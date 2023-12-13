Транспорт
Артур Томилко

Tesla отзовёт 2 млн автомобилей в США из-за проблем с безопасностью при использовании автопилота Статьи редакции

Решение затронет почти все машины, проданные с момента запуска функции в 2015 году, оценило BBC.

  • Компания подала заявку на отзыв около 2 млн автомобилей после расследования нескольких аварий с использованием автопилота, которое провело Национального управления безопасности дорожного движения США, пишет Bloomberg.
  • Регулятор установил, что функция автономного вождения в Tesla недостаточно эффективно контролирует участие водителей в управлении автомобилем. По правилам использования автопилота они должны держать руки на руле и быть готовы взять управление на себя в любой момент.
  • Компания заявила, что планирует дистанционно обновить программное обеспечение и добавить дополнительные элементы оповещения водителей о безопасном использовании автономного режима вождения.
  • Отзыв затронет почти все проданные в США автомобили Tesla с момента запуска автопилота в 2015 году, отмечает BBC. В частности, решение коснётся Model S, которые были выпущены в 2012-2023 годах, Model X производства 2016-2023 годов, Model 3 выпуска 2017-2023 годов и Model 2020-2023 годов.
  • В феврале 2023 года автопроизводитель отозвал 360 тысяч автомобилей с «бета-версией полного автопилота» в США. Тогда регулятор указал, что система может нарушать местные правила дорожного движения — например, превышать скорость, проезжать на желтый сигнал светофора и поворачивать с не предназначенной для этого полосы.
Фото Bloomberg

#новости #tesla

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 Как Бизнес, Бро?

Автоваз за всё время существования не отозвал ни одного автомобиля!
К-качество ептать!

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Сергей Д.

первый же запрос https://iz.ru/1546943/2023-07-20/avtovaz-otzyvaet-80-tys-lada-dlia-doosnashcheniia-ustroistvami-era-glonass

АвтоВАЗ отзывает 80 тыс. Lada для дооснащения…
Российский производитель АвтоВАЗ объявил отзывную кампанию для моделей Lada Granta, Niva Legend и…
iz.ru
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Как Бизнес, Бро?

Это для дооснащения прекрасного автомобиля, а не для ремонта или доработок!
Лада совершенная как…как… сами придумайте слово)

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Сергей Д.

https://www.techinsider.ru/vehicles/news-553504-10-tysyach-lada-otzyvayut-iz-za-problem-s-tormoznoy-sistemoy/ следующая ссылка

10 тысяч Lada отзывают из-за проблем с тормозной…
Ведущий отечественный автопроизводитель «АвтоВАЗ» обнаружил, что на автомобилях моделей Lada…
www.techinsider.ru
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Lmao

совершенная только УАЗ буханка, её вообще не нужно дорабатывать

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Как Бизнес, Бро?

Да! Я протестовал, когда увидел доработки в сериале Кибердеревня

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Alex Ba

Хватит скулить

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Влад Шушкевич

Как кирпич?

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jonewayne

Это не какой-нибудь пидорский иностранный отзыв, а самый что ни есть православный и наполненный традиционными ценностями.

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Snap Crotchet

поправлю - не отозвал ни одного автомобиля с автопилотом

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Как Бизнес, Бро?

Спасибо, да!

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Мурад Муртазалиев

Отзывал)
Просто АвтоВАЗ изначально делает отличные тачки, не то что теслы эти вонючие. Поэтому отзывные компании на +-100 к авто. А не миллионы как в омерике.

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Деловая колбаса

А почему тесла сразу вонючая? :(

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Мурад Муртазалиев

Потому что из загнивающей омерики.

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Вася Пражкин

Загнивает в Америке, а почему воняет у нас, на VC?

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Вася Пражкин

У теслохейтеров не произвольно выделяется

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Байд Джонов

Чо это непроизвольно? Нормально так выделяется...

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Максим Ц.

Ну Автоваз вообще впереди планеты всей, че сравнивать..

