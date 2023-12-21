В России открыли последние участки трассы М-12, которые свяжут Москву и Казань Статьи редакции
Стоимость проезда по этому маршруту для легковых машин составит 4481 рубль.
- Протяжённость М-12 от Москвы до Казани составляет 810 км, сообщили в Кремле. Участок связывает Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, республики Чувашию и Татарстан.
- Трасса позволит сократить время в пути между Москвой и Казанью с 12 до 6,5 часов. Разрешённая скорость составит до 110 км/ч. Дорогу оборудовали системой «Свободный поток» для безбарьерной оплаты проезда и системой распознавания дорожных инцидентов.
- В начале декабря 2023 года «Автодор» назвал цену на проезд по всему участку: стоимость от Москвы до Казани для легковых автомобилей составит 4481 рубль. Водители смогут оплатить проезд транспондером со скидкой.
- В 2024 году трассу М-12 «Восток» планируют продлить до Екатеринбурга, а в 2025-м — до Тюмени. Её общая протяжённость составит 1980 км.
54 показа
374 открытия
ждем экспертов, которые объяснят почему это плохо
Асфальт китайский. Наши только шильдики переклеили.
Дороговато, конечно
Шах и мат, либералы
Хоспаде, причем тут либералы?
Открыли и здорово. Жалко только, что опять не попали в сроки, да и трасса платная, но да ладно.
Дороговато, не ?
Всего 100 долларов туда-обратно
Это хорошо, потому что федтрассы РФ в целом - это позорище :)
Та же М-7 похожа на дорогу, которая в условных США связывает 2 посёлка.
При скорости 110 км/ч проезд 810 км займёт 7,5 часов без учета заправки и туалетов. А если за 6,5 – то скорость должна быть ровненько под 130 кмч)
4481 рубль не дохуя ли за такое?
О, к пацанам можно будет ездить!