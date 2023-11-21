Росавиация приостановила сертификат разработчика авиатехники, выданный компании «Победа» Статьи редакции
В 2022 году его получило сразу несколько авиаперевозчиков, после того как зарубежные фирмы отказались обслуживать самолёты в России.
- Данные о приостановке появились в соответствующем перечне на сайте Росавиации. Последняя причины не озвучила. Публичных заявлений от группы «Аэрофлот», куда входит лоукостер «Победа», также нет.
- «Известия» со ссылкой на пресс-службу группы пишут, что компания сама отозвала документ. Якобы поддержанием лётной годности судов будут заниматься прежде всего на базе «Аэрофлота». Нужные сертификаты есть у «Аэрофлот Техникс» и «Аэрофлот – российские авиалинии». На то же заявление в «Аэрофлоте» сослались при разговоре с MSK1.ru.
- Источник «Известий» в Росавиации говорит, что действие документа всё-таки приостановили — причём по просьбе Госавианадзора. По его словам, регуляторы нашли «нарушения авиационных правил, регламентирующих сертификацию авиатехники, разработчиков и изготовителей».
- Например, при замене гаек для крепления антенны в Boeing 737 «Победа» предусмотрела периодичность техосмотров изнутри, но не прописала, как проводить эту проверку и что нужно «снять с самолёта». Из-за этого одно судно использовали более 1,5 месяца без проведения «обязательных работ», рассказал изданию собеседник, близкий к Ространснадзору. Он также добавил, что к разработке якобы могли допустить сотрудников без нужной подготовки.
- Глава агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев отметил, что трудностей из-за приостановки сертификата у «Победы» не будет. Эксплуатантов Boeing 737 много, так что компания сможет найти тех, кто разработает ей ремонтную документацию.
- «Победа» получила сертификат в конце 2022 года — как подтверждение, что может разрабатывать техническую и ремонтную документацию, чтобы сертифицировать и вносить изменения в авиаоборудование и системы: например, выполнять нетиповой ремонт и менять оригинальные детали на альтернативные.
- Выдавая документы, регуляторы надеялись упростить работу компаниям на фоне санкций. В феврале 2022 года ЕС запретил поставлять в Россию самолёты и запчасти. Ограничения затронули и технику, сданную в лизинг. Росавиация рекомендовала компаниям с судами в иностранных реестрах прекратить полёты за границу. Сами авиаперевозчики начали перерегистрировать транспорт в российский реестр.
- В июле Россия и Иран подписали соглашение об экспорте деталей и оборудования из Ирана, а также об оказании технической поддержки российским самолётам иранскими ремонтными центрами.
- В августе «Аэрофлот» и другие начали разбирать самолёты на запчасти. В октябре Минтранс предложил разрешить использовать неоригинальные запчасти для ремонта. Там заявили, что это «общемировая практика», не влияющая на безопасность полётов.
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И эти люди [s]запрещают мне ковыряться в носу[/s] рассказывают, как у КВС нет распоряжения не вносить неполадки в бортовой журнал, чтобы всеми правдами и неправдами летать.
У него же "знакомый в Аэрофлооооте")))
https://vc.ru/money/921944-den-635-pravitelstvo-podderzhalo-vvedenie-shtrafov-za-neprodazhu-valyutnoy-vyruchki-eksporterami?comment=6731439&from=copylink&type=quick
Главное — верить СМИ. Они всегда правду говорят.
Правильно, верить надо «разработчикам авиатехники» вроде Победы, ну и госкорпорациям, да?
Вопрос веры — к библии или к церкви, не ко мне. Как минимум нужно включать голову и смотреть источники в новостях. Если это "бывший сотрудник аэрофлота" или еще хуй пойми кто, с чего вдруг это будет являться абсолютной правдой? Может это бывшая уборщица АФ или человек, у которого случился конфликт с руководством/коллегами и он таким образом решил ляпнуть хуйню.
Правильно. Государственным СМИ верить нельзя. Жаль только независимых больше нет официально которые хоть как то освещали другие точки зрения
Независимых СМИ вообще не существует. Любое СМИ продвигает повестку тех, кто ему платит деньги.
Но факт в том что это разные точки зрения а не одна.
Можно включить VPN и почитать СМИ с другой точкой зрения.
Так ты так и не предоставил распоряжение, о котором говорил.
А как его можно предоставить?
Тогда нечего и выдавать фантазии западных сми за истину.
Это уголовка автоматом.
Боюсь даже представить ктоМинтранс предложил разрешить использовать неоригинальные запчасти для ремонта. Там заявили, что это «общемировая практика», не влияющая на безопасность полётов.
А ну если общемировая, то ок
Когда Мир ограничен дружественными странами, там и не такое найдется :)
хотелось бы список конечно использующих эту общемировую практику
Так люди узнали, что у "Победы" был сертификат разработчика.
"Победа" - разработчик авиатехники? Данунах. Ну я бы еще понял если бы в сложившейся ситуации разрешили боинги и айрбасы ремонтировать КБ Сухого или Туполева и их отдельным заводам. А теперь мне бы очень хотелось узнать список самолетов, которые победа покрутить успела
Ну а чё, рюкзаки выпускали, почему бы теперь турбины не крутить. Страна большая людей много, не долетит какой-то процент нестрашно
Они сидят из жалоб и заявлений на возврат денег бумажные самолетики складывают — чем не разработчик авиатехники?
Ужель потому что «Победа» не разработчик авиатехники?!
вот это точно к лучшему
не прописала что нужно «снять с самолёта»
Я и так боялся с ними летать, теперь стало еще страшнее...
Подумаешь гайки полтора месяца не докручивали. Иранское - значит качественное, ну вот на нем и полетишь :)
Ну что ж, посмотрим, как летать будут с такими запчастями
Сделают единого оператора по обслуживанию?
Если захочет маразматик то сделают. Уже скрывать что ты вор убийца людоед не имеет смысла уже все всё знают а значит можно в наглую позволить себе.
Тема с разведением нутрий в соседней ветке, братиш, ты ошибся, проснись.
Теперь летать будет еще страшнее
Ну не хотят зарубежные фирмы обслуживать наши самолёты, значит это намёк, что нужно купить их самолёты. Тогда и самолёты будут обслуживаться и стюардессы довольны будут.
Хорошая была попытка ребят, но нет
Ну да, ну да. Техработы и то не все - они могут выполнять.
Модификацию A/B/E типов (не всех) имеет проводить только ООО «С 7 ИНЖИНИРИНГ» сертификат ФАВТ-Р-59.
что следует из перечня, ссылку на которую дали
https://favt.gov.ru/sertifikaciya-avia-tehniky-sertifikaciya-tipa-yur-lica-razrab-izgotoviteli-avia-tehniki-odobritelniye-dokumenty/