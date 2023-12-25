Из 300 млрд рублей, выделенных на выкуп самолётов у иностранных владельцев, осталось около 1% — «Ъ» Статьи редакции
Как минимум 250 млрд рублей ушло на 86 самолётов «Аэрофлота», частные авиакомпании получили около 30-40 млрд рублей, говорят источники газеты.
- В бюджете Фонда национального благосостояния (ФНБ) осталось 3,5 млрд из 300 млрд рублей, которые выделили российским авиакомпаниям на выкуп самолётов у иностранных собственников, выяснил «Ъ». Всего выкуплено 150 самолётов.
- Большая часть денег — как минимум 250 млрд рублей — ушла «Аэрофлоту», следует из подсчётов газеты и источников в отрасли. С начала 2023 года перевозчик выкупил 86 самолётов за счёт средств ФНБ. Ещё восемь судов компания вкупила за свой счёт в мае 2022-го.
- Частные авиакомпании получили из ФНБ около 30-40 млрд рублей. «Уральские авиалинии» 22 декабря 2023 года сообщили о выкупе 19 самолётов Airbus. Собеседники «Ъ» оценили сделку примерно в 30 млрд рублей, из которых 13,5 млрд рублей компания заплатила самостоятельно.
- В тот же день о выкупе 45 самолётов рассказала S7. По данным газеты, сумма сделки составила 45-50 млрд рублей. Из них перевозчик оплатит самостоятельно 34 млрд рублей.
- «Уральские авиалинии» и S7 получили самолёты в финансовый лизинг на 15 лет, после которого суда перейдут в их собственность. До тех пор собственником будет подконтрольная Росавиации лизинговая компания «НЛК-Финанс». По словам источника в отрасли, перевозчикам удалось снять требование правительства о ежегодном перечислении доли чистой прибыли для ускорения выкупа.
- Ещё одной авиакомпанией, согласовавшей с владельцем условия выкупа трёх самолётов Airbus за 9 млрд рублей, стала чартерная iFly. Сможет ли перевозчик получить финансирование из ФНБ — неизвестно.
- Оставшиеся деньги из ФНБ будут использованы для выкупа самолётов «Аэрофлота», полагают источники «Ъ». По их словам, вопрос о дополнительном финансировании в правительстве пока не обсуждается.
- После начала боевых действий в Украине иностранные лизингодатели прекратили сотрудничество с российскими авиакомпаниями, а ЕС и США ввели запрет на поставку самолётов и запчастей в Россию. Переоформление иностранных самолетов в российскую собственность позволяет использовать их на зарубежных рейсах без риска ареста.
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Это же всего 1% (-:
а что у неё с губами
Комментарий удален модератором
Какая малышка горячая ❤️❤️❤️
Мармелада не хочу, а вот на мармеладку согласен.
А можно одну турбину не купить, а провести нам газ в Красноярск?
А зачем вам там в Красноярске - газ???
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https://youtu.be/FvkpzmVsNs8
С Силой Сибири 2 и газифицируют Красноярск.
Можно, но придется потерпеть до 2030 года.
Подождите, а как-жеж оно начиналось?
- ЭТО ТЕПЕРЬ НАШИ САМОЛЁТЫ, МЫ НА НИХ НАРИСОВАЛИ СВОИ НОМЕРА!
А теперь получается - мы выкупаем наши собственные самолёты?!?
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ИМПОРТОЗАМЕЩЩЕНИЕ. АХАХАХ.
Сам придумал, сам посмеялся.В порядке исключения "национальные компетентные органы могут разрешить, на условиях, которые они сочтут целесообразными, исполнение договоров финансовой аренды воздушного судна, заключенных до 26 февраля 2022 года", - говорится в Официальном журнале Евросоюза от 8 апреля 2022 года. При этом предполагается, что после истечения сроков контракта самолеты будут выкуплены российскими компаниями и перейдут в их собственность.
Ой какой натужный. Как ты стараешься! Смотри не надорвись только.
Самолеты - дело нужное, такую трату моих денег одобряю.
а если бы не одобрил, что бы изменилось?)
"В бюджете Фонда национального благосостояния (ФНБ) осталось 3,5 млрд из 300 млрд рублей"- мда,нехило так прохудился бюджет
это не весь фнб, эт только часть самолетная
А чего удивляться? Все бюджетники к концу года отчитываются, т.к. неиспользование бюджета для них плохой показатель планирования/работы.
У вас на него планы были?))
Следующий фонд - наРОД уже на очереди
Без ремонта они все равно скоро попадают
Уже.
Пшеница. Кукуруза.
На очереди - соя и рапс.
Как вас корёжит-то прям не по детски. А напишите ещё что-нибудь. Даю новость-триггер.В Бодайбо началось строительство нового аэропорта
Вообще не понятно. Авиакомпании частные, пусть за свой счет и делают выкуп. Почему тратят народные деньги на такое.
И вообще нужно было заморозить вопрос о выкупе самолетов. Мол как снимут санкции, так и будем платить. При этом во время санкций все сроки останавливаются.
К стати, санкции являются не законными, а это форс мажор 🤑
57% Аэрофлота государственные
А кто-то может дать развёрнутое пояснение, почему Аэрофлот выкупил 86 самолётов за 250 млрд бюджетных денег, а «Уральские авиалинии» и S7 выкупили 64 самолёта за 80 млрд. рублей, ещё и частично за свой счёт? На основании чего такая разница в стоимости?
У Аэрофлота полно широкофюзеляжных самолетов (B777, A330, A350), которые больше, летают дальше и дороже. У S7 и Уральских самолеты только узкофюзеляжные и среднемагистральные - меньше и летают не так далеко, соответственно дешевле. Но все равно не очень справедливо получается
Потому что гладиолусы! (Tm)
Сборище эффективных менеджеров ха-ха-ха 🤣😭🤣😭
Всего по $10млн за самолёт? Неплохую им скидку согласовали, учитывая что новый стоит порядка $100млн.
Может они большую часть за самолёты уже внесли раньше, всё-таки птички не новые купили, а которыми уже годами пользовались и за них платили. А сейчас остатки займа отдали.
Что ни новость то пздц
Что там у тебя?
То есть самолёты выкупают за наш с вами счёт, а потом ещё нам же билеты втридорога продают,чтобы премию менеджерам Аэрофлота выписать? Схема - 🔥. Только я не менеджер Аэрофлота.
Самолёты купили. А запчасти будут?
А чо, так можно было, чтобы частные корпорации жили за счёт налогоплательщиков и ФНБ? Ну, охуеть теперь... Если денег им надо на выкуп самолётов, то почему бы в банках кредит не взять?
Ну в какой-то степени иметь самолетики это государственный интерес, так что государство и оплачивает этот банкет, потому что сами компании не в силах)
@Инспектор спамер вернулся
Ок. 99 - ФОТ.
Держите в курсе. Очень важная информация