Транспорт
Полина Лааксо

Росавиация приостановила сертификат разработчика авиатехники, выданный компании «Победа» Статьи редакции

В 2022 году его получило сразу несколько авиаперевозчиков, после того как зарубежные фирмы отказались обслуживать самолёты в России.

  • Данные о приостановке появились в соответствующем перечне на сайте Росавиации. Последняя причины не озвучила. Публичных заявлений от группы «Аэрофлот», куда входит лоукостер «Победа», также нет.
  • «Известия» со ссылкой на пресс-службу группы пишут, что компания сама отозвала документ. Якобы поддержанием лётной годности судов будут заниматься прежде всего на базе «Аэрофлота». Нужные сертификаты есть у «Аэрофлот Техникс» и «Аэрофлот – российские авиалинии». На то же заявление в «Аэрофлоте» сослались при разговоре с MSK1.ru.
  • Источник «Известий» в Росавиации говорит, что действие документа всё-таки приостановили — причём по просьбе Госавианадзора. По его словам, регуляторы нашли «нарушения авиационных правил, регламентирующих сертификацию авиатехники, разработчиков и изготовителей».
  • Например, при замене гаек для крепления антенны в Boeing 737 «Победа» предусмотрела периодичность техосмотров изнутри, но не прописала, как проводить эту проверку и что нужно «снять с самолёта». Из-за этого одно судно использовали более 1,5 месяца без проведения «обязательных работ», рассказал изданию собеседник, близкий к Ространснадзору. Он также добавил, что к разработке якобы могли допустить сотрудников без нужной подготовки.
  • Глава агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев отметил, что трудностей из-за приостановки сертификата у «Победы» не будет. Эксплуатантов Boeing 737 много, так что компания сможет найти тех, кто разработает ей ремонтную документацию.
Источник: «РИА Новости»
  • «Победа» получила сертификат в конце 2022 года — как подтверждение, что может разрабатывать техническую и ремонтную документацию, чтобы сертифицировать и вносить изменения в авиаоборудование и системы: например, выполнять нетиповой ремонт и менять оригинальные детали на альтернативные.
  • Выдавая документы, регуляторы надеялись упростить работу компаниям на фоне санкций. В феврале 2022 года ЕС запретил поставлять в Россию самолёты и запчасти. Ограничения затронули и технику, сданную в лизинг. Росавиация рекомендовала компаниям с судами в иностранных реестрах прекратить полёты за границу. Сами авиаперевозчики начали перерегистрировать транспорт в российский реестр.
  • В июле Россия и Иран подписали соглашение об экспорте деталей и оборудования из Ирана, а также об оказании технической поддержки российским самолётам иранскими ремонтными центрами.
  • В августе «Аэрофлот» и другие начали разбирать самолёты на запчасти. В октябре Минтранс предложил разрешить использовать неоригинальные запчасти для ремонта. Там заявили, что это «общемировая практика», не влияющая на безопасность полётов.

#победа #самолёты #новости

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 Император Нолимоций
Из-за этого одно судно использовали более 1,5 месяца без проведения «обязательных работ»

И эти люди [s]запрещают мне ковыряться в носу[/s] рассказывают, как у КВС нет распоряжения не вносить неполадки в бортовой журнал, чтобы всеми правдами и неправдами летать.

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Яэль

У него же "знакомый в Аэрофлооооте")))

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Яэль

https://vc.ru/money/921944-den-635-pravitelstvo-podderzhalo-vvedenie-shtrafov-za-neprodazhu-valyutnoy-vyruchki-eksporterami?comment=6731439&from=copylink&type=quick

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John Smith

Главное — верить СМИ. Они всегда правду говорят.

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Вадим Д.

Правильно, верить надо «разработчикам авиатехники» вроде Победы, ну и госкорпорациям, да?

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John Smith

Вопрос веры — к библии или к церкви, не ко мне. Как минимум нужно включать голову и смотреть источники в новостях. Если это "бывший сотрудник аэрофлота" или еще хуй пойми кто, с чего вдруг это будет являться абсолютной правдой? Может это бывшая уборщица АФ или человек, у которого случился конфликт с руководством/коллегами и он таким образом решил ляпнуть хуйню.

