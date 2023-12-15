Тестовый полёт в столицу Кубани (Краснодарский край — vc.ru) позволит дать оценку готовности диспетчерских, аэродромных и специальных служб к обслуживанию в аэропорту Краснодара пассажирских рейсов. Для окончательного принятия решения их работа будет досконально проанализирована. Безопасность пассажиров — главный приоритет.