«Атом» показал обновлённый руль для своего будущего электромобиля Статьи редакции
Он стал эргономичнее, а количество кнопок для управления выросло.
- Компания показала обновлённый руль в своём Telegram-канале. По словам автопроизводителя, форма стала эргономичнее, появились подрулевые переключатели и дополнительные кнопки.
- Дисплей посередине остался. «Руль в “Атоме” — это командный центр управления электромобилем: его мультимедиа и пользовательскими системами», — отметила компания.
- «Атом» представил прототип своего первого электрокара в мае 2023 года. Запас хода составит около 500 км, разгон до 100 км/ч — 7-8 секунд, максимальная скорость — 170 км/ч. Машины планируют собирать на заводе «Москвич».
- Предсерийную версию компания планирует показать в 2024-м, а массовое производство начать в 2025-м. В июле она открыла предзаказ, не уточнив цену будущей машины. Приём заявок закрыли к октябрю — компания получила 36 тысяч предзаказов.
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Не пойму, панель на руле будет двигаться влево и вправо, в зависимости от того, куда водитель руль повернул? Машину создаёт тот,кто никогда за рулём не ездил?)
там руль не будет крутиться, все управление производится с планшета
газ, тормоз, стрельба
Особенно прикольно когда руль стоит не по центру при движении прямо, как это часто бывает на отечественных авто
В поворотах редко кто по меню одновременно лазиет, а для навигации самое удобное расположение
можно было бы сделать прикольно, будь экран круглым и по центру - картинка внутри бы поворачивалась в обратную сторону при повороте руля
Наверное водитель тоже перевернется.
ну может сделают как у citroen в стареньких моделях - там крутился только ободок, а центр оставался на месте.
Ну так зумеры-стартаперы за деньги КамАЗа, чего вы ждали.
А если серьёзно, у них руль по принципу steer-by-wire с динамической скоростью разворота колес в зависимости от скорости авто и углом поворота в пределах 180 градусов максимум. Рули такого типа в большинстве случаев поворачиваются не настолько сильно, чтобы это выглядело комично.
Можете пояснить мысль? Ну подержали руль, повернув, потом он вернулся в начальное положение. Что не так кроме паршивого дизайна?
Нужно вырабатывать навык поворота головы одновременно с рулевым управлением.
Вы когда ли9 увидели тоже от этом подумали?
Расскажите об этом пилотам F-1 🫡
Все это создаётся для полного отказа от руля, сначала переход на сенсор а после будет как в сериале Загрузка.
У каких-то китайцев похожий экран в руле.
Мне думается дело привычки
Какие именно данные на этом планшете могут критично измениться когда вы поворачиваете руль?
По мне, так нормальное решение, меня больше интересует безопасность, что этот экран в лицо прилетит при ДТП
Это бентли?))
Я надеюсь, будут предустановленны скрепные российские приложения?
Подписка на Соловьёв LIVE в Телеграме в подарок. Оформление рассрочки в приложении «Тинькофф» взглядом на экран.
А еще на этой канители «у меня свой бизнес, а таксую для души» сериалы будут смотреть. Попался как-то такой рано утром — думал, живым не доеду.
Зачем оригинал в прототипе испортили непонятно
VC.ru точно будет!
Нет, будут только гейские американские. Наши ничего не смогут сами
Слабаки... Вот, учитесь у классиков:
https://a.d-cd.net/631e336s-960.jpg
Выглядит как панель на самолете. Что за аппарат?
Вот так же только дисплей по центру и удобно
Как это развидеть теперь
а как на нем понять в каком положении колеса?
Как будто дизайном занимались школьники на внеклассном уроке труда:) Но мне нравится! :)
Какая же лажа. Они за рулем-то ездили?
Там айтишники Атом делают. На руле должно быть крепление для стакана с латте.
Конечно, ездили. В Китай.
Ну, главная деталь готова, теперь дело за малым.
Добавить кузов?
Тот, кто придумал эту херню явно был взят на работу по большому блату. Другого объяснения найти не получается
нак китайских машинах так.. просто спиздили тупую идею
Или человек просто со зрением -10.
Кто ты, неизвестный дизайнер? Где ты подсмотрел сие чудо?
Есть ли у тебя руководитель, или у тебя карт-бланш на изобретения?
У них все прозрачно, шеф дезигнер выглядит как-то так.
Экспресс интервью есть со всеми рептилоидами, если интересно:
https://t.me/atom_auto/297?single
...просто не все, видимо в курсе, или просто забили на тот простой факт из физиологии, что на перевод взгляда от дороги к близко-расположенной точке раза в два нужно больше времени, чем на удаленный хотя бы на 70-80см. Не умеет наш глаз в быстродействие. В метрах тормозного пути было бы интереснее. Но кому какое дело до этого )
Горе-дизайнер не задавал себе вопрос, почему никто кроме него на руль экран не пихнул, а пихат в приборку или проекционку? Причина проста - безопасность. Перевод взглядя почти в упор на руль - медленная рефокусировка глаз и быстрая усталость при частых поглядываниях.
