Транспорт
Таня Боброва

«Атом» показал обновлённый руль для своего будущего электромобиля Статьи редакции

Он стал эргономичнее, а количество кнопок для управления выросло.

  • Компания показала обновлённый руль в своём Telegram-канале. По словам автопроизводителя, форма стала эргономичнее, появились подрулевые переключатели и дополнительные кнопки.
  • Дисплей посередине остался. «Руль в “Атоме” — это командный центр управления электромобилем: его мультимедиа и пользовательскими системами», — отметила компания.
Источник: «Атом»
Руль в прототипе электрокара, который «Атом» показал в мае 2023 года / Источник: Autonews
  • «Атом» представил прототип своего первого электрокара в мае 2023 года. Запас хода составит около 500 км, разгон до 100 км/ч — 7-8 секунд, максимальная скорость — 170 км/ч. Машины планируют собирать на заводе «Москвич».
  • Предсерийную версию компания планирует показать в 2024-м, а массовое производство начать в 2025-м. В июле она открыла предзаказ, не уточнив цену будущей машины. Приём заявок закрыли к октябрю — компания получила 36 тысяч предзаказов.
Прототип электромобиля / Источник: Autonews

#новости #атом

19K показов
7.6K открытий
0
233 комментария
Написать комментарий...
 Мурад Муртазалиев

Не пойму, панель на руле будет двигаться влево и вправо, в зависимости от того, куда водитель руль повернул? Машину создаёт тот,кто никогда за рулём не ездил?)

Ответить
Развернуть ветку
Albert Torkhov

там руль не будет крутиться, все управление производится с планшета

газ, тормоз, стрельба

Ответить
Развернуть ветку
10 комментариев
Sasha Bochkin

Особенно прикольно когда руль стоит не по центру при движении прямо, как это часто бывает на отечественных авто

Ответить
Развернуть ветку
Qwerty54321

В поворотах редко кто по меню одновременно лазиет, а для навигации самое удобное расположение

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
Марат

можно было бы сделать прикольно, будь экран круглым и по центру - картинка внутри бы поворачивалась в обратную сторону при повороте руля

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Илья Попов

Наверное водитель тоже перевернется.

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Сергей Плахин

ну может сделают как у citroen в стареньких моделях - там крутился только ободок, а центр оставался на месте.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Драка вегетарианца с людоедом

Ну так зумеры-стартаперы за деньги КамАЗа, чего вы ждали.
А если серьёзно, у них руль по принципу steer-by-wire с динамической скоростью разворота колес в зависимости от скорости авто и углом поворота в пределах 180 градусов максимум. Рули такого типа в большинстве случаев поворачиваются не настолько сильно, чтобы это выглядело комично.

Ответить
Развернуть ветку
Д Хб

Можете пояснить мысль? Ну подержали руль, повернув, потом он вернулся в начальное положение. Что не так кроме паршивого дизайна?

Ответить
Развернуть ветку
11 комментариев
Sergio

Нужно вырабатывать навык поворота головы одновременно с рулевым управлением.

Ответить
Развернуть ветку
А10

Вы когда ли9 увидели тоже от этом подумали?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Fred Han

Расскажите об этом пилотам F-1 🫡

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Анюков

Все это создаётся для полного отказа от руля, сначала переход на сенсор а после будет как в сериале Загрузка.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Egor Ka

У каких-то китайцев похожий экран в руле.
Мне думается дело привычки

Ответить
Развернуть ветку
Денис Демидов

Какие именно данные на этом планшете могут критично измениться когда вы поворачиваете руль?
По мне, так нормальное решение, меня больше интересует безопасность, что этот экран в лицо прилетит при ДТП

Ответить
Развернуть ветку
Piu-piu
Ответить
Развернуть ветку
Костя Маслов

Это бентли?))

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Piu-piu

Я надеюсь, будут предустановленны скрепные российские приложения?

Ответить
Развернуть ветку
Император Нолимоций

Подписка на Соловьёв LIVE в Телеграме в подарок. Оформление рассрочки в приложении «Тинькофф» взглядом на экран.

А еще на этой канители «у меня свой бизнес, а таксую для души» сериалы будут смотреть. Попался как-то такой рано утром — думал, живым не доеду.

