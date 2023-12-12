"«Автостат» оценил нераспроданные запасы китайских автомобилей в России в 175 тысяч штук."

Неверно выстроена конструкция поддержки импорта, её нужно менять. Нужно привлекать китайцев к сборке на территории России. Сборка сейчас тоже практически не поддерживается, то есть почти одинаковые размеры пошлин что для ввозимого автомобиля, что для собранного здесь.