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Александр Корнеев

У-Уверенность

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jonewayne
Тогда регулятор указал, что система может нарушать местные правила дорожного движения — например, превышать скорость, проезжать на желтый сигнал светофора и поворачивать с не предназначенной для этого полосы.

Т.е. водит даже немного лучше, чем типичный реднек из Техаса. Жаль, что отзывают.

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Вася Пражкин

Для Москвы поворот вторым рядом так вообще жизненная необходимость. А с ТТК - так и третьим и четвертым.

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jonewayne

Не брак, а адаптивный автопилот, получается.

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Вася Пражкин

Да, режим «Москвич». Лайтовая версия подойдет для Питера.

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jonewayne

Для Стамбула нужен хард мод)

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John Smith

Стамбул — единственный город, где мне не хотелось брать в прокат авто) Даже в Азии как-то попроще с этим.

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Александр Корнеев

Поэтому никакой автопилот у нас не возможет

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Vladislav Kosinov
Tesla отзовёт 2 млн автомобилей в США
Компания заявила, что планирует дистанционно обновить программное обеспечение

Не совсем понятно что тут подразумевается под "отзывом" в таком случае. Сотрудник Теслы проконтролирует установку обновления ?

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Alex

Там регулятор год или чуть больше назад обязал Теслу называть все обновления по воздуху "отзывами". После этого у СМИ появилась возможность чуть не раз в месяц писать про очередной многомиллионный отзыв у Теслы.

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Denis Bystruev

Видимо, KPI этого агентства содержит общее количество отзывов и число отозванных автомобилей. Теперь выпишут премию.

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Denis Bystruev

Сам отчёт американской государственной администрации контроля безопасности на дорогах (NHTSA) называется Safety Recall Report:

https://static.nhtsa.gov/odi/rcl/2023/RCLRPT-23V838-8276.PDF

Основная претензия — систему контроля, что водитель держит руки на руле, слишком легко обмануть.

В отчёте написано, что Tesla не согласна с анализом агентства, но согласилась на отзыв 5 декабря, чтобы завершить расследование.

По идее, нигде не указано, что отзыв должен быть очный — главное, чтобы неполадки были устранены.

Обновление ПО включает в себя дополнительные элементы управления и оповещения, «чтобы еще больше побудить водителя соблюдать свои обязанности по непрерывному вождению».

Кроме того, локации, где вообще можно включать автопилот, будут ограничены.

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Zana One

Что-то Tesla в последнее время отзывает не только автомобили, но и доверие к себе)

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Александр Корнеев

Да, есть такое, трак для детей вообще дичь какая-то была

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Отнюдь

все таки продашь все свои акции теслы?

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Невероятный Блондин
может нарушать местные правила дорожного движения — например, превышать скорость, проезжать на желтый сигнал светофора и поворачивать с не предназначенной для этого полосы.

А это точно не о человеках речь?!!!
Знаю страну где такой же стиль вождения — норма.

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Alex

"Отзовет", лол. СМИ такие СМИ.

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Жони Деп

15-евровые такие 15-евровые

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Михаил

Предлагаю скотчем привязывать водил к рулю

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Вася Пражкин

Скотчем нелья - не экологично. Зеленые заплюют.

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Как Бизнес, Бро?

Тогда зеленой изолетной!

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Михаил

Можно наручниками и кресло с катапультой

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Анна Борзыч

Тогда веревками. Они хоть экологичные?

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Вася Пражкин

Конечно. Особенно, из конопли.

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Вадим Д.

Ну конечно, явно же автопилот должен быть таким:

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Алексей Петров

Доплясался Маск, задушат теперь, за каждое слово.

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Александр Корнеев

Думаете внимание перефокусировал на хероту какую-то

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Barabas77

загораются батареи самая большая проблема

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Александр Корнеев

Абалдеть, это же сколько потерь

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Obi Van Goga

не совсем понял , если они дистанционно могут обновить программное обеспечение , то зачем отзывать авто у владельцев?

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Ярослав Бондарь

еще ни одна компания не дорожила своим продуктом и репутацией , так как тесла

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Marat Salakhetdinov

компания не ищет легких путей

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