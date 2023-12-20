Американский кикшеринг Bird подал заявление на банкротство в США Статьи редакции
Сервис продолжит работу, пока решает свои финансовые проблемы.
- Сервис аренды электросамокатов подал заявление на банкротство в соответствии с главой 11, пишет Financial Times. Она обычно предполагает, что должник разработает план реорганизации для сохранения бизнеса и выплат кредиторам.
- Во время процесса реструктуризации Bird будет работать как обычно. Её канадская и европейская структуры не участвуют в этом процессе и тоже продолжат работать. В заявлении компания оценила свои активы и обязательства в $100-500 млн.
Стартап Bird запустил в 2017 году бывший топ-менеджер Uber и Lyft Трэвис Вандерзанден. Сервис достиг оценки в $1 млрд в мае 2018 года первым среди конкурентов, писал Bloomberg.
- В конце 2021-го компания стала публичной путём слияния с компанией-«пустышкой». Но на «переполненном рынке с сомнительной экономикой», как указывает TechCrunch, её рыночная капитализация упала с более чем $2 млрд до $70 млн спустя 12 месяцев.
- В 2023 году Вандерзанден ушёл из компании, а после Нью-Йоркская биржа приостановила торги акциями, поскольку Bird не смогла удержать капитализацию выше $15 млн.
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Кикшеринг — это как? Передай мой пинок(удар ногой) дальше?
Ну сейчас начнётся: а что, у нас они так не могут? Только обанкротиться и НЕ продолжать работу.
Не могут, я им полляма отсыпал - хватит еще одну парковку заставить :)
А повторять за СПБ Биржей нехорошо.
Посыпалась проклятая ..
Какая глухость
Капитализация упала за год с 2 миллиардов до 70 миллионов, в 30 раз, а дальше еще в 5 раз.
Все что нужно знать о стартапах-единорогах.
Действительно печальные новости для индустрии
Бедная индустрия электросамокатов... Эх!
Не оценили американские великий транспорт самокат, эх.
Woosh как там? Кто прикупил?
ничто не ново под луной. кикшеринг оказался кэшкеррингом для основателей, а инвесторы в пролете.