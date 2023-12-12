«Автостат» оценил нераспроданные запасы китайских автомобилей в России в 175 тысяч штук Статьи редакции
Резкого удешевления при этом не ожидают: дилеры платят много сборов при импорте.
- За январь-сентябрь 2023 года продажи автомобилей китайских марок в России составили 406,5 тысячи штук — это в 4,8 раза больше год к году, следует из данных «Автостата», которые приводит РБК.
- Нераспроданный излишек составил около 175 тысяч китайских машин. Всё потому, что «начиная практически с лета» уровень продаж упал ниже общих показателей импорта и производства, пояснил исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов.
- Среди основных причин — высокая ключевая ставка Банка России, «при которой кредиты и лизинг перестают работать», говорит глава «Автодома» Андрей Ольховский. Директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич полагает, что сказались также завышенные ожидания по продажам в ноябре-декабре, из-за чего компании и формировали запасы.
- По словам Удалова, «в ближайшие месяцы» дилеры будут бороться за покупателей, чтобы избавиться от избытков. При этом цены если и сократятся, то несущественно. «Производитель и дилер могут дать скидку максимум 10-15%. То есть цена всё равно не упадёт с 3 млн рублей до 2 млн», — пояснил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин.
- Это связано с тем, что в финальной стоимости китайских машин, которые в самом Китае, как правило, стоят в два раза дешевле, учитывают разные затраты. Это логистика (например, доставка до Москвы обходится в 250 тысяч рублей); утильсбор (300 тысяч рублей на машину в возрасте до трёх лет и двигателем на 1-2 л); установка ГЛОНАСС, требующая до 50 тысяч рублей.
- В автодилере «Авилон» тоже не ожидают удешевления, ссылаясь на курс рубля, но вместе с этим отмечают: объёмы нераспроданных запасов «не приносят видимого ущерба и оправдывают нахождение на складе маржинальностью».
- В июле 2023 года Россия вышла на первое место в мире по импорту машин из Китая. В ноябре «Автостат» сообщал, что именно на китайские автомобили приходится 80% ввезённых в страну новых «легковушек».
- В 2024 году китайские компании планируют продать в России 1,2 млн легковых моделей, следует из данных «Автомаркетолога». При этом «Автостат» прогнозирует, что 1,3-1,5 млн составят общие продажи — то есть в том числе и российских марок.
- Там также ожидают, что в январе-феврале 2024 года продажи вновь просядут — особенно если ЦБ снова поднимет ключевую ставку.
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Китайские автомобили - хуета
Нет не хуета если они будут стоить своих денег. Я бы взял с удовольствием за 300 тыс рублей как в старые добрые времена цен
база
20 лет назад так говорили про корейцев. 40 лет назад про японцев в америке.
«не приносят видимого ущерба и оправдывают нахождение на складе маржинальностью». это что то вроде продам одну втридорога, а вторая пусть хоть сгниёт на стоянке, всё равно выгодно
Да. Вас что-то удивляет?
Зачем сгниет? На запчасти пойдет для свеже проданных. Там запчасти нужны после нескольких месяцев езды
3 ляма за китайца)))))
Тесла слушает своих владельцев и может передать информацию Омериканцам о магазине где продаются дешёвые яйца.
Другое дело российский ВАЗ!!!!
Дилеры готовы удавиться полным складом автомобилей, но не скинут ценник на свой хлам, который за 3млн мало кому нужен. Они готовы до последнего сидеть и ждать. Даже если не купят, они отправят на утилизацию или перепродадут в Африку, но ни одной машины не отпустят на наш рынок по сниженной цене.
А разве есть заводы по утилизации авто?
Рентабельность дилеров около 5%, сейчас ещё ниже. Но дилеры виноваты. Хорошо.
"Среди основных причин — ..."
...высокая охуевшесть дилеров.
ага но цену они не снизят, потому что окуевшие в конец, купим у блогеров на лям дешевле
Это не нераспроданные машины, это болванки для поклейки шильдиков.
Я передвигаюсь на двух отечественных машинах и горя себе не знаю. Расход минимальный, налогом зверским не облагаются и пока (тьфу-тьфу 💦) без серьёзных поломок.
Для тех кому интересно что за модели: левая нога и правая нога. Тяговитые модели однако.
Особенно удобно тем, кто загородом живёт) у меня средний пробег на авто 2200км в месяц, и это закинуть детей в сад, прокатиться по делам и магазинам, забрать детей. Пешком было б совсем кайф, особенно когда последние дни по -38 за окном)
«Производитель и дилер могут дать скидку максимум 10-15%» + «оправдывают нахождение на складе маржинальностью». Или коротко об охреневших мразях на дилерах. Желаю банкротства и побольше.
Скинуть они там могут 10-15% при этом изначально Накрутить 300% и втюхать нищим россиянам в кредит под конский процент , где на выходе еще тачка на 200% подорожает - это разве не преступление против обычных работающих людей?
Так тачка на все 500% даже с конским кредитом будет в конечном итоге через пару лет стоить больше.
Назовете статью УК РФ, описывающую это "преступление"?
А вообще забавно, ту же мобилизацию "обычные работающие люди" встречают аплодисментами. Но вот подорожание авто - почему-то преступление...
При этом цены если и сократятся, то несущественно.
1. А как дилеры будут бороться?
2. Если дилер плохо поборется, то останется с сотнями машин на руках, которые и так не продавались, а стали еще и старыми.
В общем, у дилеров сложная залача и рыбку съесть, и косточкой не подавиться.
Уменьшат цены в объявлении, но добавят допов, карточек и страховок на кредиты и кредиты на страховки
Подписан на пару дилеров, которые регулярно прайсы постят. В течение осени и правда машины слегка дешевеют, в том числе из-за укрепления курса рубля. Похоже возвращаются времена борьбы за покупателей в виде бесплатных допов и сброса ценника на сделке.
Государство заинтересованное в эксплуатации автохлама как можно дольше не хочет снижать заградительные пошлины на норм машины. СР-Стратегия развития 😂
Если снять заградительные пошлины, то весь российский автопром может очень быстро кончиться.
б/у праворукий японец, что не говори, сейчас топ за свои деньги.
а когда он был не топ?
Или б/у немца, пробег правда будет около 100 к км, но пойдет
Бери вазик-тазик, будь патриотом, блеять!
Нах, нах этих деревянных японцев, ну если только ты не во Владике живешь)
Так пусть производят в России и делают дешевле. Никто не хочет покупать китайца по цене немца, а был бы адекватный ценник, смели б тока так
Те кто не хотят покупать китайца по цене немца, купят таз по цене немца)
куплю себе китайца на распродаже
Не думаю, что китайцам особо упало строить заводы у нас, тк рынок для них очень мал
Срочно поднять утильсбор в 10 раз!
Эти россияне скоро все на прули пересядут, а не на божественные китайские ролсройсы
В этом случае сбор на правый руль введут. Это не проблема)
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Москвич выпускают, ждём "Волга китаез 24"
У меня есть выбор, что купить машину или квартиру? Дайте как подумаю
"«Автостат» оценил нераспроданные запасы китайских автомобилей в России в 175 тысяч штук."