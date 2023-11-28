Транспорт
Артур Томилко

Доля параллельного импорта в 2023 году составила 2-30% от общего предложения новых легковых машин у дилеров в России Статьи редакции

Популярность механизма будет снижаться, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты.

  • Ассортимент новых легковых автомобилей, ввезённых по параллельному импорту, у дилеров в 2023 году составил не более трети от общего объёма предложения, рассказали «Ведомостям» собеседники на рынке.
  • У «Авилона» доля параллельного импорта от общего числа продаваемых машин составляет 7-10%, сообщил директор компании по розничным продажам Илья Петров. По его словам, спрос у клиентов остаётся стабильным на протяжении всего года.
  • Представитель Fresh Auto заявил, что продажи новых машин, ввезённых по параллельному импорту, в январе-октябре составили 2% от общего спроса. Дилер доставляет иномарки из Южной Кореи, Киргизии и Казахстана по предзаказу. На ноябрь у компании есть 1300 новых и подержанных автомобилей.
  • Операционный директор «Ключавто» Татьяна Форнасова заявила, что на параллельный импорт приходится треть всего предложения дилера по новым машинам.
  • В «Авито авто» рассказали, что доля параллельного импорта среди новых автомобилей на площадке к 1 ноября 2023 года составила 5%. В количественном выражении это около 10 тысяч единиц — в пять раз больше, чем в ноябре 2022-го, отметили в сервисе.
  • По данным «Автостата», альтернативный импорт, который включает ввоз машин физлицами, в октябре 2023 года составил 11% от продаж. Всего за октябрь было продано 43,3 тысячи новых легковых автомобилей.
  • Опрошенные газетой эксперты считают, что объём параллельного импорта будет снижаться. С октября 2023 года в России в три раза увеличился утильсбор на ввозимые из-за рубежа автомобили, в том числе для физлиц. В ноябре дилеры «Автодом» и «Автоспеццентр» уже отказались от поставок по параллельному импорту из-за роста издержек и снижения спроса.

#новости #параллельныйимпорт

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16 комментариев
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 Ale K

Интересный разброс

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Невкусно и грустно

Обычная характеристика для незрелого рынка и экономики в целом. У кого-то есть подвязки/связи и имеет долю, а кто-то сосет бибу. Если придешь, скажем, на Горбушку за новой техникой Эппл, разброса в ценах, считай, не будет, т.к. конкуренция между серыми продавцами зашкаливает.

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John Smith

С рынком в РФ все в порядке. Разброс такой потому, что опрашивали разных дилеров, у которых разная ЦА и разные ценовые сегменты соответственно. Те же 7-10% у Авилона довольно показательны.
У продавцов на Горбушке одна ЦА и разброса нет. Вам бы прежде чем аналогии писать, разобраться в вопросе.

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Вадим Д.

Ну да, правильно, сборы растут, а тут ещё всевозможные JACсквичи вовсю собирают. Ну и Киргизия, конечно, выручит (-:

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Алексей Иванов

Собранные у нас JACсквичи, как показывают обзоры, собраны хуже чем оригинал, а стоят дороже оригинала. ЛОЛЧТО.

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Вадим Д.

Хуже и дороже — прямо девиз современной России 🤷🏻‍♂️

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Сладкий Бубалех

Давайте просто развивать культуру ходить пешком

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Светлана Владимирова

Як и буде в стране великих механиков не умеющих делать гаечные ключи. Горький сарказм. Личное мнение

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Revenant

А с чего ей расти, если параллельный импорт утащил цены в космос? Сейчас на вторичке хорошо идут европейцы.

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Михаил Смирнов

Вот этот разброс от 2% до 30%.

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Черномырдэн

Ездить можно и на танках

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Сладкий Бубалех

А как же электросамокаты

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xsignes

Причем тебе еще и заплатят за это

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Piu-piu

Но есть нюанс

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Алексей Иванов

Пешочком, по классике.

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Мария Васильева

Параллельный импорт? Больше похоже на параллельное разочарование.

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13 комментариев
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