Авиакомпания Red Wings получила первый восстановленный российский грузовой самолёт — РБК Статьи редакции
Вернуть 11 самолётам лётную годность и передать их авиакомпаниям правительство решило в 2022 году.
- Red Wings получила от Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) грузовой самолёт Ил-96-400Т с бортовым номером RA-96103, сообщает РБК со ссылкой на источники. Это первый из 11 восстанавливаемых до лётной годности российских самолётов.
- По словам одного из источников, самолёт компании поступил «две недели назад». Его будут использовать в парке грузовой Sky Gates, которую Red Wings купила летом 2023 года, а последняя — отвечать за техобслуживание. Представитель лизинговой компании «Ильюшин финанс» (ИФК, входит в ОАК) подтвердил РБК, что передача самолёта уже идёт.
- По данным Russianplanes.net, самолёт с номером RA-9610 построило в 2009 году Воронежское акционерное самолётостроительное общество (ВАСО), в сентябре того же года он совершил первый полёт. Он летал в авиакомпании «Полёт», которая перестала работать в 2013-м. Сейчас оператором судна значится Sky Gates. Последний полёт — в августе 2023 года, тогда же отраслевое издание «Взлёт» сообщало об испытаниях самолёта.
- Летом 2022 года правительство поручило ОАК восстановить 11 российских самолётов — три грузовых и восемь пассажирских, сообщали «Ведомости». Речь об одном Ан-124, двух Ил-96-400Т и восьми пассажирских Ту-204/214. На восстановление Минпромторг предлагал выделить 15,4 млрд рублей. Мера должна была помочь бороться с последствиями санкций, которые заблокировали возможность покупки Airbus и Boeing.
- На самолёты пртендовали три перевозчика — Red Wings, «Волга-Днепр» и «Авиастар-Ту». Но в марте 2023 года грузовая AirBridgeCargo, входившая в группу «Волга-Днепр» и прекратившая полёты в 2022 году (авиакомпания летала только на Boeing 747 и 777), объявила, что возобновит их, используя самолёты Ил-96. Но в июле о получении этих же самолётов для Sky Gates сообщила Red Wings. Уже перекрашенным в фирменные цвета AirBridgeCargo судам пришлось в сентябре менять окраску, пишет РБК.
- Кроме грузовых, Red Wings планирует получить ещё два пассажирских самолёта. Поставки планировались на апрель 2023-го, затем сдвинулись на конец лета. Причина затягивания сроков — поиск подрядчика для восстановления салонов. По словам источника РБК, суда восстановят в «лучшем случае» к весне 2024 года. В ИФК эту информацию опровергли: свидетельства лётной годности для самолётов планируют получить к концу 2023-го.
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Refurbished
Выглядит как новый, главное чтобы летал так же
Не знаю даже, радоваться или это плохой знак..
Ну вот сломался у вас импортный холодильник GE и купили вы Зил-65. С одной стороны - тоже холодильник, тоже дает холод, функцию свою выполняет. С другой стороны - жрет больше электричества, шумнее, не так хорошо держит холод и дизайн не такой модный и функциональный. Но в условиях отсутствия выбора - лучше хоть какой то холодильник чем вообще без.Это просто реальность. Не "да вам не на чем летать будет!" и не " да мы за год все импортозаместим ничем не уступающим по качеству!" а просто вот такая реальность.
Ок, значит пока летает этот холодильник из прошлого - радуемся.
Восстание авиазомби 😳
Выглядит неплохо. Дай бог взлетит
Дай бог чтоб долетел
Дай бог, чтоб приземлился.
Приземлится то он в любом случае. Ещё ни одному самолёту не удалось избежать этой участи.
Так а че с ними было до решения о "восстановлении"? Просто стояли что ли где-то по 10 лет?
публикуйте и дальше номера бортов, я записывать буду, что б не попасть на борт из списка :)
РЖД верный вариант
Есть два самолёта, один ремонтировали, второй не ремонтировали.
На каком сам полетишь? На какой мамку посадишь?
Список из грузовых самолётов тебе очень пригодится наверное
так подождите, это начали с грузовых, что б меньше народу убилось. Дальше пассажирские пойдут
Поживем увидим, пока это только твои фантазии