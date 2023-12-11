Транспорт
Таня Боброва

«Трансмашхолдинг» показал обновлённый интерьер электропоезда «Иволга 4.0» Статьи редакции

Внутренние элементы теперь ежевичного цвета, расположение кресел и поручней также поменялось.

  • «Трансмашхолдинг» и Дептранс Москвы показали в своих Telegram-каналах интерьер электропоезда «Иволга 4.0». Его основное отличие от предыдущих версий — не две, а три двери с каждой стороны вагона. Из-за этого изменились расположение кресел, информационных табло и поручней.
  • В «Иволге 3.0» жёлтая отделка, в «Иволге 4.0» подголовники и поручни стали ежевичного цвета. Обивка кресел серая. Дептранс анонсировал, что «позже» появится ещё одна расцветка и окраска поезда снаружи.
Источник: «Трансмашхолдинг»
  • «Трансмашхолдинг» показал «Иволгу 4.0», «98% комплектующих которой производятся российскими предприятиями», в августе 2023 года. В начале декабря столичный Дептранс сообщал, что она уже прошла все испытания. По плану, первые поезда выйдут на Московские центральные диаметры (МЦД) в 2024-м.
  • Поезд будет вмещать до 646 человек и развивать скорость до 160 км/ч, писал ТАСС. Вагоны оборудованы столиками с беспроводными зарядками и разъёмами для зарядки мобильных устройств. В головных вагонах будут места для самокатов и велосипедов.
Испытания «Иволги 4.0»  на экспериментальном кольце в Щербинке / Источник Дептранс Москвы

#новости #москва

921 показ
1.5K открытий
0
36 комментариев
Написать комментарий...
 Жони Деп

Очень даже симпатично!

Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Садовой

Мне в ласточке как-то больше нравится. Там больше посадочных мест, есть по 3 кресла в ряду, нет кресел лицом к лицу( ну не комфортно так сидеть же). А тат как будто упор на большее кол-во стоячих мест. Хотя может я не шарю.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Неизвестный

не все ездят только на работу и поодиночке
семьёй из 4 человек так удобнее ехать
если это формат поезда с белетами и местами, а не как на МЦК/МЦД

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Леопольдович

семьёй из 4 человек так удобнее ехать
И сколько таких в поезде?
Они не хотят делать для людей, удобно и т.п. Самое главное - чтобы им, производителям было, удобно и начальникам заказчика нравилось. Остальное - пыль.

Ответить
Развернуть ветку
Den Kotov

Ласточки есть разные модификации, у некоторых наоборот - большинство кресел лицом к лицу (Москва - НН например)

Ответить
Развернуть ветку
Алекс

У этих машин разное назначение, одна чисто пригородная электричка, другая - внутригородская.ю, по моему.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей

хочется Фактчекинг по поводу локализации, но все таки хочется спросить, а чего не хватало раньше?

Ответить
Развернуть ветку
Иностранный агент

Проще было купить у Сименса

Ответить
Развернуть ветку
Байд Джонов

Уже нет

Ответить
Развернуть ветку
Иностранный агент

Ну теперь вот и делают Иволгу

Ответить
Развернуть ветку
Андрей

и купили только на одно направление, при огромной потребности на всю страну

Ответить
Развернуть ветку
Иностранный агент

Не на одно, в Мск и МО везде ласточки, в СПБ – тоже. А еще Сочи и Казань

Ответить
Развернуть ветку
Антон Астафуров

Ох, если бы в Петербурге были везде Ласточки..

Ответить
Развернуть ветку
Андрей

я думал только Москва. Но все же, очевидно, рынок большой и есть перспективы развития

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Petrov

После того как Путин 10 лет назад отменил почти все электрички по стране... У нас в Сибири такая красота не ходит

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Зима

про Сочи больше для галочки. Ласточки их Сочи ходят только утром и вечером в очень не удобное время.

Ответить
Развернуть ветку
Копчик

Чуть подробнее, но неясно, что входит в 2%

Для данной модели 98% комплектующих производятся в России, на более чем 600 предприятиях. В том числе и установленная в кабине система управления и программное обеспечение к ней. Если на первых "Иволгах" использовались двигатели австрийской компании Traktionssysteme Austria, то теперь они заменены на российские агрегаты. Благодаря им обновленный поезд развивает скорость до 160 км/ч, вместо 120 км/ч у прежних моделей.
Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Жадные москвичи, как обычно, жируют за счёт жителей Святой Руси.

Ответить
Развернуть ветку
Себастиан Перейра

Судя потому как голосуют регионы на всех уровнях - их регионалов все устраивает
Чем беднее и депрессивнее регион, тем выше поддержка действующей власти
Гойда!

Ответить
Развернуть ветку
Байд Джонов

Ага, особенно Хабаровск... С Фургалами и ЛДПР

Ответить
Развернуть ветку
Байд Джонов

Я им предлагал электробусы во Владивосток прислать. Купляй говорят.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Цвет обивки сменили и прямо новый поезд? Лихо, однако.

Ответить
Развернуть ветку
Байд Джонов

Локализация 98% Вот главная новость

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Это да, тут оно, конечно, так. Только вот локализация, как обычно, по массе, видимо.

Ответить
Развернуть ветку
Байд Джонов

Если по массе локализованных запчастей, то да

Ответить
Развернуть ветку
Инженер-душнила

Выглядит как будто нет места для ног к сидящих напротив людей

Ответить
Развернуть ветку
Олег Павлов

В ласточках также, ничего, как-то сидят все
Длина вагона и число посадочных мест регламентированы, стоит полагать

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Егоров
«98% комплектующих которой производятся российскими предприятиями»

Дайте угадаю, эти 98% по весу взяли?

Ответить
Развернуть ветку
Zmey007

Ооо, уродские сидушки лицом в лицо на месте. Так держать, наследие совка в силе.

Ответить
Развернуть ветку
Zloy Marketolog

Кресла 4, а беспроводная зарядка одна. Или это не зарядка? Проще было розетку с 4 портами сделать...

Ответить
Развернуть ветку
Egor Khindikaynen

Между седлухами по 2-4 порта есть, приглядитесь

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Это стимулятор, чтобы выходили шустрее.

Ответить
Развернуть ветку
Алекс

Отличная новость! Странно только, что изменение цвета влечет увеличение поколения, но да ладно.

Ответить
Развернуть ветку
Никита Румянцев

Дизайн получился хороший, молодцы что обновили

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Симаков

вполне себе, если сравнить с тем когда я ездил то будет существенная разница

Ответить
Развернуть ветку
Zmey007

Поменяем цвет сидений и повысим мажорною версию. Найс))
Может хоть на мцд 4 поменяют скотовозки.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
33 комментария
Раскрывать всегда
null