Транспорт
Артур Томилко

Из 300 млрд рублей, выделенных на выкуп самолётов у иностранных владельцев, осталось около 1% — «Ъ» Статьи редакции

Как минимум 250 млрд рублей ушло на 86 самолётов «Аэрофлота», частные авиакомпании получили около 30-40 млрд рублей, говорят источники газеты.

  • В бюджете Фонда национального благосостояния (ФНБ) осталось 3,5 млрд из 300 млрд рублей, которые выделили российским авиакомпаниям на выкуп самолётов у иностранных собственников, выяснил «Ъ». Всего выкуплено 150 самолётов.
  • Большая часть денег — как минимум 250 млрд рублей — ушла «Аэрофлоту», следует из подсчётов газеты и источников в отрасли. С начала 2023 года перевозчик выкупил 86 самолётов за счёт средств ФНБ. Ещё восемь судов компания вкупила за свой счёт в мае 2022-го.
  • Частные авиакомпании получили из ФНБ около 30-40 млрд рублей. «Уральские авиалинии» 22 декабря 2023 года сообщили о выкупе 19 самолётов Airbus. Собеседники «Ъ» оценили сделку примерно в 30 млрд рублей, из которых 13,5 млрд рублей компания заплатила самостоятельно.
  • В тот же день о выкупе 45 самолётов рассказала S7. По данным газеты, сумма сделки составила 45-50 млрд рублей. Из них перевозчик оплатит самостоятельно 34 млрд рублей.
  • «Уральские авиалинии» и S7 получили самолёты в финансовый лизинг на 15 лет, после которого суда перейдут в их собственность. До тех пор собственником будет подконтрольная Росавиации лизинговая компания «НЛК-Финанс». По словам источника в отрасли, перевозчикам удалось снять требование правительства о ежегодном перечислении доли чистой прибыли для ускорения выкупа.
  • Ещё одной авиакомпанией, согласовавшей с владельцем условия выкупа трёх самолётов Airbus за 9 млрд рублей, стала чартерная iFly. Сможет ли перевозчик получить финансирование из ФНБ — неизвестно.
  • Оставшиеся деньги из ФНБ будут использованы для выкупа самолётов «Аэрофлота», полагают источники «Ъ». По их словам, вопрос о дополнительном финансировании в правительстве пока не обсуждается.
Фото «Ъ» 
  • После начала боевых действий в Украине иностранные лизингодатели прекратили сотрудничество с российскими авиакомпаниями, а ЕС и США ввели запрет на поставку самолётов и запчастей в Россию. Переоформление иностранных самолетов в российскую собственность позволяет использовать их на зарубежных рейсах без риска ареста.

#новости #самолёты

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75 комментариев
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 Вадим Д.

Это же всего 1% (-:

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ТрактАрист

а что у неё с губами

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3 комментария

Комментарий удален модератором

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2 комментария
Микс из мусоровоза

Какая малышка горячая ❤️❤️❤️

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2 комментария
Илья Попов

Мармелада не хочу, а вот на мармеладку согласен.

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Колян

А можно одну турбину не купить, а провести нам газ в Красноярск?

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Abnatop Sky
А можно одну турбину не купить, а провести нам газ в Красноярск?

А зачем вам там в Красноярске - газ???
.
https://youtu.be/FvkpzmVsNs8

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2 комментария
Таир Бакиев

С Силой Сибири 2 и газифицируют Красноярск.

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6 комментариев
Илья Попов

Можно, но придется потерпеть до 2030 года.

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Abnatop Sky

Подождите, а как-жеж оно начиналось?
- ЭТО ТЕПЕРЬ НАШИ САМОЛЁТЫ, МЫ НА НИХ НАРИСОВАЛИ СВОИ НОМЕРА!
А теперь получается - мы выкупаем наши собственные самолёты?!?
.
ИМПОРТОЗАМЕЩЩЕНИЕ. АХАХАХ.

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Копчик

Сам придумал, сам посмеялся.

В порядке исключения "национальные компетентные органы могут разрешить, на условиях, которые они сочтут целесообразными, исполнение договоров финансовой аренды воздушного судна, заключенных до 26 февраля 2022 года", - говорится в Официальном журнале Евросоюза от 8 апреля 2022 года. При этом предполагается, что после истечения сроков контракта самолеты будут выкуплены российскими компаниями и перейдут в их собственность.
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2 комментария
nochnoy.ru

Ой какой натужный. Как ты стараешься! Смотри не надорвись только.

