Транспорт
Евгения Евсеева

Авиакомпания Red Wings получила первый восстановленный российский грузовой самолёт — РБК Статьи редакции

Вернуть 11 самолётам лётную годность и передать их авиакомпаниям правительство решило в 2022 году.

  • Red Wings получила от Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) грузовой самолёт Ил-96-400Т с бортовым номером RA-96103, сообщает РБК со ссылкой на источники. Это первый из 11 восстанавливаемых до лётной годности российских самолётов.
  • По словам одного из источников, самолёт компании поступил «две недели назад». Его будут использовать в парке грузовой Sky Gates, которую Red Wings купила летом 2023 года, а последняя — отвечать за техобслуживание. Представитель лизинговой компании «Ильюшин финанс» (ИФК, входит в ОАК) подтвердил РБК, что передача самолёта уже идёт.
  • По данным Russianplanes.net, самолёт с номером RA-9610 построило в 2009 году Воронежское акционерное самолётостроительное общество (ВАСО), в сентябре того же года он совершил первый полёт. Он летал в авиакомпании «Полёт», которая перестала работать в 2013-м. Сейчас оператором судна значится Sky Gates. Последний полёт — в августе 2023 года, тогда же отраслевое издание «Взлёт» сообщало об испытаниях самолёта.
Самолёт Ил-96-400Т. Фото Russianplanes.net
  • Летом 2022 года правительство поручило ОАК восстановить 11 российских самолётов — три грузовых и восемь пассажирских, сообщали «Ведомости». Речь об одном Ан-124, двух Ил-96-400Т и восьми пассажирских Ту-204/214. На восстановление Минпромторг предлагал выделить 15,4 млрд рублей. Мера должна была помочь бороться с последствиями санкций, которые заблокировали возможность покупки Airbus и Boeing.
  • На самолёты пртендовали три перевозчика — Red Wings, «Волга-Днепр» и «Авиастар-Ту». Но в марте 2023 года грузовая AirBridgeCargo, входившая в группу «Волга-Днепр» и прекратившая полёты в 2022 году (авиакомпания летала только на Boeing 747 и 777), объявила, что возобновит их, используя самолёты Ил-96. Но в июле о получении этих же самолётов для Sky Gates сообщила Red Wings. Уже перекрашенным в фирменные цвета AirBridgeCargo судам пришлось в сентябре менять окраску, пишет РБК.
  • Кроме грузовых, Red Wings планирует получить ещё два пассажирских самолёта. Поставки планировались на апрель 2023-го, затем сдвинулись на конец лета. Причина затягивания сроков — поиск подрядчика для восстановления салонов. По словам источника РБК, суда восстановят в «лучшем случае» к весне 2024 года. В ИФК эту информацию опровергли: свидетельства лётной годности для самолётов планируют получить к концу 2023-го.

#новости #самолёты

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17 комментариев
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 Макс Фактор

Refurbished

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Yuri Polyakov

Выглядит как новый, главное чтобы летал так же

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Вася Пражкин

Не знаю даже, радоваться или это плохой знак..

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Ivanh

Ну вот сломался у вас импортный холодильник GE и купили вы Зил-65. С одной стороны - тоже холодильник, тоже дает холод, функцию свою выполняет. С другой стороны - жрет больше электричества, шумнее, не так хорошо держит холод и дизайн не такой модный и функциональный. Но в условиях отсутствия выбора - лучше хоть какой то холодильник чем вообще без.Это просто реальность. Не "да вам не на чем летать будет!" и не " да мы за год все импортозаместим ничем не уступающим по качеству!" а просто вот такая реальность.

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Вася Пражкин

Ок, значит пока летает этот холодильник из прошлого - радуемся.

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Борис Интеграторов

Восстание авиазомби 😳

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anri

Выглядит неплохо. Дай бог взлетит

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Shutruk Nakhunte

Дай бог чтоб долетел

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Вася Пражкин

Дай бог, чтоб приземлился.

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Иванов Иван

Приземлится то он в любом случае. Ещё ни одному самолёту не удалось избежать этой участи.

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ilia

Так а че с ними было до решения о "восстановлении"? Просто стояли что ли где-то по 10 лет?

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Yuriy Zapletnyuk

публикуйте и дальше номера бортов, я записывать буду, что б не попасть на борт из списка :)

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Хозяин

РЖД верный вариант

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Иванов Иван

Есть два самолёта, один ремонтировали, второй не ремонтировали.
На каком сам полетишь? На какой мамку посадишь?

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Nasha Rasha

Список из грузовых самолётов тебе очень пригодится наверное

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Yuriy Zapletnyuk

так подождите, это начали с грузовых, что б меньше народу убилось. Дальше пассажирские пойдут

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Nasha Rasha

Поживем увидим, пока это только твои фантазии

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