Общественный совет попросил Совфед разрешить мигрантам работать в такси Статьи редакции
Это поможет сократить дефицит кадров, компании оценивают его от 80 тысяч до 700 тысяч человек.
- Общественный совет по развитию такси направил в экономический комитет Совета Федерации предложение на два года допустить мигрантов к работе водителями такси. Об этом пишет РБК со ссылкой на председателя совета Ирину Зарипову.
- Допуск мигрантов поможет решить проблему дефицита кадров в отрасли, которая ощущается с начала 2023 года. По её словам, проблема связана со снижением числа безработных (такси — это отрасль, в которую идут при высоком уровне безработицы, считает председатель совета) и большим количеством мобилизованных водителей. В Совфеде не комментировали инициативу.
- По оценке такси «Максим», дефицит водителей в России составляет от 500 тысяч до 700 тысяч человек. «Объединение самозанятых России» оценило его в 2,5 млн человек.
- В ноябре «Яндекс Такси» оценило рост стоимости поездок на 17-27% год к году в регионах с городами-миллионниками из-за дефицита водителей, снижения количества мигрантов в отрасли, ростом расходов на автомобили и их обслуживание, и одновременный рост спроса на поездки в такси на 20%. По оценке компании, чтобы сбалансировать спрос и предложение в пиковый сезон, необходимо привлечь около 80 тысяч водителей.
- По данным аналитического центра при правительстве, дефицит составляет 72 тысячи человек, общее число выданных разрешений на работу в такси сократилось на 13,6% с момента вступления в силу нового закона о такси в сентябре 2023-го.
- По данным на декабрь, в такси могут работать водители с правами из Киргизии, Беларуси и других стран, где русский язык входит в число государственных. Остальные должны получать водительское удостоверение российского образца. На практике его получение может занять два-три месяца.
- В начале октября 2023-го в Госдуму внесли законопроект, который запрещает иностранцам работать в такси, школах и медицинских учреждениях. Иностранцы уже не могут работать в такси в Челябинской, Калининградской и Тюменской областях.
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Похоже, нормальных экспертов тоже не хватает в России.
Требуется Java-разработчик.
ЗП от 800 до 250 000 рублей.
Столько лет, я слышал истории о том, что мигранты отнимают рабочие места. Что мигрантов надо выгнать, и сразу все будет хорошо. Их места займут россияне. Интересно, почему сейчас, когда мигрантов не хватает, россияне не занимают их места?
Занимают на новом "бизнесе" с оплатой 200 тыс в мес.
Даже боюсь предположить, какой дефицит рук будет если объявят вторую волну набора "желающих" в следующем году.
Есть ощущение, что все уже ложили болт на этот бизнес. У людей теперь проблемы начинают сходиться в холодильнике, и последние пол года ничего не слышно оттуда. За какую-то деревню всё бьются, я честно говоря не могу понять что происходит там.
Не повезло правителям с народом.
Кстати, я люто орнул, когда узнал что в Чите нет тарифов кроме Эконома.
Ого. Не знал)
Это вызвало во всех нас шок: когда ребята делали самую длинную поездку на Такси, были техпроблемы, и нужно было заново оформить заказ минивена. На выбор только эконом - но и Чита город довольно специфичный.
но и Чита город довольно специфичный - а в чем конкретно специфика?
Я из Читы (на данный момент не живу там), ничего специфичного в городе нет, кроме диких цен на аренду/покупку жилья и низких зарплат которые не покрывают даже аренду квартиры. Ну и дикий смог еще. Ну и стаи собак по всему городу. Ну и не развитый общественный транспорт. А так все норм.
Маленький, бедный, грязный и холодный город.
В общем-то конечно ничего особенного в этом нет, но люксовый сегмент там явно очень маленький. И когда я там был, Яндекса там практически не было, все ездили на Максим, который был дешевле. Но приезжали иногда откровенно страшные вёдра.
Пиздец, такая же ситуация например в Башкирии, там нет бизнеса и комфорт + и детского...
Пару лет назад были, не знаю как сейчас.
Да потому что, никто в здравом уме в России не займет их место, так как зп несоизмерима с другими вакансиями, а так придется повышать уровень в данных сферах. А так мигранты работают за копейки, и бюджет на этом экономится неплохо
бюджет на этом экономится неплохо - ну то что он экономиться можно поспорить
Реальность разбила план по надуванию щек
надувать щеки придется в одиночку и чисто для себя)) удовольствие конечно не то)
Могу предположить, учитывая курс рубля и его тренд, «безопасность», перспективы и репутацию России, даже жителям Узбекистана это все менее интересно, есть направления интереснее
Страшно представить, кто поедет тогда.
Из регионов в мск и спб поедут еще больше, там хоть какие-то деньги есть еще. Часть приехавших будет с боевым опытом и птср, со все и вытекающими
А разве они уже не...
Вам показалось!
граждане РФ
https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20230209/v-2022-godu-rekordnoe-chislo-grazhdan-tadzhikistana-poluchili-rossiiskoe-grazhdanstvo
Есть серьезный вопрос, что курили аналитики общественного совета по развитию такси, когда предположили, что в рф нехватает 2,5 млн таксистов.
Если кто не в курсе, это 2% населения страны.
Тоже вопрос. Хотя в одной Москве 350к водителей и больше ляма курьеров. И постоянно не хватает. И постоянно повышенный спрос. В 700к поверю спокойно
просто они работают не регулярно
А общественный совет не хочет убрать монополизм одной компании?!
Нет не хочет, Кудрин уже обкашлял вопросики.
Нет конечно, у нас монополия, а значит стабильность
Если наладить общественный транспорт, то и количество такси уменьшится, мигранты не понадобятся. Например, проживаю в Казани. После 19:00 уже уехать сложно. Трамваи постоянно горят, стоят в пробках. Троллейбусы стоят. Автобусы переполнены, зимой холодно. Очень грязные, неприятно даже прикасаться за поручни. Вот и приходится жителям пользоваться такси, либо покупать личные автомобили.
Но сначала в военкомате отметиться надо бы.
в окопе а не в военкомате, хотя наверно и сначала в военкоме
в драке на садоводе
Не. Мигранты же. Им пока не надо. Да и вредно. Одного уже вроде кинули. Пообещали гражданство ускорено и не дают. А его теперь очень ждут в Узбекистане. 6 лет светит
Ну правильно кто в экономе будет работать, там 99 процентов же мигранты
А чего правильно?
Даже подумать прежде, чем принимать какое-то решение не могут
Общественный совет нужно переселить в Капотню