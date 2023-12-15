Аэропорт Краснодара принял тестовый рейс из Минеральных вод — первый с 24 февраля 2022 года Статьи редакции
После тестов его могут открыть для коммерческих полётов, сообщали власти Краснодарского края.
- В аэропорту Пашковский в Краснодаре приземлился самолёт Superjet 100 авиакомпании «Азимут», сообщила Росавиация. Он выполнял тестовый полёт — на борту не было ни одного пассажира. Изначально вылет был запланирован из Внуково, но его перенесли в Минеральные воды.
- После самолёт выполнит обратный рейс — из Краснодара в Минеральные воды. По плану, в город борт прибудет в 16:30 мск.
- Аэропорт запланировал комплексные тесты, чтобы проверить готовность к открытию — Пашковский не работает с 24 февраля 2022 года. Ближайшие южные города, в которые можно прилететь — Ставрополь, Сочи и Минеральные воды.
- Возможность открытия аэропорта после тестового перелёта допустил 13 декабря 2023 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. На следующий день, 14 декабря, президент Владимир Путин отметил, что главным условием возобновления работы аэропорта будет «безопасность пассажиров». Авиакомпании «Аэрофлот», «Победа» и «Россия» заявили, что готовы выполнять рейсы, если Пашковский откроют.
- По данным «Известий», летать самолёты будут по «сочинскому» маршруту — через Минеральные воды и Ставрополь в облёт Ростовской области. Время полёта из Москвы составит четыре часа.
- По словам источника издания, снятие ограничений запланировано на 25 декабря 2023 года. Поначалу аэропорт будет работать только в дневное время и не более 14 часов в сутки. Пропускную способность ограничат пятью взлёт-посадками в час и 70 — в день. Как будут распределять квоты между авиакомпаниями — пока не решено.
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Коротко о том, почему удачно севший самолёт это событие:
Самолёт «Аэрофлота» дважды не смог улететь в Таиланд. Это 15-ый инцидент в России за декабрь
Российские авиакомпании продолжают пугать пассажиров техническим состоянием бортов. Boeing «Аэрофлота» рейса Красноярск — Пхукет не смог вылететь из аэропорта. Самолет с 387 пассажирами дважды буксировали на взлет, но за 13 часов пассажиры подняться в воздух так и не смогли. Транспортная прокуратура проводит проверку.
Еще четырнадцать самолетов столкнулись с поломками в декабре:
12 декабря рейс Utair Москва — Ханты-Мансийск с радиоактивными веществами и 104 пассажирами сел во Внуково из-за неисправности шасси. В этот же день Ан-24, летевший в Бодайбо, вернулся в Иркутск. У самолета отключился показатель скорости.
10 декабря Superjet SSJ-100 «Ираэро» вернулся в аэропорт из-за невозможности убрать шасси.
8 декабря Airbus А319-111 («Россия») совершил аварийную посадку в Минводах из-за разгерметизации салона. Утром того же дня Boeing-737 (S7) вернулся в аэропорт из-за помпажа двигателей.
7 декабря загорелся двигатель грузового Ту-204 («Авиастар-ТУ»).
6 декабря произошло возгорание из-за замыкания на борту Boeing-777 «Аэрофлота».
5 декабря у Ан-12 отказала система управления руля, также еще один самолет во время рейса из Москвы в Казань совершил аварийную посадку из-за отказа управления системы стабилизации.
2 декабря Airbus А321 «Аэрофлота» аварийно сел в Шереметьево из-за отказа левого двигателя. В Тюмени по технической причине совершил посадку Superjet 100 («Ямал»).
1 декабря Airbus A321 «Аэрофлота» приземлился в Пулково из-за проблемы системы кондиционирования. Boeing 737 «Аэрофлота» совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске из-за падения давления стойки шасси. В Новосибирске у борта «ИрАэро» отказали автопилот и закрылки.
С начала года было зафиксировано более 180 случаев неисправностей во время полета, тогда как в 2022 году таких инцидентов было более 60.
Дожили. Удачно севший самолет уже событие. Но это скорее с божьей помощью, не иначе
Это еще не проблема. Проблема будет, когда самолеты не смогут приземлиться.
Они бы там поаккуратнее летали. Нездорово там.
Как говорится: с моей стороны самолет вылетел. Проблемы у вас.
как выглядел этот полёт
Поговаривают, они все таки совершили посадку)
Дринкинс! Сколько нам осталось до конца?
Да почему Воды с маленькой буквы, это тоже название города!!! Извините за душноту, живу тут, глаз режет
Каких-то 4 часа всего навсего
Наверное лучше чем сутки на поезде
Типа лучше на поезде или?
Вот это событие, теперь у нас есть рейсы из одного города России в... другой. Понятное дело, что ограничения были. Сомнительные
интересно сколько будет стоить билет по такому маршруту? вроде как до МСК под 5 часов получается?
В Сочи летают. Другим нельзя
Потому что деньги есть деньги
Ждём воссоединения остальных "давно потерянных" городов России?😂
Уже не страшно, видимо
а еропланы тоже будут су-35 сопровождать?
Ростов-на-Дону как всегда обосрался. Даже тут