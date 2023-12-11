Транспорт
Полина Лааксо

Агрегаторы такси раскритиковали законопроект о локализации легковых автомобилей для перевозок Статьи редакции

Он может привести к тому, что бизнес и частники перейдут в «серую» зону или покинут рынок.

  • Речь о предложении наделить правительство правом единолично устанавливать требования к уровню локализации машин в такси. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) отправил критический отзыв на законопроект представителям Минтранса, пишут «Ведомости».
  • Агрегаторы такси и цифровых платформ призвали авторов законопроекта выделить дополнительные субсидии на покупку подходящих под критерии машин, чтобы тем самым повысить «заинтересованность» автозаводов не только в выпуске автомобилей, но и в обновлении подвижного состава такси.
  • Помимо этого, они предложили ограничить максимальную наценку на локализованный транспорт. Доступные машины и так в дефиците, цены продолжают расти, так что требования к локализации только усугубят положение участников рынка. Из-за этого часть из них уйдёт в «серую» зону или приостановит работу, и спрос и предложение в итоге сократятся, сказано в письме.
  • В «Яндекс Такси» согласились, что в условиях растущих цен и дефицита доступных моделей вводить такие поправки «опасно». В «Максим» тем временем замечают: в регионах 98-100% перевозок такси приходится на самозанятых на личных автомобилях. Если обязать их исполнять такие требования, то можно оставить регионы «вообще без такси», полагают в сервисе.
  • Собеседник «Ведомостей» в правительстве считает, что поправки помогут простимулировать спрос на машины российского производства. И чем выше будет уровень локализации на рынке, тем ниже будут затраты на закупку и обслуживание таксопарка.
Источник: Quto
  • Законопроект уже критиковал Национальный совет такси. Он просил не принуждать бизнес к покупке исключительно локализованных в России автомобилей, так как это спровоцирует «резкий рост цен» на перевозки, приведёт к ухудшению транспортной доступности в сегментах такси и каршеринга и вызовет «массовое недовольство». Правкомиссия по законопроектной деятельности, наоборот, поддержала идею.
  • Руководитель центра компетенций международного евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус полагает, что Госдума не рассмотрит проект в зимнюю сессию, поскольку даже принятый в сентябре 2023 года закон о такси до сих пор «не заработал». Не все субъекты внесли необходимые для этого нормативно-правовые изменения, а водители не спешат легализовываться, отмечает Швагерус.

#новости #такси

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 Мурад Муртазалиев
можно оставить регионы «вообще без такси»

О скоро будем ловить частников от бордюра. Ностальгия)

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Буквоед

Спасибо чиновникам, которые (далее по контексту практически к любой новости).

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Alex R
Собеседник «Ведомостей» в правительстве считает, что поправки помогут простимулировать спрос на машины российского производства.

Это на китайские Москвичи с наценкой в два раза?

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Alexey Ivanov

Вы что-то имеете против?

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Михаил

Какое такси? Маршрутки, пазики, троллейбусы , трамваи

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Мурад Муртазалиев

Замёрзнешь, пока общественный транспорт дождешься)

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Александр Ненадо

Именно, я тут недавно решил на ОТ до работы проехаться. В итоге один автобус по расписанию не пришел, следующий подошел через 15 минут, набитый. В итоге кое как люди в него втиснулись, а мне просто места не осталось. Как итог, уехал на такси -_-

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Денис

Очень дорого такси но после выпитой бутылки пива оно уже не дорого

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Александр Ненадо

Но ведь такси сейчас не столько про это, сколько про замену собственной машине.

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Bellaria

Это в Москве и Питере еще может быть, но не в остальных случаях

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Буквоед

Александр, не надо

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Слегка Придурковатый

- Шеф, два счётчика!

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Александр Ненадо
Нужно больше золота милорд,
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Вадим Д.
выделить дополнительные субсидии на покупку подходящих под критерии машин

Это их ещё поискать надо, подходящие-то. Почто джаксвичи не берут? Цены негуманные али отечественность хромает?

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Артем Якимов

Москвич не покупают почему то 🤭

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quaitiz

Снова косвенно пытаются залезть в карман народу и не вызвать прямого недовольства

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Артем Якимов

Они хорошо подготовились .
Могут позволить забить на недовольство.

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Андрей

Москвич нормальная машина и цена тоже нормальная. Вечно ноющие россияне недовольны.
Ведь сделали для них народный автомобиль, а они не гордятся и не покупают.
Позор.

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Мурад Муртазалиев

Сколько ты уже на Москвиче проехал?

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Фоксик

За 2,5 ляма? Так себе народный

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Alexey Ivanov

Надо больше работать просто, вот и все

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Драка вегетарианца с людоедом

Опять народ какой-то неправильный попался, всё им значит сделали, но эти мерзкие покупатели почему-то не хотят покупать. Надо таких предателей на месте расстреливать, я считаю, с последующей ссылкой в Тольятти на принудительный труд.

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Dee

Переведите на человеческий пожалуйста

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Александр Ненадо
в правительстве считает, что поправки помогут простимулировать спрос на машины российского производства.

Простимулировать спрос поможет снижение цены на машины российского производства.

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Alexey Ivanov

Нет. Нужно дороже и с регулированием. Такой путь

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Veronica Ivanova

Никогда стараюсь не ездить на такси, не везёт, вечно то едут на красный, то лихачат, то что-то ещё...нет

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