РЖД рассказали, что прорабатывают возможность посадки пассажира в поезд по QR-коду из Госуслуг Статьи редакции
Её рассматривают как альтернативу проверки по паспорту.
- Вместе с компанией идею обсуждают «профильные ведомства» (какие — не уточняется). Они уже «согласовывают законодательную базу», чтобы провести эксперимент, рассказали ТАСС в РЖД.
- Если посадку по QR-коду из мобильного приложения Госуслуг разрешат, то такой способ подтверждения личности будет «сугубо добровольным». «О принудительном переходе на посадку по биометрии в ближайшие годы речи не идёт», — подчеркнули в пресс-службе РЖД.
- Летом 2023 года «Ъ» писал, что в начале 2024-го РЖД, Минцифры, а также Минтранс хотят провести эксперимент по использованию биометрии для аутентификации пассажиров поездов дальнего следования. В Минцифры отмечали: это позволит избежать случаев, когда пассажир забыл паспорт и не смог уехать.
- В сентябре Владимир Путин подписал указ о «цифровом паспорте», чтобы электронные версии документов из Госуслуг принимали как бумажные. В октябре Минцифры предложило законодательно определить ситуации, в которых россиянин сможет предъявить онлайн-документ. Среди них — покупка табачной и алкогольной продукции, вход на мероприятия и посадка на поезда и междугородние автобусы.
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МВД: возможность посадки по QR-коду из Госуслуг
В чем проблема показать паспорт?
а в чем проблема не показывать?
QR коды от дьявола.
все правильно) давайте иконы показывать
Написано же "когда пассажир забыл паспорт и не смог уехать"
А такое реально часто случается. Главное, чтоб система не глючила
А иногда его можно и забыть...
Надеюсь, когда-нибудь они объяснят, зачем заставлять гнать несчастных проводников ВО ВТОРОЙ РАЗ проверять паспорт и билеты у пассажиров.
А еще не требовать этих же проводников с несчастными лицами просить "Пожертвуйте в благотворительный фонд, купите вот это ненужное барахло", когда ты пытаешься заснуть
Убедиться, что провожающие вышли из вагона.
Давно бы так, а то мороки с этим паспортом...
Удобненько. Надоело паспорт каждый раз таскать ради этого