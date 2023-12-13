Пассажиры «Аэрофлота» подали коллективный иск к компании из-за отменённых дешёвых билетов из Екатеринбурга на Пхукет Статьи редакции
Они требуют вернуть разницу между «ошибочной» ценой билетов и текущей. В «Аэрофлоте» с претензиями не согласны.
- Коллективный иск подали в Пресненский районный суд Москвы, сообщил представитель пассажиров управляющий партнёр адвокатской группы «Ватаманюк & Партнеры» Владислав Ватаманюк. Карточка об иске также появилась на сайте суда.
- Потерпевшими по иску заявлены 54 человека, ещё пятеро ожидают ответа от авикомпании на досудебную претензию. Адвокат также рассказал РБК, что ещё около 300 пассажиров подали заявки на представление их интересов.
Позиция пассажиров
- 19 октября 2023 года на сайте «Аэрофлота» появились билеты из Екатеринбурга в Таиланд по меньшей, чем обычно, цене. Например, билеты на ноябрь в формате «туда — обратно» продавались по цене от 6500 до 20 тысяч рублей. Авиакомпания их аннулировала, сославшись на технический сбой. После этого в Роспотребнадзоре заявили, что аннулирование билетов «не может быть законным», а пассажиры подали коллективную претензию к «Аэрофлоту».
- Несмотря на то, что авиакомпания вернула пассажирам деньги за билеты и предложила скидки на новые, те считают, что «Аэрофлот» не имел права в одностороннем порядке отказываться от «первоначальной сделки по оплате перелёта».
- Иск ссылается на нормы закона «О защите прав потребителей»: о том, что при возврате товара или услуги ненадлежащего качества потребитель вправе требовать возмещения разницы между ценой, установленной договором и ценой на момент возврата. Речь идёт о разнице между стоимостью билетов, действующей на момент направления досудебной претензии, и изначальной «ошибочной», отмечает Ватанюк. В расчёте на 54 пассажиров эта сумма составляет 7,5 млн рублей.
- Требования также касаются взыскания неустойки за период просрочки этой выплаты, компенсации морального вреда, а также судебного штрафа в размере 50% от удовлетворённой суммы. Общая сумма иска может вырасти до 11,5-12,5 млн рублей, отметил юрист.
Позиция «Аэрофлота»
- Авиакомпания ещё в ноябре ответила на досудебную претензию, что уже предоставила пассажирам скидку в 30% и начислила им 5000 бонусных миль по своей программе лояльности. В письме адвокатам «Аэрофлот» отметил, что не устанавливал тарифы, по которым билеты продавались в октябре — это был сбой.
- В пресс-службе авиакомпании сообщили РБК, что «сожалеют о доставленных неудобствах», но считают, что «основания для выплаты разницы между ошибочно установленной ценой перелета и ценой, действующей на момент удовлетворения требований потребителя, отсутствуют». По данным «Аэрофлота», купонами на скидку уже воспользовались около 1000 человек.
- В компании добавили, что «все обоснованные в рамках суда требования будут исполнены». С пассажирами, которые обратятся для разрешения ситуации непосредственно к перевозчику, вопрос могут урегулировать индивидуально в досудебном порядке.
- Причину появления «ошибочной цены» «Аэрофлот» описывал в письме от 20 ноября 2023 года в Союз потребителей России. В компании объясняли, что тарифы регистрируются в Центре расписания и тарифов ТКП, а для для направления информации файл с ними в формате Excel необходимо конвертировать в базу данных ATPCO.
- В компании подчеркнули, что ошибку совершил конкретный неназванный сотрудник, и «в процессе служебного расследования будет исследована его вина и умысел».
- Также в письме говорится, что «Аэрофлот», занимая доминирующее положение на маршруте Екатеринбург — Пхукет, обязан соблюдать закон «О защите конкуренции» и не может установить на нём «монопольно низкую цену перелёта», поэтому «не может предоставить пассажирам услугу по цене покупки ранее приобретённых билетов».
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молодцы
Молодцы в чем? В том, что потребители явно понимая, что это явно ошибка решили купить на авось билет и теперь визжат дайте перелет за копейки? Ебальник не треснет у потребителей то?
На месте аэрофлота я бы оплатил все издержки и т.п, а всех этих "обиженных" добавил в чёрный список АК, ибо нехуй.
Всё, что нужно знать о рывках и прорывах в цифровизации.