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Игорь Алакчеев

Самолеты - дело нужное, такую трату моих денег одобряю.

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Иван Иванов

а если бы не одобрил, что бы изменилось?)

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10 комментариев
Valentin Sadok

"В бюджете Фонда национального благосостояния (ФНБ) осталось 3,5 млрд из 300 млрд рублей"- мда,нехило так прохудился бюджет

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Иван Иванов

это не весь фнб, эт только часть самолетная

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Егор Корницкий
из 300 млрд рублей, которые выделили российским авиакомпаниям на выкуп самолётов у иностранных собственников

А чего удивляться? Все бюджетники к концу года отчитываются, т.к. неиспользование бюджета для них плохой показатель планирования/работы.

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1 комментарий
ЯжПрограммист

У вас на него планы были?))

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Alex Exceptional

Следующий фонд - наРОД уже на очереди

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Alex R

Без ремонта они все равно скоро попадают

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Abnatop Sky

Уже.
Пшеница. Кукуруза.
На очереди - соя и рапс.

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2 комментария
Копчик

Как вас корёжит-то прям не по детски. А напишите ещё что-нибудь. Даю новость-триггер.

В Бодайбо началось строительство нового аэропорта
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Станислав

Вообще не понятно. Авиакомпании частные, пусть за свой счет и делают выкуп. Почему тратят народные деньги на такое.

И вообще нужно было заморозить вопрос о выкупе самолетов. Мол как снимут санкции, так и будем платить. При этом во время санкций все сроки останавливаются.

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АБВГДЁЖ

К стати, санкции являются не законными, а это форс мажор 🤑

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1 комментарий
Mr. Z

57% Аэрофлота государственные

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Игорь Рейтер

А кто-то может дать развёрнутое пояснение, почему Аэрофлот выкупил 86 самолётов за 250 млрд бюджетных денег, а «Уральские авиалинии» и S7 выкупили 64 самолёта за 80 млрд. рублей, ещё и частично за свой счёт? На основании чего такая разница в стоимости?

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Al.S

У Аэрофлота полно широкофюзеляжных самолетов (B777, A330, A350), которые больше, летают дальше и дороже. У S7 и Уральских самолеты только узкофюзеляжные и среднемагистральные - меньше и летают не так далеко, соответственно дешевле. Но все равно не очень справедливо получается

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3 комментария
Abnatop Sky

Потому что гладиолусы! (Tm)

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Alex Exceptional

Сборище эффективных менеджеров ха-ха-ха 🤣😭🤣😭

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Бинарный Ёж
В тот же день о выкупе 45 самолётов рассказала S7. По данным газеты, сумма сделки составила 45-50 млрд рублей

Всего по $10млн за самолёт? Неплохую им скидку согласовали, учитывая что новый стоит порядка $100млн.

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Максим Савидов

Может они большую часть за самолёты уже внесли раньше, всё-таки птички не новые купили, а которыми уже годами пользовались и за них платили. А сейчас остатки займа отдали.

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Alex GODERATOR

Что ни новость то пздц

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Сергей Д.

Что там у тебя?

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Анастасия Сенаторова

То есть самолёты выкупают за наш с вами счёт, а потом ещё нам же билеты втридорога продают,чтобы премию менеджерам Аэрофлота выписать? Схема - 🔥. Только я не менеджер Аэрофлота.

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TVRU

Самолёты купили. А запчасти будут?

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Константин Ж

А чо, так можно было, чтобы частные корпорации жили за счёт налогоплательщиков и ФНБ? Ну, охуеть теперь... Если денег им надо на выкуп самолётов, то почему бы в банках кредит не взять?

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Polizist

Ну в какой-то степени иметь самолетики это государственный интерес, так что государство и оплачивает этот банкет, потому что сами компании не в силах)

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debil
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Tears for Fears

@Инспектор спамер вернулся

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1 комментарий
The General Subcontractor

Ок. 99 - ФОТ.

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Василий Буров

Держите в курсе. Очень важная информация

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72 комментария
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