Tesla передала первые электропикапы Cybertruck покупателям, оформившим предзаказ в 2019 году Статьи редакции
А также обновила цены на автомобиль.
- Мероприятие по доставке первых Cybertruck клиентам прошло на заводе Tesla в Остине с участием Илона Маска. Машины получили «около дюжины» покупателей, сделавших предзаказ за $100 в 2019 году, пишет The Verge.
- Компания также обновила информацию о ценах Cybertruck на своём сайте. Заднеприводная версия будет стоить от $60,9 тысячи — вместо первоначальной цены в $39,9 тысячи, анонсированной в 2019-м. Машина сможет проехать до 250 миль (около 400 км) на полном заряде, разгон до 100 км/ч — 6,5 секунд. Однако модель не будет доступна к покупке до 2025 года.
- В 2024 году компания начнёт продавать полноприводные версии с двумя и тремя электродвигателями. Первая будет стоить $79,9 тысячи, проезжать до 340 миль (около 550 км) и разгоняться до 100 км/ч за 4,1 секунды при максимальной скорости 112 миль/ч (примерно 180 км/ч).
- Трёхмоторная версия с полным приводом обойдётся в $99,9 тысячи. При полном заряде она сможет проехать до 320 миль (около 515 км). Разгон до 100 км/ч составит 2,6 секунды, а максимальная скорость — 130 миль/ч (210 км/ч).
- Модели Cybertruck также получат новую двунаправленную зарядку «Powershare». Розетка мощностью 240 В позволяет заряжать от автомобиля электроинструменты, туристическое снаряжение или другую машину.
- Кроме того, Tesla показала как будет выглядеть фирменная палатка для кузова Cybertruck стоимостью $2975.
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Это вам не шильдики «москвич» на китайцев лепить, сверхдержавные
Сверхдержава это производство электромобилей?
Вопрос тогда - то, что Москва лидер среди городов с эксплуатацией электробусов как-то дает нам баллы в вашем рейтинге? Или отечественные электробусы тоже не отечественные?
Или индустрия, которую сейчас строят под производство электрокаров тоже не дает баллов, пока Максим не одобрит? И в пень все эти инвестиции и заводы, 2 свои платформы электричек и пр.?
От того, что ты строчишь такие коменты на VC, не русским для иностранцев ты не станешь.
Смысл этих движений всегда будет понятен только в России, для всех остальных - очередной обычный уехавший русский.
Я сейчас, наверно, порву твои ватные шаблоны и скажу, что я в РФ нахожусь и поэтому имею право критиковать, что тут происходит за мои и твои, кстати, налоги.
Что я не увидел никакого упоминания РФ в статье.
Что это меняет в твоем противопоставлении своей позиции с позицией государства?
Разве что большая степень бессмысленности.
И, разве это критика? Это даже не критиканство.
Смысл каких движений? Дима алексеев еще не проснулся?
Чувак, ты очередной безграмотный соевый дурачек.
Когда западные партнеры бросают завод, но при этом надо както сохранить рабочие места и завод буквально за месяцы - начать сборку чужих тачек под своим шильдиком единственное правильное решение.
Наладить разработку и производство каких-то новых тачек физически нельзя.
Да Москвич проебали, за даже за год новые модели не запустить.
Попробуй получить техническое образование, прежде чем делать какие-то выводы.
А нафиг нам пикап нужен? Или тут главная фича, что черную машину обклеивают плёнкой?
Какой же всё-таки у него всратый дизайн.
Наверное, тем не менее он просторный
Но только не на задних сидениях
Да, при столкновении будет масса пространства куда полететь.
Для пикапа отличный дизайн + нержа, пофиг на сколы и царапины, бомба!
Если его планируется эксплуатировать в дали от цивилизации по бездорожью - то возможно, да. Вопрос только, как его там заряжать.
В кузов можно 3-4 дизельных генератора поставить.
Пощёчина общественному вкусу)
Если на главной фотка, а не картинка, то мы живем в какой-то игре
Кстати да) реально похоже на скриншот из игры
Киберпанк
Палатка за 3к - топ, конечно. Надо брать
«предзаказ аз $100» описка
Какой же он охуенный 🛻
Ура! Наконец-то! А мы Ладу искру в 25-м дождёмся. Возможно.
вообще это конечно стыдно считать, когда у нас достижением является повторный запуск сборки ларгуса и новый цвет у весты
Не то слово. «Достигают» эти деятели, а стыдно нам.
Какой все-таки уродец. Ну, нравятся вам пикапы, есть же ф150 электричка.
Автопилот у них есть , кто-то в курсе ? В Россию будут поступать ?
Навряд ли. Да.
А также Тесла представила фирменную крышечку для зaлупы (для продажи в странах, где распространено обрезание).