Ответить
Развернуть ветку
22 комментария
Владис

Зачем оригинал в прототипе испортили непонятно

Ответить
Развернуть ветку
Вишняковский

VC.ru точно будет!

vc.ru — бизнес, технологии, идеи, модели роста…
Крупнейшая в рунете площадка для предпринимателей нового поколения. Новости ИТ-рынка, вакансии…
VC.ru
Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Freddie Kruger

Нет, будут только гейские американские. Наши ничего не смогут сами

Ответить
Развернуть ветку
Uuno Turhapuro

Слабаки... Вот, учитесь у классиков:
https://a.d-cd.net/631e336s-960.jpg

Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Спинер-Вейпов

Выглядит как панель на самолете. Что за аппарат?

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Евгений Рябченко

Вот так же только дисплей по центру и удобно

Ответить
Развернуть ветку
Алеоп

Как это развидеть теперь

Ответить
Развернуть ветку
Rnatery

а как на нем понять в каком положении колеса?

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
IDDQD

Как будто дизайном занимались школьники на внеклассном уроке труда:) Но мне нравится! :)

Ответить
Развернуть ветку
Anton Vlasov

Какая же лажа. Они за рулем-то ездили?

Ответить
Развернуть ветку
Байд Джонов

Там айтишники Атом делают. На руле должно быть крепление для стакана с латте.

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
Император Нолимоций
Они за рулем-то ездили?

Конечно, ездили. В Китай.

Ответить
Развернуть ветку
Leo Uvarov

Ну, главная деталь готова, теперь дело за малым.

Ответить
Развернуть ветку
AlexSam

Добавить кузов?

Ответить
Развернуть ветку
Dan

Тот, кто придумал эту херню явно был взят на работу по большому блату. Другого объяснения найти не получается

Ответить
Развернуть ветку
Тоже хочу

нак китайских машинах так.. просто спиздили тупую идею

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Владимир Владимирович

Или человек просто со зрением -10.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
S.Capusta
Дисплей посередине остался. «Руль в “Атоме” — это командный центр управления электромобилем.

Кто ты, неизвестный дизайнер? Где ты подсмотрел сие чудо?
Есть ли у тебя руководитель, или у тебя карт-бланш на изобретения?

Ответить
Развернуть ветку
Точка Лагранжа

У них все прозрачно, шеф дезигнер выглядит как-то так.
Экспресс интервью есть со всеми рептилоидами, если интересно:
https://t.me/atom_auto/297?single
...просто не все, видимо в курсе, или просто забили на тот простой факт из физиологии, что на перевод взгляда от дороги к близко-расположенной точке раза в два нужно больше времени, чем на удаленный хотя бы на 70-80см. Не умеет наш глаз в быстродействие. В метрах тормозного пути было бы интереснее. Но кому какое дело до этого )

Ответить
Развернуть ветку
8 комментариев
Продавец Шаурмы

Горе-дизайнер не задавал себе вопрос, почему никто кроме него на руль экран не пихнул, а пихат в приборку или проекционку? Причина проста - безопасность. Перевод взглядя почти в упор на руль - медленная рефокусировка глаз и быстрая усталость при частых поглядываниях.

Ответить
Развернуть ветку
Leo Uvarov

еще туда можно бибикнуть лицом в случае аварии.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Штуки из труб

Да и вообще, когда такой экран постоянно перед глазами вертится - это бред.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Слегка Придурковатый

Просто ты не улавливаешь глубинную суть этой разработки. Данный руль специально спроектирован для стояния в пробках.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Ka Vi

Куда я хочу смотреть куда еду?
Правильно! На руль!

Ответить
Развернуть ветку
Error-min

А надо разве на дорогу? Пф.

Ответить
Развернуть ветку
Zloy Marketolog
Ответить
Развернуть ветку
Копчик

В принципе хундай планирует тоже самое, но у них выглядит получше. Если при повороте руля шкалы будут оставаться вертикальными, то норм наверное. В Ф1 такие рули сто лет уже используются.

Ответить
Развернуть ветку
Anton Vlasov

в ф1 совсем не такие рули, ни по форме, ни по количеству оборотов.

