻♂️ где такого курьера видели? Чистый, вылизанный и в белых носках.
Яндекс, вы чего 🤷🏻♂️
И без шапки. Мама дома даст ремня)
Ну вот в Москва-Сити, по фото не ясно?
Сейчас кстати стало больше их в форменной одежде, может доходы так повлияли
Фото лучше не приближать. Такое чувство что его Михалыч после сиськи пива варил.
Михалыч после сиськи пива - сварит однозначно лучше.
Тут варил лИ сУнь хУй после плошки риса.
Осилили-таки, молодцы! Таких можно и почте в аренду сдавать.
А функции снегохода имеются?
Конечно. Полноприводный курьер.
Вообще актуальнее было бы представить сани, по сезону они немного опоздали
Цельная рама с жесткой задней вилкой?
Из амортизации - только сиденье??
Передавайте позвоночнику и почкам курьера - БОЛЬШОЙ ПРИВЕТ.
Хотя кому интересно здоровье курьера? ДАВАЙ НОРМУ!
Так не по горам-лесам заказы разводят, в городе двухподвес не нужен
"В городе двухподвес не нужен" если:
- ты катаешь по велодорожкам и/или для себя а не развозишь коробку с заказами,
- ты катаешь на велике с ножным приводом а не электро.
может тебе еще ДМС и официальное устройство на работу, а не скрепное ГПХ?
Простите, а вы русский?
Вчера видел картину где термосумка яндекса лежала в большом мусорном баке. Теперь представляю этот велик где-то в канаве)
Где острые шипы на сиденье? Где квадратные колеса? Этот слишком удобен.