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Бомж

Правильно. Государственным СМИ верить нельзя. Жаль только независимых больше нет официально которые хоть как то освещали другие точки зрения

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John Smith

Независимых СМИ вообще не существует. Любое СМИ продвигает повестку тех, кто ему платит деньги.

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Бомж

Но факт в том что это разные точки зрения а не одна.

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John Smith

Можно включить VPN и почитать СМИ с другой точкой зрения.

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John Smith

Так ты так и не предоставил распоряжение, о котором говорил.

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Иван Иванов

А как его можно предоставить?

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John Smith

Тогда нечего и выдавать фантазии западных сми за истину.

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Sergei Timofeyev

Это уголовка автоматом.

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Black7
Эксплуатантов Boeing 737 много, так что компания сможет найти тех, кто разработает ей ремонтную документацию.

Боюсь даже представить кто

Минтранс предложил разрешить использовать неоригинальные запчасти для ремонта. Там заявили, что это «общемировая практика», не влияющая на безопасность полётов.

А ну если общемировая, то ок

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Доктор Шкутко

Когда Мир ограничен дружественными странами, там и не такое найдется :)

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Дмитрий Зима

хотелось бы список конечно использующих эту общемировую практику

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Anti Anti

Так люди узнали, что у "Победы" был сертификат разработчика.

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Дмитрий Зима

"Победа" - разработчик авиатехники? Данунах. Ну я бы еще понял если бы в сложившейся ситуации разрешили боинги и айрбасы ремонтировать КБ Сухого или Туполева и их отдельным заводам. А теперь мне бы очень хотелось узнать список самолетов, которые победа покрутить успела

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Доктор Шкутко

Ну а чё, рюкзаки выпускали, почему бы теперь турбины не крутить. Страна большая людей много, не долетит какой-то процент нестрашно

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Император Нолимоций

Они сидят из жалоб и заявлений на возврат денег бумажные самолетики складывают — чем не разработчик авиатехники?

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Вадим Д.
Росавиация причины не озвучила

Ужель потому что «Победа» не разработчик авиатехники?!

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Бременский музыкант
поддержанием лётной годности судов будут заниматься прежде всего на базе «Аэрофлота»

вот это точно к лучшему

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Sasha Step

не прописала что нужно «снять с самолёта»
Я и так боялся с ними летать, теперь стало еще страшнее...

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Доктор Шкутко

Подумаешь гайки полтора месяца не докручивали. Иранское - значит качественное, ну вот на нем и полетишь :)

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Александр Наумов
Там заявили, что это «общемировая практика», не влияющая на безопасность полётов

Ну что ж, посмотрим, как летать будут с такими запчастями

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Barone Rosso

Сделают единого оператора по обслуживанию?

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Бомж

Если захочет маразматик то сделают. Уже скрывать что ты вор убийца людоед не имеет смысла уже все всё знают а значит можно в наглую позволить себе.

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Barone Rosso

Тема с разведением нутрий в соседней ветке, братиш, ты ошибся, проснись.

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Денис Гвоздев

Теперь летать будет еще страшнее

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Никита Канни

Ну не хотят зарубежные фирмы обслуживать наши самолёты, значит это намёк, что нужно купить их самолёты. Тогда и самолёты будут обслуживаться и стюардессы довольны будут.

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Вася Пражкин
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Макс Петровский

Хорошая была попытка ребят, но нет

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Sergei Timofeyev
Якобы поддержанием лётной годности судов будут заниматься прежде всего на базе «Аэрофлота». Нужные сертификаты есть у «Аэрофлот Техникс» и «Аэрофлот – российские авиалинии».

Ну да, ну да. Техработы и то не все - они могут выполнять.

Модификацию A/B/E типов (не всех) имеет проводить только ООО «С 7 ИНЖИНИРИНГ» сертификат ФАВТ-Р-59.

что следует из перечня, ссылку на которую дали
https://favt.gov.ru/sertifikaciya-avia-tehniky-sertifikaciya-tipa-yur-lica-razrab-izgotoviteli-avia-tehniki-odobritelniye-dokumenty/

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