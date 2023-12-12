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Транспорт
Полина Лааксо

«Автостат» оценил нераспроданные запасы китайских автомобилей в России в 175 тысяч штук Статьи редакции

Резкого удешевления при этом не ожидают: дилеры платят много сборов при импорте.

  • За январь-сентябрь 2023 года продажи автомобилей китайских марок в России составили 406,5 тысячи штук — это в 4,8 раза больше год к году, следует из данных «Автостата», которые приводит РБК.
  • Нераспроданный излишек составил около 175 тысяч китайских машин. Всё потому, что «начиная практически с лета» уровень продаж упал ниже общих показателей импорта и производства, пояснил исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов.
  • Среди основных причин — высокая ключевая ставка Банка России, «при которой кредиты и лизинг перестают работать», говорит глава «Автодома» Андрей Ольховский. Директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич полагает, что сказались также завышенные ожидания по продажам в ноябре-декабре, из-за чего компании и формировали запасы.
  • По словам Удалова, «в ближайшие месяцы» дилеры будут бороться за покупателей, чтобы избавиться от избытков. При этом цены если и сократятся, то несущественно. «Производитель и дилер могут дать скидку максимум 10-15%. То есть цена всё равно не упадёт с 3 млн рублей до 2 млн», — пояснил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин.
  • Это связано с тем, что в финальной стоимости китайских машин, которые в самом Китае, как правило, стоят в два раза дешевле, учитывают разные затраты. Это логистика (например, доставка до Москвы обходится в 250 тысяч рублей); утильсбор (300 тысяч рублей на машину в возрасте до трёх лет и двигателем на 1-2 л); установка ГЛОНАСС, требующая до 50 тысяч рублей.

Неверно выстроена конструкция поддержки импорта, её нужно менять. Нужно привлекать китайцев к сборке на территории России. Сборка сейчас тоже практически не поддерживается, то есть почти одинаковые размеры пошлин что для ввозимого автомобиля, что для собранного здесь.

Алексей Подщеколдин
  • В автодилере «Авилон» тоже не ожидают удешевления, ссылаясь на курс рубля, но вместе с этим отмечают: объёмы нераспроданных запасов «не приносят видимого ущерба и оправдывают нахождение на складе маржинальностью».
Источник: Auto.ru
  • В июле 2023 года Россия вышла на первое место в мире по импорту машин из Китая. В ноябре «Автостат» сообщал, что именно на китайские автомобили приходится 80% ввезённых в страну новых «легковушек».
  • В 2024 году китайские компании планируют продать в России 1,2 млн легковых моделей, следует из данных «Автомаркетолога». При этом «Автостат» прогнозирует, что 1,3-1,5 млн составят общие продажи — то есть в том числе и российских марок.
  • Там также ожидают, что в январе-феврале 2024 года продажи вновь просядут — особенно если ЦБ снова поднимет ключевую ставку.
Транспорт
Евгения Евсеева
«Доводилось отправлять деталь в Китай, чтобы прислали такую же»: Autonews — о проблемах с запчастями для китайских машин Статьи редакции

К дефициту привёл резкий рост продаж автомобилей, но нерешаемых проблем нет — ситуация наладится через пару лет, считают дилеры.

Автомобили китайских производителей перед погрузкой на экспорт в порту. Фото ТАСС

#новости #автомобили #китай

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91 комментарий
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 Энтони Лавджой

Китайские автомобили - хуета

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Бомж

Нет не хуета если они будут стоить своих денег. Я бы взял с удовольствием за 300 тыс рублей как в старые добрые времена цен

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3 комментария
Egor Ka

база

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8 комментариев
Alexander

20 лет назад так говорили про корейцев. 40 лет назад про японцев в америке.

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неформат

«не приносят видимого ущерба и оправдывают нахождение на складе маржинальностью». это что то вроде продам одну втридорога, а вторая пусть хоть сгниёт на стоянке, всё равно выгодно

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Alexey Ivanov

Да. Вас что-то удивляет?

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1 комментарий
Pavel Grishunin

Зачем сгниет? На запчасти пойдет для свеже проданных. Там запчасти нужны после нескольких месяцев езды

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fullstackoff

3 ляма за китайца)))))

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Aleksei2000

Тесла слушает своих владельцев и может передать информацию Омериканцам о магазине где продаются дешёвые яйца.

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1 комментарий
Елизавета Дроздова

Другое дело российский ВАЗ!!!!

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reazzon

Дилеры готовы удавиться полным складом автомобилей, но не скинут ценник на свой хлам, который за 3млн мало кому нужен. Они готовы до последнего сидеть и ждать. Даже если не купят, они отправят на утилизацию или перепродадут в Африку, но ни одной машины не отпустят на наш рынок по сниженной цене.

