Транспорт
Маша Цепелева

Производитель шин Bridgestone продал завод в России владельцу «Столото» Статьи редакции

S8 Capital также владеет российским бизнесом Continental и «Кордиант».

  • S8 Capital закрыла сделку по покупке активов Bridgestone в России, она получила завод в Ульяновске и дистрибутора шин на местном рынке, об этом пишет «Ъ» со ссылкой на заявление покупателя. По условиям сделки, новый собственник не сможет пользоваться торговыми марками и брендом Bridgestone.
  • Завод в Ульяновске мощностью 2,4 млн шин в год работает с 2016 года, Bridgestone вложила в производство около 12,5 млрд рублей. Японская компания приостановила производство и импорт в Россию (на неё приходилось 2% от общего оборота) в марте 2022 года.
  • В октябре 2022-го Bridgestone заявила, что ищет покупателя на российский бизнес, а в отчёте за третий квартал того же года указала обесценивание активов на 13,4 млрд иен (около 8 млрд рублей).
  • S8 Capital с мая 2023 года владеет российским бизнесом Continental и его шинным заводом в Калуге. А позже купила российского производителя «Кордиант» с тремя предприятиями в Омске и Ярославле. Консолидированная мощность всех шинных производств составит 16 млн штук в год. Для сравнения, у «Татнефти», купившей завод Nokian, мощности составляют 17,5 млн шин в год.
  • Аналитик Advance Capital Павел Терентьев оценил сделку в 7,5–9,8 млрд рублей. Официально стороны не озвучивали сумму.
  • S8 Capital Армена Саркисяна развивает ИТ-решения в финансовом и торговом секторах, телекоммуникациях и медиа, а также владеет распространителем государственных лотерей «Столото». В 2022 году он заключил соглашение о покупке российских активов американского производителя лифтов Otis. А в октябре 2023-го выкупил российский бизнес производителя лифтов Kone.
Фото Bridgestone

#новости

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39 комментариев
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 Mr Black

Теперь качество шин=лотерея будет🤣

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Психиатрическая неотложка

Как и многое другое в России.

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Сергей И

Причем, судя по Столото - безвыигрышная

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Cindy Moore
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Следствие вели

Думаю качество останется примерно тоже самым, а вот цены станут х2, скупил все один, опять надежда на китайцев ((

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Борис

А все вопросы по качеству шин=вопросы армянскому радио(владелец столото Саркисян Армен Меружанович)

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Работин В.

а раньше было по другому?

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Дмитрий Зима

А ФАС ничего не хочет сказать по поводу того что один человек скупает шинные производства?

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Ivan Pogoreloff

У нас губернатор бывший сотрудник ФАC (какой-то начальник в отделе госзаказа). Так вот, никогда в области так не пилили, как с момента его прихода.

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Eddie II

Для уважаемого человека ничего не жалко

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Андрей

это протеже мутко, там все правильно

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Борис

Ответ ФАС

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Ivan Pogoreloff

На фоне разгона националистических настроений против азиатов внизу, сверху все отходит кавказцам. Интересное время.

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Андрей

ну дак нацики всегда только таджиков одиноких и крепили, а когда кавказца видели, то бежали на другую сторону улицы

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Alex Lowen

ну еще могли побить одинокого студента-армянина со скрипкой в руках

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Борис

Спутав его с евреем студентом, а если бы знали что армянин то не тронули бы.

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Вадим Д.

Неожиданный выбор покупателя.
Выиграли, небось.

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Lisa Franklin

Ну что ж тут неожиданного, уже даже ничего не удивляет

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unknown

Ждем что в воскресном розыгрыше спорт лото супер призом будет комплект покрышек….

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IGNOR DIZLAYKOV

будет теперь армянская СТОшка

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оскар

Ждем:
Производитель чипов продал производство владельцу пиржковых
Производитель лазерных технологий продал завод производителю чипсов Русская Картошка
90% акций производителя сложных химических удобрений были проданы владельцу Вкусно и Точка

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Ivan Petrov

Столото это бенефециар Шойгу вроде

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Капитан Эчпочмак

Да там каждый кто прикупает доли в ушедших компаниях чей то дружок-пирожок

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Abnatop Sky
государственных лотерей «Столото»

"ГОСУДАРСТВЕННЫХ"???

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Denis Azarenko

В лотерею разыгрываются шины

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Andy M

канатчикова дача

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Edward Dette

эх такие шины то хорошие были, теперь даже и не знаешь что выбрать

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Леонид Гнездилов

Ну не нокиан, не кардиант, не бриджстоун. Татшину бери

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Леонид Гнездилов

Этт теперь вместо нокиан татшина, а вместо кардианта стошино? Буду знать

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Vlad Ilen

Кто купил билетов пачку - тот получит... Лотосрачку

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Alexander

Ваше очко переходит в зрительный зал.

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Vlad

Где ара там заработает только ара, остальным - кидок

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Very Sexy & Beautiful

Знакомый армянин, его слова, армяне отличные ребята, но бизнес с ними вести нельзя, и, естественно, он меня н@ебал.

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Капитан Эчпочмак

Всем внимание, то не ИА Панорама, повторяю. Это реальная новость

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Андрей К.

Ждем следующие названия шин:
"Барабанные палочки"
"гуси-лебеди"
"стульчики"
"туда-сюда"

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Константин Ж

Странно, что антимонопольная служба никак не реагирует.

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Vlad

Первая партия шин из асфальта Бриджстоунян обещана ФАС

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Вася Пражкин

Вот это бизнес попер! И айти у человека и лотерейка и лифты, теперь вот шинный бизнес. Вот что он делал, чтобы так поперло, дома не свистел или мусор вечером не выносил?

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Сухарик Воронцовский

Проиграли в лото видимо, а не продали
Иначе как объяснить эту ситуацию

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36 комментариев
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