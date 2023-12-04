Транспорт
Полина Лааксо

РЖД предложили пользователям выбрать название российского аналога «Ласточки» — среди «Уралочки», «Ласки» и других Статьи редакции

Голосование будет открыто до 11 декабря 2023 года.

  • Сама компания озвучила шесть вариантов: «Аметист», «Байкал», «Ирбис», «Ласка», «Уралочка» и «Финист». При желании можно предложить свои идеи. Планируются ли дополнительные туры голосования, а также какой вес получит мнение пользователей, в РЖД не уточнили.
Что выберете?
«Аметист»
«Байкал»
«Ирбис»
«Ласка»
«Уралочка»
«Финист»
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  • Завод «Уральские локомотивы» (создан в 2010 году как совместное предприятие холдинга «Синара — транспортные машины» и Siemens; в мае 2022-го немецкая компания объявила об уходе из России) приступил к созданию «Ласточки» российского производства в 2022 году.
  • В апреле 2023 года «Синара — транспортные машины» договорилась с РЖД о поставках 22 поездов ЭС104 под рабочим названием «Восток». В РЖД объясняли название тем, что изначально их планировали выпускать для восточной части России.
  • Опытный образец скоростного электропоезда представили на выставке «Иннопром» в июле: он красно-серого цвета, вагонов — пять, на 416 мест. Есть поручни с антискользящим покрытием, а также подъёмники для маломобильных пассажиров. В салоне работает Wi-Fi, установлены USB-порты, климат-контроль и система обеззараживания воздуха.
  • В ноябре поезд прошёл проверку межведомственной комиссии и получил сертификат соответствия требованиям технического задания. РЖД позже рассказали, что составы прошли испытания на участке «Екатеринбург – Нижний Тагил – Егоршино».
Так выглядит российская «Ласточка». Источник: РЖД

#новости #ласточка #ржд

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97 комментариев
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 Alex R

В названиях Ласточка и Сапсан был хоть смысл в том, что скорость поездов была примерно сопоставима с этими птицами. А эти предложенные названия это просто кринж..

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lakoros

Ну Финист тоже птица, хотя это вроде разновидность феникса.

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Вася Пражкин

Лааксочка(прости, Полина!)

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Полина Лааксо
Автор

прощаю, но скидки в вагоне-ресторане этого поезда гарантировать не могу

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sf

считаю, что нужно всё-таки отметить в названии производителя отечественных компонентов для этого электропоезда, и назвать "Журавлём" в честь национальной птицы Китая

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Дмитрий Куприянов

Ирбис? А есть вариант Иблис, чтобы катать сатанистов?

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Asf

Тоже так прочел 😄😁

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Grinders11

Идрак есть, чтобы катать русских

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Фоксик

Медведева?

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Фоксик

Выборы, которые мы заслужили. Главное потом мнения деда не спросить, а то будет, как с Олимпиадой

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Ушлый продаван

Можно взять наш стандарт -быстро и точка

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Сергей Леопольдович

Рос забыл. Садись, 2! )

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Сергей Леопольдович

Ласточка это есть не совсюм по рюски?

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Alexander Bobylev

На самом деле поезд называется die Schwaibe. Просто излучение 5G автоматически переводит на русский прямо через мозг.

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4 комментария
Дмитрий Куприянов

А Ласка топ, мания цвета

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Андрей Шепелев

Торговый знак

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3 комментария
Alex Sinko

Ахмат сила. Ну или Адам сила

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fStrange

Лучше назвать "Извинись!"

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1 комментарий
Иван-Кузнец Потапов

вы про внука Ахмата, да?)

https://vk.com/groups?w=wall279938622_2165729_r2165735

Друзья! В нашей семье сегодня очередной повод для радости. Мы поздравляем с днём рождения ВНУКА Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова – Адама Кадырова.

Очень зашел самый популярный комент

Алина Решеткина: Ну теперь осталось только Еву ему найти.
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2 комментария
Иванов Иван

Lustочка

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Алеоп

Поезд и точка

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Леша Шипуля

Сделайте приоритет пассажирским поездам вместо товарных и называйте их как хотите

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Иван-Кузнец Потапов

Поезд "Поезд". Как коньяк "Коньяк".

