Путин поручил временно забрать у иностранных компаний право на управление петербургским аэропортом «Пулково» Статьи редакции
Распоряжаться голосами немецкой Fraport и других зарубежных инвесторов временно будут российские юрлица.
- Правительство России создаст ООО «Холдинг ВВСС» с уставным капиталом 169 млрд рублей, говорится в указе Владимира Путина. Кабмин не войдёт в состав его учредителей.
- 100% долей в уставном капитале ООО «Воздушные ворота северной столицы», которое с 2010 года управляет петербургским аэропортом «Пулково», перейдут от кипрской Thalita Trading Limited к «Холдингу ВВСС».
- Совладельцам Thalita Trading Limited в новой компании выделят доли пропорционально их собственности в кипрской структуре, указывает РБК.
- В «Холдинг ВВСС» войдут: «Бизнес Финанс» (16,79%), «ВТБ Инфраструктурный холдинг» (8,22%), «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-7» (2,33%), Fraport (25%), F3 Holding (24,99%), Thirthy seventh investment company (7,99%), Nomeliar (7,48%), Ayar international investments company (3,5%), Bahrain mumtalakat holding company (1,26%), Felmen ventures limited (1,05%), Zamoralo holdings limited (1,04%), Co-investment partnership I (0,17%), Co-investment partnership V (0,16%), Mevelida LTD (0,02%).
- Но права распоряжаться голосами иностранных участников в «Холдинге ВВСС» временно получат российские компании: «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-7» и «Воздушные ворота северной столицы».
- Права иностранных участников «Холдинга ВВСС» могут быть восстановлены по их заявлению. Но при условии, что они заключат корпоративные договоры с другими участниками общества и будут соблюдать российское законодательство.
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Нет ничего более постоянного, чем временное.
Не ну они могут обратиться с заявлением
Нужно начать процесс национализации. Все компании западных стран, должны быть лишены права зарабатывать в России.
Без пометки сарказм мнение в интернете зачастую трудно отличить от экстремизма
Так себе идея - съезди в Венесуэлу, там именно так и сделали.
С регистрацией!
И дать Западу абсолютно легальную возможность начать наконец использовать замороженные активы ЦБ
Думаю это первая ласточка, и мы ещё охиреем от количества стратегических, объектов РФ, управляемых из оффшорных контор и иностранных компаний.
Думаю, ты охереешь сколько стратегического построено или модернизировано на деньги западных инвесторов
Тоже подметил. Все годы всех все устраивало
А в чем проблема, где компания зарегистрирована?
Подозреваю, что само правительство и отдало на управление в иностранную контору.
право на управление
👍🏻 Временно — это ведь не навсегда? Не навсегда ведь?
Это другоеМинистерство экономики и защиты климата (BMWK) Германии временно назначило Федеральное агентство по сетям (BNetzA) доверительным управляющим группы Gazprom Germania. Как сообщили в ведомстве в понедельник, 4 апреля, компания управляет критически важной инфраструктурой в Германии и поэтому имеет огромное значение для газоснабжения.
Сказали временно, значит навсегда
Что не ясно то?
Цап-царап
А РФ имеет какие либо права в Европе или западе на управление какими либо центральными аэропортами ?
Какого хера вобще кто-то из посторонних чем то управляет в РФ?
Что за продажные люди у руля были и или есть!
А ещё **здят о каком то суверенитете и все подобном...
Это прорыв?
Это использование иностранного опыта
Водопроводной трубы в Сызрани.
Честно говоря вообще в шоке, что у западных компаний до сих пор было право голоса в управлении таким стратегическим объектом
У нас только дедовский бункер - стратегический объект. На все остальное насрать
Ага. РФ распродана вот уж как 30 лет. Хотя построили это деды, а зарабатывает немчура...
А Пулково был под немцами, оказывается. Почему тогда ругали постоянно местную власть?
А сейчас не слблюдают? Аэропорт Пулково прекратил работу на территории России?
