Бывший завод Peugeot, Citroen, Opel и Mitsubishi в Калуге начнёт выпускать китайские кроссоверы Статьи редакции
Завод не работал с марта 2022 года.
- Компания «Автомобильные технологии» (АТ) запустит производство среднеразмерных кроссоверов из «китайских машинокомплектов» на заводе ПСМА в Калуге. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на компанию.
- На предприятии начнут крупноузловую сборку, позднее планируют перейти на полный цикл. Название марки и модели в АТ не раскрыли, но известно, что цена автомобиля составит около 4 млн рублей.
- «Автомобильные технологии» зарегистрированы 3 марта 2023 года, адрес регистрации в Москве совпадает с адресом штаб-квартиры Peugeot-Citroen в России, заметило издание.
- АТ — дистрибутор машин и импортёр компонентов, но теперь станет и автопроизводителем, пояснил директор по стратегическому развитию компании Павел Безрученко. Например, АТ привозит новые кроссоверы Peugeot и некоторые модели Citroen из Китая по параллельному импорту.
- На заводе ПСМА в Калуге с 2010 года и до февраля 2022-го выпускались автомобили Peugeot, Citroen, Opel и Mitsubishi, например, модель Outlander. Мощность предприятия — 125 тысяч автомобилей в год. В 2022 году после приостановки работы завода убыток ООО «ПСМА Рус» составил 11,8 млрд рублей.
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4 млн. рублей за китайский хлам. Занавес
Показалось — кроссовки. Но нет, пока кроссоверы.
Главное — отчественно-китайские.
Я была бы не против, чтобы у нас собирали Li9, но это невозможно 😂
Dargo было бы достаточно
Его собирают
А как гордись когда запускали, даже Газманова привлекли к рекламе.
Этого к всякой чертовщине привлекают, сценическая прост*** как
Эту ситуацию может описать только одна фраза: "Все хорошо, но мне нужно переобуться".
Но ведь должны были все на металлолом сдать...
А зачем? Китайским братьям рынок сбыта своего металлолома нужен.
Ага такой металлолом, что евросовок все пытается пошлины ввести на электрокары
Есть достойные модели которые делает Китай, цена это уже другой момент, зачем так критически писать…
С заводом фольцваген так и сделали
А жаль......
Мы за цивилизационным миром не пойдем...
Что там по объемам? 125 автомобилей в год планируют собирать?
Ну и по старинке, крупноузловая сборка. Главное, пообещали когда нибудь потом перейти к мелкоузловой
Кетай братики
АИ — автомобильное импортозамещение
Ожидаем интересных моделей и инноваций от этого амбициозного шага..
"Название марки и модели в АТ не раскрыли, но известно, что цена автомобиля составит около 4 млн рублей."
О опять цена народная...
А название ПСМА и будет наверное...
Ну некогда D класс столько стоил , и был самым популярным сегментом.
Сейчас вроде это класс В, но цена, не очень сильно отличается.
Хоть в чем то стабильность =)
Река, по любому, есть какая-нибудь, типа «Малая Псма». В честь нее и назовут
Если сравнивать китайцев именно с данными четырьмя марками, то они даже лучше будут. Китайцы, конечно)
P.S. Кто вообще в своем уме пежо покупает? Дамочки за 40?
Про лучше, сказки таксистам расскажешь.
Извини, не мой круг общения. Давай уж сам.
Ожидаемо в комментариях наши соседи плюются ядом , похоже от лютой зависти. У них то никто не запускает заводы ,как бы они не тужились