Ответить
Развернуть ветку
Piu-piu

Это ж максимально неудобно? Даже если предположить, что там проекция на стекло еще есть, приборка удобнее

Ответить
Развернуть ветку
Продавец Шаурмы

Это хундай прототип, в серию врядли пойдет. Там с экранами на руле куча проблем, типа устающих глаз и пониженной внимательности. Пока их потенциальная ниша - машины с полным автопилотом

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Alexander

Ну такоэ

Ответить
Развернуть ветку
Sergio
Ответить
Развернуть ветку
Kirill Alexandrovich

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Через месяцок можно и поворотники показать.

Ответить
Развернуть ветку
Император Нолимоций

Не, поворотники — к 2030-му. Президент должен патент Эдисона сначала передать Росимуществу, чтобы на Лодыгина оформить.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Владимир Покуц

Это какие-то слишком позитивные прогнозы.

Ответить
Развернуть ветку
Artur Kuramshin

Нее, там диски по графику

Ответить
Развернуть ветку
Иван Шоданов

А что с инфраструктурой зарядных станций? Сколько их, насколько плотная сеть?

Ответить
Развернуть ветку
Алеоп

У калифорнийцев то же самое можно спросить, продвигают электромобили и просят выключать кондеи дома, т.к. периодически возникают проблемы с повышенной нагрузкой на электросети

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Андрей Мельник

Как ни странно - развивается. Даже в наших долбенях уже 2 поставили, причем обе работают. И обещают ещё парочку, а у нас в городке чуть за 50 тысяч населения.

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
КакЦапля

"командный центр управления электромобилем"
Почти, как центр принятия решений.

Ответить
Развернуть ветку
Император Нолимоций

Контроль полосы не позволяет пересекать красные линии.

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Виталий Ермилов

Что-то как-то не очень. Даже слов не могу подобрать, дисплей на руле, это , конечно, отдельная история... А у меня вопрос, не круглый руль это разве удобно?? Я с круглым не всегда в повороты вхожу, а тут, ну даже не знаю.

Ответить
Развернуть ветку
Кузя

смотря какая машина, но вообще очень круто

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Griby Lenina

Я не слышу вас, дети!

Ответить
Развернуть ветку
Denis Azarenko

У Москвича только шильдик , а тут целый руль

Ответить
Развернуть ветку
Daddy Fuzz

убийца ё мобиля

Ответить
Развернуть ветку
Император Нолимоций
Ответить
Развернуть ветку
Гора Жора

Ну и убожество. Выглядит еще хуже, чем сама машина.

Ответить
Развернуть ветку
Тимур Харисов

аккуратнее на поворотах

Ответить
Развернуть ветку
Nobody

Мне кажется, что и я, и автор руля читали в юношестве одну и ту же книгу, как источник вдохновения.
Только истинные старики поймут иронию.

Ответить
Развернуть ветку
Nobody

Вот этот руль из будущего моего юеошества.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Император Нолимоций

Мужики, ссылку на алик нашел кто-нибудь уже? Хочу на кухню взять, полотенце посудное вешать.

Ответить
Развернуть ветку
Олег Юрьевич

И заодно ютуб можно будет смотреть. Удобно!

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Хэппи милф

На алике такой планшет со встроенным флешлайтом, а за руль держаться можно заодно

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Продавец Шаурмы

Руль это хорошо, что с электродвигателем то? До сих пор нет?

Ответить
Развернуть ветку
Тоже хочу

какой-то херней занимаются

Ответить
Развернуть ветку
Ruslan Zorya

абсолютно не практично , панель может отвлекать от езды ,то чувство когда хотят внедрить что-то особенное в машину , чтобы было отличие от других , а на де6ле выходит полная туфта

Ответить
Развернуть ветку
Виктор Савицкий

Я инженерный психолог. В РФ мало кто вообще понимает то, что это за специальность. То, что тут предложено - дико, тупо и хайпово. Зачем в этой зоне находиться дисплею? Ни положение рук, и направления взгляда, ни способствуют контролю движения. Глупо и нелепо видеть, как "юные техники России", по сути, позорят страну.

Ответить
Развернуть ветку
Таймураз Кабулов

от прототипа пока только руль?))))))

Ответить
Развернуть ветку
Сергей

А что, вам руля мало?

