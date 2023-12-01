Транспорт
Артур Томилко

Tesla передала первые электропикапы Cybertruck покупателям, оформившим предзаказ в 2019 году Статьи редакции

А также обновила цены на автомобиль.

Фото Electrek
  • Мероприятие по доставке первых Cybertruck клиентам прошло на заводе Tesla в Остине с участием Илона Маска. Машины получили «около дюжины» покупателей, сделавших предзаказ за $100 в 2019 году, пишет The Verge.
  • Компания также обновила информацию о ценах Cybertruck на своём сайте. Заднеприводная версия будет стоить от $60,9 тысячи — вместо первоначальной цены в $39,9 тысячи, анонсированной в 2019-м. Машина сможет проехать до 250 миль (около 400 км) на полном заряде, разгон до 100 км/ч — 6,5 секунд. Однако модель не будет доступна к покупке до 2025 года.
  • В 2024 году компания начнёт продавать полноприводные версии с двумя и тремя электродвигателями. Первая будет стоить $79,9 тысячи, проезжать до 340 миль (около 550 км) и разгоняться до 100 км/ч за 4,1 секунды при максимальной скорости 112 миль/ч (примерно 180 км/ч).
  • Трёхмоторная версия с полным приводом обойдётся в $99,9 тысячи. При полном заряде она сможет проехать до 320 миль (около 515 км). Разгон до 100 км/ч составит 2,6 секунды, а максимальная скорость — 130 миль/ч (210 км/ч).
  • Модели Cybertruck также получат новую двунаправленную зарядку «Powershare». Розетка мощностью 240 В позволяет заряжать от автомобиля электроинструменты, туристическое снаряжение или другую машину.
Cybertruck заряжает Model Y, фото Tesla 
  • Кроме того, Tesla показала как будет выглядеть фирменная палатка для кузова Cybertruck стоимостью $2975.

#новости #tesla #cybertruck

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30 комментариев
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 Макс Фактор

Это вам не шильдики «москвич» на китайцев лепить, сверхдержавные

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Alex

Сверхдержава это производство электромобилей?

Вопрос тогда - то, что Москва лидер среди городов с эксплуатацией электробусов как-то дает нам баллы в вашем рейтинге? Или отечественные электробусы тоже не отечественные?

Или индустрия, которую сейчас строят под производство электрокаров тоже не дает баллов, пока Максим не одобрит? И в пень все эти инвестиции и заводы, 2 свои платформы электричек и пр.?

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Dima Alexeev динозавр

От того, что ты строчишь такие коменты на VC, не русским для иностранцев ты не станешь.
Смысл этих движений всегда будет понятен только в России, для всех остальных - очередной обычный уехавший русский.

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Макс Фактор

Я сейчас, наверно, порву твои ватные шаблоны и скажу, что я в РФ нахожусь и поэтому имею право критиковать, что тут происходит за мои и твои, кстати, налоги.

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Подментованный кот

Что я не увидел никакого упоминания РФ в статье.

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Dima Alexeev динозавр

Что это меняет в твоем противопоставлении своей позиции с позицией государства?
Разве что большая степень бессмысленности.
И, разве это критика? Это даже не критиканство.

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Garmonbon

Смысл каких движений? Дима алексеев еще не проснулся?

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Sergey Mazurov

Чувак, ты очередной безграмотный соевый дурачек.

Когда западные партнеры бросают завод, но при этом надо както сохранить рабочие места и завод буквально за месяцы - начать сборку чужих тачек под своим шильдиком единственное правильное решение.

Наладить разработку и производство каких-то новых тачек физически нельзя.

Да Москвич проебали, за даже за год новые модели не запустить.

Попробуй получить техническое образование, прежде чем делать какие-то выводы.

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lakoros

А нафиг нам пикап нужен? Или тут главная фича, что черную машину обклеивают плёнкой?

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Слегка Придурковатый

Какой же всё-таки у него всратый дизайн.

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Lily07

Наверное, тем не менее он просторный

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Dima Alexeev динозавр

Но только не на задних сидениях

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Score of Doom

Да, при столкновении будет масса пространства куда полететь.

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Денис Демидов

Для пикапа отличный дизайн + нержа, пофиг на сколы и царапины, бомба!

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Подментованный кот

Если его планируется эксплуатировать в дали от цивилизации по бездорожью - то возможно, да. Вопрос только, как его там заряжать.

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Иван Мариас

В кузов можно 3-4 дизельных генератора поставить.

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Vitaly Ya

Пощёчина общественному вкусу)

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Вика Мантулина

Если на главной фотка, а не картинка, то мы живем в какой-то игре

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Вероника Малевич

Кстати да) реально похоже на скриншот из игры

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Илья В.

Киберпанк

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Dima Alexeev динозавр

Палатка за 3к - топ, конечно. Надо брать

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Алеоп

«предзаказ аз $100» описка

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Невероятный Блондин

Какой же он охуенный 🛻

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Вадим Д.

Ура! Наконец-то! А мы Ладу искру в 25-м дождёмся. Возможно.

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quaitiz

вообще это конечно стыдно считать, когда у нас достижением является повторный запуск сборки ларгуса и новый цвет у весты

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Вадим Д.

Не то слово. «Достигают» эти деятели, а стыдно нам.

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Невкусно и грустно

Какой все-таки уродец. Ну, нравятся вам пикапы, есть же ф150 электричка.

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Sarumon Gray

Автопилот у них есть , кто-то в курсе ? В Россию будут поступать ?

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Подментованный кот

Навряд ли. Да.

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Лицо в толпе

А также Тесла представила фирменную крышечку для зaлупы (для продажи в странах, где распространено обрезание).

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27 комментариев
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