еще туда можно бибикнуть лицом в случае аварии.
Да и вообще, когда такой экран постоянно перед глазами вертится - это бред.
Просто ты не улавливаешь глубинную суть этой разработки. Данный руль специально спроектирован для стояния в пробках.
Куда я хочу смотреть куда еду?
Правильно! На руль!
А надо разве на дорогу? Пф.
В принципе хундай планирует тоже самое, но у них выглядит получше. Если при повороте руля шкалы будут оставаться вертикальными, то норм наверное. В Ф1 такие рули сто лет уже используются.
в ф1 совсем не такие рули, ни по форме, ни по количеству оборотов.
Это ж максимально неудобно? Даже если предположить, что там проекция на стекло еще есть, приборка удобнее
Это хундай прототип, в серию врядли пойдет. Там с экранами на руле куча проблем, типа устающих глаз и пониженной внимательности. Пока их потенциальная ниша - машины с полным автопилотом
Ну такоэ
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
Через месяцок можно и поворотники показать.
Не, поворотники — к 2030-му. Президент должен патент Эдисона сначала передать Росимуществу, чтобы на Лодыгина оформить.
Это какие-то слишком позитивные прогнозы.
Нее, там диски по графику
А что с инфраструктурой зарядных станций? Сколько их, насколько плотная сеть?
У калифорнийцев то же самое можно спросить, продвигают электромобили и просят выключать кондеи дома, т.к. периодически возникают проблемы с повышенной нагрузкой на электросети
Как ни странно - развивается. Даже в наших долбенях уже 2 поставили, причем обе работают. И обещают ещё парочку, а у нас в городке чуть за 50 тысяч населения.
"командный центр управления электромобилем"
Почти, как центр принятия решений.
Контроль полосы не позволяет пересекать красные линии.
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Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Что-то как-то не очень. Даже слов не могу подобрать, дисплей на руле, это , конечно, отдельная история... А у меня вопрос, не круглый руль это разве удобно?? Я с круглым не всегда в повороты вхожу, а тут, ну даже не знаю.
смотря какая машина, но вообще очень круто
Я не слышу вас, дети!
У Москвича только шильдик , а тут целый руль
убийца ё мобиля
Ну и убожество. Выглядит еще хуже, чем сама машина.
аккуратнее на поворотах
Мне кажется, что и я, и автор руля читали в юношестве одну и ту же книгу, как источник вдохновения.
Только истинные старики поймут иронию.
Вот этот руль из будущего моего юеошества.
Мужики, ссылку на алик нашел кто-нибудь уже? Хочу на кухню взять, полотенце посудное вешать.
И заодно ютуб можно будет смотреть. Удобно!
На алике такой планшет со встроенным флешлайтом, а за руль держаться можно заодно
Руль это хорошо, что с электродвигателем то? До сих пор нет?
какой-то херней занимаются
абсолютно не практично , панель может отвлекать от езды ,то чувство когда хотят внедрить что-то особенное в машину , чтобы было отличие от других , а на де6ле выходит полная туфта
Я инженерный психолог. В РФ мало кто вообще понимает то, что это за специальность. То, что тут предложено - дико, тупо и хайпово. Зачем в этой зоне находиться дисплею? Ни положение рук, и направления взгляда, ни способствуют контролю движения. Глупо и нелепо видеть, как "юные техники России", по сути, позорят страну.
от прототипа пока только руль?))))))
А что, вам руля мало?
Выглядит очень футуристично, только вот интересно откуда они скопировали его или же все таки сами придумали
Они с этой идеей носятся аж со времён КАМА-1. Вкупе со старым прототипом из статьи выглядит как итеративное развитие идеи, как по мне.
Можно еще игры играть? Не отвлекает экран
Где там мемас с игрой Электроника на руле. Аккурат про это статья :)
У меня в школьные годы был такой же руль под смартфон, чтобы в гонки играть
Раньше он хотя бы был к панели прибит, а теперь отдельно на прозрачной подставке. На продакшене также будет ведь да?
И его можно будет забрать с собой, например. Или дать порулить заднему пассажиру...
В этом шедевре прекрасно всё: разгон до сотки за 8 секунд, максимальная скорость 170км ч и это в прототипе. В прототипе то можно было указать 1700 км ч, все равно делать не обязательно
Прототип руля выглядит обещающе. Компания явно делает ставку на комфорт и функциональность.
ну по сравнению с тем манипулятором (телевизором) что был, этим уже можно рулить.
По поводу эргономичнее я бы точно поспорил))
Когда зарядные станции будете делать, а не рули?
квадратный руль...
