«Авто.ру» добавил в сервис для проверки истории машины данные аварийных аукционов Европы и США Статьи редакции
Это позволит проверить историю импортированного автомобиля до его въезда в Россию.
- «Авто.ру» добавил в сервис «Отчёты» около 5 млн записей из нескольких иностранных источников, включая аварийные аукционы США и Европы, а также данные таможенной службы Южной Кореи — при экспорте машины проходят осмотр, сообщила компания.
- Сервис позволяет проверить историю автомобиля по его VIN или госномеру: он показывает количество владельцев, юридические ограничения, повреждения, участие в ДТП, пробег, предыдущие размещения объявлений с машиной на «Авто.ру» и другое.
- В «Авто.ру» отмечают, что некоторые события происходят до того, как машина встаёт на учёт в России, иногда остаются «незамеченными» и не фиксируются в электронных системах, — например, если автомобиль «битый» и его привезли с аварийного аукциона.
- Сервис выгрузит отчёт, даже если машина ещё не прошла регистрацию в ГИБДД. Расширение источников информации поможет снизить вероятность покупки машины со «скрученным» пробегом или скрытыми повреждениями, считают в компании.
- В «Авто.ру» тестировали выгрузку информации из иностранных источников в рамках «эксперимента» с августа 2023 года, уточнили в компании. Но счёт записей шёл на «тысячи», сейчас их количество увеличили: США выбрали как значимый источник импорта, Южную Корею — из-за выросшего ввоза машин в Россию.
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Идеальная бизнес модель - продавать страх, ни за что не отвечать и не иметь никаких обязательств.
Вы как в этой новости умудрились негатив найти?
Это навык, отточенный годами работы в тяжёлых условиях на просторах рунета.
Надо бы придумать чемпионат по думскроллингу. Тренировки серьезные: читать новости и местные паблики Подслушано. А в перерывах смотреть в окно
Какой страх? За что отвечать? Я считаю очень полезная история если покупать американский авто, чем самому лазить по аукционам и проверять по карфаксам, карчекам и прочим сервисам при этом сплясав с бубном чтобы заплатить в США гораздо удобнее и проще заплатить без заморочек и получить историю авто сразу.
А где такие имеются?
На авто ру довольно много, откройте объявление по чисто американской марке которая не поставляется в Европу официально, например lincoln, GMC, RAM.
Молодцы
нормалды
Стоить будет конечно же в 2 раза дороже, чем напрямую с аукциона взять статистику?
Ну естественно, каждый же хочет заработать на чем то
Разве раньше такой возможности проверить не было?
Хорошая функция, посмотрим как будет работать в реале.
А в таких условиях то тем более. Но интерес и правда есть