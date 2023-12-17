Транспорт
Маша Цепелева

Общественный совет попросил Совфед разрешить мигрантам работать в такси Статьи редакции

Это поможет сократить дефицит кадров, компании оценивают его от 80 тысяч до 700 тысяч человек.

  • Общественный совет по развитию такси направил в экономический комитет Совета Федерации предложение на два года допустить мигрантов к работе водителями такси. Об этом пишет РБК со ссылкой на председателя совета Ирину Зарипову.
  • Допуск мигрантов поможет решить проблему дефицита кадров в отрасли, которая ощущается с начала 2023 года. По её словам, проблема связана со снижением числа безработных (такси — это отрасль, в которую идут при высоком уровне безработицы, считает председатель совета) и большим количеством мобилизованных водителей. В Совфеде не комментировали инициативу.
  • По оценке такси «Максим», дефицит водителей в России составляет от 500 тысяч до 700 тысяч человек. «Объединение самозанятых России» оценило его в 2,5 млн человек.
  • В ноябре «Яндекс Такси» оценило рост стоимости поездок на 17-27% год к году в регионах с городами-миллионниками из-за дефицита водителей, снижения количества мигрантов в отрасли, ростом расходов на автомобили и их обслуживание, и одновременный рост спроса на поездки в такси на 20%. По оценке компании, чтобы сбалансировать спрос и предложение в пиковый сезон, необходимо привлечь около 80 тысяч водителей.
  • По данным аналитического центра при правительстве, дефицит составляет 72 тысячи человек, общее число выданных разрешений на работу в такси сократилось на 13,6% с момента вступления в силу нового закона о такси в сентябре 2023-го.
  • По данным на декабрь, в такси могут работать водители с правами из Киргизии, Беларуси и других стран, где русский язык входит в число государственных. Остальные должны получать водительское удостоверение российского образца. На практике его получение может занять два-три месяца.
  • В начале октября 2023-го в Госдуму внесли законопроект, который запрещает иностранцам работать в такси, школах и медицинских учреждениях. Иностранцы уже не могут работать в такси в Челябинской, Калининградской и Тюменской областях.
Фото «РИА Новости»

#новости #такси

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 неформат
оценивают его от 80 тысяч до 2,5 млн человек.

выглядит как экспертная оценка

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Вася Пражкин

Похоже, нормальных экспертов тоже не хватает в России.

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Андрей Вечерний

Требуется Java-разработчик.
ЗП от 800 до 250 000 рублей.

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Дарья Голубева
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Мурад Муртазалиев

Столько лет, я слышал истории о том, что мигранты отнимают рабочие места. Что мигрантов надо выгнать, и сразу все будет хорошо. Их места займут россияне. Интересно, почему сейчас, когда мигрантов не хватает, россияне не занимают их места?

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Васисуалий Лоханкин

Занимают на новом "бизнесе" с оплатой 200 тыс в мес.
Даже боюсь предположить, какой дефицит рук будет если объявят вторую волну набора "желающих" в следующем году.

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Андрей Вечерний

Есть ощущение, что все уже ложили болт на этот бизнес. У людей теперь проблемы начинают сходиться в холодильнике, и последние пол года ничего не слышно оттуда. За какую-то деревню всё бьются, я честно говоря не могу понять что происходит там.

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КакЦапля

Не повезло правителям с народом.

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Андрей Вечерний
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Андрей Вечерний

Кстати, я люто орнул, когда узнал что в Чите нет тарифов кроме Эконома.

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Мурад Муртазалиев

Ого. Не знал)

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Андрей Вечерний

Это вызвало во всех нас шок: когда ребята делали самую длинную поездку на Такси, были техпроблемы, и нужно было заново оформить заказ минивена. На выбор только эконом - но и Чита город довольно специфичный.

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Владимир Прохоров

но и Чита город довольно специфичный - а в чем конкретно специфика?