Excel надо наказать, хотя бы оштрафовать. Целый Аэрофлот подставил. Надо разобраться на чьи это деньги, и кто заказчик. Тут явно видны уши запада.
Теперь понятно почему у них долги) с таким то уровнем технологий автоматизации
При том они тем самым признали, что цены были в результате действия сотрудника, а не, скажем, взлома. То есть это аргумент скорее в пользу истцов (как отмечено у «РБК»).
Файлирование - чудесный эвфемизм для хранения и управления критической для бизнеса информацией в говнофайликах экселя.
Это Билл Гейтс виноват.
Я думал что это акция и ради неё купил билеты забронировал и оплатил отель и купил кольцо чтоб сделать предложение. В итоге рейс отменили , бронь пропала, кольцо потерялось и она мне не дала
Все правильно сделали. АФ прямо нарушил ЗоЗПП, за что должен быть наказан.
Тут, конечно, Аэрофлот всяко не прав.
В действиях купивших нет злого умысла. Они же не обязаны знать, что 20 000 - это технический сбой.
Вот если бы купившие начали какие то схемы с этими билетами мутить, то тогда - да.
А так, Аэрофлот только портит репутацию себе.
А собак то аэрофлот надеюсь больше не убивает?
«Аэрофлот», занимая доминирующее положение на маршруте Екатеринбург — Пхукет, обязан соблюдать закон «О защите конкуренции» и не может установить на нём «монопольно низкую цену перелёта»
Подождите, т.е. монопольно низкую цену нельзя устанавливать, а вот к монопольно высокой цене вопросов нет?
Что-то подобное я уже когда-то слышал, пора перестать вестись на эти "дешевые" билеты.
Excel? 😳
Да, удивительно, но на экселе много что держится
Только им это навряд ли поможет
Ошибочная, значит, ясно-понятно.
Невпервой, конечно. Надеюсь, и разницу вернут, и сверху, и штраф будет.
И медом накормят, и пивом напоят
Вот! Это всё Байден виноват с этим своим американским Экселем!! Срочно объявить в розыск разработчиков Экселя!
кек
Если сотрудник удалил и загрузил, то о каком техническом сбое может идти речь?
Это был терминатор
"Несмотря на то, что авиакомпания вернула пассажирам деньги за билеты и предложила скидки на новые, те считают, что «Аэрофлот» не имел права в одностороннем порядке отказываться от «первоначальной сделки по оплате перелёта»".
Это называется потребительский терроризм.
Как всегда, когда кто-то говорит о потребительском терроризме, это почти наверняка желание продавцов избежать ответственности по закону. Защита прав в суде гарантирована Конституцией. И здесь есть конкретное нарушение, подобному которому уже устанавливал ВС в случае с «ЦУМом».
Можно подробнее узнать, что вы вкладываете в этот термин?
Это называется ответственность
Ждем следующий сбой чтоб поднять бабла не на перелете
А на чем тогда бабла можно то поднять?
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Когда думаешь, что взял билеты по цене ошибки, а оказывается, что сама жизнь совершила ошибку...
Потребитель не несет ответственности за сбои, недавно была похожая ситуация когда в бутике отбили чек а товары отказались выдать и суд удовлетворил требования исца, не знаю правда что было дальше..
Умысел купивших не доказауем а вот ошибка признана оператором перевозки думаю суд хочет не хочет вынужден будет встать на сторону потребителя
Так дали же 5000 миль и чем народ недоволен?
Нужно скорее тратить и сказать - Спасибо
Могли бы и обыграть в свою пользу, учитывая что у них сотрудники бизнесом в Тай за 80к летают вместо 800к для холопов
Еще раз что ли? Или у меня уже мозг плавится, или я что-то не дочитал?
Работник нарушила — все проблемы из-за баб!
Хоть кто-то подал на них 🤧
"Они требуют вернуть разницу между «ошибочной» ценой билетов и текущей. В «Аэрофлоте» с претензиями не согласны."-а были когда-то согласны ?
Бред какой-то,так ни крути. Если я не ошибаюсь, то билеты по таким ценам продавались не один день даже. Ладно, сделали ошибку. Но почему не исправили? Почему не прекратили продажу билетов этих?
не охота было, дайте людЯм отдохнуть в конце концов
на самолётах Аэрофлота лучше не летать, лучше ездить, в пхукет и обратно