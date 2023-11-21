Транспорт
Таня Боброва

«Москвич» за год с начала производства собрал 31 тысячу машин, в том числе 4000 электромобилей Статьи редакции

На бывшем заводе Renault выпускают три модели.

  • С ноября 2022 года, когда в Москве начали собирать «Москвичи», компания выпустила 31 тысячу машин, в том числе 4000 электромобилей. Об этом пишет Autonews со ссылкой на предприятие.
  • Дилерам компания отгрузила более 15 тысяч «Москвичей», а продала свыше 11,7 тысячи машин.
  • «Москвичи» начали собирать на бывшем заводе Renault 23 ноября 2022 года, первыми моделями стали кроссовер «Москвич 3» и его электрическая версия. До конца 2022-го завод рассчитывал собрать 600 автомобилей (в том числе 200 электрокаров), в 2023-м — 50 тысяч машин по технологии крупноузловой сборки (влючая 10 тысяч электромобилей).
  • В апреле 2023 года компания представила седан «Москвич 6».
  • Рекомендованная розничная цена кроссовера — от 2,22 млн рублей, электромобиля — 3,95 млн рублей, седана — от 2,62 млн рублей, указано на сайте завода.
  • О поставках автомобилей для своих сервисов с производителем, в частности, договаривались «Ситимобил», «Таксовичкоф» и «Яндекс».
Источник: Telegram-канал завода «Москвич»

#новости #москвич

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61 комментарий
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 Alex R

31 тысячу шильдиков наклеить это колоссальный труд

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Иван Серик
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Дмитрий

Нус попробуйте))

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2 комментария
Мурад Муртазалиев

рабочие места.
все страны с чего-то начинали.
(С)

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Leonid Bushuev

Разве это хуже чем без этого?

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3 комментария
Анна Жук

обожаю, людей которые обесценивают чужой труд

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Piu-piu

Не понимаю тех кто пишет про шильдики и обесценивает труд рабочих с завода АЗЛК. А как же вынуть коврики, вытащить голову, снять литье, поставить штамповку, снять колпаки со штамповки, снять защиту картера; чтобы все это потом продать как допы в салоне, как обязательное условие для выдачи кредита под 30% годовых?

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Eli
вытащить голову

Из жопы

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1 комментарий
Премудрый пискарь

"«JACвич» за год с начала производства собрал 31 тысячу машин"
"а продала свыше 11,7 тысячи машин."
Т.е. на склад работают...

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Забыл Эмейлов

Соболезную

свыше 11,7 тысячи

россиян

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Natural Phobia

Ну и пусть собирают, плохо, что-ли?

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Вася Пражкин

В том-то и дело, что собирают плохо:

«В новых автомобилях такой лютый химозный запах стоит, аж куртка им пропиталась», — пишет один из пользователей.
«Проблема с климатом: то жарко, то холодно, среднюю точку невозможно найти»
«Это самое странное средство передвижения, на котором мне довелось прокатиться. Шаткая, валкая, мягкая, как желе. Через «лежак» проезжаешь — она гремит и стучит, от попадания в небольшую ямку одной стороной колес раскачивается. В повороте на скорости 60 км/ч она плывет по асфальту в соседнюю полосу, удержать сложно, еще чуть-чуть — и перевернется. Динамика, сейчас будет смешно, но какая-то есть: по прямой с «затупом» она ускоряется до 70 км/ч, и ладно».
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11 комментариев
Leonid Bushuev

Конечно плохо. Ты почитай комменты, как тут жопы горят о настоящих патриотов страны :D

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К C

Плохая машина. Пробовали. Не стоит этих денег, разумеется.

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Sergei Timofeyev

Утильсбор плоти.

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noname

Чем плоха?

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Eli
Плохая машина. Пробовали. Не стоит этих денег, разумеется.

Не пизди, Собчак сказала как Лексус, она врать не станет

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Алексей Шаров

Прописка к нему в комплекте идет?

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Eli

Бля, вот реально сделали бы прописку бонусом - сразу очередь бы выстроилась больше чем за теслой

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Премудрый пискарь

А то! В Магадан...

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Nobody

SKolko oni poteryaut v cene cherez 3 goda pri popitke prodat na vtorichke? Odnorazovaya machina.

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Piu-piu

В рублях может даже подорожать, учитывая обстоятельства 😂

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Irina Berman

Москвич 6?? Лучше ездить на BMW Х6 😂

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Вася Пражкин

Что за нищебродство? Cullinan наше все, не меньше.

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debil
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Хэппи милф

Жестяные же должны быть

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TXT

Мне троллейбус номер 6 важнее ваших иномарок

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Артем Якимов

Прокатился в такси. Спасибо. 600к. Стоимость

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Irina Berman

Да ладно !!! Что-то с трудом верится! Какая-то пиар акция… готовимся к выборам 2024?

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Жони Деп

Приплел

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1 комментарий
Dmitry Puzhaev

Надеюсь они такого же качества как и первый москвич, хочу просто своим правнуком передать

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Piu-piu

УАЗ, подготовленный под установку ДШК или КПВ, будет полезнее. Но опыт дружественных государств, говорит, что лучше Toyota hilux еще ничего не придумали

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Энтони Лавджой

Откуда столько денег-то

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leo krich

Инфляция ускоряется, скоро все станут миллионерами и миллиардерами, если не случится деноминации.

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Sergei Timofeyev

Лучше по пока ещё неприкрытой схеме привезу из недружественной страны себе авто. Разумеется, не новый. 530 тысяч за утильсбор - ну на фиг!

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Влад Шушкевич

На самом то деле норм новость, не плохая. Была бы, если бы шильдик не меняли.

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Доктор Шкутко

Хотелось бы услышать отзывы пользователей и сравнительные характеристики таксистов. Благо дело водители, которые катали на нормальных авто еще не вымерли.

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Eli
Благо дело водители, которые катали на нормальных авто еще не вымерли.

Надо закон принять чтобы это исправить

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Вайр

а продали штук пять этого говна? наплевав на развитие отечественного!

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Kiss1nger

Собрал (наклеил шильдики на китайские Jac).

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Радегаст Верижников

Москвич)))

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Kirill

Продали немного

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Я сказал свое имя машине

Хорошо

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58 комментариев
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