Квадратными там будут колёса
Чё так мало спиздили то?
В комплекте с машиной идет страховка от сломанной шеи?
Так это похоже на диагностический дисплей. Будет же еще и статичный, а этот будет использоваться, когда машина не едет.
у меня было закрались надежды, что уберут этот телевизор с руля, но нееет! :D
идиоты.
https://youtu.be/TVGlHDddNQA?si=7ErN2f4xlc8D9OD4
Как же мне не нравится дизайн. Почему нельзя что-то более лаконичное сделать, не понимаю.
с каждым годом мы всё дальше от бога. надеюсь, на эти чертовы дисплеи можно закачать иконы-хранители, иначе зачем они еще нужны?(дисплеи в смысле)
С таким рулем все будем под Богом ходить
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Этот руль рендерил до^₽@б, который кроме собственного х₽# ничего в руках не держал за свою жизнь. И то может отрезал уже, по веянию "моды"
Если он свой х так поворачивал, как будет этот экран крутиться, то моё почтение
от прототипа пока только руль?))))))
Это просто офигенно
https://www.youtube.com/watch?v=lut2_mGAavA
Руль, который мы заслужили
Этот Атом всё больше и больше становится горе-поделкой, за которую в итоге будет стыдно (если оно, конечно, вообще выйдет, в чем есть очень большие сомнения)
Выглядит многообещающе
Жду когда в опцию будет входить крепление для телефона на торпеду, который будет в итоге вместо спидометра
А может просто oculus quest 3 будете давать в комплект? Всю приборку на экран через AR будете выводить.
даже машину.
А проблемы с русской локализацией будут?
Интересно какая она - наноподушка на жидких кристаллах?
Не волнуйтесь: там образа на обратной стороне руля, бояться нечего.
Идиотская конструкция руля
Зая. сь, а колесо покажут?
Дисплей на руле - чтобы на дорогу поменьше смотреть?
Будет круто, если в итоге сделают авто и он реально будет хороший. И я не удивлюсь почему-то, что окажется, что делать электромобили проще, чем с ДВС
О как, машины еще нет, а рестайл руля уже проведен
Презентация автомобиля по частям - это же гениально, учитывая что его в серии никогда не будет или под отечественным шильдом будет серийный китайский авто. Возможно в следующем году презентуют нанотехнологичную и эргономичную педаль газа из титана. и далее ежегодные презентации до 2100
В Украине и такого нет
Так! фотки посмотрели, расходимся! Вам что, Марусси и Ё-мобиля не хватило?
Обосру всё российское. Я же целую амеров в жопу. Я же цэ гарный хлопэц. Пофигу что Тесла сделала гроб на колёсах я это куплю. А если Вася в России сварил такое же в гараже это российское гавно. Атом начал производство российских авто. Гавно. Вот амеры да, я писаю кипятком от их товаров, заводов, жизни. Пофигу что аренда квартиры в США 900$ +, пофигу что такси 3-40$, пофигу что нормальное трёх разовое питание на одного человека в день без Е и усилителей вкуса 200-300$ , пофигу что всё дорого, главное это зарплата. Ведь она 3-7к$. А то что школы и садики башенных денег, а то чио институты в год по 70-90к$ это ничего. Пофигу что моментально выселяют и отбирают дом или квартиру если просрочки по кредитам. Пофигу, пофигу, пофигу. Главное это отметиться что я такой же, я ваш, я прозападный, я разделяю ваши европэйские ценности. Толерантность да! ЛГБТ Да! Опыты над детьми Да! Однополые браки и браки с животными Да! Я вообще тупой и всё моё окружение тупое. Я поддерживаю что США напала на 55+ стран за своё существование и уничтожило миллионы жизней. Свыше 50 млн индейцев были убиты, но ничего. Скинули ядерные бомбы на Японию, но ничего. Превратили Сирию в руины пофигу. Убивали тысячами простых жителей Ирака, ну и ладно. 55 стран где Сша уничтожили всё что можно неся свою демократию. Я за! Я полный кретин и болван. А то что Россия защищает свои интересы и свои исконные территории мне плевать. Мои родители предатели т.к ненавидели СССР т.к не относились к русским людям. Я гарный хлопэц в чьей крови понамешено много всего. Ведь моя Окраина была под турками, поляками, венграми, немцами, австрийцами. Я с удовольствием мою унитазы в Европе. Мне выгодно быть холуем с рабским мышлением. Так что Цэ Атом гавно. Ничего Россия не производит! Это сюр! Сон! Неправда. Не хочу в это верить. Дядя Сэм, помоги мне. И как говорил Ельцин: Боже, храни Америку
Судя по рулю этот автомобиль ездить не будет даже в планах его создателей. Красивый выставочный образец выкатят и хватит. Колёса тогда тоже можно задизайнить квадратными, пусть все будут в шоке.