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1 комментарий
Anton Rozhkov

Байкал норм. А вот уменьшительно ласкательные не очень

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Уважительная причина

Vodочка, норм для России

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2 комментария
lakoros

Слишком заездили байкал, как со "спутником". У нас ни озёр ни гор видимо больше нет.

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Rondo Parisiano

Сокол

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Adam Warlock

Сокол тысячелетия😄

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Ivan Petrov

Постройте просто нормальные современные вагоны для всей страны

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Уважительная причина

Для России проще закупить чем строить и развивать свое(

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2 комментария
Андрей Шепелев

Зэдочка:)

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Сергей Леопольдович

Сорян, по мне так это = зэкочка...

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Павел Жигимонт

Стриж

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Сергей Леопольдович

Это русское имя Talgo, занято

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3 комментария
fStrange

Только если Стринж!

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Grinders11

Путин!

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Уважительная причина

Putinочка

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Илья Попов

Можно из всех вариантов выбрать:
Уралочка
Байкал
Ирбис
Ласка
Аметист
Если из всех перечисленных брать первую букву получится: УБИЛА.

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Бинарный Ёж

Кукуха

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Хозяин

«Будь Ласка»

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Артемий С.

Не совсем понятно, почему список именно такой. Обычно из птиц же выбирают..

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Точка Лагранжа

Судя по морде это как минимум "Траснсформушка"

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КакЦапля

Аутист

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Павел Блахин

И как вы справляетесь с таким диагнозом?

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Anton Kuzmichev

Кидайте в тред шутки про суффикс "очк" и окончание "а", нечего их размазывать по комментам.

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Alexander Bobylev

Последнее очко?)

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3 комментария
Иванов Иван

*

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ghost 78

в комментах одни соевые куколды либерахи)))

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Похер

Первый коммент и сразу вата на все 100

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1 комментарий
Сергей Леопольдович

Не соевый - быра название настоящим пацанам и пацанкам !

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Zloy Marketolog

Поездаточка

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Alexander Bobylev

С названиями птиц средней полосы была очень хорошая задумка. Только имеющиеся варианты фиговые.
"Иволга", "Грач", "Скворец", "Дрозд", "Сойка", "Снегирь", "Зяблик", "Щегол", "Чиж".

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Андрей Мельник

А где же "Чечетка"? Помню, мы их в детстве в лесу ловили и они у нас дома жили. Хорошее же название

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1 комментарий
Похер

Аметист - чём тебе не птица?
Бокал вот тоже

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2 комментария
Artyom

Кто-н уже менял букву в слове Уралочка?

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Вадим Д.

Ну ястреб хотя бы.

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Just a human

Бутылочка

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sardelkin

собачка или собачечка и такса на логотипе

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енот

Видео из новости напомнило другое видео

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Asf
"Ирбис"

Прочёл как Иблис 😁

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Я сказал свое имя машине

Едетиточка

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Tiki Viki

берите ласка, там поле для мемов непаханное

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fStrange

Писец тоже годнота!

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Максим Степанов

Аметист - это типа для неверующих?

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Гладь кота

А Стриж переименовать в Кринж?

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time traveler

Почему проезжающий на низкой скорости поезд издает такой громкий и противный звук? Название надо дать подходящее, вот нашел самую громкую птицу, называется "Одноусый звонарь". Послушал и прям что-то есть в этом схожее

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Вячеслав Эскин

Предлагаю "Песец"

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Павел Блахин

Ласточка и точка

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Nikolai

Скрепочка будет хорошим названием. Скрепляет города между собой, а значит и людей в них живущих. Очень патриотично и очень оригинально! Сел на скрепочку, открыл бутылочку и пускай весь остальной мир подождет.

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Иван-Кузнец Потапов

Воронок.

Наименование считаю надо давать по аналогии. Как аналог ракетам Ланцет США у нас назвали Скальпель.

Городска́я ла́сточка, или вороно́к (лат. Delichon urbicum), — мелкая птица семейства ласточковых, широко распространённая в Европе, Северной Африке и умеренных широтах Азии.

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Подментованный кот

Ирбис вообще норм, сразу ассоциация, как по заснеженной России поезд несется, как леопард

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Иван Иванов

Чем старое название Ласточка не устраивает то? Что за дебильная привычка все переименовывать.

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94 комментария
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