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Транспорт
Евгения Евсеева

Московский Политех представил прототип электромобиля для «Автотора» Статьи редакции

Пока это платформа для испытаний, предсерийную версию должны показать в 2024 году.

  • Московский Политех (МАМИ) представил электромобиль категории L7 (квадрицикл), который разработал по заказу калининградского автопроизводителя «Автотор».
  • РБК пишет, что это универсальная платформа для тестирования систем электромобиля. В «Автоторе» уточнили, что сама машина будет выглядеть иначе. «Подъём» сообщает, что Политех представил «агрегатоноситель» для испытаний, кузов которого изготовили с использованием деталей Lada Vesta.
  • Автомобиль — «компактная и доступная по цене модель для городских условий». Аккумулятор для него можно будет не покупать, а брать в аренду или лизинг — это должно снизить стоимость машины.
Фото РБК
  • Основные комплектующие — двигатель, инвертор, платы управления и аккумуляторы — разработали и произвели в России. В 2024 году выпустят ещё пять предсерийных автомобилей, проведут испытания двигателя и аккумулятора. В 2025-м начнётся серийное производство.
Фото РБК
  • В июне 2023 года «Автотор» пообещал представить осенью опытный образец компактного электромобиля, который компания будет выпускать на собственном заводе. По плану он должен развивать скорость до 105 км/ч, а мощность аккумулятора составит 27 кВт/ч.
  • В августе автопроизводитель заявил, что машины будут выпускать под брендом Amber Auto. В октябре «Автотор» запатентовал логотипы для двух марок — «Амбер Авто» и «Автотор Амбер». Эти названия должен был получить двухместный электромобиль класса L7e.
Фото РБК

#новости #политех #автотор #электромобили

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1.1K открытий
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51 комментарий
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 Andrey Norin

АХАХАХ

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Чечёточник

Русским по белому же написано что это тестирование платформы и авто будет другим. Конечно с такой батареей оно далеко не уедет, но оно и не должно далеко ездить, так что норм.

А этим лишь бы пернуть в комментарии и можно идти в кроватку.

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XPEH B TOMATE

Можно твой пост сократить до -" оно далеко не уедет" ?

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3 комментария
Пётр Петров

Как там тестирование предыдущей модели - ё-мобиля?

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1 комментарий
Andrey Kukharenko

Шикарный дизайн! Мазерати с Ламборгини нервно курят :)

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art-dvlpr

Это действительно испытание для нас всех...

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Anton Kulakov
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Юрий Бобров

А вот классная машинка была... Хоть бы не производство восстановили...

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1 комментарий
igotosochi

Жизнь: готовит мне испытания
Испытания:

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33_rublya

Нафига такое выпускают в СМИ, никто ж дальше заголовка с фото не читает, только обсмеют и больше ничего

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Roman Orlov

Чтобы трафик был

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2 комментария
Jahongjr Mumini

Елки иголки

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debil
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Framework Юзернеймович

Матиз лучше...

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::: FarCry
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Alex

Сразу видно руку отечественных авторазработчиков. Гордость берет.

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Ияза Гара
Андрей Алексин. Клип Страшная.
Самая популярный клип и песня Алексина в лучшем качестве! Ты ненакрашенная страшная и накрашенная…
m.youtube.com
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Владислав

Парни, вы издеваетесь?

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Посмотрим

А почему трекинг автодрайыа не представил???

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Андрей Морозов

Это кота стошнило?

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Chil

Такую красавицу могут разработать только в нашей стране.

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GEEKsogen

Вот я конечно всегда ЗА любые начинания отечественных инженеров и конструкторов. Особенно в тех областях, где у нас ничего нет. Но эти формы кузова... Зачем так сразу себя компрометировать. Ведь ежу понятно, что каждый мамкин дизайнер-конструктор будет щас пальцем тыкать и ржать. Лучше сразу на краш тест отправлять.

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Дмитрий Малинин

Мне кажется что это не правда

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XPEH B TOMATE

Я первые месяцы тоже отрицал, но уже в стадии блаженства и принятия.

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XPEH B TOMATE

На фото нечто удивленно-напуганное. Аминь.

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Max M.

Ну хоть здесь фары круглые смогли, но всё равно не то. Здесь получше:

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beluwiga

Что за

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Сергей Леопольдович

Какая милота! Вы ничего не понимаете!
А вот когда машинка родит, вы будете очень удивлены.
Не надо обижать беременных...

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igotosochi

Бл, я аж хрюкнул, весь экран в слюнях

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Vera

Чувствую очередь уже собирается (как за айфоном) за этим чудом. Не могу понять дизайнеров среди кого набирают? Почему не смотрят современные тенденции

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Roman Orlov

Как писали в комментах про Р-фон: "фу, безликий, похож на 100 других таких же".

Ну чо, вот, не похожий!

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XPEH B TOMATE

CyberPuk

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Максим Ефимов

Кажется, я знаю чем они вдохновлялись...

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Инга Чуйкова

Двери от Лады весты взяли? Машина по частям из других авто собрана, получается

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Roman Orlov

А прототип для проверки работоспособности элементов как ещё делать?

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High Stakes

Навидалась, бедная.

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Vlad

Такое ощущение, что дизайн был разработан бесплатной нейросетью и не глядя распечатан на 3д принтере. Ну не возможно представить, что в наш век многообразия моделей электромобилей из того же Китая, сложно было подобрать что-то адекватное, эстетичное и с хорошим обзором. А здесь - остекление как у авто для инкассации.

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Oleg Sidokhmetov

О май гадбл🤣🤣🤣 Как мне это развидеть. А можно посмотреть на дизайнера этого чудовища😹

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Идип закомплексован

Зато два крюка спереди - удобно таскать.

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Roman Orlov

Аренда аккумулятора - это интересный способ снижения цены авто.

// Вспомнил платный подогрев жопки у некоторых немцев

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Гость

Простите меня за занудство, но разве наш автопром должен сидеть и ждать, пока у него Бугатти сам собой получится? Модель тестовая, что в итоге будет – пока никто не знает, может и неплохо выйдет. Если машина собрана полностью из российских деталей и дойдет до серийного производства, это лучше, чем ничего на фоне засилья автомобилей из Китая.

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Stanislav Lem

Можно так

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Stanislav Lem

Или так

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Пётр Петров

Машинка выгляди так, как будто она уже осознала - где и когда она появилась на свет.

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48 комментариев
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