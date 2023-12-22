Транспорт
Полина Лааксо

РЖД рассказали, что прорабатывают возможность посадки пассажира в поезд по QR-коду из Госуслуг Статьи редакции

Её рассматривают как альтернативу проверки по паспорту.

  • Вместе с компанией идею обсуждают «профильные ведомства» (какие — не уточняется). Они уже «согласовывают законодательную базу», чтобы провести эксперимент, рассказали ТАСС в РЖД.
  • Если посадку по QR-коду из мобильного приложения Госуслуг разрешат, то такой способ подтверждения личности будет «сугубо добровольным». «О принудительном переходе на посадку по биометрии в ближайшие годы речи не идёт», — подчеркнули в пресс-службе РЖД.
  • Летом 2023 года «Ъ» писал, что в начале 2024-го РЖД, Минцифры, а также Минтранс хотят провести эксперимент по использованию биометрии для аутентификации пассажиров поездов дальнего следования. В Минцифры отмечали: это позволит избежать случаев, когда пассажир забыл паспорт и не смог уехать.
  • В сентябре Владимир Путин подписал указ о «цифровом паспорте», чтобы электронные версии документов из Госуслуг принимали как бумажные. В октябре Минцифры предложило законодательно определить ситуации, в которых россиянин сможет предъявить онлайн-документ. Среди них — покупка табачной и алкогольной продукции, вход на мероприятия и посадка на поезда и междугородние автобусы.
Источник фото: «РИА Новости»

#ржд #новости

635 показов
276 открытий
0
13 комментариев
Написать комментарий...
 Вадим Д.
РЖД: возможность посадки пассажира в поезд по QR-коду из Госуслуг
МВД: возможность посадки по QR-коду из Госуслуг
Ответить
Развернуть ветку
Тоже хочу

В чем проблема показать паспорт?

Ответить
Развернуть ветку
Иван Иванов

а в чем проблема не показывать?

Ответить
Развернуть ветку
Бомж

QR коды от дьявола.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый
Ответить
Развернуть ветку
Юрий Петраков

все правильно) давайте иконы показывать

Ответить
Развернуть ветку
Слава Устинов

Написано же "когда пассажир забыл паспорт и не смог уехать"

Ответить
Развернуть ветку
Дудов Слава

А такое реально часто случается. Главное, чтоб система не глючила

Ответить
Развернуть ветку
Ovechkin

А иногда его можно и забыть...

Ответить
Развернуть ветку
Лев Бабенко

Надеюсь, когда-нибудь они объяснят, зачем заставлять гнать несчастных проводников ВО ВТОРОЙ РАЗ проверять паспорт и билеты у пассажиров.

А еще не требовать этих же проводников с несчастными лицами просить "Пожертвуйте в благотворительный фонд, купите вот это ненужное барахло", когда ты пытаешься заснуть

Ответить
Развернуть ветку
Бинарный Ёж

Убедиться, что провожающие вышли из вагона.

Ответить
Развернуть ветку
Ovechkin

Давно бы так, а то мороки с этим паспортом...

Ответить
Развернуть ветку
Марина Петрик

Удобненько. Надоело паспорт каждый раз таскать ради этого

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
10 комментариев
Раскрывать всегда
null