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Мимо проходивший

Я из Читы (на данный момент не живу там), ничего специфичного в городе нет, кроме диких цен на аренду/покупку жилья и низких зарплат которые не покрывают даже аренду квартиры. Ну и дикий смог еще. Ну и стаи собак по всему городу. Ну и не развитый общественный транспорт. А так все норм.

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Максим Ложков

Маленький, бедный, грязный и холодный город.

В общем-то конечно ничего особенного в этом нет, но люксовый сегмент там явно очень маленький. И когда я там был, Яндекса там практически не было, все ездили на Максим, который был дешевле. Но приезжали иногда откровенно страшные вёдра.

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Timur

Пиздец, такая же ситуация например в Башкирии, там нет бизнеса и комфорт + и детского...

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Мимо проходивший

Пару лет назад были, не знаю как сейчас.

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Timur

Да потому что, никто в здравом уме в России не займет их место, так как зп несоизмерима с другими вакансиями, а так придется повышать уровень в данных сферах. А так мигранты работают за копейки, и бюджет на этом экономится неплохо

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Владимир Прохоров

бюджет на этом экономится неплохо - ну то что он экономиться можно поспорить

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Joe cocker

Реальность разбила план по надуванию щек

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Вера Мельникова

надувать щеки придется в одиночку и чисто для себя)) удовольствие конечно не то)

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Piu-piu

Могу предположить, учитывая курс рубля и его тренд, «безопасность», перспективы и репутацию России, даже жителям Узбекистана это все менее интересно, есть направления интереснее

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КакЦапля

Страшно представить, кто поедет тогда.

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Piu-piu

Из регионов в мск и спб поедут еще больше, там хоть какие-то деньги есть еще. Часть приехавших будет с боевым опытом и птср, со все и вытекающими

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Иван Иванов

А разве они уже не...

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Gruntofos

Вам показалось!

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Андрей

граждане РФ
https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20230209/v-2022-godu-rekordnoe-chislo-grazhdan-tadzhikistana-poluchili-rossiiskoe-grazhdanstvo

В 2022 году рекордное число граждан Таджикистана…
В 2022 году рекордное число граждан Таджикистана получили российское гражданство | Новости…
asiaplustj.info
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under construction

Есть серьезный вопрос, что курили аналитики общественного совета по развитию такси, когда предположили, что в рф нехватает 2,5 млн таксистов.

Если кто не в курсе, это 2% населения страны.

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Marie Neru

Тоже вопрос. Хотя в одной Москве 350к водителей и больше ляма курьеров. И постоянно не хватает. И постоянно повышенный спрос. В 700к поверю спокойно

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Андрей

просто они работают не регулярно

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Tarki

А общественный совет не хочет убрать монополизм одной компании?!

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Васисуалий Лоханкин

Нет не хочет, Кудрин уже обкашлял вопросики.

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Timur

Нет конечно, у нас монополия, а значит стабильность

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Илья Дёмин

Если наладить общественный транспорт, то и количество такси уменьшится, мигранты не понадобятся. Например, проживаю в Казани. После 19:00 уже уехать сложно. Трамваи постоянно горят, стоят в пробках. Троллейбусы стоят. Автобусы переполнены, зимой холодно. Очень грязные, неприятно даже прикасаться за поручни. Вот и приходится жителям пользоваться такси, либо покупать личные автомобили.

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КакЦапля

Но сначала в военкомате отметиться надо бы.

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Дмитрий Маслов

в окопе а не в военкомате, хотя наверно и сначала в военкоме

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Андрей

в драке на садоводе

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Фоксик

Не. Мигранты же. Им пока не надо. Да и вредно. Одного уже вроде кинули. Пообещали гражданство ускорено и не дают. А его теперь очень ждут в Узбекистане. 6 лет светит

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Timur

Ну правильно кто в экономе будет работать, там 99 процентов же мигранты

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Фоксик

А чего правильно?
Даже подумать прежде, чем принимать какое-то решение не могут

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Elena Pliner

Общественный совет нужно переселить в Капотню

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