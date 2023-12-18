Московский Политех представил прототип электромобиля для «Автотора» Статьи редакции
Пока это платформа для испытаний, предсерийную версию должны показать в 2024 году.
- Московский Политех (МАМИ) представил электромобиль категории L7 (квадрицикл), который разработал по заказу калининградского автопроизводителя «Автотор».
- РБК пишет, что это универсальная платформа для тестирования систем электромобиля. В «Автоторе» уточнили, что сама машина будет выглядеть иначе. «Подъём» сообщает, что Политех представил «агрегатоноситель» для испытаний, кузов которого изготовили с использованием деталей Lada Vesta.
- Автомобиль — «компактная и доступная по цене модель для городских условий». Аккумулятор для него можно будет не покупать, а брать в аренду или лизинг — это должно снизить стоимость машины.
- Основные комплектующие — двигатель, инвертор, платы управления и аккумуляторы — разработали и произвели в России. В 2024 году выпустят ещё пять предсерийных автомобилей, проведут испытания двигателя и аккумулятора. В 2025-м начнётся серийное производство.
- В июне 2023 года «Автотор» пообещал представить осенью опытный образец компактного электромобиля, который компания будет выпускать на собственном заводе. По плану он должен развивать скорость до 105 км/ч, а мощность аккумулятора составит 27 кВт/ч.
- В августе автопроизводитель заявил, что машины будут выпускать под брендом Amber Auto. В октябре «Автотор» запатентовал логотипы для двух марок — «Амбер Авто» и «Автотор Амбер». Эти названия должен был получить двухместный электромобиль класса L7e.
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АХАХАХ
Русским по белому же написано что это тестирование платформы и авто будет другим. Конечно с такой батареей оно далеко не уедет, но оно и не должно далеко ездить, так что норм.
А этим лишь бы пернуть в комментарии и можно идти в кроватку.
Можно твой пост сократить до -" оно далеко не уедет" ?
Как там тестирование предыдущей модели - ё-мобиля?
Шикарный дизайн! Мазерати с Ламборгини нервно курят :)
Это действительно испытание для нас всех...
А вот классная машинка была... Хоть бы не производство восстановили...
Жизнь: готовит мне испытания
Испытания:
Нафига такое выпускают в СМИ, никто ж дальше заголовка с фото не читает, только обсмеют и больше ничего
Чтобы трафик был
Елки иголки
Матиз лучше...
Сразу видно руку отечественных авторазработчиков. Гордость берет.
Парни, вы издеваетесь?
А почему трекинг автодрайыа не представил???
Это кота стошнило?
Такую красавицу могут разработать только в нашей стране.
Вот я конечно всегда ЗА любые начинания отечественных инженеров и конструкторов. Особенно в тех областях, где у нас ничего нет. Но эти формы кузова... Зачем так сразу себя компрометировать. Ведь ежу понятно, что каждый мамкин дизайнер-конструктор будет щас пальцем тыкать и ржать. Лучше сразу на краш тест отправлять.
Мне кажется что это не правда
Я первые месяцы тоже отрицал, но уже в стадии блаженства и принятия.
На фото нечто удивленно-напуганное. Аминь.
Ну хоть здесь фары круглые смогли, но всё равно не то. Здесь получше:
Что за
Какая милота! Вы ничего не понимаете!
А вот когда машинка родит, вы будете очень удивлены.
Не надо обижать беременных...
Бл, я аж хрюкнул, весь экран в слюнях
Чувствую очередь уже собирается (как за айфоном) за этим чудом. Не могу понять дизайнеров среди кого набирают? Почему не смотрят современные тенденции
Как писали в комментах про Р-фон: "фу, безликий, похож на 100 других таких же".
Ну чо, вот, не похожий!
CyberPuk
Кажется, я знаю чем они вдохновлялись...
Двери от Лады весты взяли? Машина по частям из других авто собрана, получается
А прототип для проверки работоспособности элементов как ещё делать?
Навидалась, бедная.
Такое ощущение, что дизайн был разработан бесплатной нейросетью и не глядя распечатан на 3д принтере. Ну не возможно представить, что в наш век многообразия моделей электромобилей из того же Китая, сложно было подобрать что-то адекватное, эстетичное и с хорошим обзором. А здесь - остекление как у авто для инкассации.
О май гадбл🤣🤣🤣 Как мне это развидеть. А можно посмотреть на дизайнера этого чудовища😹
Зато два крюка спереди - удобно таскать.
Аренда аккумулятора - это интересный способ снижения цены авто.
// Вспомнил платный подогрев жопки у некоторых немцев
Простите меня за занудство, но разве наш автопром должен сидеть и ждать, пока у него Бугатти сам собой получится? Модель тестовая, что в итоге будет – пока никто не знает, может и неплохо выйдет. Если машина собрана полностью из российских деталей и дойдет до серийного производства, это лучше, чем ничего на фоне засилья автомобилей из Китая.
Можно так
Или так
Машинка выгляди так, как будто она уже осознала - где и когда она появилась на свет.