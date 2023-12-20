Транспорт
Таня Боброва

Американский кикшеринг Bird подал заявление на банкротство в США Статьи редакции

Сервис продолжит работу, пока решает свои финансовые проблемы.

  • Сервис аренды электросамокатов подал заявление на банкротство в соответствии с главой 11, пишет Financial Times. Она обычно предполагает, что должник разработает план реорганизации для сохранения бизнеса и выплат кредиторам.
  • Во время процесса реструктуризации Bird будет работать как обычно. Её канадская и европейская структуры не участвуют в этом процессе и тоже продолжат работать. В заявлении компания оценила свои активы и обязательства в $100-500 млн.

  • Стартап Bird запустил в 2017 году бывший топ-менеджер Uber и Lyft Трэвис Вандерзанден. Сервис достиг оценки в $1 млрд в мае 2018 года первым среди конкурентов, писал Bloomberg.

  • В конце 2021-го компания стала публичной путём слияния с компанией-«пустышкой». Но на «переполненном рынке с сомнительной экономикой», как указывает TechCrunch, её рыночная капитализация упала с более чем $2 млрд до $70 млн спустя 12 месяцев.
  • В 2023 году Вандерзанден ушёл из компании, а после Нью-Йоркская биржа приостановила торги акциями, поскольку Bird не смогла удержать капитализацию выше $15 млн.
Источник: Philippe Lopez / Getty Images / TechCrunch

#новости #bird

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14 комментариев
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 memeplex

Кикшеринг — это как? Передай мой пинок(удар ногой) дальше?

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Вадим Д.

Ну сейчас начнётся: а что, у нас они так не могут? Только обанкротиться и НЕ продолжать работу.

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Zloy Marketolog

Не могут, я им полляма отсыпал - хватит еще одну парковку заставить :)

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Дмитрий Ермаков

А повторять за СПБ Биржей нехорошо.

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RA1989

Посыпалась проклятая ..

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Sedoy
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Богдан В.

Какая глухость

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Barone Rosso

Капитализация упала за год с 2 миллиардов до 70 миллионов, в 30 раз, а дальше еще в 5 раз.
Все что нужно знать о стартапах-единорогах.

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Даниил Дорофеев

Действительно печальные новости для индустрии

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Alex Lowen

Бедная индустрия электросамокатов... Эх!

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Подментованный кот
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Чих Пых

Не оценили американские великий транспорт самокат, эх.

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Риэлтор не нужен!

Woosh как там? Кто прикупил?

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ИмФам2

ничто не ново под луной. кикшеринг оказался кэшкеррингом для основателей, а инвесторы в пролете.

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11 комментариев
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