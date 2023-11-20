Сооснователь и гендиректор беспилотного такси Cruise Кайл Фогт объявил об уходе из компании Статьи редакции
В октябре 2023 года власти Калифорнии запретили работу сервису беспилотного такси из-за проблем с безопасностью.
- Кайл Фогт подал в отставку с поста генерального директора Cruise, пишет TechCrunch со ссылкой на электронное письмо, отправленное сотрудникам. Предприниматель заявил, что планирует «провести время с семьёй и изучить новые идеи».
- Глава GM (владеет Cruise) Мэри Барра также сообщила, что пост президента и технического директора Cruise займёт исполнительный вице-президент по разработкам Мо Эльшенави. Кто станет новым гендиректором компании — неизвестно.
- Cruise основана в 2013 году в Сан-Франциско. В 2016-м компанию купила General Motors за $1 млрд. В январе 2020-го Cruise показала свою первую серийную машину для совместных поездок. В октябре 2021-го она объявила о планах запустить беспилотное такси в США, а к 2023-му — в Дубае. Тестирование машин без водителя за рулём компания начала в США в феврале 2022-го.
- В 2023 году беспилотники Cruise попали в несколько аварий, из-за которых сервису запретили работать в Калифорнии. После этого компания ограничила работу на всей территории США.
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Надеюсь, его-то хоть не позвали в OpenAI гендиром? А то модно это нынче.
ждите завтра баннер СберАвтоТеха
Послезавтра ждём назад.
Арнольд Шварцнегер и генеральный директор Cruise Кайл Фогт не поделили такси. Арнольд сказал своему обидчику: " Пора тебе Кайл больше времени проводить с семьёй и изучать новые идеи" и, не попрощавшись хлопнул дверкой.
Кто все эти люди?
Ну правильно, как их выпускать на дороги в большом количестве