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КакЦапля

А разве есть заводы по утилизации авто?

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2 комментария
Digger M
Дилеры готовы удавиться полным складом автомобилей

Рентабельность дилеров около 5%, сейчас ещё ниже. Но дилеры виноваты. Хорошо.

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2 комментария
Слегка Придурковатый

"Среди основных причин — ..."

...высокая охуевшесть дилеров.

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Кузя

ага но цену они не снизят, потому что окуевшие в конец, купим у блогеров на лям дешевле

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Вадим Д.

Это не нераспроданные машины, это болванки для поклейки шильдиков.

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Защекан Системы

Я передвигаюсь на двух отечественных машинах и горя себе не знаю. Расход минимальный, налогом зверским не облагаются и пока (тьфу-тьфу 💦) без серьёзных поломок.

Для тех кому интересно что за модели: левая нога и правая нога. Тяговитые модели однако.

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Слегка Придурковатый
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jonewayne

Особенно удобно тем, кто загородом живёт) у меня средний пробег на авто 2200км в месяц, и это закинуть детей в сад, прокатиться по делам и магазинам, забрать детей. Пешком было б совсем кайф, особенно когда последние дни по -38 за окном)

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1 комментарий
Максим Ефимов

«Производитель и дилер могут дать скидку максимум 10-15%» + «оправдывают нахождение на складе маржинальностью». Или коротко об охреневших мразях на дилерах. Желаю банкротства и побольше.

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Сергей Майков

Скинуть они там могут 10-15% при этом изначально Накрутить 300% и втюхать нищим россиянам в кредит под конский процент , где на выходе еще тачка на 200% подорожает - это разве не преступление против обычных работающих людей?

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Микс из мусоровоза

Так тачка на все 500% даже с конским кредитом будет в конечном итоге через пару лет стоить больше.

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Alexey Ivanov
это разве не преступление против обычных работающих людей?

Назовете статью УК РФ, описывающую это "преступление"?

А вообще забавно, ту же мобилизацию "обычные работающие люди" встречают аплодисментами. Но вот подорожание авто - почему-то преступление...

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1 комментарий
Юрий Б.
дилеры будут бороться за покупателей
При этом цены если и сократятся, то несущественно.

1. А как дилеры будут бороться?
2. Если дилер плохо поборется, то останется с сотнями машин на руках, которые и так не продавались, а стали еще и старыми.

В общем, у дилеров сложная залача и рыбку съесть, и косточкой не подавиться.

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Иван Иванов
А как дилеры будут бороться?

Уменьшат цены в объявлении, но добавят допов, карточек и страховок на кредиты и кредиты на страховки

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Sasha

Подписан на пару дилеров, которые регулярно прайсы постят. В течение осени и правда машины слегка дешевеют, в том числе из-за укрепления курса рубля. Похоже возвращаются времена борьбы за покупателей в виде бесплатных допов и сброса ценника на сделке.

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Борис Интеграторов

Государство заинтересованное в эксплуатации автохлама как можно дольше не хочет снижать заградительные пошлины на норм машины. СР-Стратегия развития 😂

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Santiago

Если снять заградительные пошлины, то весь российский автопром может очень быстро кончиться.

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6 комментариев
Aleksei2000

б/у праворукий японец, что не говори, сейчас топ за свои деньги.

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fullstackoff

а когда он был не топ?

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3 комментария
Андрей

Или б/у немца, пробег правда будет около 100 к км, но пойдет

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Слегка Придурковатый

Бери вазик-тазик, будь патриотом, блеять!

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2 комментария
Кузя

Нах, нах этих деревянных японцев, ну если только ты не во Владике живешь)

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6 комментариев
Alexander Ryazanov

Так пусть производят в России и делают дешевле. Никто не хочет покупать китайца по цене немца, а был бы адекватный ценник, смели б тока так

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Мурад Муртазалиев

Те кто не хотят покупать китайца по цене немца, купят таз по цене немца)

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11 комментариев
Андрей

куплю себе китайца на распродаже

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Yep Yep

Не думаю, что китайцам особо упало строить заводы у нас, тк рынок для них очень мал

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Egor Ka

Срочно поднять утильсбор в 10 раз!
Эти россияне скоро все на прули пересядут, а не на божественные китайские ролсройсы

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Мурад Муртазалиев

В этом случае сбор на правый руль введут. Это не проблема)

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1 комментарий

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Vlad

Москвич выпускают, ждём "Волга китаез 24"

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Mike Amir
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Тоже хочу

У меня есть выбор, что купить машину или квартиру? Дайте как подумаю

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HEIM

"«Автостат» оценил нераспроданные запасы китайских автомобилей в России в 175 тысяч штук."

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88 комментариев
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