«Москвич» за год с начала производства собрал 31 тысячу машин, в том числе 4000 электромобилей Статьи редакции
На бывшем заводе Renault выпускают три модели.
- С ноября 2022 года, когда в Москве начали собирать «Москвичи», компания выпустила 31 тысячу машин, в том числе 4000 электромобилей. Об этом пишет Autonews со ссылкой на предприятие.
- Дилерам компания отгрузила более 15 тысяч «Москвичей», а продала свыше 11,7 тысячи машин.
- «Москвичи» начали собирать на бывшем заводе Renault 23 ноября 2022 года, первыми моделями стали кроссовер «Москвич 3» и его электрическая версия. До конца 2022-го завод рассчитывал собрать 600 автомобилей (в том числе 200 электрокаров), в 2023-м — 50 тысяч машин по технологии крупноузловой сборки (влючая 10 тысяч электромобилей).
- В апреле 2023 года компания представила седан «Москвич 6».
- Рекомендованная розничная цена кроссовера — от 2,22 млн рублей, электромобиля — 3,95 млн рублей, седана — от 2,62 млн рублей, указано на сайте завода.
- О поставках автомобилей для своих сервисов с производителем, в частности, договаривались «Ситимобил», «Таксовичкоф» и «Яндекс».
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31 тысячу шильдиков наклеить это колоссальный труд
Нус попробуйте))
рабочие места.
все страны с чего-то начинали.
(С)
Разве это хуже чем без этого?
обожаю, людей которые обесценивают чужой труд
Не понимаю тех кто пишет про шильдики и обесценивает труд рабочих с завода АЗЛК. А как же вынуть коврики, вытащить голову, снять литье, поставить штамповку, снять колпаки со штамповки, снять защиту картера; чтобы все это потом продать как допы в салоне, как обязательное условие для выдачи кредита под 30% годовых?
Из жопы
"«JACвич» за год с начала производства собрал 31 тысячу машин"
"а продала свыше 11,7 тысячи машин."
Т.е. на склад работают...
Соболезнуюсвыше 11,7 тысячи
россиян
Ну и пусть собирают, плохо, что-ли?
В том-то и дело, что собирают плохо:«В новых автомобилях такой лютый химозный запах стоит, аж куртка им пропиталась», — пишет один из пользователей.
«Проблема с климатом: то жарко, то холодно, среднюю точку невозможно найти»
«Это самое странное средство передвижения, на котором мне довелось прокатиться. Шаткая, валкая, мягкая, как желе. Через «лежак» проезжаешь — она гремит и стучит, от попадания в небольшую ямку одной стороной колес раскачивается. В повороте на скорости 60 км/ч она плывет по асфальту в соседнюю полосу, удержать сложно, еще чуть-чуть — и перевернется. Динамика, сейчас будет смешно, но какая-то есть: по прямой с «затупом» она ускоряется до 70 км/ч, и ладно».
Конечно плохо. Ты почитай комменты, как тут жопы горят о настоящих патриотов страны :D
Плохая машина. Пробовали. Не стоит этих денег, разумеется.
Утильсбор плоти.
Чем плоха?
Не пизди, Собчак сказала как Лексус, она врать не станет
Прописка к нему в комплекте идет?
Бля, вот реально сделали бы прописку бонусом - сразу очередь бы выстроилась больше чем за теслой
А то! В Магадан...
SKolko oni poteryaut v cene cherez 3 goda pri popitke prodat na vtorichke? Odnorazovaya machina.
В рублях может даже подорожать, учитывая обстоятельства 😂
Москвич 6?? Лучше ездить на BMW Х6 😂
Что за нищебродство? Cullinan наше все, не меньше.
Жестяные же должны быть
Мне троллейбус номер 6 важнее ваших иномарок
Прокатился в такси. Спасибо. 600к. Стоимость
Да ладно !!! Что-то с трудом верится! Какая-то пиар акция… готовимся к выборам 2024?
Приплел
Надеюсь они такого же качества как и первый москвич, хочу просто своим правнуком передать
УАЗ, подготовленный под установку ДШК или КПВ, будет полезнее. Но опыт дружественных государств, говорит, что лучше Toyota hilux еще ничего не придумали
Откуда столько денег-то
Инфляция ускоряется, скоро все станут миллионерами и миллиардерами, если не случится деноминации.
Лучше по пока ещё неприкрытой схеме привезу из недружественной страны себе авто. Разумеется, не новый. 530 тысяч за утильсбор - ну на фиг!
На самом то деле норм новость, не плохая. Была бы, если бы шильдик не меняли.
Хотелось бы услышать отзывы пользователей и сравнительные характеристики таксистов. Благо дело водители, которые катали на нормальных авто еще не вымерли.
Надо закон принять чтобы это исправить
а продали штук пять этого говна? наплевав на развитие отечественного!
Собрал (наклеил шильдики на китайские Jac).
Москвич)))
Продали немного
Хорошо