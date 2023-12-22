Транспорт
Таня Боброва

«Аэрофлот» начал тестировать услугу перевозки кошек и собак на соседнем от хозяина кресле Статьи редакции

Придётся купить два билета.

  • На первом этапе компания будет оказывать услугу на собственных рейсах до 20 марта 2024 года, а после решит, запускать ли её на постоянной основе. Дополнительное место оплачивается по тарифу для взрослого пассажира.
  • Один пассажир сможет перевезти на соседнем кресле один контейнер с животным или птицей в экономклассе, «комфорте» или «бизнесе» (на некоторых самолётах могут быть ограничения).
  • В контейнере может быть не более трёх питомцев, а общий вес вместе с переноской не превышать 15 кг. Размеры жёсткого контейнера не должны превышать 50х30х30 см, полужёсткого — 50х32х30 см. При этом питомец должен помещаться в контейнере в полный рост и суметь повернуться вокруг себя.
  • Контейнер можно будет разместить только на кресле у иллюминатора, его закрепят ремнями безопасности. В течение всего полёта животное нельзя доставать из переноски.
  • До этого провозить животных в салоне самолёта можно было в переноске, разместив её под креслом перед собой. Вес контейнера при этом не должен превышать 8 кг.
  • S7 разрешила провозить крупных кошек и собак на соседнем от хозяина кресле в 2020 году. Вес животного с учётом контейнера не должен превышать 23 кг. Utair добавил такую услугу в 2021-м (максимальный вес — 20 кг).

#новости #аэрофлот

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72 комментария
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 Колян

Моего Алабая 110 кг можно? Дискриминация какая то получается собачья

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Я сказал свое имя машине

Этим Трансагенство занимается в сельской местности (с)

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1 комментарий
Antny Slmv

Можно конечно, ему еще и шампанского нальют в бизнесе

Главное сообщить стюарду, что ваш спутник без бокала и безглютенового десерта будет нервничать.

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Репин

Это ему минимум надо два места, а то и все три..

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2 комментария
Ivan Mart

Если пересной контейнер для такого бегемота найдёте и сможете самостоятельно занести в салон, поставить на ленту и т.д., а потом ещё и на кресло поставить эту клетку, то Аэрофлот наверное сам доплатит за такое шоу.

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2 комментария
Asf

Я - разрешаю!
Так - и запишите =))))

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Дмитрий Куприянов

Ну не без ограничений

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Dima Tsurkan

Очень Крутая новость 😍 идеально!
S7 давно вроде запустил такую услугу ❤️

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Asf

Вы забыли, что эти твари причастны к более чем двум десяткасм смертей пои перевозке?
Учитывая, тот факт, что обслуживание бортов, в лучшем случае - в иране, уже лучше наземной перевозкой.
И сервис и качество все ()

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5 комментариев
under construction

у очень многих людей аллергия на кошачью шерсть

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10 комментариев
Antny Slmv

Жаль ограничение есть, так садишься в бизнесе, а там 1 человек и его свора из 12 собак)

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1 комментарий
A V

Даже к кошкам и собакам отношение лучше чем к россиянам

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Ivan Mart

Ну хочешь и тебя в переноске разрешим возить рядом с хозяином твоим.

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2 комментария
ELIFAS LEVi

скоро будут летать только кошки и собаки, на соседнем от гроба хозяина кресле🤭

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Zamir Saidov

Круто. Клиент уже ждёт

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Тимофей Измайлов

Бедняга. Перелет для него явно будет стрессовым

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Ярослава Радионова

Представляю, сколько вони люди в самолете разведут. Особенно с детьми, у которых всегда аллергия.

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Magisteryode

Дети зато орать не будут. Отёк Квинке не даст 😁

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Kirill Kazakov

ну так животное будет в переноске , а люди всегда найдут к чему придраться

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2 комментария
Невероятный Блондин
не превышать 15 кг. Размеры жёсткого контейнера не должны превышать 50х30х30 см, полужёсткого — 50х32х30 см. При этом питомец должен помещаться в контейнере в полный рост и суметь повернуться вокруг себя.

Какие же уебаны это аэрофлот, других слов нет

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Ivan Mart

Вопрос со звёздочкой. Какое расстояние между креслами должно быть, чтобы на сиденье можно было спокойно поставить переноску, не мешая другим пассажирам?

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1 комментарий
Вадим Д.

С одно стороны вроде и неплохо... Но и дети малые пищащие и орущие не особо скрашивают полёт, а тут бедные зверушки в шоковом состоянии.

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Lauren Simmons

классно , теперь хозяева своих питомцев могут быть спокойны и полноценно обеспечить место рядом на борту самолета

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San Sanы4

Рад видеть, как авиакомпании улучшают условия перевозки для домашних питомцев.

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О чем молчит авитолог

Для владельцев действительно крупных собак, как всегда, ничего нового :(

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Александр Сырыгин

Действительно крупных собак заводят только тауны...

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1 комментарий
Ivan Mart

Какой размер переноски должен быть для крупной собаки весом килограмм в 60? И как её не то чтобы в кресло поставить, а вообще в салоне протащить?

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Magisteryode

Эмирейтс, отдельным карго бортом.

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debil
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Влад Борщ

50 на 30 на 30. Даже Корги не запихать адекватно.

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Рождественский Срачельник

Лучше бы сделали предельные габариты и вес для жиробасов. Не вошел — покупай второй билет или лети на следующем рейсе на двух местах. Второе место со скидкой.

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Ivan Mart

Кстати давно об этом думал. Если вес багажа влияет на расход топлива и за него нужно доплачивать, то почему для жиробаса в 200кг и худенькой девушки цена билета одинаковая?

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1 комментарий
Григорий Красильников

Для аллергиков грустно конечно, но им в целом по жизни тяжело. Хуже не станет :)

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Татьяна Беспрозванных

Кстати, можно разместить и 2-х котов. На сайте об этом напрямую не сказано, но по аналогии с переноской под сидение – можно (даже и трех можно, но совсем тесно).

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Олег Панков

Это теперь нужно собирать миллион документов?

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Татьяна Беспрозванных

чтобы животное перевезти? смотря куда летите. Обычно не такой уж страшный список

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Виктор Викторович

Идея топ. Уж больно переживаешь за любимца, когда он в багажке летит.

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Аникин

По кг как-то маловато. Даже корги средняя, казалось бы, уже 15 кг весит. Жду увеличения веса!

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Татьяна Беспрозванных

Кстати, можно разместить и 2-х котов. На сайте об этом напрямую не сказано, но по аналогии с переноской под сидение – можно (даже и трех можно, но совсем тесно).

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Татьяна Беспрозванных

Кстати, можно разместить и 2-х котов. На сайте об этом напрямую не сказано, но по аналогии с переноской под сидение – можно (даже и трех можно, но совсем тесно).

Заявку также можно отправить через бронирование на сайте, после ввода информации о пассажире.

И интересно с тарифом "максимум". Если животное размещается под сидение – то оплачивать отдельно не нужно, это входит в "Максимум".
Насколько понимаю, сейчас нужно будет оплатить отдельное место

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Саша Танов

Стесняюсь спросить стоимость такой услуги?

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Татьяна Беспрозванных

авиакомпания заявила, что как стоимость пассажирского места

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Забыл Эмейлов

Некого возить уже, можно и собак, абы платили

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Дмитрий Куприянов

Давно пора

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Огурец Молодец

Получается заибались, что животные периодически гибли в багажном

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69 комментариев
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