Транспорт
Маша Цепелева

Бывший завод ​Peugeot, Citroen, Opel и Mitsubishi в Калуге начнёт выпускать китайские кроссоверы Статьи редакции

Завод не работал с марта 2022 года.

  • Компания «Автомобильные технологии» (АТ) запустит производство среднеразмерных кроссоверов из «китайских машинокомплектов» на заводе ПСМА в Калуге. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на компанию.
  • На предприятии начнут крупноузловую сборку, позднее планируют перейти на полный цикл. Название марки и модели в АТ не раскрыли, но известно, что цена автомобиля составит около 4 млн рублей.
  • «Автомобильные технологии» зарегистрированы 3 марта 2023 года, адрес регистрации в Москве совпадает с адресом штаб-квартиры Peugeot-Citroen в России, заметило издание.
  • АТ — дистрибутор машин и импортёр компонентов, но теперь станет и автопроизводителем, пояснил директор по стратегическому развитию компании Павел Безрученко. Например, АТ привозит новые кроссоверы Peugeot и некоторые модели Citroen из Китая по параллельному импорту.
  • На заводе ПСМА в Калуге с 2010 года и до февраля 2022-го выпускались автомобили Peugeot, Citroen, Opel и Mitsubishi, например, модель Outlander. Мощность предприятия — 125 тысяч автомобилей в год. В 2022 году после приостановки работы завода убыток ООО «ПСМА Рус» составил 11,8 млрд рублей.
Фото «РИА Новости»

#новости #автомобили

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28 комментариев
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 Asf
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Невкусно и грустно

4 млн. рублей за китайский хлам. Занавес

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Вадим Д.

Показалось — кроссовки. Но нет, пока кроссоверы.
Главное — отчественно-китайские.

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Мария Мамедова

Я была бы не против, чтобы у нас собирали Li9, но это невозможно 😂

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Alexey Poimtsev

Dargo было бы достаточно

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Денис Горобец

Его собирают

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Dmitrii Alekseevich

А как гордись когда запускали, даже Газманова привлекли к рекламе.

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Водяной

Этого к всякой чертовщине привлекают, сценическая прост*** как

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Miskatonic University

Эту ситуацию может описать только одна фраза: "Все хорошо, но мне нужно переобуться".

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Future Prophecies

Но ведь должны были все на металлолом сдать...

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Дмитрий

А зачем? Китайским братьям рынок сбыта своего металлолома нужен.

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Future Prophecies

Ага такой металлолом, что евросовок все пытается пошлины ввести на электрокары

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Светлана Завацкая

Есть достойные модели которые делает Китай, цена это уже другой момент, зачем так критически писать…

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Kruason

С заводом фольцваген так и сделали

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Framework Юзернеймович

А жаль......

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Водяной

Мы за цивилизационным миром не пойдем...

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Kruason

Что там по объемам? 125 автомобилей в год планируют собирать?
Ну и по старинке, крупноузловая сборка. Главное, пообещали когда нибудь потом перейти к мелкоузловой

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Serg L.
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xsignes

Кетай братики

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Невероятный Блондин

АИ — автомобильное импортозамещение

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Valentin Sadok

Ожидаем интересных моделей и инноваций от этого амбициозного шага..

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Премудрый пискарь

"Название марки и модели в АТ не раскрыли, но известно, что цена автомобиля составит около 4 млн рублей."
О опять цена народная...
А название ПСМА и будет наверное...

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Asf

Ну некогда D класс столько стоил , и был самым популярным сегментом.
Сейчас вроде это класс В, но цена, не очень сильно отличается.
Хоть в чем то стабильность =)

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Andrey Zykov

Река, по любому, есть какая-нибудь, типа «Малая Псма». В честь нее и назовут

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Подментованный кот

Если сравнивать китайцев именно с данными четырьмя марками, то они даже лучше будут. Китайцы, конечно)
P.S. Кто вообще в своем уме пежо покупает? Дамочки за 40?

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Kiss1nger

Про лучше, сказки таксистам расскажешь.

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Подментованный кот

Извини, не мой круг общения. Давай уж сам.

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Александр Св-Ко

Ожидаемо в комментариях наши соседи плюются ядом , похоже от лютой зависти. У них то никто не запускает заводы ,как бы они не тужились

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25 комментариев
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