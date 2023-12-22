«Аэрофлот» начал тестировать услугу перевозки кошек и собак на соседнем от хозяина кресле Статьи редакции
Придётся купить два билета.
- На первом этапе компания будет оказывать услугу на собственных рейсах до 20 марта 2024 года, а после решит, запускать ли её на постоянной основе. Дополнительное место оплачивается по тарифу для взрослого пассажира.
- Один пассажир сможет перевезти на соседнем кресле один контейнер с животным или птицей в экономклассе, «комфорте» или «бизнесе» (на некоторых самолётах могут быть ограничения).
- В контейнере может быть не более трёх питомцев, а общий вес вместе с переноской не превышать 15 кг. Размеры жёсткого контейнера не должны превышать 50х30х30 см, полужёсткого — 50х32х30 см. При этом питомец должен помещаться в контейнере в полный рост и суметь повернуться вокруг себя.
- Контейнер можно будет разместить только на кресле у иллюминатора, его закрепят ремнями безопасности. В течение всего полёта животное нельзя доставать из переноски.
- До этого провозить животных в салоне самолёта можно было в переноске, разместив её под креслом перед собой. Вес контейнера при этом не должен превышать 8 кг.
- S7 разрешила провозить крупных кошек и собак на соседнем от хозяина кресле в 2020 году. Вес животного с учётом контейнера не должен превышать 23 кг. Utair добавил такую услугу в 2021-м (максимальный вес — 20 кг).
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Моего Алабая 110 кг можно? Дискриминация какая то получается собачья
Этим Трансагенство занимается в сельской местности (с)
Можно конечно, ему еще и шампанского нальют в бизнесе
Главное сообщить стюарду, что ваш спутник без бокала и безглютенового десерта будет нервничать.
Это ему минимум надо два места, а то и все три..
Если пересной контейнер для такого бегемота найдёте и сможете самостоятельно занести в салон, поставить на ленту и т.д., а потом ещё и на кресло поставить эту клетку, то Аэрофлот наверное сам доплатит за такое шоу.
Я - разрешаю!
Так - и запишите =))))
Ну не без ограничений
Очень Крутая новость 😍 идеально!
S7 давно вроде запустил такую услугу ❤️
Вы забыли, что эти твари причастны к более чем двум десяткасм смертей пои перевозке?
Учитывая, тот факт, что обслуживание бортов, в лучшем случае - в иране, уже лучше наземной перевозкой.
И сервис и качество все ()
у очень многих людей аллергия на кошачью шерсть
Жаль ограничение есть, так садишься в бизнесе, а там 1 человек и его свора из 12 собак)
Даже к кошкам и собакам отношение лучше чем к россиянам
Ну хочешь и тебя в переноске разрешим возить рядом с хозяином твоим.
скоро будут летать только кошки и собаки, на соседнем от гроба хозяина кресле🤭
Круто. Клиент уже ждёт
Бедняга. Перелет для него явно будет стрессовым
Представляю, сколько вони люди в самолете разведут. Особенно с детьми, у которых всегда аллергия.
Дети зато орать не будут. Отёк Квинке не даст 😁
ну так животное будет в переноске , а люди всегда найдут к чему придраться
Какие же уебаны это аэрофлот, других слов нет
Вопрос со звёздочкой. Какое расстояние между креслами должно быть, чтобы на сиденье можно было спокойно поставить переноску, не мешая другим пассажирам?
С одно стороны вроде и неплохо... Но и дети малые пищащие и орущие не особо скрашивают полёт, а тут бедные зверушки в шоковом состоянии.
классно , теперь хозяева своих питомцев могут быть спокойны и полноценно обеспечить место рядом на борту самолета
Рад видеть, как авиакомпании улучшают условия перевозки для домашних питомцев.
Для владельцев действительно крупных собак, как всегда, ничего нового :(
Действительно крупных собак заводят только тауны...
Какой размер переноски должен быть для крупной собаки весом килограмм в 60? И как её не то чтобы в кресло поставить, а вообще в салоне протащить?
Эмирейтс, отдельным карго бортом.
50 на 30 на 30. Даже Корги не запихать адекватно.
Лучше бы сделали предельные габариты и вес для жиробасов. Не вошел — покупай второй билет или лети на следующем рейсе на двух местах. Второе место со скидкой.
Кстати давно об этом думал. Если вес багажа влияет на расход топлива и за него нужно доплачивать, то почему для жиробаса в 200кг и худенькой девушки цена билета одинаковая?
Для аллергиков грустно конечно, но им в целом по жизни тяжело. Хуже не станет :)
Кстати, можно разместить и 2-х котов. На сайте об этом напрямую не сказано, но по аналогии с переноской под сидение – можно (даже и трех можно, но совсем тесно).
Это теперь нужно собирать миллион документов?
чтобы животное перевезти? смотря куда летите. Обычно не такой уж страшный список
Идея топ. Уж больно переживаешь за любимца, когда он в багажке летит.
По кг как-то маловато. Даже корги средняя, казалось бы, уже 15 кг весит. Жду увеличения веса!
Кстати, можно разместить и 2-х котов. На сайте об этом напрямую не сказано, но по аналогии с переноской под сидение – можно (даже и трех можно, но совсем тесно).
Кстати, можно разместить и 2-х котов. На сайте об этом напрямую не сказано, но по аналогии с переноской под сидение – можно (даже и трех можно, но совсем тесно).
Заявку также можно отправить через бронирование на сайте, после ввода информации о пассажире.
И интересно с тарифом "максимум". Если животное размещается под сидение – то оплачивать отдельно не нужно, это входит в "Максимум".
Насколько понимаю, сейчас нужно будет оплатить отдельное место
Стесняюсь спросить стоимость такой услуги?
авиакомпания заявила, что как стоимость пассажирского места
Некого возить уже, можно и собак, абы платили
Давно пора
Получается заибались, что животные периодически гибли в багажном