Владельцы могут сократить расходы на обслуживание аэропорта, а властям нужна полная загруженность, и заставить немцев это сделать проблематично. Это один из сотни примеров как владельцы могут тормозить развитие или пакостить.
Так это должен постановлять суд а не президент
Президент Российской Федерации в двухмесячный срок со дня получения необходимых материалов назначает судей федеральных судов.
Всё?)
А так можно было?
Конечно. Учимся у лучших.Министерство экономики Германии объявило о передаче активов «Роснефти» на территории страны в доверительное управление правительственного агентства.
https://www.forbes.ru/finansy/477285-germania-ob-avila-o-konfiskacii-nemeckih-aktivov-rosnefti
Уже не первый раз, не первая компания. С подключением! 👋🏻
"Земля крестьянам, фабрики рабочим". Уже проходили и помним, чем закончилось. Но последнее - не точно.
Тут даже близко не пахнет СССР. Частники будут управлять.
Воду - матросам.
Надо попробовать фабрики - крестьянам, а землю рабочим
Когтями хуяк
Гойда!
А чо это ваще недружественные компании управляли православным аэропортом?
А когда планировалось седьмое небо, и дешевые перелеты в европу
Не нужно. Твердо и четко. Нечего в этих европах делать
Я просто диву даюсь местным комментариям. Откуда западные компании владеют долей в "стратегическом" объекте? Открываем википедию и смотрим:
"25 сентября 2007 года президент В. В. Путин подписал указ о передаче в собственность города Санкт-Петербурга 100 % акций аэропорта, находившихся в федеральной собственности.
В 2008 году был запущен конкурс по отбору участников государственно-частного партнёрства на реконструкцию и управление петербургским аэропортом Пулково на тридцатилетний срок[23]. При этом, по условиям конкурса в нём не могли участвовать компании, управляющие аэропортами, расположенными ближе 800 км к Пулково, в частности, все компании московского авиаузла[24]. 25 июня 2009 года консорциум «Воздушные Ворота Северной Столицы», в состав которого входят VTB Bank Europe, управляющая аэропортом Франкфурта компания Fraport и греческая Copelouzos Group, стал победителем конкурса[25]."
Ой, а что это такое? Оказывается реконструкция была за деньги Запада? И сам Путин за этим стоял?
Особо не жалко, этот терминал пулково строился и сдавался когда все с рфией было понятно, а не во времена "прекрасной России прошлого". Пример недооценки рисков инвестиций в тоталитарно-деградирующую страну инвесторами. Вот риски реализовались, пример остальным (в том числе любимому нынче у россиян вассальному Китаю) стоит ли инвестировать в путинскую экономику в долгую или максимум что можно это юзать ее в плане ресурсов, продавливая на все большие дисконты. И да, очередной пример, что всякие макдональдсы и икеи все сделали правильно, уйдя с рынка как можно скорее после начала войны
Как можно скорее, точно?
эмм а саудиты это тоталитарно-поднимающаяся или Турция?
аж слезы наворачиваются когда контекст бабла пытаются запихнуть в какую-то идею о светлом и хорошем. Кмк если и просчитывать риски, то смотреть не только на то, куда вкидываешь, но и какие дебилы у тебя будут у власти.
Кто даст юзать в плане ресурсов? Только в мечтах.
Fraport такой (читать с немецким акцентом)
Вроде как ничего жесткого, если они напишут заявление, будут соблюдать некие правила и закон, то им восстановят права
А сейчас они что-то не соблюдали?
Я правильно понял, что управлять этим будет родственник влиятельного политика аля "племянник Кадырова"?
Тем кто возмущается иностранным владением стратегическим объектом, а хотите офигеть еще больше. СПБ и ЛО этим прекрасным иностранным инвесторам пообещали не строить никаких аэропортов в радиусе 450 км от Пулково до 2039 года!
Дрозденко правда недавно типа разорвал это соглашение, сказав мол Сердюков сотворил дичь и мы ничего обещать не будем и будем строить аэропорт в Сиверской, но воз и ныне там.
Заходит путин в бар и говорит:
- Всем выпивку за счет заведения!