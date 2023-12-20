Производитель шин Bridgestone продал завод в России владельцу «Столото» Статьи редакции
S8 Capital также владеет российским бизнесом Continental и «Кордиант».
- S8 Capital закрыла сделку по покупке активов Bridgestone в России, она получила завод в Ульяновске и дистрибутора шин на местном рынке, об этом пишет «Ъ» со ссылкой на заявление покупателя. По условиям сделки, новый собственник не сможет пользоваться торговыми марками и брендом Bridgestone.
- Завод в Ульяновске мощностью 2,4 млн шин в год работает с 2016 года, Bridgestone вложила в производство около 12,5 млрд рублей. Японская компания приостановила производство и импорт в Россию (на неё приходилось 2% от общего оборота) в марте 2022 года.
- В октябре 2022-го Bridgestone заявила, что ищет покупателя на российский бизнес, а в отчёте за третий квартал того же года указала обесценивание активов на 13,4 млрд иен (около 8 млрд рублей).
- S8 Capital с мая 2023 года владеет российским бизнесом Continental и его шинным заводом в Калуге. А позже купила российского производителя «Кордиант» с тремя предприятиями в Омске и Ярославле. Консолидированная мощность всех шинных производств составит 16 млн штук в год. Для сравнения, у «Татнефти», купившей завод Nokian, мощности составляют 17,5 млн шин в год.
- Аналитик Advance Capital Павел Терентьев оценил сделку в 7,5–9,8 млрд рублей. Официально стороны не озвучивали сумму.
- S8 Capital Армена Саркисяна развивает ИТ-решения в финансовом и торговом секторах, телекоммуникациях и медиа, а также владеет распространителем государственных лотерей «Столото». В 2022 году он заключил соглашение о покупке российских активов американского производителя лифтов Otis. А в октябре 2023-го выкупил российский бизнес производителя лифтов Kone.
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Теперь качество шин=лотерея будет🤣
Как и многое другое в России.
Причем, судя по Столото - безвыигрышная
Думаю качество останется примерно тоже самым, а вот цены станут х2, скупил все один, опять надежда на китайцев ((
А все вопросы по качеству шин=вопросы армянскому радио(владелец столото Саркисян Армен Меружанович)
а раньше было по другому?
А ФАС ничего не хочет сказать по поводу того что один человек скупает шинные производства?
У нас губернатор бывший сотрудник ФАC (какой-то начальник в отделе госзаказа). Так вот, никогда в области так не пилили, как с момента его прихода.
Для уважаемого человека ничего не жалко
это протеже мутко, там все правильно
Ответ ФАС
На фоне разгона националистических настроений против азиатов внизу, сверху все отходит кавказцам. Интересное время.
ну дак нацики всегда только таджиков одиноких и крепили, а когда кавказца видели, то бежали на другую сторону улицы
ну еще могли побить одинокого студента-армянина со скрипкой в руках
Спутав его с евреем студентом, а если бы знали что армянин то не тронули бы.
Неожиданный выбор покупателя.
Выиграли, небось.
Ну что ж тут неожиданного, уже даже ничего не удивляет
Ждем что в воскресном розыгрыше спорт лото супер призом будет комплект покрышек….
будет теперь армянская СТОшка
Ждем:
Производитель чипов продал производство владельцу пиржковых
Производитель лазерных технологий продал завод производителю чипсов Русская Картошка
90% акций производителя сложных химических удобрений были проданы владельцу Вкусно и Точка
Столото это бенефециар Шойгу вроде
Да там каждый кто прикупает доли в ушедших компаниях чей то дружок-пирожок
"ГОСУДАРСТВЕННЫХ"???
В лотерею разыгрываются шины
канатчикова дача
эх такие шины то хорошие были, теперь даже и не знаешь что выбрать
Ну не нокиан, не кардиант, не бриджстоун. Татшину бери
Этт теперь вместо нокиан татшина, а вместо кардианта стошино? Буду знать
Кто купил билетов пачку - тот получит... Лотосрачку
Ваше очко переходит в зрительный зал.
Где ара там заработает только ара, остальным - кидок
Знакомый армянин, его слова, армяне отличные ребята, но бизнес с ними вести нельзя, и, естественно, он меня н@ебал.
Всем внимание, то не ИА Панорама, повторяю. Это реальная новость
Ждем следующие названия шин:
"Барабанные палочки"
"гуси-лебеди"
"стульчики"
"туда-сюда"
Странно, что антимонопольная служба никак не реагирует.
Первая партия шин из асфальта Бриджстоунян обещана ФАС
Вот это бизнес попер! И айти у человека и лотерейка и лифты, теперь вот шинный бизнес. Вот что он делал, чтобы так поперло, дома не свистел или мусор вечером не выносил?
Проиграли в лото видимо, а не продали
Иначе как объяснить эту ситуацию