«Трансмашхолдинг» показал обновлённый интерьер электропоезда «Иволга 4.0» Статьи редакции
Внутренние элементы теперь ежевичного цвета, расположение кресел и поручней также поменялось.
- «Трансмашхолдинг» и Дептранс Москвы показали в своих Telegram-каналах интерьер электропоезда «Иволга 4.0». Его основное отличие от предыдущих версий — не две, а три двери с каждой стороны вагона. Из-за этого изменились расположение кресел, информационных табло и поручней.
- В «Иволге 3.0» жёлтая отделка, в «Иволге 4.0» подголовники и поручни стали ежевичного цвета. Обивка кресел серая. Дептранс анонсировал, что «позже» появится ещё одна расцветка и окраска поезда снаружи.
- «Трансмашхолдинг» показал «Иволгу 4.0», «98% комплектующих которой производятся российскими предприятиями», в августе 2023 года. В начале декабря столичный Дептранс сообщал, что она уже прошла все испытания. По плану, первые поезда выйдут на Московские центральные диаметры (МЦД) в 2024-м.
- Поезд будет вмещать до 646 человек и развивать скорость до 160 км/ч, писал ТАСС. Вагоны оборудованы столиками с беспроводными зарядками и разъёмами для зарядки мобильных устройств. В головных вагонах будут места для самокатов и велосипедов.
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Очень даже симпатично!
Мне в ласточке как-то больше нравится. Там больше посадочных мест, есть по 3 кресла в ряду, нет кресел лицом к лицу( ну не комфортно так сидеть же). А тат как будто упор на большее кол-во стоячих мест. Хотя может я не шарю.
не все ездят только на работу и поодиночке
семьёй из 4 человек так удобнее ехать
если это формат поезда с белетами и местами, а не как на МЦК/МЦД
семьёй из 4 человек так удобнее ехать
И сколько таких в поезде?
Они не хотят делать для людей, удобно и т.п. Самое главное - чтобы им, производителям было, удобно и начальникам заказчика нравилось. Остальное - пыль.
Ласточки есть разные модификации, у некоторых наоборот - большинство кресел лицом к лицу (Москва - НН например)
У этих машин разное назначение, одна чисто пригородная электричка, другая - внутригородская.ю, по моему.
хочется Фактчекинг по поводу локализации, но все таки хочется спросить, а чего не хватало раньше?
Проще было купить у Сименса
Уже нет
Ну теперь вот и делают Иволгу
и купили только на одно направление, при огромной потребности на всю страну
Не на одно, в Мск и МО везде ласточки, в СПБ – тоже. А еще Сочи и Казань
Ох, если бы в Петербурге были везде Ласточки..
я думал только Москва. Но все же, очевидно, рынок большой и есть перспективы развития
После того как Путин 10 лет назад отменил почти все электрички по стране... У нас в Сибири такая красота не ходит
про Сочи больше для галочки. Ласточки их Сочи ходят только утром и вечером в очень не удобное время.
Чуть подробнее, но неясно, что входит в 2%Для данной модели 98% комплектующих производятся в России, на более чем 600 предприятиях. В том числе и установленная в кабине система управления и программное обеспечение к ней. Если на первых "Иволгах" использовались двигатели австрийской компании Traktionssysteme Austria, то теперь они заменены на российские агрегаты. Благодаря им обновленный поезд развивает скорость до 160 км/ч, вместо 120 км/ч у прежних моделей.
Жадные москвичи, как обычно, жируют за счёт жителей Святой Руси.
Судя потому как голосуют регионы на всех уровнях - их регионалов все устраивает
Чем беднее и депрессивнее регион, тем выше поддержка действующей власти
Гойда!
Ага, особенно Хабаровск... С Фургалами и ЛДПР
Я им предлагал электробусы во Владивосток прислать. Купляй говорят.
Цвет обивки сменили и прямо новый поезд? Лихо, однако.
Локализация 98% Вот главная новость
Это да, тут оно, конечно, так. Только вот локализация, как обычно, по массе, видимо.
Если по массе локализованных запчастей, то да
Выглядит как будто нет места для ног к сидящих напротив людей
В ласточках также, ничего, как-то сидят все
Длина вагона и число посадочных мест регламентированы, стоит полагать
Дайте угадаю, эти 98% по весу взяли?
Ооо, уродские сидушки лицом в лицо на месте. Так держать, наследие совка в силе.
Кресла 4, а беспроводная зарядка одна. Или это не зарядка? Проще было розетку с 4 портами сделать...
Между седлухами по 2-4 порта есть, приглядитесь
Это стимулятор, чтобы выходили шустрее.
Отличная новость! Странно только, что изменение цвета влечет увеличение поколения, но да ладно.
Дизайн получился хороший, молодцы что обновили
вполне себе, если сравнить с тем когда я ездил то будет существенная разница
Поменяем цвет сидений и повысим мажорною версию. Найс))
Может хоть на мцд 4 поменяют скотовозки.