Ответить
Развернуть ветку
Edward Dette

Выглядит очень футуристично, только вот интересно откуда они скопировали его или же все таки сами придумали

Ответить
Развернуть ветку
Драка вегетарианца с людоедом

Они с этой идеей носятся аж со времён КАМА-1. Вкупе со старым прототипом из статьи выглядит как итеративное развитие идеи, как по мне.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
mr g

Можно еще игры играть? Не отвлекает экран

Ответить
Развернуть ветку
Доктор Шкутко

Где там мемас с игрой Электроника на руле. Аккурат про это статья :)

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry

У меня в школьные годы был такой же руль под смартфон, чтобы в гонки играть

Ответить
Развернуть ветку
Молодой горошек

Раньше он хотя бы был к панели прибит, а теперь отдельно на прозрачной подставке. На продакшене также будет ведь да?

И его можно будет забрать с собой, например. Или дать порулить заднему пассажиру...

Ответить
Развернуть ветку
Alexander
Ответить
Развернуть ветку
Kiss

В этом шедевре прекрасно всё: разгон до сотки за 8 секунд, максимальная скорость 170км ч и это в прототипе. В прототипе то можно было указать 1700 км ч, все равно делать не обязательно

Ответить
Развернуть ветку
Vadim Anjelov

Прототип руля выглядит обещающе. Компания явно делает ставку на комфорт и функциональность.

Ответить
Развернуть ветку
Ненавижу Лицемеров

ну по сравнению с тем манипулятором (телевизором) что был, этим уже можно рулить.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Леопольдович
Ответить
Развернуть ветку
Олег Воронов

По поводу эргономичнее я бы точно поспорил))

Ответить
Развернуть ветку
Аглалия Фурс

Когда зарядные станции будете делать, а не рули?

Ответить
Развернуть ветку
ELIFAS LEVi

квадратный руль...

Ответить
Развернуть ветку
Sergeant Ding

Квадратными там будут колёса

Ответить
Развернуть ветку
Dery

Чё так мало спиздили то?

Ответить
Развернуть ветку
Arch3rv3rs3

В комплекте с машиной идет страховка от сломанной шеи?

Ответить
Развернуть ветку
Подментованный кот

Так это похоже на диагностический дисплей. Будет же еще и статичный, а этот будет использоваться, когда машина не едет.

Ответить
Развернуть ветку
Voin Mraka

у меня было закрались надежды, что уберут этот телевизор с руля, но нееет! :D
идиоты.

Ответить
Развернуть ветку
Sergeant Ding

https://youtu.be/TVGlHDddNQA?si=7ErN2f4xlc8D9OD4

Ответить
Развернуть ветку
Пена Литрова

Как же мне не нравится дизайн. Почему нельзя что-то более лаконичное сделать, не понимаю.

Ответить
Развернуть ветку
Да-Это-Же-Арнольд-Шварценеггер Актёр-И-Просто-Хороший-Мужик

с каждым годом мы всё дальше от бога. надеюсь, на эти чертовы дисплеи можно закачать иконы-хранители, иначе зачем они еще нужны?(дисплеи в смысле)

Ответить
Развернуть ветку
Sergeant Ding

С таким рулем все будем под Богом ходить

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Mikhail Dragunov

Этот руль рендерил до^₽@б, который кроме собственного х₽# ничего в руках не держал за свою жизнь. И то может отрезал уже, по веянию "моды"

Ответить
Развернуть ветку
Sergeant Ding

Если он свой х так поворачивал, как будет этот экран крутиться, то моё почтение

Ответить
Развернуть ветку
Александра Савельева

от прототипа пока только руль?))))))

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Белков

Это просто офигенно
https://www.youtube.com/watch?v=lut2_mGAavA

Ответить
Развернуть ветку
Sergeant Ding

Руль, который мы заслужили

Ответить
Развернуть ветку
Пружинный ревербератор

Этот Атом всё больше и больше становится горе-поделкой, за которую в итоге будет стыдно (если оно, конечно, вообще выйдет, в чем есть очень большие сомнения)

Ответить
Развернуть ветку
Подментованный кот

Выглядит многообещающе

Ответить
Развернуть ветку
Никита

Жду когда в опцию будет входить крепление для телефона на торпеду, который будет в итоге вместо спидометра

Ответить
Развернуть ветку
Никита

А может просто oculus quest 3 будете давать в комплект? Всю приборку на экран через AR будете выводить.

