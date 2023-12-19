«Фонтанка» узнала о планах запустить в 2024-м авиарейсы между Москвой и Санкт-Петербургом с отправлением каждые полчаса Статьи редакции
Билеты не будут привязаны к конкретному рейсу, а поменять время вылета можно будет вплоть до прохода через гейт.
- Инициативу обсуждают «Аэрофлот» и аэропорт Пулково, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источники в отрасли. Согласно задумке, отправляться рейсы будут каждые 20-30 минут, а прибывать — либо в разные аэропорты Москвы, либо в Шереметьево «с докидкой» во Внуково или Домодедово.
- Билеты должны работать как проездные. Если пассажир ещё не успел пройти через гейт на посадку, он сможет в последний момент выбрать другой ближайший рейс, если нужный самолёт ещё не улетел. Источник «Фонтанки» в отрасли полагает, что билеты будут работать, скорее, как абонементы «для тех, кто часто летает», и предполагать покупку «определённого количества перелётов».
- Эксплуатировать собираются «в основном» Sukhoi Superjet 100. Проверки в аэропортах для пассажиров таких «авиашаттлов» планируют ускорить.
- Собеседник из «Аэрофлота» подтвердил, что идею обсуждают, но решение будет зависеть от разных факторов: например, сколько самолётов в итоге перенаправят в аэропорт Краснодара и какое влияние на работу окажет повышение тарифов Пулково.
- Знакомый с работой аэропорта Пулково источник считает, что эксперимент станет для компании «вызовом» с точки зрения операционных процессов: придётся «научиться оперативно перекидывать» багаж, если пассажир в последний момент решит пересесть на другой рейс, и быстро разворачивать самолеты.
- Могут возникнуть сложности и с регулированием, добавляет ещё один собеседник. Авиаперевозчики обязаны проверять пассажиров перед полётом и загружать данные в единую систему. «Если нет конкретного рейса, то неясно, как это делать, может быть, загружать в какой-то общий слот рейсов», — рассуждает он.
- Непонятно также, как будет работать регистрация, которая, по текущим правилам, заканчивается за 40 минут до вылета. И следует учитывать также то, что аэропортам придётся организовывать дополнительные стойки у гейтов, говорят участники отрасли.
- При этом если «шаттлы» будут прибывать во Внуково, где в октябре 2023 года открыли станцию метро, то они смогут составить конкуренцию «Сапсанам». Правда, не исключено, что интервалы между отправлениями позже увеличат, если часть рейсов окажется не востребована.
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Больше на маршрутки похоже.Билеты не привязаны к конкретному рейсу
поменять время вылета можно будет вплоть до прохода через гейт
Ну и пока полное не наберётся, никуда не летим.
"Ну и пока полное не наберётся, никуда не летим". Прям как у нас автобус до Раздольного
Оплата по терминалу не работает, наличкой или переводом на карту. Вот номер.
Вы там в своих столицах совсем уже охуели. То у них станция метро прямо в аэропорт выходит, то теперь авиаэлектрички из Москвы в Питер.
Технологически звучит не плохо. Это будет промежуточный шаг перед объединением в Санкт-Нерезиновск.
Щас без прикола сижу в Спб, без отопления, горячей воды и света. Интересно, холодную отрубят? Так что у нас хуево почти так же как и по всей рф
Наконец-то! Давно пора...
Сапсаны на Донецк переведут? Муть конечно, 30 лет не могут несчастных 600км ВСМ построить, когда уже даже без ВСМ понятно, что поезд быстрее и удобнее самолета на этом направлении
Если не 50-60.
Вроде проекты ВСМ в конце 70 появились.
Пока только СПБ Москва. Может еще до Сочи дойдут.
Вы блять автобусы во Владивостоке и пригороде запустите сначала. Охуели.
Запрос на запуск блядей в автобусы Владивостока и пригорода принят.
Ожидайте.
Губернатор Приморья ЦП не читает.
А летать на чём?
Страшно?
на самолетах)
в галза долбишься или не читаешь?
Звучит круто но есть ощущение что к дате старта появится что то что о сделает поездку неудобной
Когда уже в деревню Зажопино начнут летать?
Когда запчасти совсем закончатся тогда и начнут и в зажопино прилетать и в гадюкино и в прочий йух-пердуйск
О, решили скопировать "Air Shuttle" с направления Барселона - Мадрид? Принцип тот же.
Ага, на китайских запчастях и с иранским обслуживанием. Мало вам 2 самолёта только что дымили
хочешь сказать китайские запчасти говно, а БКЛ в мск пробурило чудо,а не китайский щит?
Реально как электрички. А в этом есть необходимость?
Они реально думают что у нас также как у них растет зп и мы обладаем инсайдовой инфой когда надо покупать и сбрасывать баксы
а нафига?
А потому что на сапсан зачастую не купить билет, только бизнес класс за 30к
Надежность самолетов тестировать)
А если мест на самолёт (в который попытался запрыгнуть в последний момент) нет, то полетишь стоя, все как в электричках))
Главное, что бы зацепинг не развился
Бедняги, вообще некуда летать уже, а аэропорты кушать просят 😢
Конкуренция - это прекрасно :)
Чувство таится внутри где-то, что всё в итоге будет работать через жопу. Без привязки к конкретному рейсу звучит странно.
Повысит ли это стоимость недвижки в Петербурге?