Транспорт
Артур Томилко

Сооснователь и гендиректор беспилотного такси Cruise Кайл Фогт объявил об уходе из компании Статьи редакции

В октябре 2023 года власти Калифорнии запретили работу сервису беспилотного такси из-за проблем с безопасностью.

Кайл Фогт, фото Bloomberg 
  • Кайл Фогт подал в отставку с поста генерального директора Cruise, пишет TechCrunch со ссылкой на электронное письмо, отправленное сотрудникам. Предприниматель заявил, что планирует «провести время с семьёй и изучить новые идеи».
  • Глава GM (владеет Cruise) Мэри Барра также сообщила, что пост президента и технического директора Cruise займёт исполнительный вице-президент по разработкам Мо Эльшенави. Кто станет новым гендиректором компании — неизвестно.
  • Cruise основана в 2013 году в Сан-Франциско. В 2016-м компанию купила General Motors за $1 млрд. В январе 2020-го Cruise показала свою первую серийную машину для совместных поездок. В октябре 2021-го она объявила о планах запустить беспилотное такси в США, а к 2023-му — в Дубае. Тестирование машин без водителя за рулём компания начала в США в феврале 2022-го.
  • В 2023 году беспилотники Cruise попали в несколько аварий, из-за которых сервису запретили работать в Калифорнии. После этого компания ограничила работу на всей территории США.

#новости #cruise

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6 комментариев
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 Вадим Д.

Надеюсь, его-то хоть не позвали в OpenAI гендиром? А то модно это нынче.

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Драка вегетарианца с людоедом

ждите завтра баннер СберАвтоТеха

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Буквоед

Послезавтра ждём назад.

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Максим Ильяш

Арнольд Шварцнегер и генеральный директор Cruise Кайл Фогт не поделили такси. Арнольд сказал своему обидчику: " Пора тебе Кайл больше времени проводить с семьёй и изучать новые идеи" и, не попрощавшись хлопнул дверкой.

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Байд Джонов

Кто все эти люди?

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Капустина
В 2023 году беспилотники Cruise попали в несколько аварий, из-за которых сервису запретили работать в Калифорнии.

Ну правильно, как их выпускать на дороги в большом количестве

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3 комментария
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