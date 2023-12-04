РЖД предложили пользователям выбрать название российского аналога «Ласточки» — среди «Уралочки», «Ласки» и других Статьи редакции
Голосование будет открыто до 11 декабря 2023 года.
- Сама компания озвучила шесть вариантов: «Аметист», «Байкал», «Ирбис», «Ласка», «Уралочка» и «Финист». При желании можно предложить свои идеи. Планируются ли дополнительные туры голосования, а также какой вес получит мнение пользователей, в РЖД не уточнили.
- Завод «Уральские локомотивы» (создан в 2010 году как совместное предприятие холдинга «Синара — транспортные машины» и Siemens; в мае 2022-го немецкая компания объявила об уходе из России) приступил к созданию «Ласточки» российского производства в 2022 году.
- В апреле 2023 года «Синара — транспортные машины» договорилась с РЖД о поставках 22 поездов ЭС104 под рабочим названием «Восток». В РЖД объясняли название тем, что изначально их планировали выпускать для восточной части России.
- Опытный образец скоростного электропоезда представили на выставке «Иннопром» в июле: он красно-серого цвета, вагонов — пять, на 416 мест. Есть поручни с антискользящим покрытием, а также подъёмники для маломобильных пассажиров. В салоне работает Wi-Fi, установлены USB-порты, климат-контроль и система обеззараживания воздуха.
- В ноябре поезд прошёл проверку межведомственной комиссии и получил сертификат соответствия требованиям технического задания. РЖД позже рассказали, что составы прошли испытания на участке «Екатеринбург – Нижний Тагил – Егоршино».
2K показов
1.9K открытий
В названиях Ласточка и Сапсан был хоть смысл в том, что скорость поездов была примерно сопоставима с этими птицами. А эти предложенные названия это просто кринж..
Ну Финист тоже птица, хотя это вроде разновидность феникса.
Лааксочка(прости, Полина!)
прощаю, но скидки в вагоне-ресторане этого поезда гарантировать не могу
считаю, что нужно всё-таки отметить в названии производителя отечественных компонентов для этого электропоезда, и назвать "Журавлём" в честь национальной птицы Китая
Ирбис? А есть вариант Иблис, чтобы катать сатанистов?
Тоже так прочел 😄😁
Идрак есть, чтобы катать русских
Медведева?
Выборы, которые мы заслужили. Главное потом мнения деда не спросить, а то будет, как с Олимпиадой
Можно взять наш стандарт -быстро и точка
Рос забыл. Садись, 2! )
Ласточка это есть не совсюм по рюски?
На самом деле поезд называется die Schwaibe. Просто излучение 5G автоматически переводит на русский прямо через мозг.
А Ласка топ, мания цвета
Торговый знак
Ахмат сила. Ну или Адам сила
Лучше назвать "Извинись!"
вы про внука Ахмата, да?)
https://vk.com/groups?w=wall279938622_2165729_r2165735Друзья! В нашей семье сегодня очередной повод для радости. Мы поздравляем с днём рождения ВНУКА Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова – Адама Кадырова.
Очень зашел самый популярный коментАлина Решеткина: Ну теперь осталось только Еву ему найти.
Lustочка
Поезд и точка
Сделайте приоритет пассажирским поездам вместо товарных и называйте их как хотите
Поезд "Поезд". Как коньяк "Коньяк".
Байкал норм. А вот уменьшительно ласкательные не очень
Vodочка, норм для России
Слишком заездили байкал, как со "спутником". У нас ни озёр ни гор видимо больше нет.
Сокол
Сокол тысячелетия😄
Постройте просто нормальные современные вагоны для всей страны
Для России проще закупить чем строить и развивать свое(
Зэдочка:)
Сорян, по мне так это = зэкочка...
Стриж
Это русское имя Talgo, занято
Только если Стринж!
Путин!
Putinочка
Можно из всех вариантов выбрать:
Уралочка
Байкал
Ирбис
Ласка
Аметист
Если из всех перечисленных брать первую букву получится: УБИЛА.
Кукуха
«Будь Ласка»
Не совсем понятно, почему список именно такой. Обычно из птиц же выбирают..
Судя по морде это как минимум "Траснсформушка"
Аутист
И как вы справляетесь с таким диагнозом?
Кидайте в тред шутки про суффикс "очк" и окончание "а", нечего их размазывать по комментам.
Последнее очко?)
*
в комментах одни соевые куколды либерахи)))
Первый коммент и сразу вата на все 100
Не соевый - быра название настоящим пацанам и пацанкам !
Поездаточка
С названиями птиц средней полосы была очень хорошая задумка. Только имеющиеся варианты фиговые.
"Иволга", "Грач", "Скворец", "Дрозд", "Сойка", "Снегирь", "Зяблик", "Щегол", "Чиж".
А где же "Чечетка"? Помню, мы их в детстве в лесу ловили и они у нас дома жили. Хорошее же название
Аметист - чём тебе не птица?
Бокал вот тоже
Кто-н уже менял букву в слове Уралочка?
Ну ястреб хотя бы.
Бутылочка
собачка или собачечка и такса на логотипе
Видео из новости напомнило другое видео
Прочёл как Иблис 😁
Едетиточка
берите ласка, там поле для мемов непаханное
Писец тоже годнота!
Аметист - это типа для неверующих?
А Стриж переименовать в Кринж?
Почему проезжающий на низкой скорости поезд издает такой громкий и противный звук? Название надо дать подходящее, вот нашел самую громкую птицу, называется "Одноусый звонарь". Послушал и прям что-то есть в этом схожее
Предлагаю "Песец"
Ласточка и точка
Скрепочка будет хорошим названием. Скрепляет города между собой, а значит и людей в них живущих. Очень патриотично и очень оригинально! Сел на скрепочку, открыл бутылочку и пускай весь остальной мир подождет.
Воронок.
Наименование считаю надо давать по аналогии. Как аналог ракетам Ланцет США у нас назвали Скальпель.
Городска́я ла́сточка, или вороно́к (лат. Delichon urbicum), — мелкая птица семейства ласточковых, широко распространённая в Европе, Северной Африке и умеренных широтах Азии.
Ирбис вообще норм, сразу ассоциация, как по заснеженной России поезд несется, как леопард
Чем старое название Ласточка не устраивает то? Что за дебильная привычка все переименовывать.