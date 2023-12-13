Tesla отзовёт 2 млн автомобилей в США из-за проблем с безопасностью при использовании автопилота Статьи редакции
Решение затронет почти все машины, проданные с момента запуска функции в 2015 году, оценило BBC.
- Компания подала заявку на отзыв около 2 млн автомобилей после расследования нескольких аварий с использованием автопилота, которое провело Национального управления безопасности дорожного движения США, пишет Bloomberg.
- Регулятор установил, что функция автономного вождения в Tesla недостаточно эффективно контролирует участие водителей в управлении автомобилем. По правилам использования автопилота они должны держать руки на руле и быть готовы взять управление на себя в любой момент.
- Компания заявила, что планирует дистанционно обновить программное обеспечение и добавить дополнительные элементы оповещения водителей о безопасном использовании автономного режима вождения.
- Отзыв затронет почти все проданные в США автомобили Tesla с момента запуска автопилота в 2015 году, отмечает BBC. В частности, решение коснётся Model S, которые были выпущены в 2012-2023 годах, Model X производства 2016-2023 годов, Model 3 выпуска 2017-2023 годов и Model 2020-2023 годов.
- В феврале 2023 года автопроизводитель отозвал 360 тысяч автомобилей с «бета-версией полного автопилота» в США. Тогда регулятор указал, что система может нарушать местные правила дорожного движения — например, превышать скорость, проезжать на желтый сигнал светофора и поворачивать с не предназначенной для этого полосы.
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Автоваз за всё время существования не отозвал ни одного автомобиля!
К-качество ептать!
первый же запрос https://iz.ru/1546943/2023-07-20/avtovaz-otzyvaet-80-tys-lada-dlia-doosnashcheniia-ustroistvami-era-glonass
Это для дооснащения прекрасного автомобиля, а не для ремонта или доработок!
Лада совершенная как…как… сами придумайте слово)
https://www.techinsider.ru/vehicles/news-553504-10-tysyach-lada-otzyvayut-iz-za-problem-s-tormoznoy-sistemoy/ следующая ссылка
совершенная только УАЗ буханка, её вообще не нужно дорабатывать
Да! Я протестовал, когда увидел доработки в сериале Кибердеревня
Хватит скулить
Как кирпич?
Это не какой-нибудь пидорский иностранный отзыв, а самый что ни есть православный и наполненный традиционными ценностями.
поправлю - не отозвал ни одного автомобиля с автопилотом
Спасибо, да!
Отзывал)
Просто АвтоВАЗ изначально делает отличные тачки, не то что теслы эти вонючие. Поэтому отзывные компании на +-100 к авто. А не миллионы как в омерике.
А почему тесла сразу вонючая? :(
Потому что из загнивающей омерики.
Загнивает в Америке, а почему воняет у нас, на VC?
У теслохейтеров не произвольно выделяется
Чо это непроизвольно? Нормально так выделяется...
Ну Автоваз вообще впереди планеты всей, че сравнивать..
У-Уверенность
Т.е. водит даже немного лучше, чем типичный реднек из Техаса. Жаль, что отзывают.
Для Москвы поворот вторым рядом так вообще жизненная необходимость. А с ТТК - так и третьим и четвертым.
Не брак, а адаптивный автопилот, получается.
Да, режим «Москвич». Лайтовая версия подойдет для Питера.
Для Стамбула нужен хард мод)
Стамбул — единственный город, где мне не хотелось брать в прокат авто) Даже в Азии как-то попроще с этим.
Поэтому никакой автопилот у нас не возможет
Компания заявила, что планирует дистанционно обновить программное обеспечение
Не совсем понятно что тут подразумевается под "отзывом" в таком случае. Сотрудник Теслы проконтролирует установку обновления ?
Там регулятор год или чуть больше назад обязал Теслу называть все обновления по воздуху "отзывами". После этого у СМИ появилась возможность чуть не раз в месяц писать про очередной многомиллионный отзыв у Теслы.
Видимо, KPI этого агентства содержит общее количество отзывов и число отозванных автомобилей. Теперь выпишут премию.
Сам отчёт американской государственной администрации контроля безопасности на дорогах (NHTSA) называется Safety Recall Report:
https://static.nhtsa.gov/odi/rcl/2023/RCLRPT-23V838-8276.PDF
Основная претензия — систему контроля, что водитель держит руки на руле, слишком легко обмануть.
В отчёте написано, что Tesla не согласна с анализом агентства, но согласилась на отзыв 5 декабря, чтобы завершить расследование.
По идее, нигде не указано, что отзыв должен быть очный — главное, чтобы неполадки были устранены.
Обновление ПО включает в себя дополнительные элементы управления и оповещения, «чтобы еще больше побудить водителя соблюдать свои обязанности по непрерывному вождению».
Кроме того, локации, где вообще можно включать автопилот, будут ограничены.
Что-то Tesla в последнее время отзывает не только автомобили, но и доверие к себе)
Да, есть такое, трак для детей вообще дичь какая-то была
все таки продашь все свои акции теслы?
А это точно не о человеках речь?!!!
Знаю страну где такой же стиль вождения — норма.
"Отзовет", лол. СМИ такие СМИ.
15-евровые такие 15-евровые
Предлагаю скотчем привязывать водил к рулю
Скотчем нелья - не экологично. Зеленые заплюют.
Тогда зеленой изолетной!
Можно наручниками и кресло с катапультой
Тогда веревками. Они хоть экологичные?
Конечно. Особенно, из конопли.
Ну конечно, явно же автопилот должен быть таким:
Доплясался Маск, задушат теперь, за каждое слово.
Думаете внимание перефокусировал на хероту какую-то
загораются батареи самая большая проблема
Абалдеть, это же сколько потерь
не совсем понял , если они дистанционно могут обновить программное обеспечение , то зачем отзывать авто у владельцев?
еще ни одна компания не дорожила своим продуктом и репутацией , так как тесла
компания не ищет легких путей