даже машину.

Ответить
Развернуть ветку
Sergio

А проблемы с русской локализацией будут?

Ответить
Развернуть ветку
Alex

Интересно какая она - наноподушка на жидких кристаллах?

Ответить
Развернуть ветку
Император Нолимоций

Не волнуйтесь: там образа на обратной стороне руля, бояться нечего.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Иван Иванов

Идиотская конструкция руля

Ответить
Развернуть ветку
Александр Блинов

Зая. сь, а колесо покажут?

Ответить
Развернуть ветку
Ияза Гара

Дисплей на руле - чтобы на дорогу поменьше смотреть?

Ответить
Развернуть ветку
Николай Гончаров

Будет круто, если в итоге сделают авто и он реально будет хороший. И я не удивлюсь почему-то, что окажется, что делать электромобили проще, чем с ДВС

Ответить
Развернуть ветку
Alex Nosov

О как, машины еще нет, а рестайл руля уже проведен

Ответить
Развернуть ветку
Pavelzzz

Презентация автомобиля по частям - это же гениально, учитывая что его в серии никогда не будет или под отечественным шильдом будет серийный китайский авто. Возможно в следующем году презентуют нанотехнологичную и эргономичную педаль газа из титана. и далее ежегодные презентации до 2100

Ответить
Развернуть ветку
Yur

В Украине и такого нет

Ответить
Развернуть ветку
Frederik Appleberg

Так! фотки посмотрели, расходимся! Вам что, Марусси и Ё-мобиля не хватило?

Ответить
Развернуть ветку
Дом лидов

Обосру всё российское. Я же целую амеров в жопу. Я же цэ гарный хлопэц. Пофигу что Тесла сделала гроб на колёсах я это куплю. А если Вася в России сварил такое же в гараже это российское гавно. Атом начал производство российских авто. Гавно. Вот амеры да, я писаю кипятком от их товаров, заводов, жизни. Пофигу что аренда квартиры в США 900$ +, пофигу что такси 3-40$, пофигу что нормальное трёх разовое питание на одного человека в день без Е и усилителей вкуса 200-300$ , пофигу что всё дорого, главное это зарплата. Ведь она 3-7к$. А то что школы и садики башенных денег, а то чио институты в год по 70-90к$ это ничего. Пофигу что моментально выселяют и отбирают дом или квартиру если просрочки по кредитам. Пофигу, пофигу, пофигу. Главное это отметиться что я такой же, я ваш, я прозападный, я разделяю ваши европэйские ценности. Толерантность да! ЛГБТ Да! Опыты над детьми Да! Однополые браки и браки с животными Да! Я вообще тупой и всё моё окружение тупое. Я поддерживаю что США напала на 55+ стран за своё существование и уничтожило миллионы жизней. Свыше 50 млн индейцев были убиты, но ничего. Скинули ядерные бомбы на Японию, но ничего. Превратили Сирию в руины пофигу. Убивали тысячами простых жителей Ирака, ну и ладно. 55 стран где Сша уничтожили всё что можно неся свою демократию. Я за! Я полный кретин и болван. А то что Россия защищает свои интересы и свои исконные территории мне плевать. Мои родители предатели т.к ненавидели СССР т.к не относились к русским людям. Я гарный хлопэц в чьей крови понамешено много всего. Ведь моя Окраина была под турками, поляками, венграми, немцами, австрийцами. Я с удовольствием мою унитазы в Европе. Мне выгодно быть холуем с рабским мышлением. Так что Цэ Атом гавно. Ничего Россия не производит! Это сюр! Сон! Неправда. Не хочу в это верить. Дядя Сэм, помоги мне. И как говорил Ельцин: Боже, храни Америку

Ответить
Развернуть ветку
Max Technologic

Судя по рулю этот автомобиль ездить не будет даже в планах его создателей. Красивый выставочный образец выкатят и хватит. Колёса тогда тоже можно задизайнить квадратными, пусть все будут в шоке.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
230 комментариев
Раскрывать всегда
null